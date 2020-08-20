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Штаб російського опозиціонера Навального просить Кремль допомогти з транспортуванням політика в європейську лікарню

Штаб російського опозиціонера Навального просить Кремль допомогти з транспортуванням політика в європейську лікарню

Соратники Олексія Навального, який перебуває в комі, стверджують, що в лікарні Омська немає необхідної апаратури, а лікарі не дають дозвіл на транспортування пацієнта.

Про це написала в Твіттері особистий лікар Навального Анастасія Васильєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Просимо сприяння в наданні медичної документації для переведення Навального в провідний токсикологічний центр у Європі. Головний лікар БСМП1 відмовляє дружині, мені й Івану Жданову (юрист організації Навального "Фонд боротьби з корупцією". - Ред.) у наданні виписки або епікризу", - написала вона.

"Тут крихітна лікарня, де не може бути жодного обладнання для проведення дослідження. Його необхідно якомога швидше переводити в нормально обладнану лікарню, але ми не можемо цього зробити, оскільки нам не дають документів", - заявляє прессекретарка Навального Кіра Ярмиш.

Раніше прессекретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков пообіцяв посприяти у відправці Навального на лікування за кордон. "Якщо звернуться до Кремля, Міністерства охорони здоров'я, іншого відомства, звичайно, ми будемо готові розглянути дуже оперативно такі звернення, якщо вони будуть", - сказав Пєсков.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Автор: 

отруєння (943) росія (64846) Навальний (612)


