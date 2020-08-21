Екснардеп Левченко про "злив" спецоперації СБУ із затримання "вагнерівців": СБУ має відкрити справу про держзраду
У зв'язку з інформацією, що з'явилася, про "злив" Андрієм Єрмаком спецоперації із затримання бойовиків так званої приватної військової компанії "Вагнер" СБУ має почати розслідування за статтею "державна зрада", а президент України Володимир Зеленський відсторонити керівника ОП з посади на час розслідування.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав екснардеп Юрій Левченко, передає Цензор.НЕТ.
"Навмисно вичекав добу перед тим, як коментувати інформацію про злив Єрмаком української спецоперації навколо "вагнерівців". Так, все видається дуже "сенсаційно-казково". Так, дивним є шлях появи цієї інформації в публічному просторі. Але є одне але.
Попри те, що ця інформація вже отримала просто шалений розголос у суспільстві, попри те, що її передруковує маса українських ЗМІ, зверніть увагу - досі немає жодного спростування від жодної офіційної особи, згаданої у всіх відповідних публікаціях.
І тому, враховуючи особистість Єрмака - ларьочника, лицеміра й брехуна, який добре почувався при всіх владах і якому, крім власної вигоди, більше нічого в житті не цікаво, враховуючи всі його попередні "заслуги" (чого тільки варта відкрита торгівля державними посадами його братом, або задурювання киян і відвертий договорняк з Кличком для подальшого спільного дерибану столиці (https://youtu.be/TD6IeosDZl4) особисто я схиляюсь до того, що це все - правда", - написав він.
За словами Левченка, тепер має відбутися таке:
- СБУ має розпочати розслідування за статтею "Державна зрада".
"На випадок, якщо раптом СБУ забуде про 214 статтю КПК і не відкриє провадження, наша команда Народовладдя готує звернення-заяву про злочин, аби їм нагадати", - зазначив він.
- Зеленський має (як мінімум) відсторонити Єрмака з посади Керівника Офісу Президента на час розслідування.
- Українське суспільство має тиснути аби цього разу розслідування не було злито, як, наприклад, зі справою брата Єрмака.
"Шановні кияни, а тепер зверніть увагу на те, як раптом набрали води в рота різні дуже "патріотичні" та "опозиційні" кандидати на міського голову Києва, які зазвичай через хвилину після подібних новин пишуть довгі опуси у себе на ФБ або знімають "гнівні відео". Як ви думаєте, чому це так? Чому вони взагалі ніколи публічно не згадують Єрмака, попри його постійні зашквари? Може тому, що Єрмак з Кличком є давно однією командою (https://youtu.be/TD6IeosDZl4) й більшість із цих "патріотичних опозиціонерів" просто технічні кандидати Вітальки? Робіть висновки..." - резюмував екснардеп.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
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Период проведения:16.08.2020 - 16.08.2020
Количество респондентов:15101
Ошибка выборки:1.5%
Метод опроса:личное интервью
Опрос провели:Всеукраинсая общественная организация «Передовые Правовые Инициативы»Дата публикации опроса:20 августа 2020
Виталий КлИчкооооо - 41.6% (в Багдате всё спокойно, а в Киеве - таки всё ОК ?)
Ирина Верещук - 10.4% (у этих есть собачка на продажу и пару корабельных сосен)
Алексей Кучеренко - 9.23% (единственный не "вата" , кто интеллектом и опытом тянет)
Алексей Гончаренко - 7.04% (забыли , шо АМоВир важен где-угодно, но причём тут мэр ?)
Серго Притула - 5.44% (не поживут кЫяне , так хоть посмеюццо над "ватой")
Александр Попов - 5.35% (ну как без "ваты" и МП в "матыры гАратофф ордынских")
https://ukraine-elections.com.ua/politicians/political_figure/Palchevskij Андрей Пальчевский - 5.21% (ну и где тут "обещанные" "пачы догоняет")
Александр Омельченко - 3.2% (бабушки вспомнили , потерянную девственную плеву)
Николай Томенко - 1.92%Андрей Ильенко - 1.22%
Борислав Берёза - 1.18%
Дмитрий Гордон - 1.09% (этих с холодильника недавно разморозиили)
Юрий Левченко - 0.91%
Допа (без Гепы) - 0.98% (явные пациенты, явно из харьковской психушки)
Егор Фирсов - 0.13%
Может сперва научиться читать и понимать значение букофок и цихер рядом с ними ...
Мои симпатии на стороне неватных профи (Алекса Кучеренко) , но после торчка Лёни и Боксёра ... это слишком шикарный и комплементарный выбор для жителей Борщаговки и гопников с Троещины . И слишком опасный для барыг-застройщиков с Печерска .
Полетел бы со своего кресла не то , что секретарь , а сам премьер и весь его кабмин .
Причём премьер бы уже б никогда не смог бы вернуться в политику .
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4468218803218381&set=a.2472040399502908&type=3 9 год ·
Владимир Зеленский закончил сьемки Слуги народа, и начал работу над продолжением сериала Сваты. Пенсионерки не знают, что одни командировочные президентского кортежа для того, чтобы сделать это фото, обойдутся дороже, чем вся их пенсия за год. Увы, совок- это не возраст, это тип мышления. Человек, отвечающий за национальную безопасность, тратит время не на реформы сил обороны, не на расследование предательства в своём кабинете, а на такой вот примитивный совковый пиар. Представляю, как бы убийственно высмеял Зеленский такой пиар в 95-и квартале... Но сейчас он разыгрывает эти сценки, к сожалению, без шуток.
