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Новини Агресія Росії проти України Революція в Білорусі Війна
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Міністр оборони Білорусі Хренін: "Не виключено, що може бути і військовий конфлікт"

Міністр оборони Білорусі Хренін:

Глава Міноборони Білорусі Віктор Хренін допускає можливість громадянської війни, військового конфлікту і застосування армії проти учасників акцій протесту.

Про це Хренін говорив на зустрічі з керівництвом структурних підрозділів Міноборони, Генштабу та Збройних сил. Зустріч відбулася 19 серпня в Центральному будинку офіцерів у Мінську. Як повідомляє Цензор.НЕТ, білоруське видання "Наша Нива" опублікувало розшифровку запису, який вдалося зробити одному з присутніх на зустрічі.

"Війна прийшла до нас у дім. Вся країна в епіцентрі", - заявив Хренін.

"Готуються бойовики на території України, триває збір громадян", - вважає він.

Міністр оборони Білорусі допускає, що армія може застосувати зброю проти народу.

"Ті політтехнологи, які пишуть тексти Тіхановській, запитують: армія, ви з народом? Чи будете ви стріляти проти народу? Нас закликають, зокрема і Тіхановська, яка говорить "Не виконуйте злочинні накази". Ця жінка нас закликає до зради, порушення закону - не виконувати накази. Злочинний він, не злочинний ... - ми люди військові", - сказав він.

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"Поки армія не перейде на бік протестувальників, державу розвалити неможливо. Вся надія на нас із вами. ... Треба боротися, якщо треба - і зі зброєю", - додав Хренін.

Роль армії в тому, що відбувається в Білорусі, міністр оборони порівняв із роллю вартового.

"І в разі виконання всіх команд вартовим, або якщо йому загрожує небезпека, він зобов'язаний застосовувати зброю на ураження. Страшенно не хочеться цього робити, але це обов'язок вартового, це обов'язок нас із вами - армії. Може, дехто цього хоче, щоб потім нас, мене, звинуватити у геноциді проти власного народу, тому що коли застосовується зброя, гинуть мирні люди", - пояснив Хренін.

"Так, ми, можливо, увійдемо в громадянську війну, ціна людського життя втрачає ціну з кожним днем. Це жахливо. Не виключено, що може бути і військовий конфлікт, на сьогодні це вже реальність", - додав він.

Автор: 

Білорусь (7922)


