Екснардеп Левченко про "злив" спецоперації СБУ із затримання "вагнерівців": СБУ має відкрити справу про держзраду

У зв'язку з інформацією, що з'явилася, про "злив" Андрієм Єрмаком спецоперації із затримання бойовиків так званої приватної військової компанії "Вагнер" ​​СБУ має почати розслідування за статтею "державна зрада", а президент України Володимир Зеленський відсторонити керівника ОП з посади на час розслідування.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав екснардеп Юрій Левченко, передає Цензор.НЕТ.

"Навмисно вичекав добу перед тим, як коментувати інформацію про злив Єрмаком української спецоперації навколо "вагнерівців". Так, все видається дуже "сенсаційно-казково". Так, дивним є шлях появи цієї інформації в публічному просторі. Але є одне але.

Попри те, що ця інформація вже отримала просто шалений розголос у суспільстві, попри те, що її передруковує маса українських ЗМІ, зверніть увагу - досі немає жодного спростування від жодної офіційної особи, згаданої у всіх відповідних публікаціях.

І тому, враховуючи особистість Єрмака - ларьочника, лицеміра й брехуна, який добре почувався при всіх владах і якому, крім власної вигоди, більше нічого в житті не цікаво, враховуючи всі його попередні "заслуги" (чого тільки варта відкрита торгівля державними посадами його братом, або задурювання киян і відвертий договорняк з Кличком для подальшого спільного дерибану столиці (https://youtu.be/TD6IeosDZl4) особисто я схиляюсь до того, що це все - правда", - написав він.

За словами Левченка, тепер має відбутися таке:

- СБУ має розпочати розслідування за статтею "Державна зрада".

"На випадок, якщо раптом СБУ забуде про 214 статтю КПК і не відкриє провадження, наша команда Народовладдя готує звернення-заяву про злочин, аби їм нагадати", - зазначив він.

- Зеленський має (як мінімум) відсторонити Єрмака з посади Керівника Офісу Президента на час розслідування.

- Українське суспільство має тиснути аби цього разу розслідування не було злито, як, наприклад, зі справою брата Єрмака.

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"Шановні кияни, а тепер зверніть увагу на те, як раптом набрали води в рота різні дуже "патріотичні" та "опозиційні" кандидати на міського голову Києва, які зазвичай через хвилину після подібних новин пишуть довгі опуси у себе на ФБ або знімають "гнівні відео". Як ви думаєте, чому це так? Чому вони взагалі ніколи публічно не згадують Єрмака, попри його постійні зашквари? Може тому, що Єрмак з Кличком є давно однією командою (https://youtu.be/TD6IeosDZl4) й більшість із цих "патріотичних опозиціонерів" просто технічні кандидати Вітальки? Робіть висновки..." - резюмував екснардеп.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.