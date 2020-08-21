Стан Навального до ранку покращився, але стабілізувати пацієнта поки не вдалося, - головлікар омської лікарні

Стан опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в лікарні в російському Омську, до ранку покращився.

Про це повідомив головний лікар Лікарні швидкої медичної допомоги №1 Олександр Мураховський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ніч минула добре, (...) стан його дещо, на восьму годину ранку, покращився. Все одно ми чіткої стабільності ще поки його стану добитися не можемо", - сказав Мураховський.

Лікар зазначив, що в п'ятницю проводився великий консиліум за участю московських фахівців.

За його словами, було вирішено, що транспортування Навального поки залишається під питанням через нестабільність його стану.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи будуть омські лікарі консультуватися з колегами з німецької клініки Шаріте, куди родичі хочуть перевезти Навального, Мураховський сказав, що не вважає лікарів з клінік ім.Бурденка і Пирогова менш кваліфікованими, ніж німецькі колеги. "Я не вважаю, що співробітники Бурденка і Пирогова чимось можуть поступатися тій клініці, про яку ви зараз сказали", - сказав головлікар.

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"Якби пацієнт мав стабільний стан, то мої фахівці і консиліум, який ми сьогодні проводили, не заперечували б (проти транспортування. - Ред) .. Про які перешкоди може йтися?" - підкреслив Мураховський.

За словами головлікаря, Навальний і далі непритомний, і будь-який прогноз він зробити не може.

"Я не можу давати прогнози", - сказав Мураховський

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи.