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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні 2106 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 100 643 особи

В Україні 2106 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 100 643 особи

В Україні станом на ранок п'ятниці, 21 серпня, зафіксовано 2106 нових випадків зараження. При цьому 637 осіб одужали, 23 раніше захворілих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 20 серпня, повідомлялося про 2134 нові випадки, 19 серпня - про 1967, 18 серпня - про 1616, 17 серпня - про 1464 нові випадки, 16 серпня - про 1637 нових хворих за добу, 15 серпня - про 1847, 14 серпня - про 1732 інфікованих; 13 серпня було виявлено 1592 випадки.

Читайте також: СOVID-19: за добу у світі померли понад 6,1 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 797 тис., інфікованих - 22,8 млн

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок п'ятниці 100 643 особи, видужали - 51 078, померли від початку пандемії 2207 осіб. Нині в Україні на COVID-19 хворіють 47 358 осіб, що на 1446 більше, ніж напередодні.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Чернівецькій (208), Тернопільській (185), Харківській (184), Івано-Франківській (172), Одеській (170), Львівській (162) областях, Києві (156), Рівненській (147) та Закарпатській (109) областях.

В Україні 2106 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 100 643 особи 01
В Україні 2106 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 100 643 особи 02
В Україні 2106 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 100 643 особи 03
В Україні 2106 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 100 643 особи 04
В Україні 2106 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 100 643 особи 05
В Україні 2106 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 100 643 особи 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+8
А если ещё и руки с мылом мыть после улицы и транспорта, то вообще хана будет экономике.
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21.08.2020 08:57
+7
Но маски лучше не носить, от них все беды.
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21.08.2020 08:56
+4
Поэтому у тебя и президент-клоун. Все в Мире взаимосвязано.

А в церковь сходи - для некоторых это последнее средство от всего.
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21.08.2020 09:07
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Но маски лучше не носить, от них все беды.
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21.08.2020 08:56 Відповісти
А если ещё и руки с мылом мыть после улицы и транспорта, то вообще хана будет экономике.
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21.08.2020 08:57 Відповісти
Потрібно вводити обов'язкову медичну сертифікацію всіх громадян. Всі громадяни які їздять в громадському транспорті, перебувають в громадських місцях та ходять на роботу де перебувають в приміщеннях з іншими людьми - мають пройти ПЛР тестування на коронавірус, тестування на туберкульоз, ВІЛ-СНІД та інші небезпечні хвороби і отримати сертифікат здоров'я, який буде продовжувати свою дію кожні 15 діб, здачею повторних тестів на коронавірус. Тільки людина з непросроченим сертифікатом здоров'я може перебувати в громадському місці, транспорті, магазині, офісному та торгівельному центрі! Тільки так можна подолати коронавірус та зупинити епідемію! Без обов'язкової медичної сертифікації (ПЛР тестів кожні 15 діб) будь які карантинні обмеження не гарантують зупинки розповсюдження коронавірусу!
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21.08.2020 15:09 Відповісти
Это шутка или диагноз?
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21.08.2020 19:57 Відповісти
Вот можешь же иногда говорить умные вещи! Даже если это был сарказм.
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22.08.2020 12:50 Відповісти
тю, у мну 1 намордник уже 5 мес. как - тока шоп в магаз зайти, и я вроде бы не носитель. кх-кх, ой Косподи(бежит в церковь)
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21.08.2020 09:04 Відповісти
Поэтому у тебя и президент-клоун. Все в Мире взаимосвязано.

А в церковь сходи - для некоторых это последнее средство от всего.
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21.08.2020 09:07 Відповісти
я атеист. уже картиночек(типу открыток) сжег пару десятков даже, смеясь над сказочками для лохов
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21.08.2020 10:28 Відповісти
Достойное занятие для взрослого мужчины.
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21.08.2020 15:44 Відповісти
ну так хотя бы не лижу "лики" и не ползаю на коленях перед более толстыми мужчинами в платьях
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21.08.2020 16:07 Відповісти
ты что! боженька накажет!
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21.08.2020 17:35 Відповісти
Вера в Бога подразумевает поклонение в духе ОДНОМУ только Богу, а не лизание картинок и ползание перед богачами в рясе...Нашел чем гордиться...
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21.08.2020 19:59 Відповісти
какому б*гу ИЗ? из миллионов этих ссуществ?
Яхве("иисуса") не предлагать, ибо более подлого и жестокого - не найти среди всех легионов божков.
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22.08.2020 14:12 Відповісти
Только колхоз, всемирная революция и электрификация всей страны.

