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Новини Агресія Росії проти України
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"ЄС" ініціює присвоєння загиблому під Зайцевим морпіху Журавлю звання Герой України. ДОКУМЕНТ

Фракція "Європейська Солідарність" закликає голову Верховної Ради Дмитра Разумкова внести подання Президенту Володимиру Зеленському про присвоєння звання Герой України загиблому морпіху Ярославу Журавлю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Як відомо, 13 липня в "сірій зоні" під селищем Зайцевим на Донеччині під час виконання бойового завдання внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинув командир розвідувального взводу лейтенант Дмитро Красногрудь. Того ж дня російські окупаційні війська віроломно обстріляли евакуаційну групу армійців ЗСУ, які мали розрізнювальне екіпірування гуманітарної місії – білі шоломи, жилети й пов’язки. Таким чином було порушено домовленість про режим "тиші", досягнутий через ОБСЄ.

"Під час обстрілу зазнав поранення військовослужбовець з евакуаційної команди – сержант-розвідник 35-ї бригади морської піхоти ВМС ЗС України Ярослав Журавель. Після обстрілу поранений Ярослав залишився на полі бою без допомоги. Як засвідчило відео з безпілотного літального апарату, поранений сержант був живий, зупиняв собі кровотечу джгутом та шукав укриття. Три дні поспіль росіяни не давали проводити пошукову операцію. Орієнтовно 16 липня стало зрозуміло, що 13 липня 2020 року сержант загинув від поранень. 21 липня тіло сержанта було передано на контрольовану Урядом України територію", – йдеться у зверненні "Європейської Солідарності".

Ярослава Журавля поховали 23 липня в селі Андріївка на Дніпропетровщині, де він народився і виріс.

Народні депутати зазначають, що відповідно до законодавства України право внесення подання про присвоєння звання Герой України Президентові України має Верховна Рада України.

"Звертаємось до вас із проханням щодо ініціювання перед Президентом України питання про присвоєння звання Герой України розвіднику 137 ОБМП, сержанту Журавлю Ярославу Васильовичу (посмертно)", – йдеться у зверненні до Голови Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: білоруський народ захищає своє право вільного вибору, як українці під час Помаранчевої революції в 2004-му

ЄС ініціює присвоєння загиблому під Зайцевим морпіху Журавлю звання Герой України 01
ЄС ініціює присвоєння загиблому під Зайцевим морпіху Журавлю звання Герой України 02

Автор: 

Герой України (312) Донбас (22354) Зайцеве (39) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+28
Гавнокомандующий, вместо того чтобы задавить противника артой и произвести спасательную операцию просто кинул бойца умирать...
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21.08.2020 09:50
+12
Чому гинуть найкращі, а при владі найгірші?
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21.08.2020 09:50
+12
А говнокомандувача тре саджати у буцегарню...
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21.08.2020 10:09
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Гавнокомандующий, вместо того чтобы задавить противника артой и произвести спасательную операцию просто кинул бойца умирать...
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21.08.2020 09:50 Відповісти
Да нихера оно не понимает даже в куда более простых вопросах , куда ему до военки !
Для этого есть у него глава генштаба -- этот обязан понимать и брать отвественность .
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21.08.2020 09:56 Відповісти
КИНУЛИ ЕГО ЕГО ЖЕ СОСЛУЖИВЦЫ !
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21.08.2020 14:13 Відповісти
Чому гинуть найкращі, а при владі найгірші?
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21.08.2020 09:50 Відповісти
С 2014 г. думаю над этим.
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21.08.2020 09:56 Відповісти
Відповідь очевидна: не тим думаєш.
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21.08.2020 10:18 Відповісти
Дупа сказала, що відповідь очевидна!
Дупа не думає, не може думати, як і ти теж йолопеґа.
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21.08.2020 16:11 Відповісти
Це добре, пане Дупа, що ви відписались, тільки не розумію, чому ви пишете про себе в третій особі?
А те, що у вас проблеми з мисленням я відразу помітив. Але це не біда. Вас таких багато, близько 73% приблизно.
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21.08.2020 16:18 Відповісти
Не найкарщи гинуть - а наименее подготовленные или те. кому не повезло !
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21.08.2020 14:13 Відповісти
Это звание изрядно дискредитирована к сожалению.
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21.08.2020 09:51 Відповісти
Так он же не певец или артист...за что ему такое звание от преЗЕдента?...
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21.08.2020 09:55 Відповісти
Да нихера оно не понимает даже в куда более простых вопросах , куда ему до военки !
Для этого есть у него глава генштаба -- этот обязан понимать и брать отвественность .

