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У Вишневому забудовник виселив інвесторів з квартир, які вони купили за іпотекою

У Вишневому забудовник виселив інвесторів з квартир, які вони купили за іпотекою

Переселенець із Донецька Андрій Бугайчук заявляє про рейдерське захоплення квартири, в яку його сім'я вклала кошти за іпотечним договором.

Як він повідомив Цензор.НЕТ, в аналогічній ситуації опинилися ще як мінімум декілька сімей.

Йдеться про ЖК Авіа Квартал у місті Вишневе Київської області. За словами Бугайчука, забудовник Сергій Клименко раптом почав вимагати виплатити повну суму за договором іпотеки, підписаним на 15 років. Редакція ознайомилася з договором іпотеки (майнових прав).

Договір кредитування було укладено в 2017 році, до 2032 року.

"Все добре йшло до лютого-березня 2019 року. Тоді забудовник поміняв свою тактику, було змінено керівний колектив. Забудовник у кілька етапів через нотаріусів без нашого відома переоформив наші квартири на свою юридичну особу. Два чорні нотаріуси трьома діями переоформили майнові права на квартиру 9 та 10 липня 2020-го на юрособу "Клименко Стоун Хедж". Потім без жодних підстав пропонували суттєво підвищити відсотки. Хоча тоді курс гривні був стабільний. А буквально через місяць почалися вимоги про дострокове погашення кредиту. В іншому випадку пригрозили переоформити наші квартири. А тепер - повністю виселили", - розповів він.

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12 серпня Бугайчук виявив, що в їхній квартирі, яку офіційно ще не здано, поміняли замок:

"З 6 сімей п'ять жили в квартирах, ми фактично там не жили, але щодня бували, бо ми живемо в Вишневому. Нам під час нашої відсутності поміняли замок на квартирі, тобто вони несанкціоновано були всередині. Того вечора після роботи, коли ми це зафіксували, я особисто обдзвонив гарячі лінії МВС, Нацполіції, СБУ, ГПУ. Додзвонився тільки на 102 Поліції Київської області. Оператор дуже докладно все розпитала і записала. На моє запитання, що мені робити завтра: Приїхати в Управління, чекати дзвінка чи передзвонити? Оператор відповіла - чекайте, вам зателефонують. Але дзвінка не було".

При оформленні угоди Бугайчук спочатку заплатив 25%. І ще впродовж трьох років було зроблено 35 платежів. Загальна сума вартості квартири - 980 тисяч гривень (з відсотками).

Завтра у цій справі відбудеться засідання в Офісі протидії рейдерству.

Як стало відомо, аналогічна ситуація склалася ще у двох житлових комплексах цього забудовника: просп. Відрадний, 2 і на вул. Михайла Донця, 2.

Автор: 

Вишневе (37) рейдерство (399) забудова (579)


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Топ коментарі
+16
А цей Андрій Бугайчук за Зе голосував?
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20.08.2020 20:12
+16
«Все хорошо шло до февраля-марта 2019 года.Источник: https://censor.net/n3215020»

