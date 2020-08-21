УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10714 відвідувачів онлайн
Новини
4 451 35

Стан Навального до ранку покращився, але стабілізувати пацієнта поки не вдалося, - головлікар омської лікарні

Стан Навального до ранку покращився, але стабілізувати пацієнта поки не вдалося, - головлікар омської лікарні

Стан опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в лікарні в російському Омську, до ранку покращився.

Про це повідомив головний лікар Лікарні швидкої медичної допомоги №1 Олександр Мураховський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ніч минула добре, (...) стан його дещо, на восьму годину ранку, покращився. Все одно ми чіткої стабільності ще поки його стану добитися не можемо", - сказав Мураховський.

Лікар зазначив, що в п'ятницю проводився великий консиліум за участю московських фахівців.

За його словами, було вирішено, що транспортування Навального поки залишається під питанням через нестабільність його стану.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи будуть омські лікарі консультуватися з колегами з німецької клініки Шаріте, куди родичі хочуть перевезти Навального, Мураховський сказав, що не вважає лікарів з клінік ім.Бурденка і Пирогова менш кваліфікованими, ніж німецькі колеги. "Я не вважаю, що співробітники Бурденка і Пирогова чимось можуть поступатися тій клініці, про яку ви зараз сказали", - сказав головлікар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В організмі Навального виявлено отруту, небезпечну не тільки для нього, а й для оточення, - директор ФБК Жданов

"Якби пацієнт мав стабільний стан, то мої фахівці і консиліум, який ми сьогодні проводили, не заперечували б (проти транспортування. - Ред) .. Про які перешкоди може йтися?" - підкреслив Мураховський.

За словами головлікаря, Навальний і далі непритомний, і будь-який прогноз він зробити не може.

"Я не можу давати прогнози", - сказав Мураховський

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи.

Автор: 

отруєння (943) росія (64846) Навальний (612)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Ці так звані лікарі не випустять Навального, поки в організмі не залишиться слідів отрути, щоб закордон не зміг нічого дізнатись.
показати весь коментар
21.08.2020 09:47
+9
Нахальный такой же имперский мудак, как все кацапы.
показати весь коментар
21.08.2020 09:50
+5
Піфуй.
показати весь коментар
21.08.2020 09:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что-то подутомил уже Навальный, если честно. Кстати я можт что-то пропустил, а была новость как зеленскому в Запорожье на Хортице местный казарлюга шаблей разрубил огурец?
показати весь коментар
21.08.2020 09:46 Відповісти
https://youtu.be/y1sRmlESoHw Зеленскому отрубили огурец
показати весь коментар
21.08.2020 09:51 Відповісти
Мендель содрогнулась от эаголовка.
показати весь коментар
21.08.2020 10:39 Відповісти
А їй вже пофіг - Віслюк вже своє діло зробив.
показати весь коментар
21.08.2020 10:47 Відповісти
Що ж то за козак, що по шиї Клоуну не попав.
показати весь коментар
21.08.2020 10:48 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2020 10:51 Відповісти
Состояние Навального к утру улучшилось, но стабилизировать пациента пока не удалось, - главврач омской больницы - Цензор.НЕТ 910
показати весь коментар
21.08.2020 09:54 Відповісти
....из-за нестабильности его состояния....