С гопника с Енакиево трудно что-то требовать окромя золотого батона .
Но и Ющ как-то отобрал "це мій літачок" у премьерши (летящей на трудные переговоры по газу) шобы где-то во Львове пару глечіків прорекламировать да с бжолами пообщаться !
и если кто-то разоблачил Ермака, то этот "кто-то" значит был в курсе операции и был в курсе подробностей того, как Ермак слил спецоперацию, вот его и спросите
Какой умный экс, подождал, пока определится куда ветер дует, и выступил, ха.
ФСБ задержала семерых человек за попытку похищения одного из лидеров "народного ополчения" Донбасса, якобы организованного спецслужбами Украины. Об этом сообщается на http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438613%40fsbMessage.html сайте ФСБ.
"Непосредственно при попытке похищения задержаны граждане России - Макаров Т. Б., Мищенко М. С., Капкаева О. Д., Кормич А. М., Пызин М. Ю., Мороз Е. А и Долгов В. В. Организатором и координатором проведения акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко", - говорится в сообщении. Имя предполагаемой жертвы похищения не называется.
По данным ФСБ, организаторами похищения руководили глава департамента контрразведки СБУ и руководитель 5-го управления ДКР СБУ. Отмечается, что в составе этого управления функционирует 4-й отдел, непосредственно ведущий работу с ОПГ на территории России. По версии ФСБ, украинские спецслужбы "для создания алиби фигурантам" заранее распространили в СМИ сообщение о http://classic.newsru.com/world/22jul2020/baidala.html задержании Байдалы за незаконное хранение оружия.
Мищенко и Байдала сформировали две группы захвата из членов российской криминальной структуры для насильственного похищения россиянина, говорится в сообщении спецслужбы. Они пообещали группе Макарова 200 тысяч долларов и выплатили аванс в размере 50 тысяч. Сам Байдала дистанционно осуществлял руководство обеими группами в режиме реального времени. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о покушении на похищение человека группой лиц.
Как сообщает ФСБ, Байдала известен органам безопасности и компетентным органам ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом Швед. В ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов, в том числе убийства главы ДНР http://classic.newsru.com/world/31aug2018/zakharchenko.html Александра Захарченко в августе 2018 года.
В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы готовили еще несколько похищений и убийств россиян. "По указанию украинских спецслужб члены ОПГ вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, а для выполнения ряда заданий выезжали на территорию ДНР", - говорится в сообщении.
Всі ви чули про затримання в Білорусі групи ПВК "Вагнер ", але мало кому відомо, чому вони там опинилися і який був кінцевий пункт призначення. Насправді це була тривала і ретельно спланована операція контррозвідки СБУ. Залегендований агент нашої спецслужби набирав групу людей з досвідом війни на Донбасі - нібито для роботи в Венесуелі. Кожен з бойовиків пройшов відеоінтерв'ю, в якому детально розповів про свій бойовий досвід, набутий в Україні, - російські виродки, що вбивають людей за гроші, ні про що не підозрювали і вихвалялися своїми злочинами під відеофіксацію в рамках кримінальної справи, санкцію і процесуальний контроль за якою здійснював заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов - варто зауважити, досить гідний, досвідчений прокурор», - підкреслив Шевченко. До теми відеоінтерв'ю бойовиків ми ще повернемося, а поки дамо Шевченку продовжити свою розповідь.
«Після набору групи «вагнерівцям» купили квитки на рейсовий літак з Мінська (з пересадкою в Стамбулі). На той же рейс був куплений квиток ще одному агенту СБУ, у якого під час перельоту над територією України повинен був трапитися епілептичний припадок або щось ще гірше, що вимагало б негайної посадки літака в Києві для надання екстреної медичної допомоги "хворому". У якості медбратів в літак повинна була зайти група спецназу "Альфа" і затримати всіх найманців», - повідомив Шевченко. До слів про агента СБУ ми теж ще повернемося, а поки дозволимо Шевченку закінчити.
«За день до планованого арешту заступник голови СБУ Баранецький доповів особисто президенту України, під час доповіді також був присутній глава ОП Андрій Єрмак. Після доповіді Єрмак зажадав негайного скасування операції нібито через те, що протягом чотирьох днів повинен був відбутися великий обмін полоненими. Але скасувати операцію було вже неможливо - "вагнерівці" їхали в автобусі на Мінськ. Зрештою Баранецький був змушений підкоритися Президенту, який прийняв точку зору Єрмака, і вони домовилися про те, що відкладуть виліт найманців з Мінська на чотири дні. За даними СБУ, вже на наступний день ФСБ в повному обсязі отримала інформацію про підготовку спецоперації наших контррозвідників. І щоб все не виглядало настільки вже очевидним, вони "злили" ці дані в КДБ Білорусі, після чого відбулося затримання і подальше повернення найманців в РФ. А великий обмін, яким Єрмак аргументував Президента, так і не відбувся. Таким чином, довга, унікальна, надзвичайна операція СБУ була злита в унітаз руками глави Офісу Президента України, який є агентом російських спецслужб, але Володимир Зеленський про це, здається, до цих пір не в курсі?»
Гордон про зраду шмарклi та дерьмака - https://youtu.be/qcPpPqtX7vs на https://www.youtube.com/watch?v=qcPpPqtX7vs&t=233s 3:53 хвилинi