Святкування Рош ха-Шана в Умані, яким воно було в попередні роки, в 2020 році не буде, - Аваков. ВIДЕО

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна запровадить технічні обмеження, які унеможливлять прибуття великої кількості паломників на святкування Рош ха-Шана (єврейського нового року) в 2020 році в місто Умань Черкаської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив Аваков на брифінгу в м.Вишгород Київської області в п'ятницю вранці.

"З огляду на коронавірус, щоб припинити будь-які спекуляції на тему щодо ситуації зі святкуванням єврейського Нового року в Умані: ми розуміємо всі ризики, які пов'язані з таким масовим святкуванням. Стандартно до нас приїжджали майже 20-50 тис. осіб у різні останні роки на паломництво. На жаль, ми наразі не можемо собі дозволити такі ризики, тому буде введено технічні обмеження і по суті святкування, яким воно було у формі останніх років, не буде", - сказав Аваков.

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Глава відомства зазначив, що українські дипломати вже провели відповідні консультації з відповідними урядами країн, звідки їде найбільше паломників.

"Я думаю, що кожен із вірян прийме і зрозуміє наші обмеження. Цього року Хресну ходу православних церков також було скасовано і тому, я думаю, що цей баланс в ім'я здоров'я людей має бути відновлено", - сказав він.

У цьому контексті Аваков також наголосив, що "ми знайдемо механізми регулювання цього процесу для тих, хто не зважає на суспільні інтереси, у нас достатньо сил і можливостей".