На книжковій виставці Зеленський проігнорував українські книжки і купив продукцію російського видавництва. ФОТО
Президент Володимир Зеленський під час відвідин літературно-мистецького фестивалю Толока в Запоріжжі вибрав для себе книгу російського видавництва, проігнорувавши при цьому українські.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці розповіла журналістка Емма Антонюк.
Журналістка зазначила: "В руках у глави держави книжка Бакмана "Медвежий угол". Гарний вибір, бо це - найкращий роман Бакмана. Експозиція - майже Кінгівська, ритм, як у Геймана, сюжет - потрясний. Щоправда, це книжка московського видавництва "Синдбад". Хоча "Ведмеже місто" перекладене українською чудовим київським видавництвом Книголав".
"Чому глава держави на українському книжковому фестивалі перед камерами обирає книжку, видану в Москві? В той час, як на ринку є така сама українською? Надто, в умовах, коли українські видавництва страждають через конкуренцію з московськими акулами, які з'їдають і без того маленькі вітчизняні тиражі?", — написала вона.
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Щануйте рідну мову, слухайте її, розмовляйте, спілкуйтесь рідною мовою, і тоді нам не потрібно буде боротись за якісь там квоти для української в Україні !!!
Ну, а описаний випадок тільки підтверджує це.
А якого дідька в Україні роблять книги расєйського видавництва?
"Впечатление от первых страниц романа двоякое, читать легко, но хоккей - не интересно. Повествование рваное, к этому надо было привыкнуть, просто шквальная многосюжетность, автор мечется то к одному, то к другому герою, сложно уследить и сразу понять, о чем и о ком речь."
Это нам всем он демонстративно показывает то же, что и жена Нетаньяху,
кода бросила на землю Хлеб-Соль.
Пора открывать дело за измену Родине - закона про импичмент нет всё равно,
а нам какая разница ?
Воно занадто тупе.
Ну и большой вопрос конечно же в том, какого хрена у нас делают кацапские издательства и их книги?
И на самокрутки с дурью.
Чтобы законы принимались лучше.
Или для Зеленского они не соотечественники ?
Сталин покупал бы на книжной выставке книгу немецкого писателя ?
кстати кондитер патриотично собирает картины Глазунова.
А картины - вечное искусство.
Кроме того, Глазунов в Крым не ездил и "крымнаш" не орал.