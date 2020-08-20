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Зеленський доручив до 1 травня 2021 року завершити першу чергу будівництва мосту в Херсоні, - ОП

Зеленський доручив до 1 травня 2021 року завершити першу чергу будівництва мосту в Херсоні, - ОП

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Херсонської області побував на будівництві мосту ХБК – Таврійський і доручив завершити першу чергу об'єкта до 1 травня 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Потреба у зведенні мосту ХБК – Таврійський у Херсоні, по проспекту Адмірала Сенявіна – вулиці Залаегерсег постала ще у 2006 році через збільшення навантаження на вулично-дорожню мережу міста. Наразі об’єкт готовий приблизно на 20%.

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв розповів Президентові, що в кінці минулого року ОДА підписала угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо підготовки фінансування проекту розвитку регіональних доріг, зокрема мосту в обласному центрі. Наразі тривають процедури з оформлення документів. Однак вони затягуються через відсутність коштів та розслідування щодо однієї з підрядних організацій.

Президент закликав не втрачати час і впродовж наступних двох тижнів починати будівельні роботи одночасно з вирішенням процедурних питань.

"Давайте так: упродовж цього місяця, у найближчі два тижні, я б дуже хотів, щоб тут стояла техніка, а далі – паралельно розбирайтеся з усіма підрядниками. Бо ми з вами так країну ніколи не побудуємо, тому що на шляху у нас завжди є камінчики, проблеми й паркани, через які ми перелазимо, щоб досягти мети. Треба, щоб з’явилась техніка, забудовники й почали будувати цей міст"", - заявив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Будівництво моста через Дніпро почали в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко зазначив, що вже підготовлений та зареєстрований проект змін до державного бюджету України, де передбачено 300 млн грн субвенцій Херсонській області.

"Ми звернемося до Верховної Ради України. У нас по країні декілька принципових моментів – у Тернополі, Кременчуку, на Херсонщині – де багато об’єктів просто заморожені", – сказав Президент.

Зеленський наполіг, щоб до 1 травня наступного року була запущена перша черга мостового переходу ХБК – Таврійський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23642) міст (1229) будівництво (3013) Херсонська область (5691)


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Топ коментарі
+18
Демонтаж Володимира ЛеніногоЗеленский поручил до 1 мая 2021 года завершить первую очередь строительства моста в Херсоне, - ОП - Цензор.НЕТ 6125
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20.08.2020 20:04
+15
Зеленский поручил до 1 мая 2021 года завершить первую очередь строительства моста в Херсоне, - ОП - Цензор.НЕТ 4419
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20.08.2020 20:08
+10
А также обеспечить равноденствие 22 сентября
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20.08.2020 20:02
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А ще Зе може допомогти будувати цей міст🐸
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20.08.2020 20:00 Відповісти
так! благодійні внески ще ніхто не відміняв))) але ....не цього разу ))))))
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20.08.2020 20:03 Відповісти
"За 10 лет Херсонский мостопереход открывали уже дважды, дважды торжественно зарывали капсулу. А торжественные речи, журналистские сборища с десятками телекамер тут происходили практически ежедневно. Сколько совещаний, речей, поздравлений, обещаний, объяснений, рассказов о том, как его достроят в самое ближайшее время - вообще не счесть.
Правда, дальше речей и торжественной закладки капсул за 10 лет дело так и не сдвинулось. Более 40 000 000 евро ушли в бездонные карманы, оффшоры, десятки уголовных дел, судов, расследований - и тишина…При этом из бюджетов всех уровней раз за разом выделялись деньги, только из городского - 272 000 000 гривен. А мэр заявил, что проверять, куда они делись, не имеет права.

Теперь, судя по всему, Зеленский приедет торжественно открывать начало нового возрождения и закапывать третью по счёту капсулу непосредственно перед подсчётом голосов на выборах. Это вместо того, чтобы дать команду НАБУ, НАЗК, ГПУ, САП, ГБР и ещё хрен знает кому посадить на пожизненное всех тех, кто обобрал нищих пенсионеров, бджетников, детей на астрономическую сумму."
Владимир Марус http://tnua.info/politika/20176-zelenskiy-v-hersone-pokazal-gde-budet-zaryta-kapsula-znamenuyuschaya-nachalo-vozrozhdeniya-mostoperehoda.html
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20.08.2020 22:01 Відповісти
Волшебник гребаный!!
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20.08.2020 20:01 Відповісти
Возьмет на личный контроль. Потом забудет. Потом снова возьмёт. Прослушка Гочарука, танкер в Одессе, дальнобойщики, зарплаты и доплаты врачам и тд. и т.п.
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20.08.2020 21:50 Відповісти
Зеленский поручил до 1 мая 2021 года завершить первую очередь строительства моста в Херсоне, - ОП - Цензор.НЕТ 4269
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20.08.2020 20:02 Відповісти
Ну не гже это президенту давать поручения и брать под Личный контроль строительство Птицефабрик , - А должен обеспечить финансовую стабильность и что бы деньги в громадах были и на строительство и на Досуг.
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20.08.2020 20:02 Відповісти
вообще-то, финансовую стабильность и остальное должен обеспечивать тоже не он.

