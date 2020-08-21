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Прокуратура Тернопільщини направила в суд обвинувальний акт щодо банди, яка викрадала ікони

Прокуратура Тернопільщини направила в суд обвинувальний акт щодо банди, яка викрадала ікони

Прокуратура Тернопільської області направила до суду обвинувальний акт щодо трьох осіб за фактом крадіжок ікон з храмів Центральної і Західної України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, раніше судимий житель Одеської області запропонував двом жителям регіону заробіток на крадіжці церковної атрибутики.

Група діяла впродовж 2018-2020 років, викрадаючи цінні ікони з церков і монастирів, переправляючи їх поштою до Одеси.

Надалі фахівці реставрували ікони і продавали колекціонерам. Серед їхніх клієнтів були бізнесмени, чиновники і жителі країн Європи.

Члени групи причетні до крадіжок із церков і монастирів на території Тернопільської, Вінницької, Одеської, Львівської та Чернігівської областей.

Загальна вартість викраденої релігійної атрибутики становить понад 2,5 млн грн грн.

Читайте також: Суд відправив під варту трьох учасників злочинної групи, що викрала з храмів у різних областях понад 600 старовинних церковних предметів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: 

злодійство (395) ікона (61) Тернопільська область (585)


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Верующие, наверное...
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21.08.2020 00:01 Відповісти
Наверно...воруищие.
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21.08.2020 00:14 Відповісти
Невіпуючих людей НЕІСНУЄ.. Хто вірить в бога.. хто в богів.. хто у вдачу а хто в те що бога нема.. А ті хто регулярно моляться-ходять в церкви чи виконують канрут-халяль то РЕЛЕГІЙНІ
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21.08.2020 07:02 Відповісти
хм. а когда генпроКурватура займется бандой которая вывозит почти легально с Киевской Лавры ценную церковную утварь в мАцкву !? И членам этой группы которую вы поймали - ценность, обьемы и масштабы даже не снились..
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21.08.2020 00:04 Відповісти
Скрєпнєнько)))
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21.08.2020 00:08 Відповісти
А лиходії напевно були віруючі,ворожого Україні московського сатанату (МП) ...
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21.08.2020 07:53 Відповісти
клюквєннікі на блатном кацяпськом жаргоні...
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21.08.2020 08:25 Відповісти
 
 