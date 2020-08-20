Зеленський доручив до 1 травня 2021 року завершити першу чергу будівництва мосту в Херсоні, - ОП

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Херсонської області побував на будівництві мосту ХБК – Таврійський і доручив завершити першу чергу об'єкта до 1 травня 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Потреба у зведенні мосту ХБК – Таврійський у Херсоні, по проспекту Адмірала Сенявіна – вулиці Залаегерсег постала ще у 2006 році через збільшення навантаження на вулично-дорожню мережу міста. Наразі об’єкт готовий приблизно на 20%.

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв розповів Президентові, що в кінці минулого року ОДА підписала угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо підготовки фінансування проекту розвитку регіональних доріг, зокрема мосту в обласному центрі. Наразі тривають процедури з оформлення документів. Однак вони затягуються через відсутність коштів та розслідування щодо однієї з підрядних організацій.

Президент закликав не втрачати час і впродовж наступних двох тижнів починати будівельні роботи одночасно з вирішенням процедурних питань.

"Давайте так: упродовж цього місяця, у найближчі два тижні, я б дуже хотів, щоб тут стояла техніка, а далі – паралельно розбирайтеся з усіма підрядниками. Бо ми з вами так країну ніколи не побудуємо, тому що на шляху у нас завжди є камінчики, проблеми й паркани, через які ми перелазимо, щоб досягти мети. Треба, щоб з’явилась техніка, забудовники й почали будувати цей міст"", - заявив Зеленський.

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Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко зазначив, що вже підготовлений та зареєстрований проект змін до державного бюджету України, де передбачено 300 млн грн субвенцій Херсонській області.

"Ми звернемося до Верховної Ради України. У нас по країні декілька принципових моментів – у Тернополі, Кременчуку, на Херсонщині – де багато об’єктів просто заморожені", – сказав Президент.

Зеленський наполіг, щоб до 1 травня наступного року була запущена перша черга мостового переходу ХБК – Таврійський.