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Топ коментарі
+88
еще одному дебилу Украина в штаны нагадила... соседи бл сраные. вот же бог дал гнид по кругу
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20.08.2020 21:34
+61
С таким соседом как ******** - это не исключение а правило ....
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20.08.2020 21:31
+45
Охренеть ...
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20.08.2020 21:31
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1 грудня 2013 року в районі урядовог кварталу на галявині за залізним плотом вже вечером стояло десь зо 2-3 роти беркуту і я тоді крикнув їм "Згадайте кому присягали і на чиїй шиї сидите!!!" "наш" беркут цього не згадав, як і інші силові структури особливо в Криму і на Донбасі, а як буде в Білорусі - один Господь Бог знає!
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20.08.2020 22:25 Відповісти
план ***** понятєн щоб Білорусь обьявила війну Україні а фактично кацапські війська полізуть на Київ з бульбонії а ***** як би нє прі дєлах...
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20.08.2020 22:27 Відповісти
Згадайте приклади відходу від влади диктаторів у світі і побачите, що завжди перед їх крахом якась страшенна сила заставляє їх робити фатальні помилки, які затягують їх в провалля і тут,головне, щоб вони не потягнули за собою свій народ!
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20.08.2020 22:33 Відповісти
"Хрен лука не слаще."
Хренін стоїть на військовому утриманні у ********....
Тому нарід сябрів йому не товариш, а може стати ворогом якщо захоче вийти з-під протекторату ********ла.
Ось чому ********* не потрібно вводити війська, їх треба тілько посилити вмотивованими офіцерами і вскрити пакети на час "Ч".
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20.08.2020 22:38 Відповісти
Совсем вояки бульбашные офигели,то на них НАТО нападает,то Украинцы а десантура российская пока самолетами перебрасывается.
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20.08.2020 22:42 Відповісти
Придет время, когда Украина будет воевать со всем миром. Это пророчество. И оно сбудется. Нежданчик, да? А вы чего хотели?
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20.08.2020 22:44 Відповісти
Слава Богу, в Україні промосковські генерали уїбали на раху, але є багато що причаїлися (притаились). +уйло позичав овощу своїх генаралів і напхав їх до Бєларусі.
Кровожерна потвора Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин нагадує одного совкового підараса генерала армии В. И. Варенникова, котрий: В январе 1991 года принимал участие в событиях по захвату советскими войсками телецентра в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81 Вильнюсе , в результате чего погибло 14 человек, более 700 были раненыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] . Помощник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаила Горбачёва Анатолий Черняев утверждал, что решение о применении армии было принято лично Варенниковым без согласования с президентом СССРhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] . В августе 1991 года участвовал в попытке государственного переворота ГКЧП,
Так що ця тварина черговий клон енний екземпляр москальського генерала.
Так що сябри знайте хто вас і вашу батьківщину захищає.
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20.08.2020 22:52 Відповісти
Вы уверены в патриотизме чиновников Минобороны？ генералов СБУ？ прокуроров？ Тогда кто делает закупки на 30-40 проц.выше розничных цен？ кто имеет десятки квартир, земельных участков, счета и недвижимость на Западе？Лимузины вип-класса？ И все это на "заработанные деньги" при окладах 300-500 евро.
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21.08.2020 06:29 Відповісти
Что-же вам Украина то поперек горла стала
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20.08.2020 22:53 Відповісти
Ї#онутий на всю голову.
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20.08.2020 22:55 Відповісти
Ленин и хрен в одном флаконе
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21.08.2020 00:40 Відповісти
КНДР на всю голову
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20.08.2020 23:00 Відповісти
Там, в этом Белсовхозе, законсервировалась СССРань застойных 1970-х гг:

этого генерала как будто вытащили из спецхолодильника, куда он был загружен в 1970 году, а сейчас спустя полвека вновь разморозили и оживили: редкостный идиот и тупой послушный убийца. Выполнит любой приказ и будет давить танками мирных людей.
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21.08.2020 14:50 Відповісти
Кто бы мог подумать что кавказский след когда то поменяется на Украинский, если бы мне лет десять назад сказали про это я бы посмеялся.
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20.08.2020 23:02 Відповісти
Це так Лука шантажуює Шмарклю щоб той визнав його лєгітімним «банькою».
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20.08.2020 23:11 Відповісти
путин хочет поглотить Беларусь, а затем вышвырнуть Лукашенко. Кремль воспользуется этой ситуацией в стране.
Кремль поможет Лукашенко, который находился на посту президента Беларуси пять сроков подряд, ради изменения конституции республики и ее поглощения. Міністр оборони Білорусі Хренін: "Не виключено, що може бути і військовий конфлікт" - Цензор.НЕТ 6413
сейчас Кремль оказывает поддержку Лукашенко не просто так, а рассчитывает через изменения в Конституцию протолкнуть аншлюс с поглощением Беларуси.
Лукашенко нужны дополнительные ОМОновцы, дополнительные палачи, садисты готовые расправляться с протестующими, как белорусский ОМОН под началом генерала Караева делал первые три дня. Вот такую помощь Москва безусловно окажет. И я даже подозреваю, что уже оказывает", - рассказал Пионтковский.