Дедушка Ленин тобой бы гордился.
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21.08.2020 21:29 Відповісти
Ты со своим намордником уже носитель, как минимум пневмококка. Или ты его в хлорке кипятишь? Маска вообще-то на час-два, и потом её выбрасывать надо, а не в кармане вместе с деньгами и ключами носить.
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21.08.2020 09:10 Відповісти
ну во тока ходил за пивасом - на 5мин. одел в магазе.
а вот за "на час-два" я те скажу шо в конституции прописано шо тя гос-во ДОЛЖНО обеспечить всеми видами защ. средств!
так шо твари шо штрафуют на 17к. бедолаг предпримов или дедов всяких - делают это незаконно. и да, те должны подавать в ЕСПЧ и гос-во(мы) - заплатит им. страна клоунов
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21.08.2020 10:32 Відповісти
Ну хоть в чем-то в Стране Дураков стабильный рост.
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21.08.2020 09:08 Відповісти
Хм... вроде ж Бубочка рассказывал, что он победил Ковид, а тут вот...
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21.08.2020 09:14 Відповісти
С "юбилеем" вас, пан Степанов!
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21.08.2020 09:16 Відповісти
Судя по написанному выше комментам с таким народом тут и Гиппократ с Парацельсом и Авиценной не помогут, куда там Степанову. Пол страны идиотов...
Догнать и перегнать Кацапию!
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21.08.2020 09:21 Відповісти
Полагаю, что Вы из когорты 73% сократов-мыслителей, свидетелей зеленого покращення.
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21.08.2020 10:22 Відповісти
Бред, какая тут связь? Зеля и его клоуны - мудаки, конечно, но это не отменяет дурости значительной части нашего народа-пох.иста...
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21.08.2020 10:37 Відповісти
То лишь бы Зеленского прилепить. К любому негативу.
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21.08.2020 10:52 Відповісти
Несколько десятков млрд. грн. на дороги, авакову и пр. из фонда борьбы с COVID-19 наверное раздавали марсиане В Україні 2106 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 100 643 особи - Цензор.НЕТ 4080
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21.08.2020 11:05 Відповісти
Да пофиг как-то уже, читаю только рекомендации ВОЗ.
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21.08.2020 10:02 Відповісти
Під час такої епідемії повинні працювати виключно промисловість в торгівля. Всяка освіта і культура мають бути на карантині. Але зеленському і компанії вигідно щоб захворіло якомога більше Українців. Інакше школи і соціальні структури були б на карантині.
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21.08.2020 11:15 Відповісти
Какая эпидемия? Шо ты несешь? Разводняк и метод управления стадом!
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21.08.2020 20:01 Відповісти
Тут в комментариях на youtube спросили, а как, собственно говоря, можно "изгнать" премьера штата, который границы закрывает или еще как гадит изощренно?
"Ну это же так просто", - сказал великий Остап Бендер.
"Все написано до нас", граждане.
Открываете руководство "по изгнанию премьеров", оно же книга "Золотой Теленок" (авторы Ильф и Петров) и внимательно читаете текст.
Что делал Остап Бендер с Корейко, когда апровалился первый жалкий шантаж Остапа?
Правильно, собирал на Корейку компромат, опрашивая массу свидетелей.
Для этого Остапом была открыта официальная контора "Рога и Копыта" (а теперь оно называться будет, к примеру, Royal Commission).
После опроса свидетелей папочка заполнится богатым материалом, с этой папочкой и пойдут следователи к "Корейко" (премьерам), и спросят: "Ну что , отдашь миллион сам уйдешь по тихому или уйдешь с фанфарами?".

P.S. Для лучшего понимания ситуации премьерами (бо выточаны они из поленьев и мозги у них слабые), папочка должна быть красного цвета.

P.P.S. Если такая папочка еще не заведена (и не заполнена так, что завязочки не завязываются от обилия материлов "расстрельных"), то зря госбезопасность свой хлеб ест.
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22.08.2020 04:32 Відповісти
Дополнение:
Ежели органы госбезопасности контролируются "корейками", то бишь премьерами, то такое расследование лучше делать журналистким и сразу публичным.
В бложике на какой-нибудь платформе журналист (а лучше вообще вообще Микки-Маус или там Бэтмен ) ведет тематику о коррупции, например, в штате Квинсленд (бо премьерша Настя Палащук сама указала, что больше всего она боится обвинения именно в коррупции, никто ее за язык не тянул ).
Бложик продвигают активно в сетях, ну, вы поняли.
И создается премьеру репутация не борцуна с ковидом, а сявки продажной.
Далее премьеру делается "предложение, от которого премьер не сможет отказаться", задается вопрос: сам уйдет или допомочь, называя фигуры крупные, которые дергают премьера за ниточки?
Ведь одно дело крупных людей обзывать гнидами (например), это им ничто, а совсем другое дело - доказательства представить, что делишки премьера их замазывают.
А когда затронуты крупные состояния, граждане, да не в родных пенатах, а там, где их арестовать можно, то преьерам не только границы открыть прикажут большие игроки, но и в форточку выпрыгнуть...
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22.08.2020 04:40 Відповісти
Исчо мыслЯ на тему, как раздавить гадину изгнать премьера.
Делать фигурку Вуду и втыкать булавки не нужно, граждане, а нужно погнать овец, в самом прямом смысле слова.
Писали тут СМИ, что у одного фермера дом находится в штате Виктория, а овцы у него в штате Южная Австралия, и из-за того, что коммуняцкий премьер закрыл границы штата фермер овец своих покормить не может.
Поскольку издеватьса над животными мы позволить никак не можем, то на месте фермера я бы погнала овец на Мельбурн, "пешедралом", на манер шамана Габышева (который тоже шел "изгонять" ). У них шаман Габышев, у нас - фермер с овцами, а что, логично.
И попробуйте остановите феремера овец, их же много!
Очень много, а точнее овец 1700 штук (и все говорят "бе-е-е-е") .
Представьте себе такое количество овец, да их даже бронетранспортер не возьмет, а не какие то там заслоны на дорогах, их только танками.
А если таких фермеров будет много?
Да эту овцы любого премьера снесут.

P.S. И ничего премьер фермеру не сделает, потому как не давать фермеру кормить овец - это издеватель-ство над животными, а за это премьер и срок получить может реальный, и никакая комсиия тут будет не нужна. Задавить премьеров австралийскими овцами - вот и всех делов.
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22.08.2020 06:05 Відповісти
 
 