УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10714 відвідувачів онлайн
Новини
7 220 45

На День незалежності в Києві відбудеться Марш захисників України: "Це наша країна. Це наш день"

На День незалежності в Києві відбудеться Марш захисників України:

На День незалежності, 24 серпня 2020 року, в Києві відбудеться Марш захисників України.

Про це йдеться на сторінці заходу у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Проведення Маршу заплановано з 9 ранку до 14 години. Збір учасників біля метро "Університет" у центрі Києва.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Центрами проведения мероприятий ко Дню Независимости в Киеве будут Михайловская и Софийская площадь, - Кабмин

"Нашу "коробку" очолять Герой України, генерал-лейтенант ЗСУ Михайло Забродський і Народний Герой України, командувач УДА Дмитро Ярош. Збір біля метро "Університет" 9:00. Шукай банер "З Незалежністю не жартують!" або людей в лівреях "Волонтер Справа Громад".

Хочемо зауважити: це не окрема подія, ми приєднуємося своєю коробкою до загальної колони маршу і йдемо всі разом.

Це наш день!

Одного разу на Хрещатик повернуться знамена героїв Перших Визвольних, імена Других Визвольних і слава нинішніх – Третіх Визвольних Змагань.

Одного разу ранкове небо щемливо завмре від "Плине кача…", та так, що лише сльози, серце і синьо-жовтий будуть ниткою між небом і землею.

Одного разу крізь заповнений вщерть Майдан пролетить неодноразове "Слава Україні! Героям Слава!", Хамер доставить СПРАВЖНЬОГО міністра оборони, він підійде і доповість:

"Пане Президенте, Верховний Головнокомандувачу Збройних Сил України, війська до проведення параду готові…"

Одного разу СПРАВЖНІЙ Президент візьме слово і скаже все, що важливе для Нації, а потім…

Читайте на "Цензор.НЕТ": День Незалежності Україна відсвяткує з урахуванням карантинних заходів, - указ Зеленського

Одного разу коробка за коробкою, лава за лавою, підуть вони – марунові, смарагдові, сталеві, оливові, червоні, чорні, сині, білі кашкети, сизі, морські… Підуть юні і сиві. Обпечені вогнем і посічені залізом. Брати і сестри. Герої.

І котитиметься Хрещатиком овація. І будуть захоплені очі дітей. І не ховатиме емоцій ніхто.

Одного разу країна одужає і зробить все, як має бути. А поки на Хрещатик йдемо ми. Бо це ми піднімали країну з руїн, захищали її, розвертали в бік Світла. Це нам є різниця. І це МИ платимо дорогу ціну, щоб Державність жила.

Це ми зродилися великої години, з пожеж війни і полум’я вогнів.
Це нам болить за долю України, це наші гнів та лють на ворогів.
Йдемо на ви! Це наша країна. Це наш день", - заявили організатори Маршу.

Автор: 

День Незалежності (701) Київ (19400) марш (334) Ярош (177) Забродський (65)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+31
Зеленських сситься таких заходів, як вампіри від святої води
показати весь коментар
21.08.2020 08:48
+23
У Зели уже совсем другое государство и его символы. Оно вообще украинский президент?

На День незалежності в Києві відбудеться Марш захисників України: "Це наша країна. Це наш день" - Цензор.НЕТ 9055
показати весь коментар
21.08.2020 09:14
+22
Ганьба бігуну від призову, а ще більша ганьба тим хто обрав це непорозуміння в президенти.
показати весь коментар
21.08.2020 08:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Зеленський теж свято готує. По інету відео з репетиціями улюбленого режисера президента Бадоєва вже гуляють. Білі прапори, весела музика, дівчата в трусиках...
показати весь коментар
21.08.2020 08:47 Відповісти
Зеленських сситься таких заходів, як вампіри від святої води
показати весь коментар
21.08.2020 08:48 Відповісти
В фейсбуці шоу з білими прапорами та дівчатами на повну обговорюють. І кацапи та вата вже знайшли у ньому якусь свою сакральну мрію.
показати весь коментар
21.08.2020 08:50 Відповісти
У Зели уже совсем другое государство и его символы. Оно вообще украинский президент?

На День незалежності в Києві відбудеться Марш захисників України: "Це наша країна. Це наш день" - Цензор.НЕТ 9055
показати весь коментар
21.08.2020 09:14 Відповісти
Зебильное животное.
показати весь коментар
21.08.2020 11:11 Відповісти
Это началось не вчера. У него на первом месте "Я", а Украина побоку