Увеличить это количество в пять раз, т.е. прислать шесть тысяч таких же "палачей" из Росгвардии, одев их в белорусскую форму, путину ничего не стоит.
https://www.obozrevatel.com/abroad/putin-hochet-poglotit-belarus-a-zatem-vyishvyirnut-lukashenko-piontkovskij.htm

Жириновский поставил ящик пива на то, что Беларусь войдет в состав России до конца нынешнего 2020 года. Если это произойдет для Украина все печально, опасность будет уже навесть из Беларуси.
https://www.dialog.ua/russia/213559_1597851093
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20.08.2020 23:24 Відповісти
уникальное окно возможностей, заводим много войськ, под видом помощи, и уже не вьіводим....
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21.08.2020 00:43 Відповісти
Міністр оборони Білорусі Хренін: "Не виключено, що може бути і військовий конфлікт" - Цензор.НЕТ 3594
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20.08.2020 23:34 Відповісти
А с кем ты воевать будешь?Со своим народом?Ну ну...
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20.08.2020 23:35 Відповісти
С такой фамилией войну не выиграешь.
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20.08.2020 23:43 Відповісти
ну да, гражданская в рб, а пу введи!
донбасская схема
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20.08.2020 23:49 Відповісти
І призвище в нього таке чисто білоруське, Хрєнін.
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20.08.2020 23:53 Відповісти
Ерин, Енин, Хренин, Сечин, Путин, Райкин, Добкин, Ривкин, Ленин, Сталин все свои.
Кадры решают всё.
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21.08.2020 02:00 Відповісти
Панин.. это Мордовская суть
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21.08.2020 10:37 Відповісти
Жэсть
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21.08.2020 00:06 Відповісти
По пояс деревянный...
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21.08.2020 10:05 Відповісти
Його хвамілія не Хренін , його хваміілія -Прип.здьохін .! При чому на всю голову .. Це ж треба таке ляпнути , Бубачка мовляв - готовить бойовиків для Майдану в Білорусі .!!! Що вони там курять таке ,, чи їдять . ?? Невже бацька селекціонував наркотичну картоплю ?
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21.08.2020 02:51 Відповісти
так там все подготовлено из *********... и речь этого му дака тоже
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21.08.2020 10:30 Відповісти
Тупая Хрень!
Фашиков, отправившихся на эшафот по приговору Нюрнбергского процесса, не спасли сказки о том, что они не могли не выполнять приказы.
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21.08.2020 04:35 Відповісти
Что за чушь. На Нюрнбергском процессе только один из 11 приговоренных к казни признал свою вину, и тем более никто не оправдывал свои действия выполнением приказов.
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21.08.2020 06:52 Відповісти
А какое еще можно ожидать заявление от выкормыша Лукашенко? Тем более говорят у него есть росийское гражданство.
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21.08.2020 05:31 Відповісти
Это как? Пытаюсь найти логическое объяснение. По принципу "не трогай Луку, не буди лихо, пока оно тихо, подожди пару годиков, пока так называемые органы уверятся, что мирных людей на улицах для острастки можно не бить, а сразу убивать"?

Интересно, жена и теща с тестем вам уже предъявляли ботовский баян вроде того, что украинцы под знаменем Революции Достоинства героически отдали **** Крым и Донбасс, или вы один в семье такой №;:?:%*?:% одаренный?

