СБУ запобігла привласненню майна дитячого санаторію "Хаджибей" на суму понад 50 млн грн

Служба безпеки України запобігла привласненню майна "Дитячого спеціалізованого клінічного санаторію "Хаджибей", який належить Міністерству охорони здоров'я, на понад 50 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними досудового слідства, зловмисники намагалися незаконно заволодіти всім майном лікувального закладу, що знаходиться в економічно привабливій зоні на березі Чорного моря та спеціалізується на реабілітації дітей із захворюваннями опорно-рухового апарату.

Оперативники спецслужби встановили, що за ініціативою посадовців МОЗ України у 2007 році керівництво санаторію уклало інвестиційний договір із приватним підприємцем на зведення бази відпочинку у селі Холодна Балка на узбережжі Хаджибейського лиману. За умовами контракту інвестор зобов`язався виконати весь комплекс проектно-будівельних робіт, а також профінансувати реконструкцію інших корпусів оздоровниці: газифікацію, капітальний ремонт та придбати для закладу автотранспорт. Після виконання договору санаторій мав передати зведену базу відпочинку разом із землею у власність комерційній фірмі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арахамія вдесятеро занизив вартість свого нового будинку в декларації. ІНФОГРАФІКА

Попри те, що будівельні роботи так і не були розпочаті, у 2018 році інвестор вирішив відсудити ділянку у курортній зоні та інше майно оздоровниці.

Ініційована СБУ перевірка зафіксувала, що такі дії суперечать вітчизняному законодавству з інвестиційної діяльності та управління об'єктами державної власності. Крім того вказаний договір не був погоджений з Фондом державного майна України.

Через спробу незаконного заволодіння державною власністю розпочато провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Наразі на майно державного медзакладу суд наклав арешт.

Також дивіться: СБУ припинила відчуження майна стратегічного підприємства Держрезерва вартістю 15 млн. ФОТО

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших осіб, задіяних в оборудці.