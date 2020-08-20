Житель Херсонщини зібрав на військовому полігоні з метою продажу 30 кг твердого реактивного палива, - Нацполіція

У Херсонській області поліція вилучила 30 кг твердого реактивного палива, яке місцевий житель зібрав на військовому полігоні з метою продажу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Працівники Голопристанського відділення поліції провели санкціонований обшук у будинку місцевої жительки. Під час огляду домоволодіння поліцейські знайшли хімічну речовину, схожу на тверде ракетне паливо. Жінка пояснила, що на полігоні біля військової частини речовину зібрав її 18-річний син.

На місце події були викликані фахівці вибухотехніки обласного главку поліції. Під час огляду знахідки поліцейські встановили, що речовина має сліди хімічного перетворення від зовнішніх факторів, тому вважається особливо небезпечною і підлягає знищенню.

Зараз небезпечну речовину вилучено, після проведення експертизи її буде знищено.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" (карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років).

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