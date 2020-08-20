Радники лідерів країн Нормандської четвірки готуватимуть зустріч Зеленського, Путіна, Макрона і Меркель, - Кравчук

Радники лідерів Нормандське четвірки на зустрічі в Парижі готуватимуть саміт лідерів України, Росії, Франції та Німеччини Володимира Зеленського, Володимира Путіна, Еммануеля Макрона й Ангели Меркель у Берліні.

Про це глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Рекомендуватиму президенту України перш за все домогтися зустрічі в Берліні - наскільки мені відомо, в Парижі вже відбудеться зустріч радників, які готуватимуть зустріч у Берліні - і це питання порушити, тому що воно мінською Тристоронньою контактною групою не може бути вирішено. Головне - це рішення в Нормандському форматі главами чотирьох держав", - сказав Кравчук.

Про те, що радники глав держав ТКГ найближчим часом проведуть зустріч, раніше повідомив президент Володимир Зеленський.

Читайте також: Росія в Мінську висунула головну вимогу - скасувати постанову ВР, що не дозволяє проводити вибори на окупованому Донбасі. ДОКУМЕНТ