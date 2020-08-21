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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат і поранень немає, - штаб ОС

Найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат і поранень немає, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українським воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, 20 серпня на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника не зафіксовано.

"Минулої доби задокументовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, неприцільні постріли з кулемета великого калібру лунали поблизу Авдіївки, а з автоматичного станкового гранатомета противник вистрілив біля Новоолександрівки. Оскільки, як і в попередні дні, постріли були провокативними, то наші військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 21 серпня, у смугах відповідальності наших бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Водночас у штабі наголосили, що українські воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - штаб ОС

Зазначається, що крім українських військовослужбовців, у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил.

Зокрема, сапери ДСНС розмінували майже дев’ять гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 51 знайдений вибухонебезпечний предмет. Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони проводили роботи на 29 таких об’єктах і відремонтували чотирнадцять з них.

Учора, під час огляду території нежилого домоволодіння у місті Попасна, що на Луганщині, прикордонники зі складу ООС ліквідували схрон із боєприпасами. Всього було виявлено три протитанкові міни ТМ-62, три гранати РГД-5, три гранати Ф-1, дві гранати ВОГ-17 та велику кількість патронів. Виявлені боєприпаси встановленим порядком вилучено представниками ДСНС. Працівники поліції проводять заходи щодо встановлення кола причетних осіб.

Також повідомляється, що військовослужбовці одного з підрозділів ЗСУ біля села Лобачево затримали 6 громадян, які намагалися потрапити на тимчасово окуповану територію України.

"Для реалізації цього наміру група осіб планувала перепливати річку Сіверський Донець на човні. На "переправі" громадяни і були затримані. За результатами відповідних процесуальних дій один громадянин Азербайджану та п’ять громадян України притягнуті до адміністративної відповідальності. На правопорушників накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 5100 гривень кожному", - йдеться в повідомленні.

Найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат і поранень немає, - штаб ОС 01
Найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат і поранень немає, - штаб ОС 02

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обстріл (28156) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+13
Уже можно проводить выборы...или еще надо немножко подождать??
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21.08.2020 07:52
+12
Наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 254
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21.08.2020 07:50
+7
Зеленскому нравятся переговоры ТКГ, наверное все же проведет выборы, даже без вывода парашенских войск и восстановления границы.
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21.08.2020 08:00
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Наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 254
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21.08.2020 07:50 Відповісти
Обстріли на фронті мають отримати оцінку української влади і припинення вогню має бути визнано зірваним окупантами! Зараз події в Білорусі, Хабаровську та отруєння Навального роблять путіна вразливим до санкцій - тому саме час наступати та звільняти українську землю від терористів!
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21.08.2020 14:21 Відповісти
Уже можно проводить выборы...или еще надо немножко подождать??
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21.08.2020 07:52 Відповісти
Зеленскому нравятся переговоры ТКГ, наверное все же проведет выборы, даже без вывода парашенских войск и восстановления границы.
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21.08.2020 08:00 Відповісти
Когда ЭТО-провалится,спишут на маразм переговорщиков.Хитрый ход-назначить двух пердунов,с такой репутацией.
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21.08.2020 08:06 Відповісти
Если попытаются "протянуть выборы без вывода оккупационных войск"-уже не Ростов-лопата в жопе будет.
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21.08.2020 08:08 Відповісти
Кравчук уже готов, а перед гауляйтером Украины Ермаком такая задача Путиным поставлена.
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21.08.2020 11:57 Відповісти
В лесу раздавался топор дровосека...
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21.08.2020 08:11 Відповісти
Вибори, вибори.
Кандідати піііі.... Зелені.
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21.08.2020 08:12 Відповісти
"Наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС" - какой президент, такой и режим прекращения огня.
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21.08.2020 08:21 Відповісти
Найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат і поранень немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1445
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21.08.2020 08:29 Відповісти
Буде з чим сходити до вітру.
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21.08.2020 08:42 Відповісти
Ага,переведены в разряд не боевых?
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21.08.2020 09:25 Відповісти
А откуда столько тяжелораненых бойцов в Киевском госпитале,объясните,пжл???
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21.08.2020 09:29 Відповісти
Что получит путин от этого перемирия ради рейтинга ЗеБанды? "Чудо"в Минске уже произошло, старый мудак, уже перешел на сторону московской орды. Государственность в Украине разрушается верхушкой ЗеБанды. Украиной руководят ставленники московской орды, скоро они приведут украинцев в "руssкий мир" и это будет последнее "чудо" для независимости Украины.
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21.08.2020 11:52 Відповісти
Ху..лостану это дает - (статья цензора) "Наемники РФ на Донбассе наращивают боеспособность: интенсивно проводят учения, - ГУР Минобороны"
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21.08.2020 16:24 Відповісти
как-то одно квартальное чмо трындело что "нужнопростопрекратитьстрелять"? Ну и как, мудило, все удачненько получается?
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21.08.2020 11:57 Відповісти
Мне нравится формулировка: - "Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами." Источник: https://censor.net/n3215066
То есть, те два обстрела тоже контролировались ВСУ? А как осуществлялся контроль? Нет, ну просто интересно?
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21.08.2020 13:02 Відповісти
Толи еще будет
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21.08.2020 16:25 Відповісти
за цей мутняк Зеленський буде відповідати перед судом.
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21.08.2020 17:09 Відповісти
Або , та "сторона " чайком .....Зелебіл як по лезу бритви , сам того не розуміючи .
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21.08.2020 18:42 Відповісти
Чому українські військові не стріляють у відповідь? це територія України чи Мордора? з яких це пір хтось може заборонити українцям стріляти на своїй території? такими темпами орки козломорді скоро заборонять проводити всякі випробування озброєнь в Україні на полігонах...
Треба позначити цю зону як полігон і продовжувати випробування всяких там нептунів, стугн і дак далі...кому не подобається - додому на на мордор...
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22.08.2020 06:38 Відповісти
 
 