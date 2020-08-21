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В організмі Навального виявлено отруту, небезпечну не тільки для нього, а й для оточення, - директор ФБК Жданов. ВIДЕО

Головлікар лікарні швидкої допомоги в російському Омську, де після ймовірного отруєння перебуває опозиціонер Олексій Навальний, заявив, що той нетранспортабельний. У поліції розповіли, що в організмі Олексія виявлено отруту.

Про це у своєму Twitter повідомила прессекретарка політика Кіра Ярмиш, передає Цензор.НЕТ.

"Стан нестабільний. Рішення родичів для його перевезення недостатньо", - зазначила вона.

За словами Ярмиш, заборона на перевезення Навального означає пряму загрозу його життю.

"Залишатися в омській лікарні без обладнання, з так і не поставленим діагнозом в нинішньому стані смертельно небезпечно", - додала вона.

Ярмиш зазначила, що до цього моменту лікарі говорили, що готові санкціонувати транспортування.

Також дивіться: Акції на підтримку російського опозиціонера Навального, який перебуває в комі, відбулися в низці російських міст. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Саме тому ми в найкоротші терміни його організували. Тепер, в останній момент, лікарі не дають дозвіл. Це рішення, звичайно, ухвалювали не вони, а Кремль", - підкреслила вона.

Пізніше Ярмиш повідомила, що до преси вийшов директор ФБК (Фонд боротьби з корупцією. - Ред.) Іван Жданов і розповів, що щойно співробітник поліції в лікарні повідомив, що в організмі Олексія виявлено отруту, небезпечну не тільки для нього, а й для оточення. Назву не говорять, тому що "таємниця слідства".

Заявление для прессы от директора ФБК Ивана Жданова и жены Алексея Юли Навальной pic.twitter.com/FRi9NjSdvZ

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Також читайте: Підготовлено літак для транспортування Навального в Німеччину, - ЗМІ

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи.

В організмі Навального виявлено отруту, небезпечну не тільки для нього, а й для оточення, - директор ФБК Жданов 01
В організмі Навального виявлено отруту, небезпечну не тільки для нього, а й для оточення, - директор ФБК Жданов 02
В організмі Навального виявлено отруту, небезпечну не тільки для нього, а й для оточення, - директор ФБК Жданов 03
В організмі Навального виявлено отруту, небезпечну не тільки для нього, а й для оточення, - директор ФБК Жданов 04

Автор: 

отруєння (943) росія (64846) отрута (30) Навальний (612)


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Топ коментарі
+35
Це рюзьгє вакцина від коронавірусу.
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21.08.2020 09:01
+32
Гэбня выжидает время для распада токсинов в организме, потому как в Германии все быстро выявят... Отсюда и сказки про не транспортабельность...
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21.08.2020 09:09
+29
https://twitter.com/TatianaUsmanova

https://twitter.com/TatianaUsmanova Tatiana Usmanova



История отравлений в политический истории путинской России:
Навальный - 2019
Скрипаль - 2018
Верзилов - 2018
Кара-Мурза - 2015 и 2017
Литвиненко - 2006
Политковская - 2004 Ющенко - 2004 Щекочихин - 2003
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21.08.2020 08:59
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та *****. Крим же не бутерброд.
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21.08.2020 10:29 Відповісти
С другой стороны, Навальный же не бутерброд, чтобы его туда-сюда возить.
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21.08.2020 10:37 Відповісти
Мастер зеленского патрушев запретил вывоз в Германию ,
Чтобы не нашли следы яда, если выживет то добьют,
По любому и материалы для анализа не выдадут,
Друзья зезе умелые убийцы
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21.08.2020 10:40 Відповісти
Везде Зеленский мерещится???
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21.08.2020 10:50 Відповісти
- Удовлетворимся квасом, - подытожил Остап. - Тем более, что местные квасы изготовляются артелью частников, сочувствующих советской власти(с)
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21.08.2020 11:02 Відповісти
нет выпил чая батик или ахмад и кони двинул..понятно что яд
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21.08.2020 10:52 Відповісти
ну если не пожалеть средств то в Омск может подъехать бригада с оборудованием скажем из
Германии или откудато ещё...... ???
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21.08.2020 11:09 Відповісти
Ну тогда это полоний. ( какой яд в организме человека может быть опасен окружающим)...
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21.08.2020 11:43 Відповісти
На мацковии "новичков" много. Тамошние умельцы постоянно пополняют арсенал новыми и усовершенствуют старые. Лаборатория имени Судоплатова зря казенные деньги не проедает. Кто же вам разрешить везти болезного на запад? Скандал ху@лу не нужен. Ежели умрет ,сожгут по -тихому ! Ежели выживет, то пока следы не исчезнут, никуда не выпустят. Новой осечки не позволят.
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21.08.2020 11:51 Відповісти
Ну що, моцкалику, допоміг тобі твій бутерброд з ковбасою?
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21.08.2020 11:55 Відповісти
это ты сам себе о себе написал.
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21.08.2020 12:23 Відповісти
Ну кто бы сомневался, что это дело рук крем ***.
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21.08.2020 11:56 Відповісти
жаль его будет, если помрет...веселый был и в сущности не злой...а наркотики это зло...
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21.08.2020 17:22 Відповісти
Этот яд называется,,имперская гниль,,. В каждом кацапе его больше половины организма
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21.08.2020 18:02 Відповісти
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