"ЄС" ініціює присвоєння загиблому під Зайцевим морпіху Журавлю звання Герой України. ДОКУМЕНТ

Фракція "Європейська Солідарність" закликає голову Верховної Ради Дмитра Разумкова внести подання Президенту Володимиру Зеленському про присвоєння звання Герой України загиблому морпіху Ярославу Журавлю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Як відомо, 13 липня в "сірій зоні" під селищем Зайцевим на Донеччині під час виконання бойового завдання внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинув командир розвідувального взводу лейтенант Дмитро Красногрудь. Того ж дня російські окупаційні війська віроломно обстріляли евакуаційну групу армійців ЗСУ, які мали розрізнювальне екіпірування гуманітарної місії – білі шоломи, жилети й пов’язки. Таким чином було порушено домовленість про режим "тиші", досягнутий через ОБСЄ.

"Під час обстрілу зазнав поранення військовослужбовець з евакуаційної команди – сержант-розвідник 35-ї бригади морської піхоти ВМС ЗС України Ярослав Журавель. Після обстрілу поранений Ярослав залишився на полі бою без допомоги. Як засвідчило відео з безпілотного літального апарату, поранений сержант був живий, зупиняв собі кровотечу джгутом та шукав укриття. Три дні поспіль росіяни не давали проводити пошукову операцію. Орієнтовно 16 липня стало зрозуміло, що 13 липня 2020 року сержант загинув від поранень. 21 липня тіло сержанта було передано на контрольовану Урядом України територію", – йдеться у зверненні "Європейської Солідарності".

Ярослава Журавля поховали 23 липня в селі Андріївка на Дніпропетровщині, де він народився і виріс.

Народні депутати зазначають, що відповідно до законодавства України право внесення подання про присвоєння звання Герой України Президентові України має Верховна Рада України.

"Звертаємось до вас із проханням щодо ініціювання перед Президентом України питання про присвоєння звання Герой України розвіднику 137 ОБМП, сержанту Журавлю Ярославу Васильовичу (посмертно)", – йдеться у зверненні до Голови Верховної Ради.

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