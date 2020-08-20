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Новини Силовики
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Житель Херсонщини зібрав на військовому полігоні з метою продажу 30 кг твердого реактивного палива, - Нацполіція

Житель Херсонщини зібрав на військовому полігоні з метою продажу 30 кг твердого реактивного палива, - Нацполіція

У Херсонській області поліція вилучила 30 кг твердого реактивного палива, яке місцевий житель зібрав на військовому полігоні з метою продажу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Працівники Голопристанського відділення поліції провели санкціонований обшук у будинку місцевої жительки. Під час огляду домоволодіння поліцейські знайшли хімічну речовину, схожу на тверде ракетне паливо. Жінка пояснила, що на полігоні біля військової частини речовину зібрав її 18-річний син.

На місце події були викликані фахівці вибухотехніки обласного главку поліції. Під час огляду знахідки поліцейські встановили, що речовина має сліди хімічного перетворення від зовнішніх факторів, тому вважається особливо небезпечною і підлягає знищенню.

Зараз небезпечну речовину вилучено, після проведення експертизи її буде знищено.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" (карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років).

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Автор: 

вибухівка (465) Нацполіція (15120) Правоохоронні органи (2705) силовики (2512) Херсонська область (5691)


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Топ коментарі
+17
Вот уж "зрада" так "зрада". Точно надо 7-ку впаять. Не то что просёр с вагнеровцами -понять и простить.
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20.08.2020 23:34
+11
топливо не может быть реактивным...оно может быть ракетным либо каким другим..тупицы
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20.08.2020 23:36
+11
"вещество...считается особо опасным и подлежит уничтожению..." а тому і валяється де попало, без будь-якої охорони...
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21.08.2020 01:42
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Вот уж "зрада" так "зрада". Точно надо 7-ку впаять. Не то что просёр с вагнеровцами -понять и простить.
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20.08.2020 23:34 Відповісти
Я бы ему дал "Героя"-очистил територию от химических веществ,так сказать-"голой грудью".
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20.08.2020 23:37 Відповісти
топливо не может быть реактивным...оно может быть ракетным либо каким другим..тупицы
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20.08.2020 23:36 Відповісти
ано ж в рєакцию с чємта там вступаєт значіт рєактівнає на 73%.
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20.08.2020 23:45 Відповісти
Є такий термін як реактивне паливо. Погугли.
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21.08.2020 00:15 Відповісти
может , еще и как. это пороха твердотопливного ускрителя.
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21.08.2020 00:35 Відповісти
Реактивное? Топливо? Ну ок
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20.08.2020 23:38 Відповісти
На янтарь похоже.
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20.08.2020 23:39 Відповісти
А рядом с ним другой собрал кил десять грибов. Тоже, кстати с целью продажи. На пятерочку заработал, или нужно бы еще прокурору в торец поспособствовать? Чета я в УК не встречал статьи про сбор твердого топлива... Ни с целью продажи, ни с целью употребления. Короче- весенний э... осенний гон, бом бом...
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20.08.2020 23:41 Відповісти
То в першу чергу 3,14зди повинне отримати керівництво полігону!(ІМХО)
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20.08.2020 23:45 Відповісти
И дело нужно заводить не на пацана ,а на этих "военных",которые разбрасывают это реактивное топливо по открытым для жителей района территориям.
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21.08.2020 10:20 Відповісти
Збиравсся всю зиму цим пальним грубу топити (а вихідними на тій самій грубі на базар до райцентру літати)!
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20.08.2020 23:51 Відповісти
а почему именно с целью продажи? .. может это местный "кулибин" готовил ракету чтобы ****** по кремлю!? .. не, ну а че ?! как версия имеет право жить ...
