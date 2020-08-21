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Новини Місцеві вибори-2020
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Ми можемо забезпечити чесні, прозорі, адекватні вибори 25 жовтня, - Аваков

Ми можемо забезпечити чесні, прозорі, адекватні вибори 25 жовтня, - Аваков

Глава МВС України Арсен Аваков закликав усіх учасників виборчого процесу на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня, діяти в межах закону.

"Ми вже зараз бачимо в деяких регіонах активність, неадекватну виборчому законодавству: побудова мереж, використання підкупу виборців тощо", - сказав він журналістам у Вишгороді Київської області в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Глава МВС зазначив, що цьому питанню приділяє увагу спеціальний підрозділ Нацполіції, багато поліцейських і офіцерів займаються фіксуванням подібних ситуацій.

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"Ми дуже розраховуємо, що пара-трійка публічних покарань таких діячів призведе до того, що баланс у системі буде збережено, і використання мереж не буде реалізоване", - наголосив Аваков.

Крім того, він зазначив, що позиція МВС, яка була на президентських, парламентських виборах, буде "так само жорсткою і зараз".

При цьому глава МВС вказав на необхідність скорегувати деякі положення Кримінального кодексу, коли йдеться про перереєстрацію людей напередодні виборів, "тобто те, що прийшло на зміну відкріпним талонам".

"Якщо я живу у Василькові, а на момент виборів пішов і перереєструвався де-небудь у Броварах, тому що там моя подруга балотується в мери, наприклад. Щоб припинити таке ми даємо одну маленьку правку", - пояснив Аваков.

"У всіх інших випадках ми бачимо, що після консультацій з ЦВК і з Громадянською мережею "Опора".., ми бачимо, що ми можемо забезпечити чесні, прозорі, адекватні вибори. І закликаємо всіх учасників виборчого процесу триматися в межах закону", - підсумував він.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) МВС (3499) місцеві вибори (1366)


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Топ коментарі
+13
опа, дед Арсен нашелся, где Ленку закопали лучше скажи?
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21.08.2020 10:07
+10
Ми в курсі. Ти зі своїми "нацжонами" і кацапсько- коломойськими фейками про "свинарчуків", вже забезбечив владу зеленому купітулянту.
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21.08.2020 10:10
+9
Ага, честные. Вон пожарники уже клеют бигборды слуг. Повеяло "честностью"
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21.08.2020 10:14
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опа, дед Арсен нашелся, где Ленку закопали лучше скажи?
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21.08.2020 10:07 Відповісти
Мы можем обеспечить честные, прозрачные, адекватные выборы 25 октября, - Аваков - Цензор.НЕТ 2043
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21.08.2020 10:11 Відповісти
Мы можем обеспечить честные, прозрачные, адекватные выборы 25 октября, - Аваков - Цензор.НЕТ 9898
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21.08.2020 10:14 Відповісти
Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный и даже коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему. (с)
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21.08.2020 10:41 Відповісти
Бацка тоже так казал, а он воно как всё получилось
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21.08.2020 10:07 Відповісти
Это да, одно из основных достижений Украины за 30 лет, свободные выборы, и не стоит этого недооценивать. Только вопрос остается, что с теми дураками делать которых уже выбрали?
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21.08.2020 10:09 Відповісти
Ми в курсі. Ти зі своїми "нацжонами" і кацапсько- коломойськими фейками про "свинарчуків", вже забезбечив владу зеленому купітулянту.
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21.08.2020 10:10 Відповісти
Ага, честные. Вон пожарники уже клеют бигборды слуг. Повеяло "честностью"
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21.08.2020 10:14 Відповісти
Недоторкані, [21.08.20 11:16]
Клептоман https://t.me/nedotorkani/3516 Юра Кисель (), назначенный развивать партийное дело Слуги народа в Днепре, благополучно продал область по франшизе бизнесмену-томосоносцу Александру Петровскому, известному в миру, как просто «Нарик» и неудавшийся покупатель городской партийной ячейки Шария


Люди Петровского сидят в порн Зе!Хабе в Днепре и обилечивают клиентуру, желающую получить место в партийных списках Слуги народа.
Естественно, после согласования с «Нариком».
Чтобы процесс не «спалили» доморощенные активисты, охранная фирма Петровского «Безпека» обеспечивает надёжную защиту своего Зе!Офиса.


«Нарик» крепко засел в Днепре и не собирается сдавать позиции. Его бизнес-партнёр Святослав Олейник, известный по махинациям в дорожном строительстве и отжиму компаний через уголовные дела, возглавляет Днепропетровский облсовет.
Кисель уже давно ничего не решает - продался Петровскому, отметив это важное событие покупкой олотого хронометра Ulysse Nardin.

