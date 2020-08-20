Лукашенко поки не зв'язувався ні з ким із лідерів країн ЄС, - Меркель
"Президент" Білорусі Олександр Лукашенко, який захопив владу, на тлі акцій протесту поки не шукав контактів із ким-небудь з керівників країн ЄС.
Про це заявила в четвер канцлерка ФРН Ангела Меркель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Лукашенко не намагався спілкуватися з ким-небудь із нас", - сказала вона на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.
17 серпня Лукашенко під час діалогу з працівниками Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ) заявив, що йому дзвонила Меркель, щоб "поговорити". У Берліні спростували ці слова і заявили, що розмови не було.
18 серпня Ангела Меркель обговорила ситуацію в Білорусі з президентом РФ Володимиром Путіним. Після цього в Кремлі заявили про "неприйнятність" втручання в справи Білорусі ззовні.
19 серпня Меркель заявила, що намагалася зв'язатися з "президентом" Білорусі Лукашенком, але він відмовився відповісти на дзвінок.
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сами позвонят, когда Лука даст согласие путину на союзное гос-во в полном объеме...
ЕС любит когда с ними по-жестче.. - тогда они покупают твой газ и помогают строить мост в оккупированный Крым..
путин это доказал..
Интересно,а щас есть радиосвязь?
Обещал же ведь уйти красиво , вперёд ногами ... смеялся над Вицькой Зека
Сам ведь заявил , шо только вперед ногами уйдёт -- это очевидная латентная суицидальная оговорка по доку Зигмунду , который Фрейд ...