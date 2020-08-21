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Новини Агресія Росії проти України
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НАТО може багато чому повчитися в України, - міністр оборони Великої Британії Воллес

НАТО може багато чому повчитися в України, - міністр оборони Великої Британії Воллес

Уряд Великої Британії зацікавлений у партнерстві з Україною для обміну досвідом і військовими технологіями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час офіційного візиту в Україну розповів міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в інтерв'ю газеті "День".

Говорячи про те, яку вигоду Україна отримає від статусу партнера розширених можливостей НАТО, він зазначив, що Україна отримає більше доступу до військових навчань НАТО, до процесу ухвалення рішень НАТО, обміну розвідувальною інформацією.

"Існує група країн, які допомагають і фактично підтримують Україну, щоб вона краще інтегрувалася й співпрацювала з НАТО. І це справді дуже добра новина для України. Я буду головувати на засіданні квінтету, як ми це називаємо, п’яти країн у жовтні на Північноатлантичній раді в Албанії. І Україна теж братиме участь у цьому засіданні. Так що це великий позитив, що Україна має такий статус.

І я хочу додати, що НАТО може багато чому повчитися в України. Позиція України на Чорному морі та протистояння з Росією — це все важливо", - сказав він.

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Наприкінці червня в Офісі Президента розповіли про укладення угоди про політичну співпрацю, вільну торгівлю і партнерство в торговій частині між Україною та Великою Британією.

Автор: 

Велика Британія (5534) НАТО (6392) Воллес (217)


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Топ коментарі
+12
НАТО може багато чому повчитися в України, - міністр оборони Великої Британії Воллес - Цензор.НЕТ 4320
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21.08.2020 07:32
+8
для кого головнокомандовач а для кого зрадник..
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21.08.2020 07:40
+5
а чому ти лапоть всраний під прапором украіни..твое місце с стойлі ***** в скотобазі..
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21.08.2020 07:38
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Лучше б страны нато не учились у Украины вообще ничему. Там одно избрание шута презедентом - едреный зашквар. А еще ж был полный развал ракетной программы за 10 мес, обрушение растущей экономики за 8 мес, рекордный дефицит бюджета и тд.
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21.08.2020 07:29 Відповісти
а чому ти лапоть всраний під прапором украіни..твое місце с стойлі ***** в скотобазі..
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21.08.2020 07:38 Відповісти
От омуі повинні за воювати уроки, що може бути, коли обирає популіста і відвертого ворога. І чи варто таких осіб допускати до виборів.
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21.08.2020 07:54 Відповісти
та не звезди ****! жаба давит шо Зе у власти а не ты?
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21.08.2020 08:00 Відповісти
НАТО може багато чому повчитися в України, - міністр оборони Великої Британії Воллес - Цензор.НЕТ 4320
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21.08.2020 07:32 Відповісти
для кого головнокомандовач а для кого зрадник..
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21.08.2020 07:40 Відповісти
Ходив у піццерію Ветерано.
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21.08.2020 07:33 Відповісти
А я еще нет, ну все в переди.
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21.08.2020 07:56 Відповісти
Я теж була.
Давайте, зберіться якось.
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21.08.2020 08:09 Відповісти
НАТО може багато чому повчитися в України, - міністр оборони Великої Британії Воллес - Цензор.НЕТ 6200
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21.08.2020 07:44 Відповісти
Головне- щоб не вибрали замість Столтеберга Шойгу....
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21.08.2020 07:46 Відповісти
ну дык умные люди учатся на чужих ошибках, все правильно...
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21.08.2020 07:49 Відповісти
Та по ходу у нас нет ошибок, даже клоун. Просто еще закладываеться фундамент государства.
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21.08.2020 08:01 Відповісти
Украина конкурент европе и опора НАТО другими словами.
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21.08.2020 07:59 Відповісти
Какой-то он отбитый этот Уоллес.
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21.08.2020 08:03 Відповісти
ага, поучиться - как просирать целые автономии без сопротивления, например...
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21.08.2020 08:14 Відповісти
" Українські військові справжні герої, і українці можуть почуватися в безпеці, а держава має зробити все для збереження життів військовослужбовців." (с)
Верховний головнокомандувач та презедент України - Зеленський. НАТО може багато чому повчитися в України, - міністр оборони Великої Британії Воллес - Цензор.НЕТ 4958
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21.08.2020 08:16 Відповісти
Если хочет отдать Фолькленды Аргентине, а Гибралтар - Испании, то да, - наш опыт бесценен.
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21.08.2020 08:23 Відповісти
А Техас - Мексиці )))
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21.08.2020 08:49 Відповісти
Можно ещё многому поучиться в развале судо- и авиастроения. Да и моторостроительный кластер "Rolls-Royce" давно пора продать китайцам.
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21.08.2020 08:28 Відповісти
за судостроение по подробней королева таки уже палубную авиацию обкатывает и не чё не бомбит дно бортами как рузге с кузи НАТО може багато чому повчитися в України, - міністр оборони Великої Британії Воллес - Цензор.НЕТ 7827
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21.08.2020 09:36 Відповісти
Не ну, поучится как не надо проводить ту или иную кампанию, или как находится в вииграшной ситуации и все прое*бать ето конечно нужно. Только пожалуйста не повторяйте такого у себя дома.
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21.08.2020 08:46 Відповісти
І що НАТО може навчитись? Як артсклати просирати чи не могти шість років загарбників вигнати?
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21.08.2020 08:50 Відповісти
Такой тип гибридной войны - уникален!
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21.08.2020 09:07 Відповісти
Є чому вчитись. Українці з нуля створили армію і зупинили агресора. І ті ж українці, під час війни, вибрали зрадника презЕдентом, бо так окупант велів.
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21.08.2020 09:14 Відповісти
Как говорится, на ошибках учатся - причем умные учатся на чужих ошибках...
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21.08.2020 09:17 Відповісти
Лохи в тому НАТО сидять. Треба будувати кондитерські магазини а не патронні заводи.
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21.08.2020 09:18 Відповісти
"НАТО может многому поучиться у Украины"

Безопасно хранить снаряды на складах.
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21.08.2020 10:01 Відповісти
Британці зрозуміли, що у нас з президентом повний провал, тому хочуть підбадьорити українців, щоб Путлеру не здавалися.
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21.08.2020 10:40 Відповісти
Та не вже? Там що потрібно навчитись обирати блазнів у гаранти? Невже і Ви там усі придурки у тій Європі?
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21.08.2020 11:59 Відповісти
Про що новина? пПо взаємодію та підтримку НАТО. Про що коменти? - "усьо пропало"))
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21.08.2020 13:51 Відповісти
Бриттам бы уже начать осознавать ответственность за Будапешт!!!
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21.08.2020 13:56 Відповісти
 
 