P.S. Сейчас контора перегруппировалась и в интернете идет массированная компания по деморализации белорусов. Все эти нескончаемые: "Ничего не получится, это было понятно с самого начала", "Поздно начали", "Приплыли", "Судьба такая", "Плетью обуха не перешибешь", "Может, и есть в этом сермяжная правда", "Я сначала поддерживал, но потом"...
Учитывая, что и на Цензоре подобную агитацию активно ведут некоторые участники с ранее известными как проукраинские никами, стоит задуматься об их "проукраинскости" либо о принадлежности их к поголовью idiot utile, простите мне мой французский.
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21.08.2020 08:48 Відповісти
кАмпания, конечно же. Опечатка.
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21.08.2020 08:49 Відповісти
Лука теперь полностью управляемый Кремлём. Будет по указке Кремля поносить запад и Украину. Отрезая возможность на их лояльность. До этого открыто обвинял Россию и не без оснований. Теперь засунет язык в ж.
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21.08.2020 09:10 Відповісти
Раніше я була за Лукашенко бо думала, що "Бєлсат" -- це білоруський державний канал ТБ, а не польський, а біло-червоний прапор є державний білоруський прапор, а не протестний... Виникає питання, якщо масові протести за словами учасників, не мають стосунку до економічних проблем, -- і взагалі є лише одна проблема в суспільстві -- набрид президент, то чого вони добиваються? Чому не вимагають змінити радянський прапор на історичний національний? Чому досі спокійно ходять по вулиці Лєніна? Хто ці люди?
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21.08.2020 09:13 Відповісти
После такого высказывания товарища хренина его надо гнать на хрен на родину к Ху-лу. Пускай там испорожняется подобными разговорами.
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21.08.2020 08:01 Відповісти
Белорусы-наши братья. В отличии от свино-собак. А Хренину одна оценка-ХРЕН-ин.
Он говнюк и ещё и русский (мордвин)
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21.08.2020 08:13 Відповісти
Та не братья они нам, выбрось это из головы.
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21.08.2020 09:05 Відповісти
Тебе нет.. а украинцам.. да
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21.08.2020 10:39 Відповісти
Русины литвинам такие же "братья", как и мордвинам.
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21.08.2020 15:46 Відповісти
Неправда.. Мордвины не славяне.. эрзя и чуди там всякие. А вот древляне, лужичи,вятичи.. т.е. нынешние беларусы. Это Антские племена.. как и поляне, уличи, волыняне, северяне и т.д. т.е. нынешние украинцы. А значит.. без кавычек. Мы разные народы .. но братские
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23.08.2020 17:34 Відповісти
Ну, это вы слишком глубоко копнули.
Ливины, это смесь балтов и западных словян ("радимичи же и вятичи - от рода ляхов"). Беломоро-балтийская группа популяций включает белорусов, отчасти поляков, северные группы русского народа. Это в основном светловолосые и светлокожие мезо- или брахикефалы со средними размерами лица.
И ни разу они не анты. Анты (дулебы), это предки русинов ("Поляне яже нъıнѣ зовомая русь"). Днепро-карпатская группа популяций включает украинцев, этнографические группы Прикарпатья, словаков,большую часть гуралей, часть поляков приграничья с Чехией и Словакией , отчасти чехов. Это тёмнопигментированные брахикефалики с относительно широким лицом. Близки к альпийскому типу, к которой относится население Швейцарии, Австрии и отчасти Северной Италии.
Но я имел в виду совсем другое. "Братья" они только "во совке". Культурно. Руссификацию сменила советизация. Если украинцы "братья" беларусам, то и москалям в равной степени.
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23.08.2020 20:21 Відповісти
Белорусов и украинцев не связывает ничего. Нетникаких общих интересов, идеалов, целей, ценностей....Да ,отсидели мы на СССР-овской "зоне" 70 лет в соседних бараках....После развала "зоны" Украина постаралась убежать подальше, хотя и стреляли в спину... А Белорусь решила остаться и сидеть дальше , на развалинах, в подчинении пахана "ПаРаши"....Белорусы не любят свободу, они её боятся...Они - рабы , холопы и зеки, по жизни....Стоять на коленях - их любимая поза.... Ну и "рачком" им тоже нравится....
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21.08.2020 10:07 Відповісти
ну не надо так... у нас языки реально славянские... поляк, украинец и белорус поймут друг друга, разговаривая на своих мовах) а вот кацап ничего не поймет в усiх трьох мовах)))
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21.08.2020 10:34 Відповісти
Лукашенко сначала запугал, а сейчас грамотно перевел конфликт в плоскость обсуждения, дебатов. Правильно говорил в интервью: "Президентами рождаются".
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21.08.2020 08:47 Відповісти
Атож, і наш блазень родився президентом, та тільки тепер зрозумів...
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21.08.2020 09:22 Відповісти
Вот же ж ватный г@ндон...
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21.08.2020 08:58 Відповісти
" Преступный он, не преступный… - мы люди военные"

