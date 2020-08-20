На Луганщине обнаружен тайник с противотанковыми минами, - СБУ. ФОТО
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Луганской области схрон с боеприпасами.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Из тайника в полуразрушенном здании на окраине Попасной правоохранители изъяли три боевых противотанковые мины ТМ-62 общей массой взрывчатого вещества 24 килограмма тротила, семь гранатометным выстрелов ВОГ-25, шесть гранат РГД-5 и большое количество патронов калибра 5,45 мм.
Открытого уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Проверяется информация о вероятной причастности наемников РФ к обустройству схрона.
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Вероятно была наводка.
А если так, то почему не пойман владелец?