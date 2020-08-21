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Новини Коронавірус і карантин
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Словенія внесла Україну в "червону зону": туристи після прибуття в країну мають пройти 14-денну самоізоляцію

Словенія внесла Україну в

Уряд Словенії видав постанову про вжиття і реалізацію заходів щодо запобігання поширенню інфекційного захворювання COVID-19, згідно з яким Україна з 21 серпня потрапила в "червоний список" країн, тому українці після прибуття до Словенії повинні пройти двотижневу самоізоляцію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляється на сайті уряду Словенії.

"14-денний карантин встановлений для всіх осіб, що в'їжджають у Словенію, які мають постійне або тимчасове проживання в країнах, включених до червоного списку, а також для всіх осіб, незалежно від громадянства або країни проживання, які прибувають до Словенії з цих країн", - йдеться в повідомленні.

Всього в "червоному списку" Словенії опинилися 74 країни, в тому числі сусідня Хорватія. Інші сусідні країни - Угорщина, Італія і Австрія – перебувають у "зеленому списку" Словенії.

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Автор: 

карантин (18172) Словенія (182) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
А две недели словенцы будут бесплатно кормить? Если да, то это не плохой стартап
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21.08.2020 10:15
+2
Скоро Україна для всього світу стане "червоною зоною"
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21.08.2020 10:20
+1
Хто приїде, то його проблеми.
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21.08.2020 10:21
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А две недели словенцы будут бесплатно кормить? Если да, то это не плохой стартап
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21.08.2020 10:15 Відповісти
Хто приїде, то його проблеми.
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21.08.2020 10:21 Відповісти
Скоро Україна для всього світу стане "червоною зоною"
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21.08.2020 10:20 Відповісти
Так вірус це фейк. Шахов підтвердить.
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21.08.2020 10:22 Відповісти
15 место в мире по заражению. Так просто такое не бывает. Где анализ ситуации? Где серьезное обсуждение на заседании СНБО? Попасть в первую двадцатку это надо еще уметь. Поляки уже шарахаются от каждого прибывшего рейса с Украины, думаю, привезли свежего коронавируса.
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21.08.2020 10:35 Відповісти
Турист...и 14 дней на самоизоляции...😃
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21.08.2020 10:21 Відповісти
руссо туристо - облико аморале
Словения внесла Украину в "красную зону": туристы по прибытии в страну должны пройти 14-дневную самоизоляцию - Цензор.НЕТ 5885
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21.08.2020 10:26 Відповісти
Щось сказати хтів, чи просто- повітря зіпсувати?
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21.08.2020 10:32 Відповісти
еду аж два раза и не слышал о такой стране знаю словакия и то нищие 3 мир лилипутские страны)
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21.08.2020 10:38 Відповісти
А вот я там был пять раз, это самая зеленая страна Европы. В октябре поеду еще.
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21.08.2020 10:51 Відповісти
я был в украине и что зачем мне мажорий отдых доннатный
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21.08.2020 11:23 Відповісти
Словения уникальная страна...с одной стороны Альпы...с драгой Адриатическое море...по середине большие озера...2 миллиона населения...чистота...на каждом столбе цветы...дороги идеальные...
И срать эта "лилипутская" страна хотела на типа гигантскую паРашу...
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21.08.2020 10:52 Відповісти
ну да о которой ни кто не слышал как и о монголии ..2 млн начеление аххах озера альпы в крупных странах
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21.08.2020 11:19 Відповісти
А что о ней нужно было слышать?? О тоннах чугуна и стали на душу населения..как в паРаше??
Это туристическая страна....
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21.08.2020 12:13 Відповісти
Взяти тур на 2 тижні самоїзоляції. Новий тренд
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21.08.2020 10:43 Відповісти
Хотели поехать в конце августа в словению (альпы и есть море) но когда начал гуглить билеты, оказалось, что прямых рейсов в словению нет из Украины. Только Будапешт-Вена-италия авиа, а потом автобус. Но ни австрия, ни венгрия, ни италия не пускают наших граждан из-за карантина. Поэтому словения - дерьмо в которое и до красной зоны невозможно было добраться. Так что словенцы пускай ходят городами.
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21.08.2020 10:50 Відповісти
Спочатку планував Словенію на травневі (туди через Відень, назад через Братиславу), все відмінилось.
Переніс квитки на жовтень , відчуваю що знов доведеться переносити
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21.08.2020 11:02 Відповісти
зато Украина будет встречать хасидов (родичей Зелебобика) со всего мира с хлебом-солью.
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21.08.2020 11:41 Відповісти
 
 