На День незалежності в Києві відбудеться Марш захисників України: "Це наша країна. Це наш день" - Цензор.НЕТ 6762
показати весь коментар
21.08.2020 11:24 Відповісти
Білі труси - це як символ капітуляції клоуна?
показати весь коментар
21.08.2020 09:21 Відповісти
Які можуть бути паради? Частина України окупована кацапами, дипломатичні відносини не перервані, торгуємо з окупантом аж куфайка загортається. Це якийсь страшний сон.
показати весь коментар
21.08.2020 08:54 Відповісти
решил купить стиральную машину...шок! все магазины забиты говном из русни...
показати весь коментар
21.08.2020 09:13 Відповісти
бизнесмены кучма и медведчук не миллиардеры и украиной не торгуют
показати весь коментар
21.08.2020 08:59 Відповісти
Ганьба бігуну від призову, а ще більша ганьба тим хто обрав це непорозуміння в президенти.
показати весь коментар
21.08.2020 08:59 Відповісти
У них на лобі не написано що голосували за ЗЕ, а тут зебіли отримують звіздюлєй.
показати весь коментар
21.08.2020 09:41 Відповісти
Якби було б щось в лобі чи під ним, то не голосували б по "приколу", правильно кажуть, - нема розуму, вважай, що каліка.
показати весь коментар
21.08.2020 09:52 Відповісти
У нас не день защитника Украины а день миролюбного отвода войск с Украины
показати весь коментар
21.08.2020 09:01 Відповісти
73 % и лапша на уши,лукашенко 80 % без лапши.
показати весь коментар
21.08.2020 09:02 Відповісти
СЛАВА ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ!!!
показати весь коментар
21.08.2020 09:04 Відповісти
валютный фонд выделил украине на борьбу с коронавирусом 65 миллиардов гривен.где деньги зин?
показати весь коментар
21.08.2020 09:05 Відповісти
Зарыты в дороги.
показати весь коментар
21.08.2020 09:14 Відповісти
и как-то неожиданно вырос падёж от вируса...
в Бразилии группа депутатов парламента преодолела сопротивление охраны и вошла в здание медкомплекса, в котором по отчётам находилось до 5 тыс. больных ковидом, из которых 200 уже скончались
каково же им было увидеть, что в больнице кроме персонала НИКОГО НЕТ
показати весь коментар
21.08.2020 09:09 Відповісти
Откуда такие интересные вести? Ссылку ,пожалуйста.
показати весь коментар
21.08.2020 09:13 Відповісти
Ссись Зе!
показати весь коментар
21.08.2020 09:09 Відповісти
коронавирус афера мирового масштаба
показати весь коментар
21.08.2020 09:12 Відповісти
при барыге Порошенко-холодильник был почти пустой а при Зе- плесени там иногда появляютя лекарства. так на кой ....такая незалежнисть -будь она вмести с такими гарантами проклята.
показати весь коментар
21.08.2020 09:12 Відповісти
Ви з секти юлі капітельман чи опзжопівець? Знайома риторика про зуьАжіння та пів вареничка. Завдяки їй зеленого капітулянта до влади привели.
показати весь коментар
21.08.2020 09:21 Відповісти
Перепил, так опохмелись. У кого пустой холодильник біл при Порошенко? Не мели ватную чушь про голодных бабушек и дедушек с пологурцами и полкусками хлеба.
показати весь коментар
21.08.2020 09:38 Відповісти
удмурт, почему бы тебе не здрыснуть на свою историческую родину? но ты правильно определил - эта тема про Порошенко.
показати весь коментар
21.08.2020 09:46 Відповісти
еще и сам себя лайкнул - явный признак кацапа
показати весь коментар
21.08.2020 09:49 Відповісти
Киздуй на свою кацапщину і не воняй в святій Україні.
показати весь коментар
21.08.2020 10:38 Відповісти
Країна то наша , а от землі вже немає зелені прихвоствні її продали за хабарі султанам.
показати весь коментар
21.08.2020 09:15 Відповісти
СМОТРЕТЬ ВСЕМ!! ЗВЕРНЕННЯ ДО НАЦІЇ Михайло Забродського та ДМИТРА ЯРОША!

https://www.youtube.com/watch?v=1L0h7I0qu7U
показати весь коментар
21.08.2020 09:15 Відповісти
чтобы выбить английских колонизаторов из сша понадобилось воевать,где вы слышали что свобода бывает без кровной?
показати весь коментар
21.08.2020 09:21 Відповісти
Победа, победа во все времена приходит в сраженьях.
показати весь коментар
21.08.2020 09:40 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3215056/bank_poroshenko_uvelichil_kapital_na_54_milliona21.08.20 08:38 Банк Порошенко увеличил капитал ..

Их День.На День незалежності в Києві відбудеться Марш захисників України: "Це наша країна. Це наш день" - Цензор.НЕТ 858
*****

За парад , вместо помощи на Восточном фронте 24.08.2014 г. и Иловайск ни слова...
За то ставки на Саломоновых островах и Мальдивах растут !
Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на начало 2020 года крупнейшими акционерами МИБа являлись:
пятый президент Украины Петр Порошенко (50,36%),
его сын Алексей Порошенко (9,92%),

Игорь Кононенко (14,94%),
Олег Гладковский

и Олег Зимин - по 9,908%. Источник: https://biz.censor.net/n3215056
показати весь коментар
21.08.2020 09:25 Відповісти
пригорело у зебуинов ну так им в ответ надо в колонну в белых шапелях под репчег алёны алёны и медам пашь идти возглавят колонну самые воеваки Юзик и лысый олежке
показати весь коментар
21.08.2020 09:30 Відповісти
Слава Героям! Вава, ты чмо
показати весь коментар
21.08.2020 09:31 Відповісти
Свято є, а незалежності немає! Вже майже 30 років. Паради є, але ж дійсно незалежною Україна не була ні дня! Ганьба і показуха! Ще трохи! Невдовзі вже й свята не буде!
показати весь коментар
21.08.2020 09:42 Відповісти
Іди на куй (тобто на росію), я вже одного твого друга туда тільки що послав
показати весь коментар
21.08.2020 10:40 Відповісти
Зродились ми великої години
З пожеж війни, із полум'я вогнів (с)

Збираймося, Побратими!
показати весь коментар
21.08.2020 09:46 Відповісти
Слава героям. смерть ворога....типа зели
показати весь коментар
21.08.2020 09:46 Відповісти
Слава нації!
показати весь коментар
21.08.2020 10:41 Відповісти
Клоунскому сучьему племени не дадим сдать Украину
показати весь коментар
21.08.2020 13:06 Відповісти
Покажемо ГАДАМ, що Україна не вмирає!!! Покажемо свідомість тисячолітніх зрад!!!
показати весь коментар
21.08.2020 13:50 Відповісти
Ваша помойка пишет про ходьбу рагулей по Киеву..?
Лучше сидели бы дома
показати весь коментар
21.08.2020 15:02 Відповісти
 
 