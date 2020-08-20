На книжковій виставці Зеленський проігнорував українські книжки і купив продукцію російського видавництва. ФОТО

Президент Володимир Зеленський під час відвідин літературно-мистецького фестивалю Толока в Запоріжжі вибрав для себе книгу російського видавництва, проігнорувавши при цьому українські.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці розповіла журналістка Емма Антонюк.

Журналістка зазначила: "В руках у глави держави книжка Бакмана "Медвежий угол". Гарний вибір, бо це - найкращий роман Бакмана. Експозиція - майже Кінгівська, ритм, як у Геймана, сюжет - потрясний. Щоправда, це книжка московського видавництва "Синдбад". Хоча "Ведмеже місто" перекладене українською чудовим київським видавництвом Книголав".

"Чому глава держави на українському книжковому фестивалі перед камерами обирає книжку, видану в Москві? В той час, як на ринку є така сама українською? Надто, в умовах, коли українські видавництва страждають через конкуренцію з московськими акулами, які з'їдають і без того маленькі вітчизняні тиражі?", — написала вона.

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