А потім було 21.04.2019.
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20.08.2020 20:30
+13
Здесь вам не Европа, здесь климат иной. Воруют квартиры одна за одной!
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20.08.2020 20:18
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все стало понятно, "в Вишгневом", там как раз вспомнил такой объект, но ситуация круче, фирму по ходу захватили так же как и их квартиры
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20.08.2020 22:43 Відповісти
Та взагалі, то не «Вишневе», а якийсь офшор...
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20.08.2020 22:54 Відповісти
Махинации прекратятся только при ОДНОМ условии: во власть перестанут идти одни только УБЛЮДКИ!
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20.08.2020 22:15 Відповісти
так благородные как ослы не хотят идти во власть ибо не пристойно, а свободное место не бывает пустым
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20.08.2020 22:18 Відповісти
почему "ублюдки перестанут идти во власть" ??????? . . . их же туда делегирует ЛЕКТОРАЛЬНАЯ ГОПОТА на выборах . . . последние 30 лет - все очень демократично
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20.08.2020 22:21 Відповісти
Трохи не так.
Електоральна гопота, не діждавшись бажаного: «Отнять. Подєліть. Просцать», обирає нового обіцяльника.
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20.08.2020 22:34 Відповісти
и клоуны
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21.08.2020 09:43 Відповісти
ну вот - все прелести воровских законов теперешней Неньки. . . а в суд не пойдешь . . там продажные судьи, отобранные комиссиями созданными "шоколадной Тупой"
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20.08.2020 22:08 Відповісти
Чувак, ти мабуть недавно з коми, і багато чого пропустив.
То слухай: в Україні, вже ДРУГИЙ рік Президентом Зеленський, а в Верховній Раді, фракція його партії «Слуга Народа», НАЙБІЛША.
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20.08.2020 23:15 Відповісти
Толока - это Макс Луцкий, господа. Все претензии туда.
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20.08.2020 23:51 Відповісти
Программа Зеро- ипотека под 10% в действии.
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21.08.2020 00:41 Відповісти
За все життя нічого не купував в борг. Ніколи. Як би важко не було обходився власними силами. Саме тому у мене є все що потрібно і трошки більше для того щоб ніколи не просити в борг. Всі мої знайомі які влазили в кредити гірко розкаялись і переважна більшість з них втратила час, гроші, друзів, довіру людей і здоров'я. Люди чомусь забувають в апофеозі "хочу все і відразу!" про те що береш чужі, а віддавати доведеться свої і в рази більше. Нетерплячка веде до бідності... Свого часу за пять років побудував будиночок на 98 квадратів за свою зарплату, в вільний від роботи час і власними руками. Тепер цей будиночок годує мене і мою родину. Думаю побудувати ще один. Мені не шкода людей які здуру беруть кредити, потрапляють в кабалу і втрачають. В нашій країні неможливо планувати щось наперед - ми живемо в дуже непередбачуваному і корумпованому суспільстві де розраховувати можна тільки на власні зусилля і лише на те що Ви самі можете контролювати повністю.
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21.08.2020 03:11 Відповісти
Зеленский должен взять эту ситуацию под свой контроль.
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21.08.2020 08:58 Відповісти
Ну вот и покращення от зеленых обезьян в действии.....
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21.08.2020 09:14 Відповісти
Не верю донецким, сами какое то ховно как всегда намутили.
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21.08.2020 09:36 Відповісти
Ви знаєте я не донецька, і ті хто постраждав зі мною також,но чомусь нас не оминуло цє питання АФЕРИЗМУ Клименка і компанії
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21.08.2020 14:20 Відповісти
Ви знаєте я не донецька і за Зе не голосувала,но мене не оменуло це питання.А "безпредел",імпотентність і продажність правоохороних органів як була до цього,так і залишилась, не залежно Порох чи Зе.А все добре йшло до весни 2019,бо вони тоді ще не добудували,а як добудували так і почали фантазіі свої реалізовувати,а простих людях
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21.08.2020 14:28 Відповісти
ЖК "Авиа Квартал" в Вишнёвом Киевской области владеет семья известного афериста, бывшего владельца "Терра Банк" Клименко Сергея Дмитриевича.
Клименко С.Д. все свои ЖК строит на землях украденных у Национального авиационного университета за деньги украденные у вкладчиков "Терра Банка". Такой вот "бизнес" у известного и "самого неуловимого" жулика современной Украины.
Клименко Сергей Дмитриевич занимается профессионально мошенничеством уже около 15 лет. Совершил преступления практически по всем статьям Уголовного Кодекса, кроме пока ещё убийств.
На счету Клименко Сергея и членов его организованной преступной группировки сотни обманутых семей с потерей денежных средств на счетах Терра Банка и недвижимости, купленной через структуры Клименко.
Циничный и беспринципный мошенник чувствует себя хозяином Державных Реестрах. Регистрирует практически всё. в чём возникает необходимость. Вводит в состав учредителей, директоров предприятий и при необходимости выводит назад. Выводит из под-контроля реального собственника недвижимое имущество на свои юридические и физические лица. Регистрирует недвижимость на другого человека, берёт под залог этой недвижимости кредит, выводит эту недвижимость на себя и таким образом оставляет человека с долгами в видн кредита, но без помещения.
Крышует его полиция, прокуратура и суды Соломенского района Киева и Киево-Святошинского (Бучанского) района Киевской области. В числе дольщиков его бизнеса бывший прокурор Киевской области Невзоров Алексей Борисович.
За последние 2 года с 2019 по 2021 Клименко Сергей Дмитриевич приступил к открытому рейдерству и начал отжимать квартиры через карманных нотариусов у своих же инвесторов в своих же ЖК.
В ЖК Авиа Квартал, ЖК Отрадный 2, ЖК Михайла Донца у Клименко С.Д. десятки отжатых помещений: квартир, гаражей, коммерческой недвижимости.
Орудует главарь группировки Клименко С.Д. вместе с членами своей семьи - женой Макаренко Викторией Юрьевной, тестем Макаренко Юрием Ивановичем, двоюродными братьями Виктории Макаренко Сахно Романом Андреевичем и Кузьменко Эдуардом Ивановичем. Также примкнула к клану бандитов Демен Анна Григорьевна.
ЖК Авиа Квартал семья Клименко-Макренко-Сахно эксплуатирует вообще не имея Сертификата о вводе домов в эксплуатацию. На придомовой территории Клименко Сергей, Макаренко Юрий и Сахно Роман построили совершенно без документов, без проектной документации, без договора аренды земли 2-этажное здание - на первом этаже приватный паркинг Юрия Ивановича Макаренко, на втором этаже спорткомплекс, который семья сдаёт в аренду сети SportLife.
Сахно Роман Андреевич в ЖК Авиа Квартал организовал частный ЖЕК УК Квартал Авиа Сервис. В домах, не имеющих Сертификата от ДАБИ о принятии в эксплуатацию, Роман Сахно ведёт бурную деятельность. По части ДСНС дома имеют практически неисправимые нарушения, уже неоднократно были очаги возгорания электропроводки в местах общего пользования, но Сахно это не смущает. Деятельность ведётся с чёрной бухгалтерией - у Романа отсутствует такое понятие как Акт сверки для жителя его домов, официальное выставление счетов за предоставленные услуги, многократные случаи необоснованых счетов за не предоставленные услуги...
На юридические и физические лица из ОПГ Клименко-Макаренко-Сахно открыто более 50 уголовных дел. На семью зарегистрировано сотни объектов незадекларированной недвижимости. Макаренко Юрий Иванович активно строится коттеджный городок "Balukhova Hills", на земле украденной ку Национального авиационного университета.
НКЦПФР приостановила за вопиющие нарушения действие лицензии у ТОВ Финансовая Компания "Толока", которую семья использует для привлечения финансирования в свои мошеннические стройки.
Когда уже Слуги Народа обратят свой взгляд на преступления небывалого размаха и цинизма в наше время, совершаемых членами мошеннической группировки одной из семей, которые уже полтора десятка лет ждут своего наказания?
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07.08.2021 20:29 Відповісти
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