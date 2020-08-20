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На Луганщине обнаружен тайник с противотанковыми минами, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Луганской области схрон с боеприпасами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Луганщине обнаружен тайник с противотанковыми минами, - СБУ 01

Из тайника в полуразрушенном здании на окраине Попасной правоохранители изъяли три боевых противотанковые мины ТМ-62 общей массой взрывчатого вещества 24 килограмма тротила, семь гранатометным выстрелов ВОГ-25, шесть гранат РГД-5 и большое количество патронов калибра 5,45 мм.

На Луганщине обнаружен тайник с противотанковыми минами, - СБУ 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Противотанковые мины, артснаряды, гранаты и патроны: Контрразведка СБУ выявила тайник террористов на Луганщине. ФОТОрепортаж

Открытого уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Проверяется информация о вероятной причастности наемников РФ к обустройству схрона.

Автор: 

боеприпасы (2268) правоохранительные органы (2708) СБУ (12808) силовики (2513) тайник (125) Луганская область (4876)


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Сомневаюсь что СБУ целенаправленно обыскивает с металлодетекторами заброшенные здания и лесопосадки в поисках тайников.

Вероятно была наводка.
А если так, то почему не пойман владелец?
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20.08.2020 19:08 Відповісти
Сами заложили -сами типа выявили. Это обычная показуха
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20.08.2020 19:27 Відповісти
 
 