Координаційна рада опозиції Білорусі вимагає зустрічі з силовими органами країни
Координаційна рада опозиції Білорусі вимагає зустрічі з силовими органами країни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві ради, опублікованій в Telegram.
"20 серпня були направлені офіційні звернення на адресу Генеральної прокуратури, Слідчого комітету, МВС, КДБ з вимогою термінового проведення зустрічей для обговорення вимог більшості громадян Республіки Білорусь", - сказано в повідомленні.
Також стало відомо, що зараз організовується участь членів ради в заходах по всій Білорусі, зокрема в мирних акціях і зустрічах працівників трудових колективів.
Крім цього, було прийнято рішення про розширення складу координаційної ради, щоб "включити в нього більшу кількість професіоналів, готових працювати для розв'язання політичної кризи".
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А им предлагают встречу с половым органом Луки.
Будут играть в игру "Кто первый моргнет"?
https://www.kp.by/daily/217170/4271514
Советская эпоха закончилась. Теперь окончательно. Последний осколок СССР - Белоруссия держался из последних сил почти 30 лет, сохраняя черты канувшей в историческую бездну великой империи. Но, теперь и он испустил последний вздох.
Можете хоронить…
Когда белорусские события сравнивают с Майданом - это такая приятная, утешительная ложь. Ведь так хочется все объяснить кознями коварного Запада и чудодейственными «оранжевыми» технологиями.
Но сравнивать происходящее сейчас в Минске нужно не с Киевом, а с Москвой 1989 года, с ее миллионными демонстрациями, шахтерами на Горбатом мосту, депутатами Верховного совета, голосовавшими за декларацию о государственном суверенитете и растерянными танкистами в августе 1991 года, которым так и не отдали приказ.
https://www.youtube.com/watch?v=l1HrA-sCUWM&feature=emb_title опричнина
А хто стріляв по білому домі?