Словенія внесла Україну в "червону зону": туристи після прибуття в країну мають пройти 14-денну самоізоляцію

Уряд Словенії видав постанову про вжиття і реалізацію заходів щодо запобігання поширенню інфекційного захворювання COVID-19, згідно з яким Україна з 21 серпня потрапила в "червоний список" країн, тому українці після прибуття до Словенії повинні пройти двотижневу самоізоляцію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляється на сайті уряду Словенії.

"14-денний карантин встановлений для всіх осіб, що в'їжджають у Словенію, які мають постійне або тимчасове проживання в країнах, включених до червоного списку, а також для всіх осіб, незалежно від громадянства або країни проживання, які прибувають до Словенії з цих країн", - йдеться в повідомленні.

Всього в "червоному списку" Словенії опинилися 74 країни, в тому числі сусідня Хорватія. Інші сусідні країни - Угорщина, Італія і Австрія – перебувають у "зеленому списку" Словенії.

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