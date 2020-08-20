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На книжковій виставці Зеленський проігнорував українські книжки і купив продукцію російського видавництва. ФОТО

Президент Володимир Зеленський під час відвідин літературно-мистецького фестивалю Толока в Запоріжжі вибрав для себе книгу російського видавництва, проігнорувавши при цьому українські.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці розповіла журналістка Емма Антонюк.

Журналістка зазначила: "В руках у глави держави книжка Бакмана "Медвежий угол". Гарний вибір, бо це - найкращий роман Бакмана. Експозиція - майже Кінгівська, ритм, як у Геймана, сюжет - потрясний. Щоправда, це книжка московського видавництва "Синдбад". Хоча "Ведмеже місто" перекладене українською чудовим київським видавництвом Книголав".

"Чому глава держави на українському книжковому фестивалі перед камерами обирає книжку, видану в Москві? В той час, як на ринку є така сама українською? Надто, в умовах, коли українські видавництва страждають через конкуренцію з московськими акулами, які з'їдають і без того маленькі вітчизняні тиражі?", — написала вона.

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На книжковій виставці Зеленський проігнорував українські книжки і купив продукцію російського видавництва 01

Автор: 

Зеленський (23642) книги (443)


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Топ коментарі
+176
Малоросско-совковое дерьмо.
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20.08.2020 19:08
+90
https://twitter.com/slevo4kin
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https://twitter.com/slevo4kin Серый Кардинал



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На книжной выставке Зеленский проигнорировал украинские книги и купил продукцию российского издательства - Цензор.НЕТ 955
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20.08.2020 19:11
+84
На книжной выставке Зеленский проигнорировал украинские книги и купил продукцию российского издательства - Цензор.НЕТ 5758
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20.08.2020 19:18
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А что вообще на 7-й год войны делают в Украине книги российского издательства?
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20.08.2020 22:35 Відповісти
ЗЕ - геть! Геть! Геть! Геть!
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20.08.2020 22:38 Відповісти
Чмошная тварь. УБЛЮДОК!
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20.08.2020 22:41 Відповісти
а **** эта книга лежала на прилавке...
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20.08.2020 22:44 Відповісти
А чего еще ожидать от ватного мудака ЗЕ?
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20.08.2020 22:51 Відповісти
Було би дивно, як би він вибрав українську. Ментально він москаль. Але більшість українських виборців не голосують за кандидатів-українців. От що в них у головах - оце проблема! Хто ж побудує Україну їх мрії? Ментальні москалі? Довго доведеться чекати.
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20.08.2020 22:53 Відповісти
ЗЕ не москаль. Він прокацаплений жидобільшовик.
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21.08.2020 03:30 Відповісти
чому-чому... бо воно української НЕ ЗНАЄ !!!
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20.08.2020 23:59 Відповісти
Обожнюю мультик про Симпсонів. Все життя дивилась його українською. І от колись поїхали у відпустку, за кордон, вже й не пам'ятаю в яку саме країну, а там лише кацапські канали, і їх ціла тьма тьмуща, і натрапили на одному з них на Симпсонів російською.. Виявилось, Симпсони російською абсолютний, безумовний відстій та шлак.
Щануйте рідну мову, слухайте її, розмовляйте, спілкуйтесь рідною мовою, і тоді нам не потрібно буде боротись за якісь там квоти для української в Україні !!!
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21.08.2020 00:03 Відповісти
У цієї особи, що стала волею випадка президентом країни, вісутня будь яка спорідненість з нею.
Ну, а описаний випадок тільки підтверджує це.
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21.08.2020 00:09 Відповісти
Янелох же не лох, щоб читати українською, йому й так примусово доводиться розмовляти не рідною мовою.
А якого дідька в Україні роблять книги расєйського видавництва?
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21.08.2020 00:17 Відповісти
Перед ним справа лежит книга Сенцова, ему не интересно.
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21.08.2020 00:32 Відповісти
Ну, а шо ?Он отечественные книги купил.... родной страны... с родным ему языком... потому что отечество зели - это Совок.
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21.08.2020 00:48 Відповісти
А что делать, Путин велел покупать все роssийское.
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21.08.2020 00:50 Відповісти
Маланцю, українська література не кошерна.
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21.08.2020 01:04 Відповісти
Якої країни цей президент??продовжуе розвивати російську культуру???
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21.08.2020 01:07 Відповісти
Медвежий Угол или рАстовский дом )))

