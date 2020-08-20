УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10888 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Обмін полоненими
1 418 25

Найманці РФ не допускають Червоний Хрест для верифікації списку з обміну полоненими, - Третьякова

Найманці РФ не допускають Червоний Хрест для верифікації списку з обміну полоненими, - Третьякова

Останні домовленості в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи стосуються верифікації сторонами списків на обмін полоненими. Україна вже провела перевірку понад ста людей, яких запитують найманці РФ, й надала свій список протилежній стороні.

Про це повідомила народна депутатка із фракції "Слуга народу", представниця України в гуманітарній підгрупи ТКГ Галина Третьякова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами нардепки, Україна передала всі списки, однак Міжнародний комітет Червоного Хреста, про доступ якого до пенітенціарних закладів домовилася Нормандська четвірка, досі не допускають в тюрми окупованих територій.

"На сьогодні до утримуваних осіб ОРДЛО не допускає представників Міжнародного комітету Червоного Хреста", – зазначила представниця України в контактній групі.

Водночас Червоний Хрест уже відвідав частину утримуваних на підконтрольній Україні території, каже Третьякова.

Читайте також: Україна не отримала списку на обмін з території окупованого Донбасу, - Зеленський

"З боку ОРДЛО списків ще немає. Але механізм передбачає, що ми передаємо інформацію щодо запитуваних осіб у чотирьох категоріях. Можна поділити цю інформацію на дві групи: встановлена чи невстановлена запитувана особа", – розповіла Третьякова.

За словами депутатки, українська сторона вже відпрацювала список зі ста людей, і по кожній особі є інформація про те, чи утримується вона в пенітенціарних закладах України чи її там немає.

"Та сторона часто говорить, що Україна нібито не допускає МКЧХ, це неправда. Я на постійному зв'язку з представниками МКЧХ, і я постійно їх прошу підтвердити в ОБСЄ, що Україна не чинить перешкод, Україна готова оновлювати інформацію (щодо списків – ред.) хоч щодня, ми тримаємо руку на пульсі. Це робота великої кількості служб. Наші списки відпрацьовуються", – зазначила Третьякова.

Автор: 

Донбас (22354) полонені (2248) Тристороння контактна група (827) Третьякова Галина (111)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Наемники РФ не допускают Красный Крест для верификации списка по обмену пленными, - Третьякова - Цензор.НЕТ 8758
показати весь коментар
20.08.2020 22:27
+6
Наемники РФ не допускают Красный Крест для верификации списка по обмену пленными, - Третьякова - Цензор.НЕТ 3521
показати весь коментар
20.08.2020 22:31
+4
дайте вгадаю... обмін всіх на всіх?
показати весь коментар
20.08.2020 22:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дайте вгадаю... обмін всіх на всіх?
показати весь коментар
20.08.2020 22:24 Відповісти
Шо, знову вас зєбілоїдів нах послали? Не вмієте- ідіть на вільні хлєба.
показати весь коментар
20.08.2020 22:24 Відповісти
Наемники РФ не допускают Красный Крест для верификации списка по обмену пленными, - Третьякова - Цензор.НЕТ 8758
показати весь коментар
20.08.2020 22:27 Відповісти
От тільки із СІЗО під домашній арешт її випустили ще 20 вересня 2017 року, що припало саме на розквіт правління Петра Солодкого.
І, щоб упередити від щиколядних звинувачення в зеленопоклонництві, я голосував за націоналістів.
показати весь коментар
20.08.2020 22:41 Відповісти
і хто в другому турі президентських виборів для тебе був націоналістом ?

за кого ти в другому турі голосував ?

кстаті, домашній арешт був, а зараз його нема.
показати весь коментар
20.08.2020 23:07 Відповісти
Ні за кого, бо на той час перебував закордоном. А якби, будучи в Україні, й пішов на вибори, то лише з метою зіпсувати бюлетень.
показати весь коментар
21.08.2020 00:20 Відповісти
тобто передав би свій вибір зебілам на 73 відсотки.

ти розумієш, шо націоналіст, який віддає 73 відсотки свого голосу ватним промосковським совкам - то є націоналіст ватної московської країги ?

чи ти настільки тупий, що цього не розумієш ?
показати весь коментар
21.08.2020 00:40 Відповісти
Це та Третьякова, що робить дітей поганої якості?
показати весь коментар
20.08.2020 22:27 Відповісти
а шо бы Вы, Али, здоровы были...
"вы идели етих девочек? интересно какие же у них мальчики"
показати весь коментар
20.08.2020 22:33 Відповісти
Дєфочкі слуги народу, а їхні мальчики слуги дєфочєк.
показати весь коментар
20.08.2020 22:39 Відповісти
спасибо за - "що робить дітей поганої якості"
показати весь коментар
20.08.2020 22:44 Відповісти
Наемники РФ не допускают Красный Крест для верификации списка по обмену пленными, - Третьякова - Цензор.НЕТ 9948
показати весь коментар
20.08.2020 22:28 Відповісти
50 американских Джавелинов и озабоченность европейцев Меркель и Макрона спасут от военного удара рассии по Украине ? Ответ очевиден - Нет конечно.Украина должна восстановить свой ядерній потенциал и нанести ядерній удар по маскве.
показати весь коментар
20.08.2020 22:28 Відповісти
озвучьте, пожалуйста, как Вы видите бюджет этой затеи - хотя бы с точностью до порядка
показати весь коментар
20.08.2020 22:36 Відповісти
снизить зарплату учителям с $4000 до $3500.
показати весь коментар
20.08.2020 22:48 Відповісти
ето же на поверхности....
показати весь коментар
20.08.2020 22:51 Відповісти
Треба дружити зі США, дали джавеліни, дадуть і я боєголовки (як у Ізраїлі).
показати весь коментар
21.08.2020 09:35 Відповісти
Баканов вантажівки зважує, зєпєчкін пошту розносить, всі зайняті своїми прямими обов"язками.
показати весь коментар
20.08.2020 22:29 Відповісти
Наемники РФ не допускают Красный Крест для верификации списка по обмену пленными, - Третьякова - Цензор.НЕТ 3521
показати весь коментар
20.08.2020 22:31 Відповісти
опять рашеских урок и важных свидетелей и прямых участников преступлений против наших воинов и граждан, обменяют на... кого подсунут
показати весь коментар
20.08.2020 23:03 Відповісти
Найманці РФ не допускають Червоний Хрест для верифікації списку з обміну полоненими, - Третьякова - Цензор.НЕТ 7037
показати весь коментар
20.08.2020 23:11 Відповісти
саме з допуску червоного хреста повинні починатись перемовини в Мінську! немає допуску далі розмовляти ні про що це терористи , а кацапи спонсори терору!
показати весь коментар
21.08.2020 00:33 Відповісти
Сейчас Ермак, через Кравчука с Фокиным объединят Украину с ОРДЛО и обмен отпадет сам собой, ждать осталось не долго. Кравчук уже подготовил поручение Раде.
показати весь коментар
21.08.2020 00:35 Відповісти
змінити Конституцію потрібно 300 голосів. Їх у зебені немає
показати весь коментар
21.08.2020 09:35 Відповісти
Та ви що?!!!! А бубочка з підстаркуватими придурками в тих очах мир побачив
показати весь коментар
21.08.2020 09:34 Відповісти
 
 