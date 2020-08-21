Святкування Рош ха-Шана в Умані, яким воно було в попередні роки, в 2020 році не буде, - Аваков. ВIДЕО
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна запровадить технічні обмеження, які унеможливлять прибуття великої кількості паломників на святкування Рош ха-Шана (єврейського нового року) в 2020 році в місто Умань Черкаської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив Аваков на брифінгу в м.Вишгород Київської області в п'ятницю вранці.
"З огляду на коронавірус, щоб припинити будь-які спекуляції на тему щодо ситуації зі святкуванням єврейського Нового року в Умані: ми розуміємо всі ризики, які пов'язані з таким масовим святкуванням. Стандартно до нас приїжджали майже 20-50 тис. осіб у різні останні роки на паломництво. На жаль, ми наразі не можемо собі дозволити такі ризики, тому буде введено технічні обмеження і по суті святкування, яким воно було у формі останніх років, не буде", - сказав Аваков.
Глава відомства зазначив, що українські дипломати вже провели відповідні консультації з відповідними урядами країн, звідки їде найбільше паломників.
"Я думаю, що кожен із вірян прийме і зрозуміє наші обмеження. Цього року Хресну ходу православних церков також було скасовано і тому, я думаю, що цей баланс в ім'я здоров'я людей має бути відновлено", - сказав він.
У цьому контексті Аваков також наголосив, що "ми знайдемо механізми регулювання цього процесу для тих, хто не зважає на суспільні інтереси, у нас достатньо сил і можливостей".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не евреї.
окремої гілки.
Далі можете самі проаналізувати ваше точне "знання".
У нас на Полтавщині , за ці 5 років , набудували стільки доріг , що , мабуть за 30 попередніх років , стільки не будували .
Ответ прост до одурения -- абсолютно все религиозные общины (а хасиды ещё и маленькое меньшинство) составляют 12-15% населения . Где-то 50-60% всех инфицированных это именно религиозные группы ...
В хасидском Бней-Браке почти каждый четвертый был или есть инфицирован . Но самое главное , шо их вот из шланга поливали , за пределы города не пускали -- им похер .
Не выдавать визы? Так целью поездки укажет посещение Хортицы, а сам поедет в Умань.
Если безвиз, то так же.
вход платный.
вход на празднование должен быть платным и очень дорогим. дать им понять, что тем, кто не готов потратить хотя бы 10 000 долларов с человека там делать нечего. (например оформить, как плата за сервис - охрана территории, благоустройство могилы и прилегающей территории, уборка и вывоз мусора, лавочки, бесплатная питьевая вода).
от 10 000 баксов с человека, это чтоб отсечь злыдарей. нищеброды ведут себя плохо. на дорогих мероприятиях и на дорогих курортах как правило публика приличная. те, кто несколько лет откладывает на поездку вряд ли захотят провести это время в СИЗО.
уверен, что среди хасидов есть разные люди. как правило безработные и бедные - наиболее малокультурные.