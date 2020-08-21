В Україні за добу госпіталізували рекордну кількість хворих на COVID-19 - 487, - Степанов

Станом на 21 серпня в Україні зафіксували новий рекорд. Він пов'язаний із кількістю госпіталізованих за добу.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Госпіталізовано 487 осіб і це найбільша кількість людей, які були госпіталізовані за добу з початку пандемії", - заявив він.

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