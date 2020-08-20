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Радники лідерів країн Нормандської четвірки готуватимуть зустріч Зеленського, Путіна, Макрона і Меркель, - Кравчук

Радники лідерів країн Нормандської четвірки готуватимуть зустріч Зеленського, Путіна, Макрона і Меркель, - Кравчук

Радники лідерів Нормандське четвірки на зустрічі в Парижі готуватимуть саміт лідерів України, Росії, Франції та Німеччини Володимира Зеленського, Володимира Путіна, Еммануеля Макрона й Ангели Меркель у Берліні.

Про це глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Рекомендуватиму президенту України перш за все домогтися зустрічі в Берліні - наскільки мені відомо, в Парижі вже відбудеться зустріч радників, які готуватимуть зустріч у Берліні - і це питання порушити, тому що воно мінською Тристоронньою контактною групою не може бути вирішено. Головне - це рішення в Нормандському форматі главами чотирьох держав", - сказав Кравчук.

Про те, що радники глав держав ТКГ найближчим часом проведуть зустріч, раніше повідомив президент Володимир Зеленський.

Читайте також: Росія в Мінську висунула головну вимогу - скасувати постанову ВР, що не дозволяє проводити вибори на окупованому Донбасі. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Кравчук (546) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+10
И два тела предателя с деменцией во главе делегации. Абзац.

Советники лидеров стран Нормандской четверки будут готовить встречу Зеленского, Путина, Макрона и Меркель, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2428
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20.08.2020 20:09
+8
И дать Фокину рассказать ему про "американские авианосцы, бороздящие гладь Черного моря".
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20.08.2020 20:10
+6
значит старая падла таки пошла на уступки свинособакам. интересно - что этот раз просрали "переговорщики"?
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20.08.2020 20:15
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Еще одна встреча и еще один Год и так далее. У россии процент нахабства Неиссякаемый
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20.08.2020 20:06 Відповісти
Цю зустріч треба проводить у Мінську та запросити Луку.
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20.08.2020 20:06 Відповісти
И дать Фокину рассказать ему про "американские авианосцы, бороздящие гладь Черного моря".
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20.08.2020 20:10 Відповісти
...мандель також,зеля буде очкувати...
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20.08.2020 20:11 Відповісти
НЕ В ТЕМУ

Наберіть у пошуку зображень речення українською мовою: "мама вчить доньку" , а також кацапським язіком: "мама учит дочьку" Відчуєте різницю, чому потрібно вчити ,знати та спілкуватись тільки українською. Ось тут сила нашої рідненької мови.
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20.08.2020 20:15 Відповісти
Уже проверял еще вчера, насмеялся от души.
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20.08.2020 20:18 Відповісти
И два тела предателя с деменцией во главе делегации. Абзац.

Советники лидеров стран Нормандской четверки будут готовить встречу Зеленского, Путина, Макрона и Меркель, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2428
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20.08.2020 20:09 Відповісти
Хло таки хоче перевершити відому ялтинську конференцію, вважаючи себе сраліним. Та й кон'юнктура вигідна: блазень, молоде ніщо з жаб'ячими лапками та стара фрау, що планує свою пенсію. Але тепер на кону заміни Криму вже не тіко Донбас, але й Білорусь. Тому те ботоксне педофеліо починає ставити умови та ультиматуми вже й по Донбасу, а зелене недолуге найвеличніше лайно тіко підгузки міняє. А що б не брати відповідальність на себе (читай д'Єрмака) всунув у ТКГ двох комуняцьких маразматиків - Кравчука та Фокіна... Це вже навіть не "українське придністров'я", а майже капітуляція. Лишилося лишень на всіх державних установах вивісити білий прапор, замість жовто-блакитного, або взагалі аквафреш!
Гниди з зарплатнею з московії...
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20.08.2020 20:13 Відповісти
Путин обожает такое балабольство, и что бы его просили. Да только никогда он своей парадигме не изменял. Вот ни разу. Хоть вы там все голышом хороводы водите.
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20.08.2020 20:15 Відповісти
значит старая падла таки пошла на уступки свинособакам. интересно - что этот раз просрали "переговорщики"?
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20.08.2020 20:15 Відповісти
Интересно, какая на этот раз «цена» встречи?
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20.08.2020 20:21 Відповісти
местные выборы т.к. "Цензор" привел лишь кусочек цитаты ""Буду рекомендовать президенту Украины прежде всего добиться встречи в Берлине - насколько мне известно, в Париже уже состоится встреча советников, которые будут готовить встречу в Берлине - и этот вопрос поставить, потому что он минской Трехсторонней контактной группой не может быть решен. Главное - это решение в Нормандском формате главами четырех государств", - сказал Кравчук."Источник: https://censor.net/n3215026 хремель и раньше заявлял, что встречи ради встречи больше не будет, а это значить, что на встречу они приедут в том случае, если все согласовано и остается только подписать.Остается наблюдать
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20.08.2020 20:39 Відповісти
Так ото ж.......еще «аукнется» Украине эти терки......☹️
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20.08.2020 20:46 Відповісти
Жаль тебя кравчучка не взяли.
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20.08.2020 20:32 Відповісти
В берлине и париже уже потирают руки: зеленый кондом решился на капитуляцию Украины!
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20.08.2020 20:35 Відповісти
І тут не буде ублюдка😂🌷
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20.08.2020 20:56 Відповісти
Не удивлюсь если встречу проведут в Москве.
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20.08.2020 20:44 Відповісти
Убитые на войне, замученные в плену УКРАИНСКИЕ СОЛДАТЫ, убитые и замученные ПАТРИОТЫ, смотрят на нас всех живущих.
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов, ради погибших.
НЕТ особых статусов ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ВОЙНАМ УКРАИНЫ
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20.08.2020 20:45 Відповісти
зелень - це зрадники
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20.08.2020 20:47 Відповісти
Накликали біду на свою голову.
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20.08.2020 20:47 Відповісти
носятся со своими встречами как дурни с писаными торбами
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20.08.2020 20:49 Відповісти
Украинцы , поверили в 73% за ЗЕ . Думаю вас развели как и Белорусов.
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20.08.2020 21:00 Відповісти
Надеюсь вас там всех оптом метеорит или ядерный взрыв накроет
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20.08.2020 21:12 Відповісти
Дурная затея.
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20.08.2020 21:13 Відповісти
Як кажуть, - гиля гуси
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21.08.2020 06:57 Відповісти
ну вот к встрече все и готовят...

