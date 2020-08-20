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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко поки не зв'язувався ні з ким із лідерів країн ЄС, - Меркель

Лукашенко поки не зв'язувався ні з ким із лідерів країн ЄС, - Меркель

"Президент" Білорусі Олександр Лукашенко, який захопив владу, на тлі акцій протесту поки не шукав контактів із ким-небудь з керівників країн ЄС.

Про це заявила в четвер канцлерка ФРН Ангела Меркель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Лукашенко не намагався спілкуватися з ким-небудь із нас", - сказала вона на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

17 серпня Лукашенко під час діалогу з працівниками Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ) заявив, що йому дзвонила Меркель, щоб "поговорити". У Берліні спростували ці слова і заявили, що розмови не було.

18 серпня Ангела Меркель обговорила ситуацію в Білорусі з президентом РФ Володимиром Путіним. Після цього в Кремлі заявили про "неприйнятність" втручання в справи Білорусі ззовні.

19 серпня Меркель заявила, що намагалася зв'язатися з "президентом" Білорусі Лукашенком, але він відмовився відповісти на дзвінок.

Дивіться також: "Твою мать! Як луплять!" - білоруські міліціонери натовпом б'ють затриманих у Молодечненському РВВС 10 серпня. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7922) Лукашенко (2653) Меркель (1139)


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Топ коментарі
+2
А нахрена ему искать контакты, если Запад официально постановил, что он никто? Зачем простому белорусскому пенсионеру Меркель?
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20.08.2020 21:04
+2
Она, как минимум, ничего лишнего в чай не сыпанёт...
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20.08.2020 21:07
+2
Захватить не проблема. Проблема потом это всё содержать и хавать новые секторальные санкции. Бабла и так не густо, а на осень на па-рашке запланированы свои внутренние обострения...
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20.08.2020 21:09
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Как только таракан захочет услышать про маршрут нах#й, он сразу позвонит лидерам Европы
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20.08.2020 21:04 Відповісти
А нахрена ему искать контакты, если Запад официально постановил, что он никто? Зачем простому белорусскому пенсионеру Меркель?
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20.08.2020 21:04 Відповісти
Она, как минимум, ничего лишнего в чай не сыпанёт...
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20.08.2020 21:07 Відповісти
А может она его совратит.
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20.08.2020 23:03 Відповісти
https://censor.net/user/472599 - кстати да..

сами позвонят, когда Лука даст согласие путину на союзное гос-во в полном объеме...
ЕС любит когда с ними по-жестче.. - тогда они покупают твой газ и помогают строить мост в оккупированный Крым..
путин это доказал..
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20.08.2020 21:11 Відповісти
Похоже, таракан уже не жилец. Намного спокойнее и проще х-йлу втюхать Беларусам на новых выборах своего более адекватного и не раздражающего Запад засланца. Тем более, что их там в обойме уже натыкано достаточно.
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20.08.2020 21:19 Відповісти
Когда Лукашенко понадобятся деньги, он обязательно свяжется с ЕС, а пока у него жгучая лав-стори с великим и ужасным Крабэ
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20.08.2020 21:06 Відповісти
У Бєларусі вже нема влади і ***** може захопити всю країну.
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20.08.2020 21:07 Відповісти
Захватить не проблема. Проблема потом это всё содержать и хавать новые секторальные санкции. Бабла и так не густо, а на осень на па-рашке запланированы свои внутренние обострения...
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20.08.2020 21:09 Відповісти
Він її вже давно захопив. Зараз відбувається визволення Білорусі від росії.
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21.08.2020 02:36 Відповісти
Странна, сами же его не признали законным президентом, так с чего ему звонить тогда.
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20.08.2020 21:08 Відповісти
Tak pocti nikto ego nepriznal,krome diktatorov .
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20.08.2020 21:19 Відповісти
Че за кипишь? луа-дурка не держит,там фсе падкантролем...тока хардкор-чалушеску2,либо жопа...
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20.08.2020 21:15 Відповісти
Так немчуры продались расси и они не стоят выеденного гроша . Немцы гавно.Украине нужно восстановить ядерное оружие .
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20.08.2020 21:17 Відповісти
Двойные западные стандарты!!! Сами отключили бацьке телефон ,телеграф, интернет. Теперь обижаются - не звонит, не пишет.
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20.08.2020 21:18 Відповісти
Pocemu dvojnije prava celoveka eto samoje vaznoje.Uvi Belorus netu nicego podobnogo.
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20.08.2020 21:22 Відповісти
Вы ,видимо, плохо знакомы с творчеством Бульботерминатора.
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20.08.2020 21:36 Відповісти
Раньше хоть рации были,азбука Морзэ.
Интересно,а щас есть радиосвязь?
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20.08.2020 23:07 Відповісти
Бацька помнит, как Янукович во время Майдана связался с европейскими типа посредниками...
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20.08.2020 21:30 Відповісти
Шо не говорите , но видать пора ему бежать "за дальний бруствер" и паф се в висок !
Обещал же ведь уйти красиво , вперёд ногами ... смеялся над Вицькой Зека
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21.08.2020 08:20 Відповісти
Ото ж: "Над кем смеетесь? над собой смеетесь!".
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21.08.2020 18:52 Відповісти
ему х*йла ....за гланды хватает ! ))))
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20.08.2020 21:34 Відповісти
Звяжеться тоді,коли путінські танки загрохочуть на головних вулицях і площадях Мінска,Гродно,Бреста,Вітебська,захищаючи дружний братський народ від зовнішньої загрози Західного світу,в тоиу числі і від Меркель
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20.08.2020 22:40 Відповісти
Ничё , напишет предсмертную записку , может позвонить попращаться ....

Сам ведь заявил , шо только вперед ногами уйдёт -- это очевидная латентная суицидальная оговорка по доку Зигмунду , который Фрейд ...
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21.08.2020 08:18 Відповісти
А у этого картофЭльного ушлепка один ...иде(О)р - ***** Уладимирович, зачем ему еще с кем-то связываться!?
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21.08.2020 11:48 Відповісти
 
 