Нда.....
Простота - хуже воровства!
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21.08.2020 09:02 Відповісти
Колись Захарченко теж подібну муйню гнав, а як наслідок разом з Хряком втік на підарашку підібгавши хвоста...
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21.08.2020 09:02 Відповісти
шо оно курит?
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21.08.2020 09:05 Відповісти
Хих интересный он военный! К измене чему? ?.присяги?....а присягу он давал кому? Кому лично он давал присягу? ?..уматому усатому таракану ?.....или собственному народу! Который он обязан защищать, ценой своей жизни ибо!...единственный источник власти в Беларуси( статья 3, ну никуда не попрешь) -это народ Беларуси. ФСЬЕ....!
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21.08.2020 09:08 Відповісти
Вот и правильно вроде, но, что если они сделают АТО или ООС и т.д. и чем будут не правы? Почему одним можно, другим зась?
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21.08.2020 12:55 Відповісти
"Готовятся боевики на территории Украины, идет сбор граждан" в общем он прав, он не соврал, так и есть.

на территории Украины, временно оккупированной кацапскими козлами - в Крыму и Донбассе, уже много лет готовят боевиков, путинососов, террористов.
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21.08.2020 09:10 Відповісти
Усатый урод их наколотой бульбой кормит? Или сушенными мухоморами? На портрет старика Кабаева уже по утрам дрочат в министерстве обороны Бульбонии?
Подх уйловники позорные...
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21.08.2020 09:13 Відповісти
эти офигевшие от потери власти товарищи уже начали отстрел своего народа и далее продолжают угрожать. Бедные беларусы.Похоже, вашей страны уже нет.
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21.08.2020 09:19 Відповісти
хренин, тебе бы цены не было в министрах обороны у ху@ла
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21.08.2020 09:29 Відповісти
Может меня даже наградят, посмертно
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21.08.2020 09:48 Відповісти
Он что, охренел окончательно? Какие боевики на территории Украины при власти ЗЕ-збиговиська?
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21.08.2020 10:01 Відповісти
"Готовятся боевики на территории Украины"...а вот и повод ударить с територии Беларуси по нам лаптеногим. Конечно, у них при этом будут шевроны Беларуси....но к этому надо быть готовым. И похоже именно это они и отрабатывали на недавних учениях росия-Беларусь...
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21.08.2020 10:21 Відповісти
Сам лізе в пляшку...дурень..
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21.08.2020 10:23 Відповісти
литвини Київ бомбити збираються, чи може таки ординці виконують обхідний маневр..?
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21.08.2020 10:39 Відповісти
Этот Хренин не литвин.. а мордвин.
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21.08.2020 10:40 Відповісти
це і так зрозуміло..
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21.08.2020 10:45 Відповісти
Хрена ли ждать от кацапа. Родился 1 августа 1971 года в городе Новогрудке Гродненской области. Отец - Геннадий Иванович Хренин, полковник запаса, родился в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Пензенской области.