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZXkTHpjjzCVrexL0GdPf-jZSBmDdotiiPW7OcwGxj2WWAEc2nfl6DAdAT54snfb5krVY6AfCE64kyeR9Oh8kbe9F05wd0YKjhomAPn2Z5MsT2ql9zRhFxBg0MMpqJzhmf0&__tn__=-]C%2CP-R
Helgi Sharp

НАЧАЛОСЬ... Кравчук официально обратился к Верховной Раде с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления о местных выборах закону о местном самоуправлении. Причём, эту инициативу уже поддержал президент (см. здесь: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.president.gov.ua%2Fnews%2Ftrivaye-rezhim-tishi-na-zasidanni-tkg-pogodzheno-20-dilyanok-62817%3Ffbclid%3DIwAR1LhHLPcHWX0IguK-HBugm2CQ01osogpqq5Wo0ElFYvdzgzVUdPyy6X924&h=AT07z-qDYIybZfoFBSUttAEhwmET0drNFi06j8Ad3t4A3OAjoSvPj8JmVrvgrphXCy93PmQ1UYFiQSHJnJKCMK2tSGX7xxn0YaYPGSKDvrDXrvtThi0DXQLohtmZr9WjOnc&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1OSRPoEX0dmZXcVafc0RZvtFDgFlmATSFl09lKMPkHNVeCIClBpLIhW7pDYr9F7EjkD1T50awxzGU4MXHs2E6jxY-Q2XGVXBZxieYs4BP_Qu6oMBK4TvBFBGjAtvqcBDMqGQUgWVVXCbx1uyw https://www.president.gov.ua/news/trivaye-rezhim-tishi-na-zasidanni-tkg-pogodzheno-20-dilyanok-62817 ).

Кравчук также просит депутатов оценить соответствие принятого документа минским соглашениям. При этом есть информация, что Зеленский в ближайшее время намерен собрать своих депутатов для того, чтобы убедить их дать свои голоса за отмену постановления ВР, не позволяющее проводить выборы на Донбассе.

Балалайня уже открыто куражится, ставя условия и продавливая свою основную цель - присоединение Украины к ОРДЛО. Проведение выборов требуется чисто формально - для легализации кремлевских ставленников. А затем они на совершенно законных основаниях начнут качать права у Киева.

Кравчук и Фокин - не просто старпёры, выжившие из ума. Это идейные совки, и перед уходом в вечность стремятся вернуть в совковую оккупацию всех нас.

Думаю, до суда они не доживут. За всё придётся отвечать их маленькому, зелёному покровителю. Что ж...
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20.08.2020 21:25 Відповісти
Ты бы выбирал выражения, насчёт Кравчука ! Это вообще-то человек, который развалил совок и дал Украине независимость. И уже за это он заслуживает памятника при жизни. А сейчас он занимается возвратом земель, которые так бездарно просрали последующие правители Украины. И я думаю у него всё получится.
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20.08.2020 21:56 Відповісти
ну если выбирать между землями и независимостью,то да.он выбрал земли...как бы не оказалось в итоге,что ни земель,ни независимости.
откуда такой пиетет крачуку из грейтбритани?или с лубянки?
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20.08.2020 22:05 Відповісти
Если бы в Ялте на встрече Сталина, Рузвельта и Черчиля присутствовал Гитлер, вторая мировая до сих пор бы продолжалась!
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20.08.2020 21:49 Відповісти
Это типа встреча агрессора Гитлера, с "умиротворителями" Даладье ( Франция), Чемберленом ( Великобритания) и президентом уже приговоренной к разделу Чехословакии Бенешем.
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20.08.2020 21:53 Відповісти
Что то этот переговорщик не договаривает. Договорились превратить Украину в часть ОРДЛО?
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21.08.2020 00:46 Відповісти
-
Лютий ворог окупант української землі Криму і Донбасу паРаша (Росія) в Мінську на капітуляційних змовах висунула головну вимогу - наказ скасувати постанову ВР, що не дозволяє проводити вибори на окупованому кривавими московськими загарбниками Донбасі. Виходить що ця проклята паРаша взагалі так розперезалася від антиукраїнських дій нашої прокремлівський влади капітулянтів. Що тепер нахабно диктує суверенній Українській державі коли і де і на яких територіях їй проводить свої вибори. Видно кремлівські фашисти )(уйла вже вважають Україну своєю бесправною кацапською колонією .... коли дають такі злочинні накази -розпорядження навіть про вибори на окупованих ними територіях.
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21.08.2020 03:48 Відповісти
А попробуй не виконати, Кадиров буде вимагати вибачень. А гнів Кадирова страшніше народного гніву (поки що).
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21.08.2020 07:02 Відповісти
чем реже малоросс цирка барыг будет ездить на встречи в нормади, тем меньше проблем для страны, будет разгребать следующая власть, этого клоуна вообще выпускать нельзя.
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21.08.2020 11:32 Відповісти
 
 