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Новини Революція в Білорусі
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Координаційна рада опозиції Білорусі вимагає зустрічі з силовими органами країни

Координаційна рада опозиції Білорусі вимагає зустрічі з силовими органами країни

Координаційна рада опозиції Білорусі вимагає зустрічі з силовими органами країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві ради, опублікованій в Telegram.

"20 серпня були направлені офіційні звернення на адресу Генеральної прокуратури, Слідчого комітету, МВС, КДБ з вимогою термінового проведення зустрічей для обговорення вимог більшості громадян Республіки Білорусь", - сказано в повідомленні.

Також стало відомо, що зараз організовується участь членів ради в заходах по всій Білорусі, зокрема в мирних акціях і зустрічах працівників трудових колективів.

Крім цього, було прийнято рішення про розширення складу координаційної ради, щоб "включити в нього більшу кількість професіоналів, готових працювати для розв'язання політичної кризи".

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Автор: 

Білорусь (7922) опозиція (292)


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Топ коментарі
+7
Опозиція хоче зустрітися з силовими структурами Бєларусі? А зустрічі в СІЗО їх не влаштовують?
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20.08.2020 19:31
+5
Вот точно, у нас не майдан. Рушится последний обломок СССР. Надеюсь, обрушится.

https://www.kp.by/daily/217170/4271514

Советская эпоха закончилась. Теперь окончательно. Последний осколок СССР - Белоруссия держался из последних сил почти 30 лет, сохраняя черты канувшей в историческую бездну великой империи. Но, теперь и он испустил последний вздох.

Можете хоронить…

Когда белорусские события сравнивают с Майданом - это такая приятная, утешительная ложь. Ведь так хочется все объяснить кознями коварного Запада и чудодейственными «оранжевыми» технологиями.
Но сравнивать происходящее сейчас в Минске нужно не с Киевом, а с Москвой 1989 года, с ее миллионными демонстрациями, шахтерами на Горбатом мосту, депутатами Верховного совета, голосовавшими за декларацию о государственном суверенитете и растерянными танкистами в августе 1991 года, которым так и не отдали приказ.
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20.08.2020 19:37
+3
Что самое интересное у этих членов непонятного совета нет вообще никаких полномочий, ладно бы еще их выдвинули коллективы заводов или на митинге дали поручение.
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20.08.2020 19:35
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Не набридло кожного дня принижуватися?Скільки в тебе нікив?Дуже хочеться тут писати андруша?😂🌷
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20.08.2020 19:56 Відповісти
Тиц і нема ублюдка😂🌷
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20.08.2020 20:53 Відповісти
А спам в багатьох не відкривється.Пиши далі😂🌷
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20.08.2020 19:58 Відповісти
"Координационный совет оппозиции Беларуси требует встречи с силовыми органами страны"
А им предлагают встречу с половым органом Луки.
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20.08.2020 19:30 Відповісти
Опозиція хоче зустрітися з силовими структурами Бєларусі? А зустрічі в СІЗО їх не влаштовують?
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20.08.2020 19:31 Відповісти
А если откажется?
Будут играть в игру "Кто первый моргнет"?
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20.08.2020 19:35 Відповісти
Что самое интересное у этих членов непонятного совета нет вообще никаких полномочий, ладно бы еще их выдвинули коллективы заводов или на митинге дали поручение.
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20.08.2020 19:35 Відповісти
Хочуть зустрічі з внутрішніми органами? Мало їх били.
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20.08.2020 19:37 Відповісти
Вот точно, у нас не майдан. Рушится последний обломок СССР. Надеюсь, обрушится.

https://www.kp.by/daily/217170/4271514

Советская эпоха закончилась. Теперь окончательно. Последний осколок СССР - Белоруссия держался из последних сил почти 30 лет, сохраняя черты канувшей в историческую бездну великой империи. Но, теперь и он испустил последний вздох.

Можете хоронить…

Когда белорусские события сравнивают с Майданом - это такая приятная, утешительная ложь. Ведь так хочется все объяснить кознями коварного Запада и чудодейственными «оранжевыми» технологиями.
Но сравнивать происходящее сейчас в Минске нужно не с Киевом, а с Москвой 1989 года, с ее миллионными демонстрациями, шахтерами на Горбатом мосту, депутатами Верховного совета, голосовавшими за декларацию о государственном суверенитете и растерянными танкистами в августе 1991 года, которым так и не отдали приказ.
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20.08.2020 19:37 Відповісти
Сочувствую я беларусам. Кровавый лУКА заблаговременно обезглавил оппозицию, расселив ее в тюрьмы и СИЗО, а без вожаков, не имеющие опыта сопротивления сябры тычутся по сторонам, как слепые котята. А так хотелось бы, чтобы и они узнали, что такое СВОБОДА!
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20.08.2020 19:51 Відповісти
Как раз лидеров множество появилось в совете. Тот же Павловский считает, партия отнюдь не отыграна. С его фэйсбука.

