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Новини Агресія Росії проти України Хабарники
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Посол UNICEF Тополя про викриття чиновників командування Медсил на хабарі: Проведено 13 обшуків, декому оголошено підозру, декого заарештовано

Посол UNICEF Тополя про викриття чиновників командування Медсил на хабарі: Проведено 13 обшуків, декому оголошено підозру, декого заарештовано

Командувача медичних сил ЗСУ І.П.Хоменка відсторонено від виконання обов'язків.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав музикант, консультант Комітету Верховної Ради України з прав людини, молодіжний посол UNICEF Ukraine в Україні Тарас Тополя, передає Цензор.НЕТ.

"Новини нашого двору. Поки FB-сторінка Командування Медичних сил Збройних Сил України доблесно тримала тишу, дещо сталося. Дозволю собі поінформувати громадськість і волонтерську спільноту про подію.

Вчора і сьогодні були проведені 13 санкціонованих обшуків у житлах та кабінетах заступників командувача медичних сил ЗСУ І.П.Хоменка - громадянина Фурдика Віталія Валерійовича, Андрія Галушки та... бухгалтера.

Декому оголошена підозра, декого взято під арешт.

Також вилучені кошти у розмірі 1 000 000 грн, які, за версією правоохоронців, були отримані як хабар за проведення закупівлі неякісних масок за завищеними цінами для потреб ЗСУ під час епідемії COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновників командування Медсил ЗСУ за сприяння Генштабу спіймані на хабарі в 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

І.П.Хоменко від сьогодні відсторонений від виконання обов‘язків.

Закликаю Мар'яну Безуглу та Ганну Коваленко терміново втрутитися, і в черговий раз vidmazaty врятувати непохитну репутацію голови Медичних військ України!

Адже всі ми прекрасно розуміємо, що отримані кошти заступником І.П.Хоменком у формі відкату - це спланована провокація проти його начальника!

Професіонала, який вже багато років плідно працює на ниві розбудови pid sebe нового формату медичних військ.

І просто назначив на посади заступників людей, які не виправдали довіри.

А те, що він заважає волонтерам висвітлювати різні цікаві процеси у його відомстві та активно протидіє їхній діяльності, - це лише посилює його як особистість. Бо доступ до медичного забезпечення військовослужбовців та правильної реалізації бюджету ЗСУ мають мати лише Професіонали, а не криклива громадськість.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Міноборони та ЗСУ призначено службове розслідування через викриття чиновників командування Медсил на хабарі в 1 млн грн, - Генштаб

Переконаний що І.П.Хоменко не має жодного стосунку до корупційних дій його заступників та бухгалтера, а всі злочинні дії були вчинені без його відома, а лише за його підписом!

Підтвердженням моїх суджень є те, що ті ж самі сили, які вчинили провокацію проти І.П.Хоменка, здійснили ще одне неподобство і не дали йому отримати чергове звання! А обмежилися лише орденом, який мають вручити на День Незалежності (upd вже не мають).

Хтось активно заважає людині prosuvatysia і тим самим посилювати обороноздатність країни!

Погодьтесь, професійний медик, управлінець заслуговує на звання генерал-лейтенанта, а не лише якогось генерал-майора.

Щиро вірю, що Командування Медичних сил ЗСУ швидко оговтається від такого удару і завдяки підтримці небайдужих знову porishae і вийде chystym iz vody переможцем із цієї брудної історії та продовжить rujnuvaty реформувати медичні війська України!

PS: А тепер без сарказму: Андрій Таран, Служба безпеки України, браво!" - розповів Тополя.

Як повідомлялося, співробітники СБУ викрили масштабну корупційну схему, організовану чиновниками командування Медичних сил ЗС України під час закупівлі засобів індивідуального захисту для військовослужбовців. За даними попереднього розслідування, махінацію організували начальник управління командування Медсил спільно з офіцером медслужби однією з бригад ЗСУ, посадовою особою Державної інспекції з енергетичного нагляду та посередником. Зловмисники вимагали від представника комерційної структури, яка займається продажем медичних масок, хабар у розмірі 1 млн грн.

Затримали організаторів махінації під час передачі заключної частини відкату - 600 тис. грн.

Кримінальне провадження розпочато за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Посол UNICEF Тополя про викриття чиновників командування Медсил на хабарі: Проведено 13 обшуків, декому оголошено підозру, декого заарештовано 01
Посол UNICEF Тополя про викриття чиновників командування Медсил на хабарі: Проведено 13 обшуків, декому оголошено підозру, декого заарештовано 02

Автор: 

хабар (4686) оборона (4764) обшук (1969) волонтери (1326) ЗСУ (7483)


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Топ коментарі
+8
Воруют все .. .

Посол UNICEF Тополя о разоблачении чиновников командования Медсил на взятке: Проведены 13 обысков, некоторым объявлено подозрение, некоторые арестованы - Цензор.НЕТ 8677 .
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21.08.2020 08:41
+5
в стране раковая опухоль - 1200 000 чиновников, половину из них можно арестовывать / конфисковывать по умолчанию, не ошибешься
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21.08.2020 08:37
+3
Воруют все! Это какой то ген,хромосома...
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21.08.2020 08:29
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Воруют все! Это какой то ген,хромосома...
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21.08.2020 08:29 Відповісти
Воруют все .. .