И самое мерзопакостное, что чужую работу он изображает в то время, когда не делает свою работу.

Про Пороха спрашивали "Он отдыхает когда-нибудь ?"

Про Зе спрашивают "Он работает когда-нибудь ? "
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20.08.2020 20:53 Відповісти
Он может только деньги у местных бюджетов тырить и ленточки на несвоем перерезать
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20.08.2020 21:52 Відповісти
А также обеспечить равноденствие 22 сентября
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20.08.2020 20:02 Відповісти
от только не надо! а то обидится...и останемся без равноденствия в сентябре 22 числа ))))
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20.08.2020 20:04 Відповісти
Та шото без Делфи пока не остались)
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20.08.2020 21:13 Відповісти
а там мабуть "пороблено"... жлобье два раза платит и три позорится ))))
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20.08.2020 21:16 Відповісти
Небось это зенедоразумение еще и ножкой притопнуло.
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20.08.2020 20:04 Відповісти
Демонтаж Володимира ЛеніногоЗеленский поручил до 1 мая 2021 года завершить первую очередь строительства моста в Херсоне, - ОП - Цензор.НЕТ 6125
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20.08.2020 20:04 Відповісти
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20.08.2020 20:33 Відповісти
фотограф - асс! или гений (или Ванга?))))
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20.08.2020 21:17 Відповісти
А коментар?
https://censor.net/user/451489

Демонтаж Володимира Леніного
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20.08.2020 21:37 Відповісти
та и комментарий - со смыслом))) муж... и товарищ Ленин (Ленкин, в смысле))))
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20.08.2020 21:41 Відповісти
Да,да))) Танкер в Одессе уже убрали))))
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20.08.2020 20:04 Відповісти
Не получается пиариться на внешнеполитических достижениях и достижениях в борьбе с оккупантом - можно попиариться на строительстве и перерезании ленточек.
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20.08.2020 20:06 Відповісти
Это типа под свой контроль берет?)
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20.08.2020 20:07 Відповісти
Если не ошибаюсь, то это возле «Фабрики».........
Кстати мост ХБК-Тавричанский не помешал бы=>в час пик через переезд ехать - ☹️......можно еще конечно и через город, но опять таки час пик.....☹️
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20.08.2020 20:08 Відповісти
Мост наверное хруШтальный будет........😁
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20.08.2020 20:12 Відповісти
Этот мост нужен для Херсона уже как лет 20. К сожелению можно только констатировать пока факт только пиара на нём, и пчеловода и шапкокрада и хряка. Но они все оказались импотенты в этом вопросе. Хотя шапкокрад, тот еще строитель, строил мост - получился "эпицентр". Ну что с него взять, грамоте плохо обучен, читать чертежи не может. Обидно за хряка, с виду на умного изредка походит, но даже ларька какого нибудь продающего тортики не смог осилить. Посмотрим что этот сможет.
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20.08.2020 20:21 Відповісти
🙂
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20.08.2020 20:41 Відповісти
Зеленский поручил до 1 мая 2021 года завершить первую очередь строительства моста в Херсоне, - ОП - Цензор.НЕТ 8094

...
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20.08.2020 20:21 Відповісти
Я тоже этот мультик вспомнил ))))
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20.08.2020 20:23 Відповісти
" И пинджак с карманами" !!))
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20.08.2020 20:59 Відповісти
нее вася, сразу видно ты не в теме... там совершенно другой мост... такой мост стоит и таки хорошо стоит.. а вот другой...
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20.08.2020 21:06 Відповісти
а я и не по теме)))
я поддержал коммент https://censor.net/user/226297 , напомнив кадр из мультика "Волшебное кольцо"
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20.08.2020 21:14 Відповісти
ок..
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20.08.2020 23:17 Відповісти
анжинерной канструкции
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20.08.2020 20:36 Відповісти
«Леди «А» херсонской ЖКХ заявила, что на средства, украденные с мостоперехода, можно легко построить Бруклинский мост

