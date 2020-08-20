Зеленський доручив до 1 травня 2021 року завершити першу чергу будівництва мосту в Херсоні, - ОП
Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Херсонської області побував на будівництві мосту ХБК – Таврійський і доручив завершити першу чергу об'єкта до 1 травня 2021 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Потреба у зведенні мосту ХБК – Таврійський у Херсоні, по проспекту Адмірала Сенявіна – вулиці Залаегерсег постала ще у 2006 році через збільшення навантаження на вулично-дорожню мережу міста. Наразі об’єкт готовий приблизно на 20%.
Голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв розповів Президентові, що в кінці минулого року ОДА підписала угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо підготовки фінансування проекту розвитку регіональних доріг, зокрема мосту в обласному центрі. Наразі тривають процедури з оформлення документів. Однак вони затягуються через відсутність коштів та розслідування щодо однієї з підрядних організацій.
Президент закликав не втрачати час і впродовж наступних двох тижнів починати будівельні роботи одночасно з вирішенням процедурних питань.
"Давайте так: упродовж цього місяця, у найближчі два тижні, я б дуже хотів, щоб тут стояла техніка, а далі – паралельно розбирайтеся з усіма підрядниками. Бо ми з вами так країну ніколи не побудуємо, тому що на шляху у нас завжди є камінчики, проблеми й паркани, через які ми перелазимо, щоб досягти мети. Треба, щоб з’явилась техніка, забудовники й почали будувати цей міст"", - заявив Зеленський.
Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко зазначив, що вже підготовлений та зареєстрований проект змін до державного бюджету України, де передбачено 300 млн грн субвенцій Херсонській області.
"Ми звернемося до Верховної Ради України. У нас по країні декілька принципових моментів – у Тернополі, Кременчуку, на Херсонщині – де багато об’єктів просто заморожені", – сказав Президент.
Зеленський наполіг, щоб до 1 травня наступного року була запущена перша черга мостового переходу ХБК – Таврійський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Правда, дальше речей и торжественной закладки капсул за 10 лет дело так и не сдвинулось. Более 40 000 000 евро ушли в бездонные карманы, оффшоры, десятки уголовных дел, судов, расследований - и тишина…При этом из бюджетов всех уровней раз за разом выделялись деньги, только из городского - 272 000 000 гривен. А мэр заявил, что проверять, куда они делись, не имеет права.
Теперь, судя по всему, Зеленский приедет торжественно открывать начало нового возрождения и закапывать третью по счёту капсулу непосредственно перед подсчётом голосов на выборах. Это вместо того, чтобы дать команду НАБУ, НАЗК, ГПУ, САП, ГБР и ещё хрен знает кому посадить на пожизненное всех тех, кто обобрал нищих пенсионеров, бджетников, детей на астрономическую сумму."
Владимир Марус http://tnua.info/politika/20176-zelenskiy-v-hersone-pokazal-gde-budet-zaryta-kapsula-znamenuyuschaya-nachalo-vozrozhdeniya-mostoperehoda.html
И самое мерзопакостное, что чужую работу он изображает в то время, когда не делает свою работу.
Про Пороха спрашивали "Он отдыхает когда-нибудь ?"
Про Зе спрашивают "Он работает когда-нибудь ? "
https://censor.net/user/451489
Демонтаж Володимира Леніного
Кстати мост ХБК-Тавричанский не помешал бы=>в час пик через переезд ехать - ☹️......можно еще конечно и через город, но опять таки час пик.....☹️
...
я поддержал коммент https://censor.net/user/226297 , напомнив кадр из мультика "Волшебное кольцо"
По словам самой профессиональной и знающей из всех руководителей нашей ЖКХ пани Алёны Ротовой, суммы, уже уже украденные - просто космические. Наш мостопереход, по её словам, будет стоить государству чуть больше, чем Бруклинский мост.
http://tnua.info/politika/20174-ledi-a-hersonskoy-zhkh-zayavila-chto-na-sredstva-ukradennye-s-mostoperehoda-mozhno-legko-postroit-bruklinskiy-most.html
Но призванию таки пианист.
такого недолугого человека на должности президента во все века не было а вот сейчас пример абсурда
ЗеДебилам для раздумий, хотя нет, думать они не в состоянии, значит ЗеДебилам для информации:
Средняя тендерная цена 1 км дороги в 2020 году составляла 234 млн. грн.
Для сравнения - средняя тендерная цена 1 км дороги в 2019 году составляла 144 млн. грн.
Теперь вопрос ЗеДебилам, - в чей карман, точнее офшор, идёт разница?
***
Ідіот, техніка повинна працювати, а не стояти.
На выборах позиционировал себя как прогрессивный презедент. На это многие повелись.
И тут на тебе. Так засмердело совком. Поручил, пригрозил, вручил, подоил, перевзвесил, перерезал ленточку.