Вот так Слуга Народа в Днепропетровской области сделала всех вместе. Кстати, Зе!Офис находится в отжатом https://t.me/dark_dnepr/1149 через чёрных регистраторов здании .
@nedotorkani
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21.08.2020 11:24 Відповісти
Такие же честные как твое дельце против врачей, волонтеров?
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21.08.2020 10:15 Відповісти
А кто это мы?
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21.08.2020 10:18 Відповісти
16.08.2020 г.
Глава ЦИК подтвердил, что на него давили "со стороны Офиса президента"
Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко подтвердил информацию о давлении со стороны Офиса президента, которая ранее была распространена ZN.UA. По его словам, ему, а также некоторым членам комиссии приходили «рекомендации» по поводу его увольнения по собственному желанию.

Могу подтвердить, что от людей, приближенных к офису президента, мне поступала рекомендация о моем увольнении по собственному желанию и увольнении еще четырех членов Комиссии. С намеками на возможные негативные последствия в случае отказа.

Я не боюсь отставки. С одной стороны в ЦИК должно быть максимальное доверие, поскольку от доверия к органу в конечном итоге зависит и доверие к выборам. Поэтому если к моей работе или работе ЦИК есть серьезные претензии - на них нужно реагировать. С другой стороны, безосновательное увольнение всего состава или отдельных членов ЦИК, особенно - накануне выборов, даже увольнении по собственному желанию - это серьезная угроза для независимости органа, для имиджа нашего государства, для репутации власти. Надеюсь, это понимают все", - заявил Диденко.
Ранее источники https://zn.ua/POLITICS/hlava-tsik-didenko-podtverdil-informatsiju-o-davlenii-so-storony-opu.html ZN.UA сообщили, что Ермак позвал на встречу в ОПУ главу Центризбиркома Олега Диденко, секретаря ЦИК Елену Гатауллину и еще трех членов Центризбиркома.

Во время встречи глава ОПУ Ермак потребовал, чтобы все пятеро написали заявления об отставке. Причина в том, что они люди «люди Богдана».
Как утверждает источник, единственная формальная причина подобного требования, которую озвучил Ермак членам ЦИК - «ЖЕЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА». Однако в связи с отсутствием каких-либо официальных причин, Диденко, а также все остальные члены ЦИК, приглашенные в Офис президента, отказались писать заявления об отставке.
Fix address: http://ord-ua.com/2020/08/16/glava-cik-podtverdil-chto-na-nego-davili-so-storony-ofisa-prezidenta/ https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjp8dul9abrAhWc3hgKHXX6Ct4YABACGgJsZQ&ohost=www.google.com&cid=CAESP-D2Ag4nSBfDQEKlSwrIcmKq9SGFcS7FwEw9lkKNvnGbHw8iU0br6W58tA9xBSFqfwOOivjZ4GWSipEttUWO_g&sig=AOD64_2NM48C-pWuyFZm19xHSSqRtZtgWg&q&adurl&ved=2ahUKEwjvttKl9abrAhVhwosKHbfyBf4Q0Qx6BAgREAE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjp8dul9abrAhWc3hgKHXX6Ct4YABACGgJsZQ&ohost=www.google.com&cid=CAESP-D2Ag4nSBfDQEKlSwrIcmKq9SGFcS7FwEw9lkKNvnGbHw8iU0br6W58tA9xBSFqfwOOivjZ4GWSipEttUWO_g&sig=AOD64_2NM48C-pWuyFZm19xHSSqRtZtgWg&q&adurl&ved=2ahUKEwjvttKl9abrAhVhwosKHbfyBf4Q0Qx6BAgREAE В Фокстрот від 9999 грн.
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21.08.2020 10:21 Відповісти
Аваков, на тя уже на Трампщине дело завели, благодаря Р. Шапошникову, че скажешь, а?
Правда он прокололся шо в Орландо живет, так шо это опасно для него.
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21.08.2020 10:23 Відповісти
Так он вроде и не скрывал...
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21.08.2020 10:38 Відповісти
я тока чет позавчера, ну, или 4 дня назад см. ролик шо он белорусов поддержал в своем городе, а до этого не в курсе был.
думал может в Кентукки или во всяких филадельфиях. но реально опасно. хотя.... Антиколорадоса должны были убить уже раз сто. и ниче. он о себе столько рассказал шо даже тупо зайти в какое-то бюро с пачкой "соток" и тупо получить список адвокатов. ну а потом.... мы потеряем блоггера.
я не знаю, но что-то тут не так.
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21.08.2020 10:45 Відповісти
Судя по фото из региональных поездок президента, Зеленский де-факто выступает в роли агитатора партии «Слуга народа»


