Лукашенко поки не зв'язувався ні з ким із лідерів країн ЄС, - Меркель

"Президент" Білорусі Олександр Лукашенко, який захопив владу, на тлі акцій протесту поки не шукав контактів із ким-небудь з керівників країн ЄС.

Про це заявила в четвер канцлерка ФРН Ангела Меркель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Лукашенко не намагався спілкуватися з ким-небудь із нас", - сказала вона на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

17 серпня Лукашенко під час діалогу з працівниками Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ) заявив, що йому дзвонила Меркель, щоб "поговорити". У Берліні спростували ці слова і заявили, що розмови не було.

18 серпня Ангела Меркель обговорила ситуацію в Білорусі з президентом РФ Володимиром Путіним. Після цього в Кремлі заявили про "неприйнятність" втручання в справи Білорусі ззовні.

19 серпня Меркель заявила, що намагалася зв'язатися з "президентом" Білорусі Лукашенком, але він відмовився відповісти на дзвінок.

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