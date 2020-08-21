Ми можемо забезпечити чесні, прозорі, адекватні вибори 25 жовтня, - Аваков
Глава МВС України Арсен Аваков закликав усіх учасників виборчого процесу на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня, діяти в межах закону.
"Ми вже зараз бачимо в деяких регіонах активність, неадекватну виборчому законодавству: побудова мереж, використання підкупу виборців тощо", - сказав він журналістам у Вишгороді Київської області в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Глава МВС зазначив, що цьому питанню приділяє увагу спеціальний підрозділ Нацполіції, багато поліцейських і офіцерів займаються фіксуванням подібних ситуацій.
"Ми дуже розраховуємо, що пара-трійка публічних покарань таких діячів призведе до того, що баланс у системі буде збережено, і використання мереж не буде реалізоване", - наголосив Аваков.
Крім того, він зазначив, що позиція МВС, яка була на президентських, парламентських виборах, буде "так само жорсткою і зараз".
При цьому глава МВС вказав на необхідність скорегувати деякі положення Кримінального кодексу, коли йдеться про перереєстрацію людей напередодні виборів, "тобто те, що прийшло на зміну відкріпним талонам".
"Якщо я живу у Василькові, а на момент виборів пішов і перереєструвався де-небудь у Броварах, тому що там моя подруга балотується в мери, наприклад. Щоб припинити таке ми даємо одну маленьку правку", - пояснив Аваков.
"У всіх інших випадках ми бачимо, що після консультацій з ЦВК і з Громадянською мережею "Опора".., ми бачимо, що ми можемо забезпечити чесні, прозорі, адекватні вибори. І закликаємо всіх учасників виборчого процесу триматися в межах закону", - підсумував він.
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Клептоман https://t.me/nedotorkani/3516 Юра Кисель (), назначенный развивать партийное дело Слуги народа в Днепре, благополучно продал область по франшизе бизнесмену-томосоносцу Александру Петровскому, известному в миру, как просто «Нарик» и неудавшийся покупатель городской партийной ячейки Шария
Люди Петровского сидят в порн Зе!Хабе в Днепре и обилечивают клиентуру, желающую получить место в партийных списках Слуги народа.
Естественно, после согласования с «Нариком».
Чтобы процесс не «спалили» доморощенные активисты, охранная фирма Петровского «Безпека» обеспечивает надёжную защиту своего Зе!Офиса.
«Нарик» крепко засел в Днепре и не собирается сдавать позиции. Его бизнес-партнёр Святослав Олейник, известный по махинациям в дорожном строительстве и отжиму компаний через уголовные дела, возглавляет Днепропетровский облсовет.
Кисель уже давно ничего не решает - продался Петровскому, отметив это важное событие покупкой олотого хронометра Ulysse Nardin.
Вот так Слуга Народа в Днепропетровской области сделала всех вместе. Кстати, Зе!Офис находится в отжатом https://t.me/dark_dnepr/1149 через чёрных регистраторов здании .
@nedotorkani
Глава ЦИК подтвердил, что на него давили "со стороны Офиса президента"
Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко подтвердил информацию о давлении со стороны Офиса президента, которая ранее была распространена ZN.UA. По его словам, ему, а также некоторым членам комиссии приходили «рекомендации» по поводу его увольнения по собственному желанию.
Могу подтвердить, что от людей, приближенных к офису президента, мне поступала рекомендация о моем увольнении по собственному желанию и увольнении еще четырех членов Комиссии. С намеками на возможные негативные последствия в случае отказа.
Я не боюсь отставки. С одной стороны в ЦИК должно быть максимальное доверие, поскольку от доверия к органу в конечном итоге зависит и доверие к выборам. Поэтому если к моей работе или работе ЦИК есть серьезные претензии - на них нужно реагировать. С другой стороны, безосновательное увольнение всего состава или отдельных членов ЦИК, особенно - накануне выборов, даже увольнении по собственному желанию - это серьезная угроза для независимости органа, для имиджа нашего государства, для репутации власти. Надеюсь, это понимают все", - заявил Диденко.
