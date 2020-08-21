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Святкування Рош ха-Шана в Умані, яким воно було в попередні роки, в 2020 році не буде, - Аваков. ВIДЕО

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна запровадить технічні обмеження, які унеможливлять прибуття великої кількості паломників на святкування Рош ха-Шана (єврейського нового року) в 2020 році в місто Умань Черкаської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив Аваков на брифінгу в м.Вишгород Київської області в п'ятницю вранці.

"З огляду на коронавірус, щоб припинити будь-які спекуляції на тему щодо ситуації зі святкуванням єврейського Нового року в Умані: ми розуміємо всі ризики, які пов'язані з таким масовим святкуванням. Стандартно до нас приїжджали майже 20-50 тис. осіб у різні останні роки на паломництво. На жаль, ми наразі не можемо собі дозволити такі ризики, тому буде введено технічні обмеження і по суті святкування, яким воно було у формі останніх років, не буде", - сказав Аваков.

Також читайте: Від 5 до 10 тис. хасидів збираються відвідати Умань у вересні

Глава відомства зазначив, що українські дипломати вже провели відповідні консультації з відповідними урядами країн, звідки їде найбільше паломників.

"Я думаю, що кожен із вірян прийме і зрозуміє наші обмеження. Цього року Хресну ходу православних церков також було скасовано і тому, я думаю, що цей баланс в ім'я здоров'я людей має бути відновлено", - сказав він.

У цьому контексті Аваков також наголосив, що "ми знайдемо механізми регулювання цього процесу для тих, хто не зважає на суспільні інтереси, у нас достатньо сил і можливостей".

Автор: 

Аваков (2189) паломництво (46) хасиди (176)


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Топ коментарі
+10
Ну ви ж вибираєте всіляке сєпарьйо малороське у владу, ось і маєте.
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21.08.2020 10:32
+8
вимагай від призедента. він вже більше року на посаді. в нас дороги не погані і робляться й далі.
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21.08.2020 10:27
+7
Вчора в ролі пачтальйона гасав по Херсонській області
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21.08.2020 10:06
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Выпускайте террориста
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21.08.2020 10:02 Відповісти
Вчора в ролі пачтальйона гасав по Херсонській області
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21.08.2020 10:06 Відповісти
У нас особо и не погасаеш. Дорог совсем не осталось после потужного и мыролюбного винницкого гиперлупа.
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21.08.2020 10:15 Відповісти
Де це у вас?
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21.08.2020 10:19 Відповісти
Херсонская область.
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21.08.2020 10:22 Відповісти
Приїдь в Київську, Черкаську або Вінницьку області та подивись, де доріг не має.
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21.08.2020 10:23 Відповісти
Зачем мне ехать в центр безальтернативного мыролюбства Винницу? Я бензин покупаю у себя на заправках, значит и ремонт должен быть у меня, а не безальтернативный винницкий реформизм.
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21.08.2020 10:26 Відповісти
вимагай від призедента. він вже більше року на посаді. в нас дороги не погані і робляться й далі.
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21.08.2020 10:27 Відповісти
хороший вариант. значит потужный соевый пятилетний гиперлуп не считается.
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21.08.2020 10:30 Відповісти
Ну ви ж вибираєте всіляке сєпарьйо малороське у владу, ось і маєте.
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21.08.2020 10:32 Відповісти
не катит такая отмазка. речь о отсутствии дорог на юге как следствие ворвства соевого кодла за последние 5 лет.
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21.08.2020 10:35 Відповісти
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21.08.2020 10:39 Відповісти
И ответить нечего, да?
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21.08.2020 11:30 Відповісти
внизу відповів.
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21.08.2020 11:33 Відповісти
Тепер я точно знаю що Зеленський не єврей. Якщо Президент-єврей для паломників-євреїв не може забезпечити проведення релігійного свята на могилі засновника хасидизму - то світ перевернувся! Тепер точно немає нічого святого! Це означає що влада взагалі не хоче працювати! Якщо навіть свої для своїх нічого не роблять, безкоштовно.
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21.08.2020 15:37 Відповісти
кардинальна помилка: паломники - іудеї.
не евреї.
окремої гілки.

