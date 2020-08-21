Ми можемо забезпечити чесні, прозорі, адекватні вибори 25 жовтня, - Аваков

Глава МВС України Арсен Аваков закликав усіх учасників виборчого процесу на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня, діяти в межах закону.

"Ми вже зараз бачимо в деяких регіонах активність, неадекватну виборчому законодавству: побудова мереж, використання підкупу виборців тощо", - сказав він журналістам у Вишгороді Київської області в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Глава МВС зазначив, що цьому питанню приділяє увагу спеціальний підрозділ Нацполіції, багато поліцейських і офіцерів займаються фіксуванням подібних ситуацій.

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"Ми дуже розраховуємо, що пара-трійка публічних покарань таких діячів призведе до того, що баланс у системі буде збережено, і використання мереж не буде реалізоване", - наголосив Аваков.

Крім того, він зазначив, що позиція МВС, яка була на президентських, парламентських виборах, буде "так само жорсткою і зараз".

При цьому глава МВС вказав на необхідність скорегувати деякі положення Кримінального кодексу, коли йдеться про перереєстрацію людей напередодні виборів, "тобто те, що прийшло на зміну відкріпним талонам".

"Якщо я живу у Василькові, а на момент виборів пішов і перереєструвався де-небудь у Броварах, тому що там моя подруга балотується в мери, наприклад. Щоб припинити таке ми даємо одну маленьку правку", - пояснив Аваков.

"У всіх інших випадках ми бачимо, що після консультацій з ЦВК і з Громадянською мережею "Опора".., ми бачимо, що ми можемо забезпечити чесні, прозорі, адекватні вибори. І закликаємо всіх учасників виборчого процесу триматися в межах закону", - підсумував він.