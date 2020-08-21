В Україні 2106 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 100 643 особи

В Україні станом на ранок п'ятниці, 21 серпня, зафіксовано 2106 нових випадків зараження. При цьому 637 осіб одужали, 23 раніше захворілих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 20 серпня, повідомлялося про 2134 нові випадки, 19 серпня - про 1967, 18 серпня - про 1616, 17 серпня - про 1464 нові випадки, 16 серпня - про 1637 нових хворих за добу, 15 серпня - про 1847, 14 серпня - про 1732 інфікованих; 13 серпня було виявлено 1592 випадки.

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Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок п'ятниці 100 643 особи, видужали - 51 078, померли від початку пандемії 2207 осіб. Нині в Україні на COVID-19 хворіють 47 358 осіб, що на 1446 більше, ніж напередодні.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Чернівецькій (208), Тернопільській (185), Харківській (184), Івано-Франківській (172), Одеській (170), Львівській (162) областях, Києві (156), Рівненській (147) та Закарпатській (109) областях.











