Посол UNICEF Тополя про викриття чиновників командування Медсил на хабарі: Проведено 13 обшуків, декому оголошено підозру, декого заарештовано

Командувача медичних сил ЗСУ І.П.Хоменка відсторонено від виконання обов'язків.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав музикант, консультант Комітету Верховної Ради України з прав людини, молодіжний посол UNICEF Ukraine в Україні Тарас Тополя, передає Цензор.НЕТ.

"Новини нашого двору. Поки FB-сторінка Командування Медичних сил Збройних Сил України доблесно тримала тишу, дещо сталося. Дозволю собі поінформувати громадськість і волонтерську спільноту про подію.

Вчора і сьогодні були проведені 13 санкціонованих обшуків у житлах та кабінетах заступників командувача медичних сил ЗСУ І.П.Хоменка - громадянина Фурдика Віталія Валерійовича, Андрія Галушки та... бухгалтера.

Декому оголошена підозра, декого взято під арешт.

Також вилучені кошти у розмірі 1 000 000 грн, які, за версією правоохоронців, були отримані як хабар за проведення закупівлі неякісних масок за завищеними цінами для потреб ЗСУ під час епідемії COVID-19.

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І.П.Хоменко від сьогодні відсторонений від виконання обов‘язків.

Закликаю Мар'яну Безуглу та Ганну Коваленко терміново втрутитися, і в черговий раз vidmazaty врятувати непохитну репутацію голови Медичних військ України!

Адже всі ми прекрасно розуміємо, що отримані кошти заступником І.П.Хоменком у формі відкату - це спланована провокація проти його начальника!

Професіонала, який вже багато років плідно працює на ниві розбудови pid sebe нового формату медичних військ.

І просто назначив на посади заступників людей, які не виправдали довіри.

А те, що він заважає волонтерам висвітлювати різні цікаві процеси у його відомстві та активно протидіє їхній діяльності, - це лише посилює його як особистість. Бо доступ до медичного забезпечення військовослужбовців та правильної реалізації бюджету ЗСУ мають мати лише Професіонали, а не криклива громадськість.

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Переконаний що І.П.Хоменко не має жодного стосунку до корупційних дій його заступників та бухгалтера, а всі злочинні дії були вчинені без його відома, а лише за його підписом!

Підтвердженням моїх суджень є те, що ті ж самі сили, які вчинили провокацію проти І.П.Хоменка, здійснили ще одне неподобство і не дали йому отримати чергове звання! А обмежилися лише орденом, який мають вручити на День Незалежності (upd вже не мають).

Хтось активно заважає людині prosuvatysia і тим самим посилювати обороноздатність країни!

Погодьтесь, професійний медик, управлінець заслуговує на звання генерал-лейтенанта, а не лише якогось генерал-майора.

Щиро вірю, що Командування Медичних сил ЗСУ швидко оговтається від такого удару і завдяки підтримці небайдужих знову porishae і вийде chystym iz vody переможцем із цієї брудної історії та продовжить rujnuvaty реформувати медичні війська України!

PS: А тепер без сарказму: Андрій Таран, Служба безпеки України, браво!" - розповів Тополя.

Як повідомлялося, співробітники СБУ викрили масштабну корупційну схему, організовану чиновниками командування Медичних сил ЗС України під час закупівлі засобів індивідуального захисту для військовослужбовців. За даними попереднього розслідування, махінацію організували начальник управління командування Медсил спільно з офіцером медслужби однією з бригад ЗСУ, посадовою особою Державної інспекції з енергетичного нагляду та посередником. Зловмисники вимагали від представника комерційної структури, яка займається продажем медичних масок, хабар у розмірі 1 млн грн.

Затримали організаторів махінації під час передачі заключної частини відкату - 600 тис. грн.

Кримінальне провадження розпочато за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.



