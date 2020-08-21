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Пожежу в деревообробному цеху площею 1000 кв. м ліквідовано на Івано-Франківщині, - ДСНС. ФОТО

На Івано-Франківщині рятувальники ліквідували пожежу на деревообробному підприємстві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Пожежу в деревообробному цеху площею 1000 кв. м ліквідовано на Івано-Франківщині, - ДСНС 01

Інформація про пожежу в будівлі деревообробного цеху в селі Глибоке Богородчанського району надійшла в ДСНС 20 серпня о 21:54.

Пожежу в деревообробному цеху площею 1000 кв. м ліквідовано на Івано-Франківщині, - ДСНС 02
Пожежу в деревообробному цеху площею 1000 кв. м ліквідовано на Івано-Франківщині, - ДСНС 03

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О 23:30 пожежу було локалізовано, а в 00:22 21.08.2020 ліквідовано.

Пожежу в деревообробному цеху площею 1000 кв. м ліквідовано на Івано-Франківщині, - ДСНС 04
Пожежу в деревообробному цеху площею 1000 кв. м ліквідовано на Івано-Франківщині, - ДСНС 05

Постраждалих унаслідок пожежі немає. Від вогню врятовано частину будівлі цеху площею 144 м. кв.

Також дивіться: Дерев'яна церква повністю згоріла на Житомирщині, попередня причина - замикання, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

пожежа (4310) ДСНС (5080) Івано-Франківська область (944)


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..сожгли вещдоки, да еще и страховку получат.
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21.08.2020 01:28 Відповісти
Это тебе не Канада, детка, это Украина. Какая такая страховка? Дырку от бублика ты здесь получишь, а не страховку. А сгорело небось потому, что опилки никто не убирал и всё ими было завалено. Ну или просто короткое где-нибудь в оборудовании, которое небось ещё советы украли у немцев по окончанию второй мировой.
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21.08.2020 08:30 Відповісти
Из 1000кв.м удалось сохранить 144кв.м? Да ладно, могли бы уже расслабиться и посмотреть, как всё само догорает.
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21.08.2020 08:27 Відповісти
Дело принципа, не везти же воду обратно в часть.
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21.08.2020 10:35 Відповісти
На хера тушили? Остающиеся смереки недовольны...
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21.08.2020 09:16 Відповісти
 
 