Классика жанра - выступление Владимира Зеленского в Запорожье и Херсоне на фоне банеров с логотипом «Слуга народа» и надписью «Зе! местные».
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21.08.2020 10:25 Відповісти
Самое смешное в этом - все уже забили на то, что Зеленский использует своё служебное положение для предвыборного пиара партии. Не слышен вой порохоботов, рыцари ордена ЗаЖОПа в эту сторону даже не смотрят.
Юле тоже всё равно - все областные и городские парторганизации проданы - зачем мутить воду?
@nedotorkani
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21.08.2020 11:27 Відповісти
Ну это уже тенденция - на все что делал порох смотрели в лупу и цеплялись к каждой мелочи.
И все,чтобы не утворил Зюзик - все "хи-хи". Это же малчик, ему всего лишь 42 годика.
Чем бы дитя не тешилось.
Так страну и прохихикаем.Прохихикаем будущее наших детей.
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21.08.2020 13:32 Відповісти
Как-то уже изначально ваша "честность" отдает лукашизмом.
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21.08.2020 10:28 Відповісти
та уже не отдает, а люто смердит
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21.08.2020 10:31 Відповісти
НЕ знаю как кто, а я на местных выборах никогда не знал ни одного кандидата и голосовал ориентируясь исключительно на партийную принадлежность....
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21.08.2020 10:31 Відповісти
Ну да, есть чем "похвастаться2 - не знал, не знаю и знать не хочу.
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21.08.2020 13:33 Відповісти
А при чём тут "похвастаться"? Я описываю РЕАЛЬНОСТЬ. По моим наблюдениям в пункте голосования большинство настойчиво рассматривало плакатики кандидатов.
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21.08.2020 16:01 Відповісти
Аваков лжец, как и клован,
Мафиози , глава опг мвд
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21.08.2020 10:31 Відповісти
За стільки років "не зміг" вивчити українську!Це що український державний діяч,ганьба!
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21.08.2020 10:45 Відповісти
Горахзо хуже, что он таки мову знает, но принципиально не говорить не хочет. Хотя бы на службе.
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21.08.2020 13:35 Відповісти
АдекВАТНЫЕ выборы

Ми можемо забезпечити чесні, прозорі, адекватні вибори 25 жовтня, - Аваков - Цензор.НЕТ 6633
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21.08.2020 10:36 Відповісти
ха-ха, сабаков наслідує "бацьку"
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21.08.2020 10:44 Відповісти
Можете, але який сенс у виборах в Україні? Знову до влади прийдуть проросійські довбні
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21.08.2020 10:46 Відповісти
Брехливе, зрадливе, корумповане лайно САБАКОВ!!!! Керівник злочинного угруповання під вивескою поліція..
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21.08.2020 11:00 Відповісти
Президент України В. Зеленський використовує службові поїздки в регіони України для агітації за політичну партію «Слуга Народу».
Про це свідчать фото та відеоматеріали, оприлюднені за результатами регіональних поїздок президента. Серед іншого В. Зеленський фактично проводив приховану політичну агітацію під час поїздок до Запоріжжя та Херсону.
Так, 19 серпня під час робочої поїздки В. Зеленського до Запоріжжя та 20 серпня під час поїздки до Херсону на сцені, де виступав президент, були наявні матеріали із ознаками агітаційних, розміщені на користь політичної партії «Слуга Народу». В. Зеленський проводив виступ на фоні банерів із логотипом «Слуги Народу» та написом «Зе! місцеві».
від політичної партії «Слуга Народу» на виборах Запорізького міського голови.
За оцінкою КВУ такі дії президента та членів Кабінету міністрів є проявом використання службових повноважень в політичних цілях, мають ознаки політичної корупції та є зловживанням адмінресурсом.
Враховуючи, що фінансування робочих поїздок президента здійснюється за бюджетні кошти, такі дії також можна розцінювати як прояв прихованої агітації за кошти платників податків.
За даними Єдиного вебпорталу використання публічних коштів в середньому один регіональний переліт президента коштує близько 250 тис. грн. (всього від початку серпня Державне управління справами перерахувало авіакомпанії "Україна" більш ніж 1 млн грн за перельоти В. Зеленського). При цьому варто врахувати, що ці цифри не враховують значних коштів, які держава витрачає на охорону та безпеку перших осіб.
ЦІВ УКРАЇНИКРАЇНИ
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21.08.2020 11:08 Відповісти
ЯКБИ ПОРОШЕНКО ЗАЙМАВСЯ ЧИМОСЬ ІНШИМ )))
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21.08.2020 11:25 Відповісти
І до чого тут Порошенко? Вы хотя бы название статьи читали?
Кто о чем, а зюзики о Порошенко.
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21.08.2020 13:37 Відповісти
Судя по всему Рюкзаков готовится к фальсификациям на выборах.
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21.08.2020 12:24 Відповісти
всё верно. кондитеру "сетку" поломал, не дал фальсифицировать.
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21.08.2020 12:39 Відповісти
 
 