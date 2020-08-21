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Новини Коронавірус і карантин
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З початком сезону грипу можемо зіткнутися з перевантаженням лабораторій, які проводять тести на COVID-19, - глава ЦГЗ Кузін

З початком сезону грипу можемо зіткнутися з перевантаженням лабораторій, які проводять тести на COVID-19, - глава ЦГЗ Кузін

Україна стикається з чотирма викликами, які потребують вирішення для швидшого подолання коронавірусу.

Про це заявив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз можна констатувати 4 основні виклики, з якими ми будемо стикатися найближчим часом, - це те, що не зовсім і не завжди вдається виконувати добре. Перший - це розширення тестування, тому що воно є критичним для своєчасного встановлення діагнозу або підозри. За останні кілька місяців у десятки разів зросла потужність лабораторій, однак ми бачимо, що вже зараз вони виходять на пікову потужність і найближчим часом вона буде досягнута", - сказав Кузін.

За його словами, найімовірніше, ми зможемо вийти на те, що кожна область виконуватиме по тисячі досліджень впродовж однієї доби.

"Це дуже великі показники щодо ПЛР-тестування. Методом ІФА вже виконують близько 1 тисячі. Однак ми маємо думати про розширення, тому що залишається приблизно 2 місяці до початку епідемічного сезону, а саме грипу. І це викличе зростання навантаження на лабораторії... Розширення тестування буде залишатися викликом, тому що ми маємо його розширювати адаптивно, залежно від кожної області, і маємо залучати максимальну кількість можливих лабораторій, які є в країні", - зазначив очільник ЦГЗ.

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Серед викликів він назвав і дотримання інфекційного контролю. "Це те, над чим мають працювати лікарі саме у лікарнях. Вони мають забезпечувати розділення потоків хворих, мають самі використовувати засоби індивідуального захисту, дотримуватися певних протиепідемічних заходів під час надання медичної допомоги хворим. Є й певні інфраструктурні речі - це технічний стан будівель", - сказав Кузін.

За його словами, інфекційний контроль - найболючіше питання, тому що його дотримання потребує дуже багато зусиль, а досягти виконання всіх вимог вдається не завжди і не в усіх лікарнях.

Очільник ЦГЗ також вважає, що потрібні гнучкі механізми реагування. "Ми звикли, що питання пандемії або інфекційних хвороб - це сфера МОЗ. Однак зараз бачимо, що велика кількість проблем, пов’язаних з COVID-19, - не в площині виключно МОЗ, а й Мінсоцполітики, МВС тощо. На жаль, ми не маємо добре відпрацьованих гнучких механізмів, щоб дуже швидко залучити або переналаштувати ту чи іншу гілку влади. Тому маємо працювати над тим, щоб такі гнучкі механізми були створені", - заявив Кузін.

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Він додав, що викликом є і недовіра до влади. "Коли влада каже, що все під контролем, це викликає певну недовіру. І це системне питання, тому що, дійсно, комунікаційні меседжі держави не завжди сприймаються як такі, до яких можна дослуховуватися або яким можна довіряти. Ми стикнулися з цим, і це є великою проблемою", - наголосив фахівець.

На його думку, ці 4 основні виклики залишатимуться актуальними і на майбутній рік.

Автор: 

карантин (18172) ЦГЗ (264) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫЗОВ ,ДЛЯ УКРАИНЫ - ЗЕВЛАСТЬ. ТО ЕСТЬ ОТСУТСТВИЕ ВЛАСТИ.
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21.08.2020 07:01
+3
Взять всю медицинскую мафию за бейцы, и подвесить на просушку.
"Пандемия" немедленно закончится.
Фейкомётчики драные.
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21.08.2020 07:19
+1
Контора супер. Каждый день хвастаются, какая у них ж-па. И за это их хвалят. Министра ихнего уволил порох не по идеологическим соображениям, а за бестолковость. Диагноз подтверждается.
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21.08.2020 06:25
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"Кому-то необходимо решить" - в этом всё МОЗ, они согласны заняться общим руководством, если зарпплату в десять раз поднимут. А медицине они не обучены - это "Фу". и по-плебейски.
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21.08.2020 03:40 Відповісти
Контора супер. Каждый день хвастаются, какая у них ж-па. И за это их хвалят. Министра ихнего уволил порох не по идеологическим соображениям, а за бестолковость. Диагноз подтверждается.
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21.08.2020 06:25 Відповісти
Отож!
Что то я ни разу не замечал, чтобы наши врачи, при подозрении на грипп, отправляли анализы в лабораторию. Не думаю, что теперь они начнут поступать иначе. Скорее всего все будет ограничиваться экспресс-тестами. так что реальная нагрузка вырастет процентов на 20 (до 50 максимум)
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21.08.2020 09:01 Відповісти
Україна вже на 15 - му місці по темпам захворюваності ...

63 лярди на боротьбу з *короною * ...Звідки *левова * на дороги . а не на медицину .
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21.08.2020 06:43 Відповісти
А хто зробив це разом?))
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21.08.2020 09:24 Відповісти
С началом сезона гриппа можем столкнуться с перегрузкой лабораторий, проводящих тесты на COVID-19, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 1384
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21.08.2020 06:44 Відповісти
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫЗОВ ,ДЛЯ УКРАИНЫ - ЗЕВЛАСТЬ. ТО ЕСТЬ ОТСУТСТВИЕ ВЛАСТИ.
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21.08.2020 07:01 Відповісти
Если бы власть просто отсутствовала, то не было бы так печально - механизм бы работал сам по себе, как его оставили, а тут в этот механизм начали лезть и отламывать шестеренки под видом усовершенствования (на вопрос знаете ли вы что делаете получали ответ "Хуже не будет")
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21.08.2020 09:04 Відповісти
А что, было мало времени сделать их больше?
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21.08.2020 07:17 Відповісти
Взять всю медицинскую мафию за бейцы, и подвесить на просушку.
"Пандемия" немедленно закончится.
Фейкомётчики драные.
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21.08.2020 07:19 Відповісти
С таким преЗЭдентом нам не страшны никакие вызовы!!!
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21.08.2020 08:00 Відповісти
пока есть бюджет отогнать от него чиновника труднее чем свинью от корыта. люди должны платить за услуги государства как за любой товар. Громада нанимает свою.полицию, прокуратуру, налоговую. Магдебура называется. И только один податок центру. Громады создают свою Республику. А в громадах люди хай на себя обижаются'меняют устав и правление. Или мы дальше живем буратинами в стране дураков, закапывая деньги в бюджет.
А по ночам коты Базилио его тратят на себя любимых.
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21.08.2020 08:07 Відповісти
 
 