tak on zhe stabilno v KOME byl....vyshel uzhe ?
показати весь коментар
21.08.2020 09:46 Відповісти
Наложите ему жгут на шею
показати весь коментар
21.08.2020 09:46 Відповісти
Ці так звані лікарі не випустять Навального, поки в організмі не залишиться слідів отрути, щоб закордон не зміг нічого дізнатись.
показати весь коментар
21.08.2020 09:47 Відповісти
Дайте ему поесть. Отрубей!
показати весь коментар
21.08.2020 09:48 Відповісти
Нахальный такой же имперский мудак, как все кацапы.
показати весь коментар
21.08.2020 09:50 Відповісти
Его слова - "Крым невозможно вернуть", тому подтверждение.
показати весь коментар
21.08.2020 10:04 Відповісти
это ты о себе, а не о нём.
показати весь коментар
21.08.2020 12:41 Відповісти
рЮський мир во всей красе... что то не травят единоросов... или это только их прерогатива травить всех кто отвлекает от корыта
показати весь коментар
21.08.2020 09:51 Відповісти
Ага, веселит что главврач какой то случайной станции скорой помощи рассуждает о возможностях мировьіх клиник, как експерт, и решает судьбу известного деятеля Навального, полностью игнорируя его законньіх представителей-родственников, но также сказал: "Я не могу давать прогнозьі" Дам я прогноз, что етот врач скоро купить себе новою тачку не старее 2019 года
показати весь коментар
21.08.2020 10:09 Відповісти
Піфуй.
показати весь коментар
21.08.2020 09:53 Відповісти
От прямо у украинцев других проблем нет и тем для обсуждения как эта? Хрен с ним, тоже мне "герой" мистечковый. Пишут что это передоз, а горячий чай усилил эффект, только врачи стесняются почему-то официально сказать.

А что у нас с тарифом на газ? Правда что в шесть раз поднимут? А на электричество??????????
показати весь коментар
21.08.2020 10:01 Відповісти
Зачем Украине навязывают эти перепитии битвы сортов говна за мух?
показати весь коментар
21.08.2020 10:15 Відповісти
Плевать на этого империалиста кацапского.
показати весь коментар
21.08.2020 10:23 Відповісти
Какие же они мерзкие эти *********** - отравили, хотят сделать вид что они здесь ни при чем, вынуждают врачей нести всякий бред. При чем здесь квалификация рос. врачей, если с каждым из них поработали фсбшники. Немецких не подпускают потому что на них нельзя натравить фсбшников, но правда и так все известна.
показати весь коментар
21.08.2020 10:30 Відповісти
борются опг кремлевские с опг опозиционные штанишки. рабам одна выгода - за ветер налоги снизят на 5%.
показати весь коментар
21.08.2020 10:31 Відповісти
Стан Навального до ранку покращився, але стабілізувати пацієнта поки не вдалося, - головлікар омської лікарні - Цензор.НЕТ 5345
показати весь коментар
21.08.2020 10:31 Відповісти
А не Арсен Борисович,это случаем? Или черти Баканова? Зачем ФСБ травить своего ,контролируемого ?
показати весь коментар
21.08.2020 10:41 Відповісти
Стан Навального до ранку покращився, але стабілізувати пацієнта поки не вдалося, - головлікар омської лікарні - Цензор.НЕТ 2593
показати весь коментар
21.08.2020 10:45 Відповісти
Я считаю так - раз, два, три, четыре
показати весь коментар
21.08.2020 10:44 Відповісти
―...Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.
―Нет, не возьму.
―Но почему вы отказываетесь?
―Не хочу.
―Вы не сочувствуете детям Германии?
―Сочувствую.
―А, полтинника жалко?
―Нет.
―Так почему же?
―Не хочу.(с)
показати весь коментар
21.08.2020 10:45 Відповісти
"Стан Навального до ранку покращився, але стабілізувати пацієнта поки не вдалося,..." - а чайок з ранку не пробували йому подати?
показати весь коментар
21.08.2020 10:46 Відповісти
То у бутербродного состояніє нєстоянія поліпшилось? Він шо вже вийшов з коми? Якщо не вийшов, то як состояніє може поліпшитись?
показати весь коментар
21.08.2020 10:49 Відповісти
уже и не улутшится, не для того ***** его травило, вспоминайте примеры - Литвиненко, Скрипали, Исаев и так далее. Так что готовьте белые тапочки этому чуваку.
показати весь коментар
21.08.2020 11:53 Відповісти
-А, что, покойный перед кончиной потел?"
- Да, потел...
- Это хорошо...
показати весь коментар
21.08.2020 13:06 Відповісти
 
 