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21.08.2020 10:44 Відповісти
Що ті відбиті бульбоїди весь час Україну приплітають? А те що декілька днів тому з російського кордону виїхала військова техніка, білоруси не бачать?
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21.08.2020 10:44 Відповісти
В случае привлечения росгвардии военные Белоруси имеют полное право не нарушая присяги защищать народ от интервентов и предателей.
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21.08.2020 10:47 Відповісти
Военные Украины тоже имели право. В Крыму.
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21.08.2020 15:50 Відповісти
Це просто класичний зразок вивернутої свідомості: "Пока армия не перейдет на сторону протестующих, государство развалить невозможно."Це, ідеї державотворення пізнього середньовіччя.
Що в ********* світі має приорітет- людина чи держава? Для чого взагалі існує держава і що є держава? Держава це, колектив чиновників, яких найняв народ для організації співіснування громадян. Якщо, держава не є інструментом, який покращує життя кожного окремого громадянина то, кому така держава потрібна?
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21.08.2020 11:18 Відповісти
Представляю как его стебли в школе с такой погремухой.
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21.08.2020 11:23 Відповісти
"Преступный он, не преступный...-мы люди военные".Что кому непонятно, режим сам признал ,что он преступный.А преступники по законам не живут, беларусы готовьтесь нас будут убивать, так почему мы не имеем право защищаться?
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21.08.2020 11:27 Відповісти
А ещё Украинцы в штаны насрали всем белорусским чиновникам.
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21.08.2020 11:40 Відповісти
Обставляется хренин. Но армия- не одно это чмо.
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21.08.2020 11:42 Відповісти
Агитировать ******** «за батьку» бросили бронемашину, предназначенную для морального разложения противника.Власти выдвинули на улицы Витебска звуковещательную установку средней мощности ЗС-82 «Декоратор», на базе БРМД,которая ездит по городу, агитирую людей в преддверии https://news.vitebsk.cc/2020/08/19/vlasti-sobirayutsya-provesti-v-vitebske-alternativnyj-miting-v-podderzhku-lukashenko-est-oproverzhenie/ провластной акции «Беларусь - это мы!» в Летнем амфитеатре .Мощность этой военной станции составляет 1000 ватт, звук из нее может доставать противника на расстоянии до 6 километров. Такие системы нужны армии, чтобы психологически подавлять волю врага Міністр оборони Білорусі Хренін: "Не виключено, що може бути і військовий конфлікт" - Цензор.НЕТ 3617
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21.08.2020 11:48 Відповісти
Он стал соучастником незаконного захвата власти Адольфом Лукашенко. Со всеми вытекающими последствиями и увеличиваюшейся перспективы оказаться на скамье подсудных.
Да и, звизлит он. На сегодня все солдаты строго не допускаются к оружию. Настоеие среди них такие же, как и в народею
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21.08.2020 12:17 Відповісти
Хрєнін якусь хрєнь несе! Це ж треба таке прізвище мати....
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21.08.2020 12:24 Відповісти
бЯги, таракан, бЯги...на паРашу, само собой


Міністр оборони Білорусі Хренін: "Не виключено, що може бути і військовий конфлікт" - Цензор.НЕТ 5062
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21.08.2020 13:23 Відповісти
"Тапочная" революция под девизом:"Прибей паразита-таракана!" продолжается.
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21.08.2020 16:27 Відповісти
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21.08.2020 17:39 Відповісти
Останні дані(без офіціозу) по виборам: переписано близько 500 протоколів з виборних дільниць....заради продовження цього,як виявилось,повного комуняцького деграданта.
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22.08.2020 07:03 Відповісти
дебил забыл УСТАВ!!!
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21.08.2020 14:08 Відповісти
Беларусы,помните.Если ваш унитаз не сопрет русский Ваня,- то в него будет гадить солдат НАТО.
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21.08.2020 16:00 Відповісти
Заткнись,уйоб...к! Кругом,де на має НАТО....сре солдат Путіна зеленим тухлим лайном і обгажує всю землю ним,бо своїх унітазів у них не має,а вкрадених в Україні...не вистачає.
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22.08.2020 06:59 Відповісти
"Готовятся боевики на территории Украины" - Может они имел ввиду оккупированную ее часть - ЛуГАНДОНию !?
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21.08.2020 16:00 Відповісти
Сталин, Ленин, Хренин - куда ни плюнь, одни ЧЛЕНины.
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21.08.2020 16:25 Відповісти
Тогда Хренину, стрелявшему в свой народ,который он должен защищать, будет хреново.
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21.08.2020 17:41 Відповісти
Война к тебе пришла? На тебя кто то напал,дебил ты Хренов?
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21.08.2020 18:21 Відповісти
Есть смысл бомбить Гомель и Брест, однозначно!!!!
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21.08.2020 20:37 Відповісти
Інтересно,де це в Україні іде "набор" до Білорусії? Зразу видно,яка у цього Хрєна пропагандиська підлоросійська підготовка. Сучина,вона і в погонах сучина!
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22.08.2020 06:56 Відповісти
А как же не быть конфликту с такими долбанутыми как лукашеску.
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24.08.2020 01:15 Відповісти
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