"Впечатление от первых страниц романа двоякое, читать легко, но хоккей - не интересно. Повествование рваное, к этому надо было привыкнуть, просто шквальная многосюжетность, автор мечется то к одному, то к другому герою, сложно уследить и сразу понять, о чем и о ком речь."
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21.08.2020 01:28 Відповісти
Оно ещё не вошло в роль Президента Украины.
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21.08.2020 01:46 Відповісти
дайте йому ще 100 днів
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21.08.2020 05:56 Відповісти
Если он купит украинскую книгу, то что он скажет Бене ?
Это нам всем он демонстративно показывает то же, что и жена Нетаньяху,
кода бросила на землю Хлеб-Соль.
Пора открывать дело за измену Родине - закона про импичмент нет всё равно,
а нам какая разница ?
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21.08.2020 01:53 Відповісти
Мені раптом стало навіть цікаво чи володіє Зе рідним івритом або якоюсь іноземною мовою крім кацапського суржику?
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21.08.2020 03:32 Відповісти
Впевнена, що ні.
Воно занадто тупе.
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21.08.2020 07:18 Відповісти
Как то не верится в то, что этот дегенерат пархатый вообще читает книги, но тут все по Фрейду - даже выбирая книгу "по картинкам" этот инородец предпочел кацапское издание.