Далі можете самі проаналізувати ваше точне "знання".
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21.08.2020 16:17 Відповісти
Юрку Гусєву питання задавай
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21.08.2020 10:42 Відповісти
ты быдло голосовало за Кучму и Януковича, но тогда дорог не было, а ты не кукарекало. в чем причина?
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21.08.2020 12:04 Відповісти
Цікаво , чому абакралі одну Херсонську область . . ? Ну нехай навіть , лише -південь України .
У нас на Полтавщині , за ці 5 років , набудували стільки доріг , що , мабуть за 30 попередніх років , стільки не будували .
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21.08.2020 12:17 Відповісти
В Драбівську не їдьте взагалі.
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21.08.2020 17:34 Відповісти
В район,Драбівський.
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21.08.2020 18:21 Відповісти
Скорее через Драбовский.
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22.08.2020 10:05 Відповісти
какой ужас.
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21.08.2020 10:03 Відповісти
А чого сабаков коментує??? Йому що вирішувати буде чи не буде? Його собачья справа забеспечити порядок, а то його мусора там наживались на евреях..чи може знову терориста замутить..шакал..
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21.08.2020 10:04 Відповісти
А может проще выкопать мощи этого Рохасашана и продать этим хасятам миллиардов так за 10 баксов. Пусть у себя там закопают и молятся на него? Нада подкинуть идейку в фоис презедента
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21.08.2020 10:06 Відповісти
нельзя, зебобики размородерят эти деньги
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21.08.2020 10:29 Відповісти
Прежде чем давать разрешение на вьезд хотя бы одного хасида могли бы хоть поинтересоваться , почему в том же Израиле так резко скаканули все показатели по COVID-19 .
Ответ прост до одурения -- абсолютно все религиозные общины (а хасиды ещё и маленькое меньшинство) составляют 12-15% населения . Где-то 50-60% всех инфицированных это именно религиозные группы ...
В хасидском Бней-Браке почти каждый четвертый был или есть инфицирован . Но самое главное , шо их вот из шланга поливали , за пределы города не пускали -- им похер .
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21.08.2020 10:19 Відповісти
И как Авакян думает не пускать???

Не выдавать визы? Так целью поездки укажет посещение Хортицы, а сам поедет в Умань.
Если безвиз, то так же.
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21.08.2020 10:32 Відповісти
оградить саму могилу и прилегающую вокруг территорию под предлогом охраны, благоустройства и т.п.
вход платный.
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21.08.2020 12:07 Відповісти
Что бы "ублажить" какую то ( из многочисленных) сект ( по сути) Украина готова пойти на опасность увеличить количества зараженных в регионе и так не блещущем показателями. И так во всем.. то вводят карантин то по факту отменяют.. то на переговорах подписывают " формулу штангенциркуля" то вроде нет.. то отменяют выборы на востоке.. то вроде проводят. Задерганные создания.. в попытке изобразить что то , а в итоге получается " флюгер".
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21.08.2020 10:56 Відповісти
Лучше бы рассказали кто такие хасиды и, что представляет из себя эта секта. Даже вменяемые евреи их сторонятся.
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21.08.2020 11:11 Відповісти
Ой, вей!
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21.08.2020 11:12 Відповісти
Я так розумію по рівню зацікавленності ЗМІ і популюсу в цьому питанні, що всі інші проблеми в країні вже вирішені
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21.08.2020 11:12 Відповісти
Це лакмусова бумажка. Українцям цікаво, як найвеличніший президент ********** буде вирішувати проблему з карантином щодо своїх , але закордонних.
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21.08.2020 13:28 Відповісти
Українцям цікаво що у них на роботі, чи як просувається їх інноваційний проект. а шо там евреїв цікаво тільки жлобам.
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21.08.2020 15:13 Відповісти
нужно вводить политику празднования их праздника только для богатых.