Ранее источники https://zn.ua/POLITICS/hlava-tsik-didenko-podtverdil-informatsiju-o-davlenii-so-storony-opu.html ZN.UA сообщили, что Ермак позвал на встречу в ОПУ главу Центризбиркома Олега Диденко, секретаря ЦИК Елену Гатауллину и еще трех членов Центризбиркома.
Во время встречи глава ОПУ Ермак потребовал, чтобы все пятеро написали заявления об отставке. Причина в том, что они люди «люди Богдана».
Как утверждает источник, единственная формальная причина подобного требования, которую озвучил Ермак членам ЦИК - «ЖЕЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА». Однако в связи с отсутствием каких-либо официальных причин, Диденко, а также все остальные члены ЦИК, приглашенные в Офис президента, отказались писать заявления об отставке.
Fix address: http://ord-ua.com/2020/08/16/glava-cik-podtverdil-chto-na-nego-davili-so-storony-ofisa-prezidenta/ https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjp8dul9abrAhWc3hgKHXX6Ct4YABACGgJsZQ&ohost=www.google.com&cid=CAESP-D2Ag4nSBfDQEKlSwrIcmKq9SGFcS7FwEw9lkKNvnGbHw8iU0br6W58tA9xBSFqfwOOivjZ4GWSipEttUWO_g&sig=AOD64_2NM48C-pWuyFZm19xHSSqRtZtgWg&q&adurl&ved=2ahUKEwjvttKl9abrAhVhwosKHbfyBf4Q0Qx6BAgREAE
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Правда он прокололся шо в Орландо живет, так шо это опасно для него.
думал может в Кентукки или во всяких филадельфиях. но реально опасно. хотя.... Антиколорадоса должны были убить уже раз сто. и ниче. он о себе столько рассказал шо даже тупо зайти в какое-то бюро с пачкой "соток" и тупо получить список адвокатов. ну а потом.... мы потеряем блоггера.
я не знаю, но что-то тут не так.
Классика жанра - выступление Владимира Зеленского в Запорожье и Херсоне на фоне банеров с логотипом «Слуга народа» и надписью «Зе! местные».
Юле тоже всё равно - все областные и городские парторганизации проданы - зачем мутить воду?
@nedotorkani
И все,чтобы не утворил Зюзик - все "хи-хи". Это же малчик, ему всего лишь 42 годика.
Чем бы дитя не тешилось.
Так страну и прохихикаем.Прохихикаем будущее наших детей.
Мафиози , глава опг мвд
Про це свідчать фото та відеоматеріали, оприлюднені за результатами регіональних поїздок президента. Серед іншого В. Зеленський фактично проводив приховану політичну агітацію під час поїздок до Запоріжжя та Херсону.
Так, 19 серпня під час робочої поїздки В. Зеленського до Запоріжжя та 20 серпня під час поїздки до Херсону на сцені, де виступав президент, були наявні матеріали із ознаками агітаційних, розміщені на користь політичної партії «Слуга Народу». В. Зеленський проводив виступ на фоні банерів із логотипом «Слуги Народу» та написом «Зе! місцеві».
від політичної партії «Слуга Народу» на виборах Запорізького міського голови.
За оцінкою КВУ такі дії президента та членів Кабінету міністрів є проявом використання службових повноважень в політичних цілях, мають ознаки політичної корупції та є зловживанням адмінресурсом.
Враховуючи, що фінансування робочих поїздок президента здійснюється за бюджетні кошти, такі дії також можна розцінювати як прояв прихованої агітації за кошти платників податків.
За даними Єдиного вебпорталу використання публічних коштів в середньому один регіональний переліт президента коштує близько 250 тис. грн. (всього від початку серпня Державне управління справами перерахувало авіакомпанії "Україна" більш ніж 1 млн грн за перельоти В. Зеленського). При цьому варто врахувати, що ці цифри не враховують значних коштів, які держава витрачає на охорону та безпеку перших осіб.
ЦІВ УКРАЇНИКРАЇНИ
Кто о чем, а зюзики о Порошенко.