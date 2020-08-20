Міністр оборони Білорусі Хренін: "Не виключено, що може бути і військовий конфлікт"
Глава Міноборони Білорусі Віктор Хренін допускає можливість громадянської війни, військового конфлікту і застосування армії проти учасників акцій протесту.
Про це Хренін говорив на зустрічі з керівництвом структурних підрозділів Міноборони, Генштабу та Збройних сил. Зустріч відбулася 19 серпня в Центральному будинку офіцерів у Мінську. Як повідомляє Цензор.НЕТ, білоруське видання "Наша Нива" опублікувало розшифровку запису, який вдалося зробити одному з присутніх на зустрічі.
"Війна прийшла до нас у дім. Вся країна в епіцентрі", - заявив Хренін.
"Готуються бойовики на території України, триває збір громадян", - вважає він.
Міністр оборони Білорусі допускає, що армія може застосувати зброю проти народу.
"Ті політтехнологи, які пишуть тексти Тіхановській, запитують: армія, ви з народом? Чи будете ви стріляти проти народу? Нас закликають, зокрема і Тіхановська, яка говорить "Не виконуйте злочинні накази". Ця жінка нас закликає до зради, порушення закону - не виконувати накази. Злочинний він, не злочинний ... - ми люди військові", - сказав він.
"Поки армія не перейде на бік протестувальників, державу розвалити неможливо. Вся надія на нас із вами. ... Треба боротися, якщо треба - і зі зброєю", - додав Хренін.
Роль армії в тому, що відбувається в Білорусі, міністр оборони порівняв із роллю вартового.
"І в разі виконання всіх команд вартовим, або якщо йому загрожує небезпека, він зобов'язаний застосовувати зброю на ураження. Страшенно не хочеться цього робити, але це обов'язок вартового, це обов'язок нас із вами - армії. Може, дехто цього хоче, щоб потім нас, мене, звинуватити у геноциді проти власного народу, тому що коли застосовується зброя, гинуть мирні люди", - пояснив Хренін.
"Так, ми, можливо, увійдемо в громадянську війну, ціна людського життя втрачає ціну з кожним днем. Це жахливо. Не виключено, що може бути і військовий конфлікт, на сьогодні це вже реальність", - додав він.
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Хренін стоїть на військовому утриманні у ********....
Тому нарід сябрів йому не товариш, а може стати ворогом якщо захоче вийти з-під протекторату ********ла.
Ось чому ********* не потрібно вводити війська, їх треба тілько посилити вмотивованими офіцерами і вскрити пакети на час "Ч".
Кровожерна потвора Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин нагадує одного совкового підараса генерала армии В. И. Варенникова, котрий: В январе 1991 года принимал участие в событиях по захвату советскими войсками телецентра в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81 Вильнюсе , в результате чего погибло 14 человек, более 700 были раненыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] . Помощник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаила Горбачёва Анатолий Черняев утверждал, что решение о применении армии было принято лично Варенниковым без согласования с президентом СССРhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] . В августе 1991 года участвовал в попытке государственного переворота ГКЧП,
Так що ця тварина черговий клон енний екземпляр москальського генерала.
Так що сябри знайте хто вас і вашу батьківщину захищає.
этого генерала как будто вытащили из спецхолодильника, куда он был загружен в 1970 году, а сейчас спустя полвека вновь разморозили и оживили: редкостный идиот и тупой послушный убийца. Выполнит любой приказ и будет давить танками мирных людей.
Кремль поможет Лукашенко, который находился на посту президента Беларуси пять сроков подряд, ради изменения конституции республики и ее поглощения.
сейчас Кремль оказывает поддержку Лукашенко не просто так, а рассчитывает через изменения в Конституцию протолкнуть аншлюс с поглощением Беларуси.
Лукашенко нужны дополнительные ОМОновцы, дополнительные палачи, садисты готовые расправляться с протестующими, как белорусский ОМОН под началом генерала Караева делал первые три дня. Вот такую помощь Москва безусловно окажет. И я даже подозреваю, что уже оказывает", - рассказал Пионтковский.
Увеличить это количество в пять раз, т.е. прислать шесть тысяч таких же "палачей" из Росгвардии, одев их в белорусскую форму, путину ничего не стоит.
https://www.obozrevatel.com/abroad/putin-hochet-poglotit-belarus-a-zatem-vyishvyirnut-lukashenko-piontkovskij.htm
Жириновский поставил ящик пива на то, что Беларусь войдет в состав России до конца нынешнего 2020 года. Если это произойдет для Украина все печально, опасность будет уже навесть из Беларуси.
https://www.dialog.ua/russia/213559_1597851093
донбасская схема
Кадры решают всё.
Фашиков, отправившихся на эшафот по приговору Нюрнбергского процесса, не спасли сказки о том, что они не могли не выполнять приказы.
Интересно, жена и теща с тестем вам уже предъявляли ботовский баян вроде того, что украинцы под знаменем Революции Достоинства героически отдали **** Крым и Донбасс, или вы один в семье такой
№;:?:%*?:%одаренный?
P.S. Сейчас контора перегруппировалась и в интернете идет массированная компания по деморализации белорусов. Все эти нескончаемые: "Ничего не получится, это было понятно с самого начала", "Поздно начали", "Приплыли", "Судьба такая", "Плетью обуха не перешибешь", "Может, и есть в этом сермяжная правда", "Я сначала поддерживал, но потом"...
Учитывая, что и на Цензоре подобную агитацию активно ведут некоторые участники с ранее известными как проукраинские никами, стоит задуматься об их "проукраинскости" либо о принадлежности их к поголовью idiot utile, простите мне мой французский.
Он говнюк и ещё и русский (мордвин)
Ливины, это смесь балтов и западных словян ("радимичи же и вятичи - от рода ляхов"). Беломоро-балтийская группа популяций включает белорусов, отчасти поляков, северные группы русского народа. Это в основном светловолосые и светлокожие мезо- или брахикефалы со средними размерами лица.
И ни разу они не анты. Анты (дулебы), это предки русинов ("Поляне яже нъıнѣ зовомая русь"). Днепро-карпатская группа популяций включает украинцев, этнографические группы Прикарпатья, словаков,большую часть гуралей, часть поляков приграничья с Чехией и Словакией , отчасти чехов. Это тёмнопигментированные брахикефалики с относительно широким лицом. Близки к альпийскому типу, к которой относится население Швейцарии, Австрии и отчасти Северной Италии.
Но я имел в виду совсем другое. "Братья" они только "во совке". Культурно. Руссификацию сменила советизация. Если украинцы "братья" беларусам, то и москалям в равной степени.
Нда.....
Простота - хуже воровства!
на территории Украины, временно оккупированной кацапскими козлами - в Крыму и Донбассе, уже много лет готовят боевиков, путинососов, террористов.
Подх уйловники позорные...
Що в ********* світі має приорітет- людина чи держава? Для чого взагалі існує держава і що є держава? Держава це, колектив чиновників, яких найняв народ для організації співіснування громадян. Якщо, держава не є інструментом, який покращує життя кожного окремого громадянина то, кому така держава потрібна?
Да и, звизлит он. На сегодня все солдаты строго не допускаются к оружию. Настоеие среди них такие же, как и в народею