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21.08.2020 00:07 Відповісти
Для зеПЕДа держал,посетившим Херсонщину с рабочим визитом,бараны,а, ведь,был шанс...
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21.08.2020 07:59 Відповісти
Если туда добавить детонатор то можно получить очень даже хороший ба-бах. Поэтому при утилизации твердотопливных ступеней ракет применяются технологии уменьшающие вероятность детонации топлива (гидроразмыв). Или просто подрыв их, что конечно по экологии не есть гуд.
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21.08.2020 09:41 Відповісти
Вообще смелые люди. Собирают голыми руками всякую хрень и в дом тащат...
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21.08.2020 00:10 Відповісти
А полигон не охраняется?! Где армия, там и бардак! При говнокомандующем ******* склады взрывались, при зе ко манде подростки реактивное топливо собирают!
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21.08.2020 00:26 Відповісти
Ну а тем. кто должен смотреть, учитьівать, по чьей халатности над оружием , опасньіе вещества утерян контроль, что будет ? И знали ли ети люди, что собирали топливо, что они собирали, и что оно такое ? Кто давал денежки за вещество, которое открьіто лежит и никому не нужное ? Дали бьі пояснения что не знали что то такое, а собирали для стирки белья и использования вместо мьіла, с них бьі посмеялись и никакой тюрьмьі не светило ббб
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21.08.2020 00:31 Відповісти
Имел мужик проблемы с рыбным клевом. Вот и пошел мужик на поле для глушилок топливо, что ракет, подсобирать.
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21.08.2020 00:56 Відповісти
Как можно на военном полигоне собрать твердое топливо при наличии охраны? Ответ-никак.
1. Отсутствие охраны.
2. Отсутствие полигона ближайшие 40 лет.
3. Отсутствие государства, ближайшие 29 лет, те кто родился в 60-70-80-х это подтвердят.
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21.08.2020 01:05 Відповісти
"вещество...считается особо опасным и подлежит уничтожению..." а тому і валяється де попало, без будь-якої охорони...
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21.08.2020 01:42 Відповісти
Ищу пункты по приему остатков ракетного топлива. Продам , недорого твердое ракетное топливо - оптовикам - скидки.Окажу услуги по анализу качества твердого ракетного топлива - возможен бартер на картошку , гречку - ментам не беспокоить, рассмотрю сотрудничество с разведками , но родину не продам - ни за што !!! Люблю выходить на пенсию в 45 лет и отдыхать в Хмельнике...
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21.08.2020 07:36 Відповісти
Скажи еще спасибо что связь с хезболлой не нашли, на расее следователи бьі ужо Ігіл прицепили
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21.08.2020 07:54 Відповісти
Хороший стеб!
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21.08.2020 11:08 Відповісти
треба довбодятлам нє прівлєкать а нагородити за очістку теріторії що не зробили хозяї того гімна а їх прівлєчь...
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21.08.2020 08:28 Відповісти
То бишь то что это типа опасное топливо валяется просто под открытым небом никого не напрягает...от слова совсем да??
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21.08.2020 08:39 Відповісти
Вообще-то, из общих соображений твёрдое топливо зашито в камеру изначально, т.е. нет заправки перед стартом. Как оно могло оказаться на земле полигона?
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21.08.2020 08:43 Відповісти
А против тех,кто пораскидывал это топливо и не убрал, дело не хотят завести?
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21.08.2020 09:42 Відповісти
А почему на полигоне в свободном доступе валяется ракетное топливо?
И кто это допустил?
Такие вопросы не приходили в голову?
Или во всем виноват 18-и летний подросток, который, по сути, занимался очисткой полигона от опасных веществ? Этим, кстати, должны были заниматься должностные лица минобороны.
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21.08.2020 11:25 Відповісти
Не знаю что бы он с этим топливом сдедал. Машину им не заправишь, дом не протопишь,Илон Маск его нне купит, у него свое есть. В выиигаше осталась наша родная милиция-полиция.Класно! менты получат звездочки, а если откупится, то деньги.
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21.08.2020 11:52 Відповісти
 
 