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Топ коментарі
+17
Російська опозиція в одному реченні, як і медицина.
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20.08.2020 19:43
+16
забавно. "оппозиция" просит помощи у отравителя.
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20.08.2020 19:49
+15
...а чего это за рубеж? Там ведь коварные гейропейцы или пиндосы, а на родине и стены лечат - деготь березовый, боярышник, лепота!
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20.08.2020 19:42
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...а чего это за рубеж? Там ведь коварные гейропейцы или пиндосы, а на родине и стены лечат - деготь березовый, боярышник, лепота!
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20.08.2020 19:42 Відповісти
И вообще.
Медицина - не бутерброд.
Шо за хрень такая, "жить тута, лечиться, если что - тама"?
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20.08.2020 20:30 Відповісти
Російська опозиція в одному реченні, як і медицина.
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20.08.2020 19:43 Відповісти
Угу. "Помогите, убивают!" Помогли, убили...
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20.08.2020 19:48 Відповісти
Чай був з полонієм?
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20.08.2020 19:43 Відповісти
Навряд, там щось інше. Пишуть що чай йому купляв колега, невідомо кому достався б.
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20.08.2020 19:45 Відповісти
полоний вроде так быстро не действует
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20.08.2020 19:46 Відповісти
mozet togda ne caj vynovat,a ranse ego otravili?
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20.08.2020 19:51 Відповісти
Какая нах отправка ,что-бы всплыло каким ядом отравили .
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20.08.2020 19:44 Відповісти
Во-во, а ещё какой меседж для населения. Вы суки только рыпнетесь поиграть в демократию и вам всем 3,14здец настанет молниеносно...
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20.08.2020 20:14 Відповісти
Вся стрічка засрана тим Навальним... Ну написали одного разу і достатньо... Нафіг мусолити того цапа іпаного???
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20.08.2020 19:46 Відповісти
Нашли кого просить. кремль все это организовал, а теперь будут 'помогать'? Это как путлер якобы хочет мира в Украине. Как бы Навального не добили по дороге
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20.08.2020 19:47 Відповісти
Ногами.
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20.08.2020 19:52 Відповісти
они просят только одного - чтобы Кремль перестал саботировать выдачу бумаг. Потому что необходимые документы для отправки не дают.
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20.08.2020 21:09 Відповісти
Оригінальний спосіб звалити з рашки
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20.08.2020 19:48 Відповісти
Не заважаймо, а допомогаймо 😉. Кляті людоненависники, скоріше за все його труїли раніше, просто остання краплина десь капнула
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20.08.2020 20:08 Відповісти
Врачу, как и гражданскому пилоту в полете, никто не может не может дать окончательную команду, юрист Навального это должен знать, но воняет на весь мир в рекламных целях. Если врач "маленькой больницы" считает, что наименьший риск для больного в его заведении, то сам Бог за него не перерешит.
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20.08.2020 19:48 Відповісти
Особенно,если врачь с погонами фсб
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20.08.2020 20:10 Відповісти
Не обязательно с погонами. Но врач смертен и внезапно. Ну вы поняли...
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20.08.2020 20:17 Відповісти
забавно. "оппозиция" просит помощи у отравителя.
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20.08.2020 19:49 Відповісти
Сюда можно, здесь же Европа.
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20.08.2020 19:51 Відповісти
Коли все погано, треба звертатися до кураторів за допомогою...
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20.08.2020 19:51 Відповісти
А как же остальной народ Омска, как он должен лечиться в больнице Омска где нет необходимой аппаратуры???
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20.08.2020 19:54 Відповісти
Навального в президенты Беларуси! Во как.
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20.08.2020 19:54 Відповісти
вы посмотрите, как планомерная акция пригожинских троллей сегодня по вопросу Навального. Более 30 000 комментариев за сегодня от Пригожинцев по Навальному.
Что это значит?
Это значит, что именно российские власти решили убить Навального и обеспечить криком троллей информационное прикрытие.
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20.08.2020 19:54 Відповісти
...инфаркта луки и прихода нового луки или лукийши на свой манер,многоходовочка,кули...
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20.08.2020 20:03 Відповісти
Чооо??? Мало полонию заглотил???)))
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20.08.2020 20:07 Відповісти
Он когда бабу Юлю таллием травили в тюрьме, так она половину с...дила и выжила. Теперь бегает кроссы.
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20.08.2020 20:46 Відповісти
а вдруг в Европейской клинике...что-то там найдут? не-не...кремль не будет рисковать... такой возможностью избавиться от неугодного...
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20.08.2020 20:08 Відповісти
Пусть лучше ***** антидот даст.А у него он есть.Дешевле выйдет
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20.08.2020 20:08 Відповісти
Жертва просить убивцю,щоб той викликав швидку допомогу.....оригінально...
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20.08.2020 20:26 Відповісти
россию умом не понять.
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20.08.2020 20:47 Відповісти
вникнуть в материала не судьба? Они просят чтобы им выдали документы, а вывезут они сами. Врачи (по указке Кремля) отказываются выдать документы для вывоза.
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20.08.2020 21:11 Відповісти
так не просить надо,А ТРЕБОВАТЬ!!!!!!!
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20.08.2020 21:18 Відповісти
главное, через смоленск нехай не летят.. ху%ло может контрольный сделать
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20.08.2020 20:39 Відповісти
Вот это Россия дожилаааасссььь!!!!.....русский отравил русского, а затем попросил русского, чтобы спасти русского от русских, для этого его надо отвезти подальше от русских.
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20.08.2020 20:40 Відповісти
"...подальше от русских." ...к немцам.
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20.08.2020 20:49 Відповісти
Не, Леша. ***** - не бутерброд. Его нельзя просто так взять и попросить
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20.08.2020 20:42 Відповісти
Штаб российского оппозиционера Навального просит Кремль помочь с транспортировкой политика... О! Вот он тебя и отвезет на Петровку 38... (Место встречи изменить нельзя) Классика...
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20.08.2020 20:51 Відповісти
А вдруг Кремль не причем и навальнята это знают?
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20.08.2020 21:23 Відповісти
Странно, разве кремльбль ему уже не помог? Просят чтоб еще раз помог? Европейская медицина от такой дозы может и не откачать
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20.08.2020 21:43 Відповісти
совсем плохие... чекисты же концы в воду окончательно
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20.08.2020 23:55 Відповісти
А пачьему в єврапейскую гейропавскую бальницу???? Пачьєму не в скрєпную вісакатєхналагичную рассейскую величайшую всех времьйон и народаффф клинику???? Где дыды ваивавшиэ лечатся? Пачему из великай и магучей ва всех смыслах страны должны человека везти в загнивающую гейропу лечить??.. как это???? В рассеи все лутше всех!!!! Самая вяликая и скрепная страна!!!! Куда везти??? Как везти???? Из такого рая в ад гейроповский??? Вы че, ребьята ? Скрепы попутали????
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21.08.2020 00:10 Відповісти
 
 