Посол UNICEF Тополя о разоблачении чиновников командования Медсил на взятке: Проведены 13 обысков, некоторым объявлено подозрение, некоторые арестованы - Цензор.НЕТ 8677 .
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21.08.2020 08:41 Відповісти
не притягнуть там по ланцюгу баблішко йшло на гору самому...
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21.08.2020 08:30 Відповісти
Відмінний гумор )
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21.08.2020 08:31 Відповісти
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21.08.2020 08:37 Відповісти
в стране раковая опухоль - 1200 000 чиновников, половину из них можно арестовывать / конфисковывать по умолчанию, не ошибешься
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21.08.2020 08:37 Відповісти
Может просто признать ненужность и вредность для общества так называемых государственных институтов?
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21.08.2020 09:37 Відповісти
гос. институты должны существовать, но не с таким кол-вом нахлебников. до 1991г было 400 000 чиновников, что и так много
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21.08.2020 14:00 Відповісти
Было бы корыто, а свиньи найдутся (с). Сокращение поголовья свиней методом убоя вряд ли решит проблему, зато визгу будет...
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21.08.2020 15:14 Відповісти
Посол UNICEF Тополя о разоблачении чиновников командования Медсил на взятке: Проведены 13 обысков, некоторым объявлено подозрение, некоторые арестованы - Цензор.НЕТ 1265
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21.08.2020 08:38 Відповісти
Когда Наполеон на заре карьеры прибыл в Ниццу, чтобы принять войско для похода на Италию, то застал там полураздетое сборище. Некоторые в соломенных шляпах, кто-то маршировал босиком. Первое, что сделал великий полководец - расстрелял интендантов. С этого и началось строительство Великой армии, боготворившей императора. Конечно, наши солдаты сейчас не босиком и не в соломенных шляпах. Но такое воровство как в Украинском министерстве обороні тем интендантам и не снилось
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21.08.2020 08:42 Відповісти
Ну не можуть курва не красти ! Кожен день затримують , оголошують підозру а вони крадуть та й крадуть ... Я вже сумніваюся чи Зімбабве точно в Африці (?)
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21.08.2020 08:43 Відповісти
Це болячка , яку одними посадками не викоріниш . Потрібно якось мінювати менталітет , чи що . Навіть смертна кара не допомагає ,, в Китаї наприклад , щорічно , розстрілюють десятки чиновників , за корупцію .. Кожен рік , одне й теж саме ,, але корупція не щезає .
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21.08.2020 08:52 Відповісти
Але тре щось то робити ! Так не може бути , так не повино бути ! По перше це ж міжнародний сором ! Партнери з НАТО дивляться на цю всю муйню і окуєвають !
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21.08.2020 08:59 Відповісти
Я вважаю що це - наслєдіє совкового минулого ( особливо пізнього періоду ).Тоді гребли всі ,і все , починаючи з вищих партійних чинуш , і кінчаючи трактористами в колгоспі . Відтоді це ( гребти ) ,вкорінилося намертво в свідомості суспільства .
Звісно про це ,в ті часи , всі мовчали , і ЗМІ і правоохоронці , тому що при кепеесес , коруції не повинно було бути апріорі , як і сексу ,, але вона була . Я добре пам'ятаю ті часи .
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21.08.2020 09:27 Відповісти
Так так... я теж пам,ятаю- всьо вакруг калхозное всьо вакруг моьо
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21.08.2020 14:30 Відповісти
Роз-ст-рі-лю-ва-ти треба. Під час війни!!!! І красти в війська?! Це не кримінальний злочин, це робота на ворога, це зрада і під час війни карається розстрілом.
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21.08.2020 10:06 Відповісти
Мільйон ? Пацанва !
Тут один есбеушник з прокурорським мільярдик освоюють. Відкрито.Бо порєшали в ОПі.
А Хоменко не порєшав.
https://bykvu.com/ua/bukvy/kompanija-iz-statutnim-kapitalom-v-1-tisjachu-*********-memorandumi-z-derzhavoju-na-1-mlrd/ Компанія зі статутним капіталом в 1 тис. грн підписала меморандуми з державою на $1 млрд
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21.08.2020 08:45 Відповісти
Баканову дзвонити з приводу цього чорта чи вони в долі?

"Обсяг запланованих інвестицій має сягати 700 млн доларів.
Розмір статутного капіталу кожної з компаній - 1000 гривень.
За даними системи https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/43522985/ YouControl , кінцевим бенефіціаром ТОВ Н2 є Вадим Чижиківський.

Повний тезка Вадима Чижиківського в травні 2020 року подавав декларацію на службу за контрактом осіб офіцерського складу в СБУ.
У цій декларації він вказував, що є кінцевим бенефіціаром компанії Азовенергомаш, якою керує Андрій Жовнер.

За даними видання http://zp.nashigroshi.org/2014/12/10/zaporozhets-oskarzhyv-svoyu-lyustratsiyu-zi-struktur-kabminu/ "Наші Гроші.Запоріжжя" Жовнер працював з 2000 року в органах прокуратури та був відомий як начальник відділу захисту майнових, інших особистих прав і свобод громадян та інтересів держави Запорізької обласної прокуратури.

У ГПУ він працював до липня 2014 року, після чого обійняв посаду начальника Управління моніторингу корупціогенних чинників Секретаріату Кабінету Міністрів України.
З останнього місця роботи Андрій Жовнер був люстрований, але оскаржив своє звільнення в суді."
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21.08.2020 08:58 Відповісти
Кому - война, кому - мать родная.
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21.08.2020 08:47 Відповісти
Однако какие у Порошенко длинные руки!!!
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21.08.2020 08:48 Відповісти
Цілком може бути правдою, корупція вразила державу тотально. І цілком може виявитись брехнею, бо фСБ(у) так само тотально вражена корупцією.
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21.08.2020 08:59 Відповісти
А чего удивлятся. Поскольку мы проиграли и победить Россию мы не в состоянии, оборона страны превратилась в банальный дерибан
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21.08.2020 10:01 Відповісти
 
 