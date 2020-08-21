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В Україні за добу госпіталізували рекордну кількість хворих на COVID-19 - 487, - Степанов
Станом на 21 серпня в Україні зафіксували новий рекорд. Він пов'язаний із кількістю госпіталізованих за добу.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Госпіталізовано 487 осіб і це найбільша кількість людей, які були госпіталізовані за добу з початку пандемії", - заявив він.
Топ коментарі
+3 aquarius580 .
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+2 Вова Кис
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Тільки так можливо зупинити другу хвилю пандемії.
як в Китаї закінчилася пандемія? Що їхня влада робила щоб перемогти коронавірус?