Ну и большой вопрос конечно же в том, какого хрена у нас делают кацапские издательства и их книги?
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21.08.2020 03:37 Відповісти
Щодо "чому ми не підтримуємо видання книг на українській!? Якось купив книгу Генрі Кіссинжер "Дипломатія" перекладену на українську... Переклад школярський... з російської... Відчуття таке, що то якийсь хитро*опий "проХВесор"-бізнесмен-кооператор з академії типу мішіпопласько роздав своїм студентам "по кавалку" російськомовної електронної версії і вони через translate.google.com нам і "переложили"... Там таке сукно, такий тупий канцелярит... То чистий бізнес а не переклад і видавнича справа.
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21.08.2020 05:02 Відповісти
Вопрос не в том, что игрун на рояле выбрал российскую книгу, вопрос в том, что там на украинской ярмарке вообще делают книги российского издательства.
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21.08.2020 05:34 Відповісти
видимо таки дефицит в Украине, книг на русском языке
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21.08.2020 05:42 Відповісти
Те, що зебуїн вибрав расєянську книгу мене не дивує. Поставить її на полку для краси. Мене дивує, що робить книга расєянського виробництва на тому ярмарку?
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21.08.2020 07:29 Відповісти
А что,в Украине ужэ все так нисчак,что и.о. президента Ермака остается только выставки посещать？
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21.08.2020 07:30 Відповісти
Надо было перед выборами сделать экзамен по украинскому языку))Думаю что он просто хреново читает по украинскому)
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21.08.2020 08:04 Відповісти
Президентство - это такая зараза, которая не прекращает своё действие при любом публичном появлении...
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21.08.2020 08:56 Відповісти
Нужно в Конституции запретить украинцам читать на русском языке!
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21.08.2020 09:00 Відповісти
а ленки то все нет и нет, и давно уже, а ведь постоянно терлась на подобных мероприятиях.
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21.08.2020 09:05 Відповісти
а что может купить малыш, который нигде не работал, а только скакал по сцене, играл хреном на рояле, сравнивал Украинку с проституткой и тупо отводит войска...….
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21.08.2020 09:22 Відповісти
президент - это ширма для российских кукловодов..., самостоятельным он может быть только в выборе книги..., вот он и выбрал...
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21.08.2020 09:52 Відповісти
Украинский книжный мир слабее российского в разы, так как не имеет настолько серьезной литературной базы в человеческом выражении. Я купил первый том Игры престолов в украинском переводе и совершенно в нем разочаровался!...если российское издание кое как еще блещет литературным стилем,то украинское издание- украинской мовой! серьезно подавилось.Ощущение ,что читаешь техническую литературу,а не художественное произведение с огромными степенями свободы чувст.Нет эмоционального контакта.
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21.08.2020 10:05 Відповісти
Ти, чукча, давно кацапський "язык" виучив, що ти вже починаєш "рассуждать" про одну з найкрасивіших мов у світі?
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21.08.2020 10:18 Відповісти
Не сомневаюсь ,что украинская мова одна из лучших в мире(если не в первой тройке-вообще), но к сожалению, не видно и близко ее серьезных носителей,на этом сайте кстати тоже. Российский ,какой бы он не был ,имеет 4 степени свободы ,как мин! Судя по этому сайту -украинский имеет то ,что имеет политическую платформу и не более. Красиво по украински никто даже материться не умеет. К примеру так-та пішов би ти кобилі в тріщіну"!
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21.08.2020 10:32 Відповісти
Можна детальніше про 4 ступеня свободи?
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21.08.2020 12:53 Відповісти
Це недолік не мови а перекладача. Наприклад, українська озвучка фільмів звучить на багато краще за російську. Двомовні діти мультики українською переглядають з великим задоволенням. "Губка боб" російською взагалі лайно.
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21.08.2020 12:02 Відповісти
Невже ще хтось цьому дивується?
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21.08.2020 10:15 Відповісти
За що вовчик не візьметься всюди срака. Зрозуміло що тупому жидомалоросу державна мова країни проживання створює лише незручності..але його постановник піар сюжетів міг би передбачити проколи болванчика? Міняти потрібно блазню режисера.
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21.08.2020 11:53 Відповісти
зеленый ***** не умеет читать украинские тексты оно такое тупое, что с трудом читает то что ему пишут его спичрайтеры или сценаристы . зебаран, что с него взять кроме сватов
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21.08.2020 12:31 Відповісти
ЖДирлиц був як ніколи близький до провалу
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21.08.2020 12:52 Відповісти
можно подумать этот даун читает книги
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21.08.2020 13:44 Відповісти
Эту кацапскую гниду, 24.08 надо с вещами на выход..
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21.08.2020 14:07 Відповісти
Он покупает книги чтобы Мендель было что держать в зубах.
И на самокрутки с дурью.
Чтобы законы принимались лучше.
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21.08.2020 14:14 Відповісти
Купил бы тогда уже Тору на русском...
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21.08.2020 14:35 Відповісти
Какчегственній Красавчег! . Рекламує вітчизняне.
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21.08.2020 15:39 Відповісти
У нас уже запрещено читать в оригинале? Нет? Тогда в чём смысл данного опуса?
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21.08.2020 17:29 Відповісти
Смысл опуса в том. что книга издана страной-агрессором, убившим 15000 украинцев.
Или для Зеленского они не соотечественники ?
Сталин покупал бы на книжной выставке книгу немецкого писателя ?
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21.08.2020 18:57 Відповісти
Даже Мендель на голову выше
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21.08.2020 17:32 Відповісти
туфта кондитерская.
кстати кондитер патриотично собирает картины Глазунова.
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21.08.2020 18:56 Відповісти
Картины - это не книги. Книги - это так или иначе пропаганда.
А картины - вечное искусство.
Кроме того, Глазунов в Крым не ездил и "крымнаш" не орал.
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21.08.2020 19:00 Відповісти
Що туту дивного або що з нього можна чекати позитивного для ....? Що це доказує ще раз про цей його вибір...в Медвежий вугол( кут по нашому)? Доказує те,до чого в нього лежить душа і до чого вона тягнеться- до протилежного. Наприклад,якщо люди ідуть добровільно захищати свою країну,таке іде в зворотньому,дизертирному напрямку, якщо люди у своєму мистецтві ,віддаючи данину своїй землі і народу,оспівують Україну і прикрашають її барвами прекрасного, то таке ....прикрашає її .... лайном,гидотою,мерзопакісністю, антиморальністю,відторгненням. Спасибі вам,задрипанці голосіянти-Зе,що ще раз нам дали зрозуміти,що є і таке ще у нас....серед вас!
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22.08.2020 06:29 Відповісти
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