По словам самой профессиональной и знающей из всех руководителей нашей ЖКХ пани Алёны Ротовой, суммы, уже уже украденные - просто космические. Наш мостопереход, по её словам, будет стоить государству чуть больше, чем Бруклинский мост.
http://tnua.info/politika/20174-ledi-a-hersonskoy-zhkh-zayavila-chto-na-sredstva-ukradennye-s-mostoperehoda-mozhno-legko-postroit-bruklinskiy-most.html
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20.08.2020 22:09 Відповісти
Так на «стройках» можно столько бабла попилить........
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20.08.2020 22:48 Відповісти
Зеленский поручил до 1 мая 2021 года завершить первую очередь строительства моста в Херсоне, - ОП - Цензор.НЕТ 4419
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20.08.2020 20:08 Відповісти
Зеленський доручив до 1 травня 2021 року завершити першу чергу будівництва мосту в Херсоні, - ОП - Цензор.НЕТ 1174
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20.08.2020 20:37 Відповісти
А оно может поручать такое? Юристы там хоть какие есть?
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20.08.2020 20:13 Відповісти
Бубачка само юрист по образованию.
Но призванию таки пианист.
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20.08.2020 20:22 Відповісти
...рояліст.
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20.08.2020 20:37 Відповісти
Он все что брал на личный контроль провалилось с треском все что достроить в ближайшее время не строится и отодвигается президент разговорного жанра стиля позднего брежнева уверенно превращается в актера передвижного театра открыть пообещать по рекламировать

такого недолугого человека на должности президента во все века не было а вот сейчас пример абсурда
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20.08.2020 20:17 Відповісти
А ще розказав якої довжини повинна бути червона стрічка, де потрібно розташувати відеокамери для відосіка, які ножиці треба взяти... Це опудало хоч колись почне виконувати свої обов'язки? Заяви щодо виборів у Білорусі до цих пір немає....
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20.08.2020 20:17 Відповісти
Самый поручительный поручитель и самый контролирующий лично контролёр.
ЗеДебилам для раздумий, хотя нет, думать они не в состоянии, значит ЗеДебилам для информации:
Средняя тендерная цена 1 км дороги в 2020 году составляла 234 млн. грн.
Для сравнения - средняя тендерная цена 1 км дороги в 2019 году составляла 144 млн. грн.
Теперь вопрос ЗеДебилам, - в чей карман, точнее офшор, идёт разница?
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20.08.2020 20:27 Відповісти
Він багато що длручав, і що? Зеро!
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20.08.2020 20:34 Відповісти
"...я бы очень хотел, чтобы здесь стояла техника"
***
Ідіот, техніка повинна працювати, а не стояти.
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20.08.2020 20:36 Відповісти
Прекрасно, теперь в Херсоне укладывать асфальт будут не только как было сегодня ночью, но и строить мост по снегу зимой!
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20.08.2020 20:37 Відповісти
Це не 90-ті. Це совок. Під чутким керівництвом зеленського та його пліснявої команди держава деградує в "турборежимі".
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20.08.2020 20:40 Відповісти
f а до октябрских покрасить поребрики
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20.08.2020 20:40 Відповісти
І траву так само !!))
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20.08.2020 20:56 Відповісти
Ну все гаплик цьому мосту,херсонці, Бубочка взяв його під особистий контроль !!))
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20.08.2020 20:54 Відповісти
Зеленський доручив до 1 травня 2021 року завершити першу чергу будівництва мосту ... Ать... два
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20.08.2020 20:54 Відповісти
Так он взял под личный контроль или нет? Стоит нам дальше переживать или уже все хорошо?
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20.08.2020 20:55 Відповісти
"Ознаки політичної корупції": Зеленський використовує службові поїздки регіонами для агітації за "Слугу народу", - КВУ
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20.08.2020 21:04 Відповісти
Він не просто використовує, а саме з метою агітації робить ці поїздки, називаючи їх службовими і витрачаючи на них державні кошти. Таке нахабство собі досі ніхто не дозволяв.
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21.08.2020 02:59 Відповісти
свяжите ему наконец ноги теми ленточками, которые он приехал перерезать. Он мосты не устал строить,.. когда по кукурузным полям поедет "КУКуРУЗА - Царица полей"
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20.08.2020 21:08 Відповісти
Глядєц вже був, слухєц вже є, а зараз буде дрочєц!
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20.08.2020 21:09 Відповісти
Когнитивный диссонанс.
На выборах позиционировал себя как прогрессивный презедент. На это многие повелись.
И тут на тебе. Так засмердело совком. Поручил, пригрозил, вручил, подоил, перевзвесил, перерезал ленточку.
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20.08.2020 21:14 Відповісти
"Артиллеристы, Сталин дал приказ!" Как-то так.
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20.08.2020 21:16 Відповісти
ОН был бы приличным начальником АВТОДОРА при Президенте Порошенко, но Президент... Это явно не его. И реальная Украина с войной и коронавирусом это вовсе не кино. Правда, он этого не понимает, а подсказать боятся,- ВОВА АбидИтся.
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20.08.2020 22:19 Відповісти
ЗЄля іди НХ - ти всеодно ніякого відношення до цього не маєш!
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20.08.2020 22:36 Відповісти
 
 