Координаційна рада опозиції Білорусі вимагає зустрічі з силовими органами країни - Цензор.НЕТ 7961
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20.08.2020 21:12 Відповісти
Но скоро все радостно кончится, найдется новый белорусский Ельцин и подарит, наконец, все государственные заводы парочке местных Абрамовичей, за то, что "умеют дружить".
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20.08.2020 20:00 Відповісти
Местных???? Сомневаюсь...скорее всего настоящему абрамовичу...
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20.08.2020 20:09 Відповісти
Последний осколок Совка на Севере находится, его ещё предстоит добить...
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20.08.2020 20:41 Відповісти
Самолетом прилетели ФСБ и начнутся встречи со Смертью, - Провокации грабеж и убийства, побольше наркоманов и психически не уравновешенных граждан . Белорусы с этим еще не сталкивались, а это Жесть.
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20.08.2020 19:38 Відповісти
Видел чо творят местные мусора? Из потока останавливают машины, выдёргивают водил и закидывают в автозаки. Ни за что, ни про что. Как на охоту опричники выехали.

https://www.youtube.com/watch?v=l1HrA-sCUWM&feature=emb_title опричнина
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20.08.2020 19:42 Відповісти
По запаху выбирают.
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20.08.2020 19:56 Відповісти
К сожалению все еще Впереди и Белорусов ждут не легкие времена , - Выбор всегда есть и все зависит от Народа. А мусора просеются и уедут в Ростов, а останутся только те которые будут служить своему Народу.А армия ведь вся из Народа перейдет дезболезненно .Не хочет он мирно , но надеемся на лучший ход событий.
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20.08.2020 19:59 Відповісти
" ... и растерянными танкистами в августе 1991 года, которым так и не отдали приказ."
А хто стріляв по білому домі?
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20.08.2020 19:40 Відповісти
В 1993. Глеб Павловский назвал штурм телецентра величайшей глупостью. Верховный Совет мог победить, если бы не ряд технических ошибок. Из Руцкого плохой вождь вышел.
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20.08.2020 19:43 Відповісти
Я думаю що там незадовго знову буде щось подібне.
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20.08.2020 20:03 Відповісти
Нерастерянные танкисты.
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20.08.2020 19:57 Відповісти
Ну не ехидничайте, ребятки... Беларусы все ещё верят в сказку. У них впереди ещё столько интересного, от чего стоило бы предостеречь, подсказать, помочь. Чай, не левые пассажиры, соседи... И далеко не самые плохие...
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20.08.2020 19:42 Відповісти
Это серьезная тактическая ошибка. У официалов для них нет диалога. Они должны искать...ПАТРИОТОВ, для которых нация, народ Беларуси основная ценность. Именно ему, а не какому то условному бацьке они давали присягу. Такие люди должны!!! быть повсюду, и поиск их должен происходить непрерывно и целенаправленно и связь с ними должна быть негласной.
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20.08.2020 19:54 Відповісти
Требуют встречи. Хм. Мало встречались?
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20.08.2020 19:55 Відповісти
Что то не помню, что бы я давал им такие полномочия.
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20.08.2020 19:58 Відповісти
гиркин тебе растолкует твои полномочия скоро..

Координаційна рада опозиції Білорусі вимагає зустрічі з силовими органами країни - Цензор.НЕТ 7027
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20.08.2020 20:51 Відповісти
Мария Колесникова из штаба Бабарико. Напомню, у него по опросам рейтинг 55% при 3% Лукашенки. Они между прочим уголовными делами рискуют, отстаивая наш выбор!
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20.08.2020 21:16 Відповісти
Наибольший рейтинг должен быть у Дмитриева, нашего старого, опытного, заслуженного оппозиционера. Все остальные," московские консервы".
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20.08.2020 21:41 Відповісти
Ты сторонник Дмитриева. У него 1%. Оно понятно, хочешь чтоб было все 100!
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20.08.2020 21:47 Відповісти
Тихановская все украла.
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20.08.2020 21:49 Відповісти
Странная у тебя логика. Люди не голосуют, а "воруют"/
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20.08.2020 21:52 Відповісти
Нормальная. Я голосовал, а они в своих штабах рисуют, что хотят.
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20.08.2020 21:58 Відповісти
Пытаются считать, вычислять фальсификации. У Дмитриева по любому почти ноль..
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20.08.2020 22:00 Відповісти
Знаете анекдот про карточную игру? "Здесь джентльменам верят на слово. И тут мне поперло"
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20.08.2020 22:03 Відповісти
Хоть один протокол покажи, где у Дмитриева реально много. За Тихановской таких десятки. Рейтинг Дмитриева=анекдот.
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20.08.2020 22:10 Відповісти
Никогда не поверю, что опытный и заслуженный оппозиционер проиграл неизвестной тетке. Или у нас оппозиция совсем дурная.
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20.08.2020 22:14 Відповісти
Ты пытаешся впарить, 1>50. Это хамство, такое же как лукашенковские 80%
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20.08.2020 22:20 Відповісти
Координационный совет оппозиции Беларуси требует встречи с силовыми органами страны - Цензор.НЕТ 1384
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20.08.2020 20:32 Відповісти
Скоро зустрінуться,правда, у СІЗо
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21.08.2020 07:06 Відповісти
 
 