Только этот парнокопытный небось вовсю орал , шо "нет возможности" и шо боец давно умер. Бо так проще -- это же не его сын !
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21.08.2020 09:59 Відповісти
У нас есть самолеты , артилерия , у Зеленского есть телефон путина, у нас есть доллары есть золото , есть спец. подразделения!!!
ЧТО БЫЛО ПРЕДПРИНЯТО?????
Внутри страны - все работает торговые центры , такие мордовороты ездят на Лексусах 570, у АТБ уже тысячи магазинов!!! Ребята - что за хрень?
Я не понимаю!!!!
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21.08.2020 09:58 Відповісти
Когда это самолёты в последний раз использовали даже при Порохе ?!
Арта другое дело -- 70% работы и успехов на сегодня это именно слаженные действия арты .
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21.08.2020 10:02 Відповісти
Ага и себя родных пропиарить..
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21.08.2020 10:02 Відповісти
"ЄС" ініціює присвоєння загиблому під Зайцевим морпіху Журавлю звання Герой України - Цензор.НЕТ 7606
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21.08.2020 10:04 Відповісти
ГЕРОЮ СЛАВА !!!
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21.08.2020 10:05 Відповісти
в зрадника бубочки інші герої
а цей йому буде нагадувати про зраду
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21.08.2020 10:07 Відповісти
А говнокомандувача тре саджати у буцегарню...
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21.08.2020 10:09 Відповісти
"ЄС" ініціює присвоєння загиблому під Зайцевим морпіху Журавлю звання Герой України - Цензор.НЕТ 9201
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22.05.2021 21:56 Відповісти
Вот некоторое чмо которое пролучило звании героя Украины. Это украинофобы, воры и подлецы Богуслаев, Звягильский, Засуха, Бойко, Ландык и многие другие фекалоиды. Кстати некоторые "герои" которые давно уже в Рашке и поливают Украину грязью, почему то до сих пор не лишены этого звания.
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21.08.2020 10:18 Відповісти
73/43%зебіл з сіону https://censor.net/user/45922 розвинув активність в рятувальній операції рейтингу клована-сцикуна
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21.08.2020 10:23 Відповісти
А петюшки продлагают родственникам рты медалями заткнуть. Ну а чего? Командиры - дебилы, личный состав - сброд который не выполняет команды, про маломерного поца вообще молчу, грёбанный стыд. Как результат - геройская смерть. Натягивание сапога на голову продолжается семимильными шагами.
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21.08.2020 10:38 Відповісти
Мнение кацапских фашистов, украинцев не интересует. Пнх мразь.
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21.08.2020 10:40 Відповісти
Кусай зах поц)
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21.08.2020 11:21 Відповісти
Может надо новый орден учредить ,не НАстолько скомпроментированный украиногражданской падалью? К примеру -Лицар війни??? А не ганебище мирного времени ,как сейчас. Мне кажется награждать гражданского ,отдавать ему почести и присваивать звания-заслуженных..., высшая глупость из возможных. Чисто совок рабов и работодателей.
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21.08.2020 10:53 Відповісти
К сожалению, раздача побрякушек это единственное что может сделать власть политических импотентов для граждан. Ну не реформы же! А так умер дурачок - получай значок. Самое главное правило - беречь солдата не выполняется, по причине обыкновенного разгильдяйства и откровенной мохновщины в регулярных частях.
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21.08.2020 11:33 Відповісти
Или орден -за боевые заслуги ...или за личное мужество. Липовые герои Украины уже просто ненавистны....
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21.08.2020 10:56 Відповісти
Я не против награды Герою, я против того что бы самая воровитая фракция возглавляла этот процес.
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21.08.2020 11:49 Відповісти
Ну про воровитую фракцию давай поподробней с ссылками на уголовные дела. А то опять тебя будут обзывать галимый писдобол.
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21.08.2020 12:06 Відповісти
Кстати, за год правления твоего любимчика зеленского, из бюджета украдено более 400 млрд гривен.
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21.08.2020 12:10 Відповісти
давай поподробней с ссылками на уголовные дела. А то опять тебя будут обзывать галимый писдобол.
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22.08.2020 09:03 Відповісти
Шоколадное Джо и этого достаточно чтобы всю фракцию к стенке. Уж больно они любять шоколад.
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22.08.2020 09:05 Відповісти
Шмаркля не даст, журавель же не сбивал молоковозку...
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21.08.2020 13:32 Відповісти
Хочется сказать нецензурное слово, да модераторы не пропустят. На фига героя? Дайте орден и действительные не мнимые льготы семье. А еще лучше накажите тех, кто заставил человека мучаться четыре дня раненым на жаре. ЕС поднимала этот вопрос, или их язык в заднице застрял? Только пиариться может, даже на смерти. Вот за это я и не люблю Порошенко.
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21.08.2020 13:59 Відповісти
Простите. а ЗА ЧТО КОНКРЕТНО - Героя Украины !?
Что он сделал ТАКОГО героического для страны !?
Он умер, как умирали тысячи солдат, а не героически сражался!
Он самостоятельно полз к своим - это элементарная попытка выжить, а не воинский героизм !!!!
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ ЛЮБОГО ЕГО НАГРАЖДЕНИЯ !!!
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21.08.2020 14:11 Відповісти
 
 