У Вишневому забудовник виселив інвесторів з квартир, які вони купили за іпотекою
Переселенець із Донецька Андрій Бугайчук заявляє про рейдерське захоплення квартири, в яку його сім'я вклала кошти за іпотечним договором.
Як він повідомив Цензор.НЕТ, в аналогічній ситуації опинилися ще як мінімум декілька сімей.
Йдеться про ЖК Авіа Квартал у місті Вишневе Київської області. За словами Бугайчука, забудовник Сергій Клименко раптом почав вимагати виплатити повну суму за договором іпотеки, підписаним на 15 років. Редакція ознайомилася з договором іпотеки (майнових прав).
Договір кредитування було укладено в 2017 році, до 2032 року.
"Все добре йшло до лютого-березня 2019 року. Тоді забудовник поміняв свою тактику, було змінено керівний колектив. Забудовник у кілька етапів через нотаріусів без нашого відома переоформив наші квартири на свою юридичну особу. Два чорні нотаріуси трьома діями переоформили майнові права на квартиру 9 та 10 липня 2020-го на юрособу "Клименко Стоун Хедж". Потім без жодних підстав пропонували суттєво підвищити відсотки. Хоча тоді курс гривні був стабільний. А буквально через місяць почалися вимоги про дострокове погашення кредиту. В іншому випадку пригрозили переоформити наші квартири. А тепер - повністю виселили", - розповів він.
12 серпня Бугайчук виявив, що в їхній квартирі, яку офіційно ще не здано, поміняли замок:
"З 6 сімей п'ять жили в квартирах, ми фактично там не жили, але щодня бували, бо ми живемо в Вишневому. Нам під час нашої відсутності поміняли замок на квартирі, тобто вони несанкціоновано були всередині. Того вечора після роботи, коли ми це зафіксували, я особисто обдзвонив гарячі лінії МВС, Нацполіції, СБУ, ГПУ. Додзвонився тільки на 102 Поліції Київської області. Оператор дуже докладно все розпитала і записала. На моє запитання, що мені робити завтра: Приїхати в Управління, чекати дзвінка чи передзвонити? Оператор відповіла - чекайте, вам зателефонують. Але дзвінка не було".
При оформленні угоди Бугайчук спочатку заплатив 25%. І ще впродовж трьох років було зроблено 35 платежів. Загальна сума вартості квартири - 980 тисяч гривень (з відсотками).
Завтра у цій справі відбудеться засідання в Офісі протидії рейдерству.
Як стало відомо, аналогічна ситуація склалася ще у двох житлових комплексах цього забудовника: просп. Відрадний, 2 і на вул. Михайла Донця, 2.
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