вход на празднование должен быть платным и очень дорогим. дать им понять, что тем, кто не готов потратить хотя бы 10 000 долларов с человека там делать нечего. (например оформить, как плата за сервис - охрана территории, благоустройство могилы и прилегающей территории, уборка и вывоз мусора, лавочки, бесплатная питьевая вода).
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21.08.2020 12:02 Відповісти
А сколько ты потребуешь за траханье своей матери? Хасиды глумятся над всей Украиной! Это абсолютно чуждое, инородное и морально-отвратительное явление в любой нации. Даже иудеи Израиля их презирают...
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21.08.2020 16:42 Відповісти
судя по твоим вопросам, ты также из хасидов.
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21.08.2020 16:54 Відповісти
Я Украиной не торгую и не предлагаю превратить свою страну в помойку и объект глумления "по сходной цене" за "10 000"... Не стыдно? Свою квартиру и свой район им предложи... Мне как то знакомый переслал видео того что хасиды творят в Умани. По тв такого не покажут из соображений "политкорректности" и дабы избежать обвинений в ксенофобии и антисемитизме коотрые тут же предъявит "Антидиффамационная Лига"... Это не просто жесть и это даже не позор. Это чистое и откровенное скотство... В израиль! И пусть у себя дома гадят как им хочется и сами за собой убирают...
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21.08.2020 17:16 Відповісти
много стран наживаются на туристах. если они думают, что попадут в Рай, тогда ездить будут. за счет этого можно решить много проблем в Умани.

от 10 000 баксов с человека, это чтоб отсечь злыдарей. нищеброды ведут себя плохо. на дорогих мероприятиях и на дорогих курортах как правило публика приличная. те, кто несколько лет откладывает на поездку вряд ли захотят провести это время в СИЗО.
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21.08.2020 17:36 Відповісти
Если бы в Италии или Египте появились хасиды... Мне даже трудно трудно представить что бы с ними сделали аборигены... "Хасиды" и "туристы" это далеко не одно и то же... Туристы, кстати, едут смотреть национальные достижения пережившие века и которым гордится титульная нация. Что едут смотреть хасиды в Умань? Фейковую могилку жида в Украине? Это наше достижение? В чем? Что труп вовремя закопали или в том что случайно "нашли"?
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21.08.2020 17:42 Відповісти
неважен повод, важно заработать на них побольше денег и решить проблемы города (например если они много мусорят, значит нужно построить современный мусороперерабатывающий завод, который нужен для всех жителей Умани.)

уверен, что среди хасидов есть разные люди. как правило безработные и бедные - наиболее малокультурные.
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21.08.2020 18:00 Відповісти
Хасиды с основания Израиля никогда не работали. Никогда! И не служили в армии. Их функция это проповедование ультрасионизма как основы государства Израиль. И только два года назад, на 72 году существования государства Израиль! их наконец то обязали служить в армии. Да и то на "вспомогательных" должностях. Это паразиты жидовского мира. Трутни обалдевшие от собственной значимости и навязывающие каждому жиду сионизм который ничем не отличается от теории расового превосходства фашистов. С чем боролись в то и превратились... Торговать "кровавыми алмазами" с нищей Африки их прямая специализация и монополия защищенная государством Израиль. Также заняты торговлей оружием... Их "высокая культура" это оголтелый расизм.
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22.08.2020 05:16 Відповісти
Ето праздник уманского казачества или шо? Или таки да?
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21.08.2020 15:58 Відповісти
"Стандартно" к нам никогда не приезжали хасиды до того как Кучма (галахический жид) их сюда не стал заманивать фейковым трупом цадика. И как они жили без прощения грехов до Кучмы просто непонятно...
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21.08.2020 16:40 Відповісти
 
 