На День незалежності в Києві відбудеться Марш захисників України: "Це наша країна. Це наш день"
На День незалежності, 24 серпня 2020 року, в Києві відбудеться Марш захисників України.
Про це йдеться на сторінці заходу у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Проведення Маршу заплановано з 9 ранку до 14 години. Збір учасників біля метро "Університет" у центрі Києва.
"Нашу "коробку" очолять Герой України, генерал-лейтенант ЗСУ Михайло Забродський і Народний Герой України, командувач УДА Дмитро Ярош. Збір біля метро "Університет" 9:00. Шукай банер "З Незалежністю не жартують!" або людей в лівреях "Волонтер Справа Громад".
Хочемо зауважити: це не окрема подія, ми приєднуємося своєю коробкою до загальної колони маршу і йдемо всі разом.
Це наш день!
Одного разу на Хрещатик повернуться знамена героїв Перших Визвольних, імена Других Визвольних і слава нинішніх – Третіх Визвольних Змагань.
Одного разу ранкове небо щемливо завмре від "Плине кача…", та так, що лише сльози, серце і синьо-жовтий будуть ниткою між небом і землею.
Одного разу крізь заповнений вщерть Майдан пролетить неодноразове "Слава Україні! Героям Слава!", Хамер доставить СПРАВЖНЬОГО міністра оборони, він підійде і доповість:
"Пане Президенте, Верховний Головнокомандувачу Збройних Сил України, війська до проведення параду готові…"
Одного разу СПРАВЖНІЙ Президент візьме слово і скаже все, що важливе для Нації, а потім…
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Одного разу коробка за коробкою, лава за лавою, підуть вони – марунові, смарагдові, сталеві, оливові, червоні, чорні, сині, білі кашкети, сизі, морські… Підуть юні і сиві. Обпечені вогнем і посічені залізом. Брати і сестри. Герої.
І котитиметься Хрещатиком овація. І будуть захоплені очі дітей. І не ховатиме емоцій ніхто.
Одного разу країна одужає і зробить все, як має бути. А поки на Хрещатик йдемо ми. Бо це ми піднімали країну з руїн, захищали її, розвертали в бік Світла. Це нам є різниця. І це МИ платимо дорогу ціну, щоб Державність жила.
Це ми зродилися великої години, з пожеж війни і полум’я вогнів.
Це нам болить за долю України, це наші гнів та лють на ворогів.
Йдемо на ви! Це наша країна. Це наш день", - заявили організатори Маршу.
Будь ласка, зачекайте...
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в Бразилии группа депутатов парламента преодолела сопротивление охраны и вошла в здание медкомплекса, в котором по отчётам находилось до 5 тыс. больных ковидом, из которых 200 уже скончались
каково же им было увидеть, что в больнице кроме персонала НИКОГО НЕТ
https://www.youtube.com/watch?v=1L0h7I0qu7U
21.08.20 08:38Банк Порошенко увеличил капитал ..
Их День.
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За парад , вместо помощи на Восточном фронте 24.08.2014 г. и Иловайск ни слова...
За то ставки на Саломоновых островах и Мальдивах растут !
Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на начало 2020 года крупнейшими акционерами МИБа являлись:
пятый президент Украины Петр Порошенко (50,36%),
его сын Алексей Порошенко (9,92%),
Игорь Кононенко (14,94%),
Олег Гладковский
и Олег Зимин - по 9,908%. Источник: https://biz.censor.net/n3215056
З пожеж війни, із полум'я вогнів (с)
Збираймося, Побратими!
Лучше сидели бы дома