МОЗ відкриває лікарні другої хвилі у зв'язку з великою кількістю госпіталізованих, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я відкриває лікарні другої хвилі і об'єднує їх з лікарнями першої через велику кількість госпіталізованих пацієнтів із COVID-19.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
"Змінюємо алгоритми маршрутизації пацієнтів, надання допомоги. Я дав доручення об'єднати лікарні першої та другої хвилі у зв'язку з великою кількістю госпіталізованих. Вважаю, ми маємо говорити, що у нас немає вже лікарень першої та другої хвилі. Я практично щодня підписую нові розпорядження про введення нових лікарень в областях. Велика кількість хворих фіксується по всій країні", - сказав він.
Степанов додав, що міністерство веде роботу щодо поліпшення виявлення контактних осіб, роботи лабцентрів.
Своєю чергою провідна інфекціоністка України, д.м.н., професор Ольга Голубовська зазначила, що якщо таке зростання захворюваності триватиме, лікарі муситимуть госпіталізувати тільки тяжкохворих.
"Якщо буде така кількість хворих, ми муситимемо змінити стратегію госпіталізації. Нині в нас госпіталізують пацієнтів із середнім і тяжким перебігом хвороби, цим наша країна відрізняється від західних країн, де госпіталізували тільки важких хворих. Але якщо у нас буде таке зростання захворюваності, ми будемо госпіталізувати лише важкі випадки. Це ускладнить надання медичної допомоги", - сказала вона.
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А потом будут выбирать кого подключать к аппарату, а кого отключать?
Хорошо. Если к примеру будет выбор подключить к аппарату простого работягу или зеленского, то почему подключат зеленского, если простой работяга сделал для Украины больше?
Уряд Словенії вніс Україну до списку країн «червоної» зони. У зв'язку з цим всі, хто в'їжджають в країну з України повинні будуть пройти обов'язкову самоізоляцію.
Оновлений список країн «червоної» зони був опубліковано на сайті уряду Словенії.
Зазначається, що нові правила набувають чинності з 21 серпня. Таким чином, усі туристи з України повинні будуть пройти 14-денну самоізоляцію. Винятком є лише ті особи, які мають вид на проживання в Словенії, або володіють нерухомістю.
Всього в списку «червоної» зони Словенії знаходяться 74 країни, серед яких також Росія, Молдова, Сербія, Чорногорія, Хорватія, Албанія, Ізраїль та інші. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/sloveniya-vnesla-ukrajinu-do-chervonoji-zoni-700413.html
а вот это обидно
восени просто ще на ПОСТУПОВО НАРОСТАЮЧУ епідемію Ковід накладеться сезонний грип..
Власовцы воевали против Людоедии. Ну да, флаг как щас в Рашки вроде, но это типо я бы напр. взял флаг Бриташки и под ним создал Республику хавателей говна(сам бы не хавал) - то шо, это равняется шо Бриташка - говно?
Отнюдь.
они даже весьма пріятние люді..
просто работа такая...
СВОЛОЧНАЯ... )))
если в политике они враги,то тут как загнать баранов в стойло социально близкие.Все их
ТВ за ковид горой.
Степанов потому и лютует что на выборах их банда пролетает как фанера.
Теть Клава взяла второе ведро в связи с тем шо продала теленка и теперь молока стало более много
Ты прям Капитан Очковидность, мужик.
Ситуация называется знаменитый catch-22: есть только две силы в Украине, которые возьмут власть, которая выпадет из рук "бубочки": Кива, а в этом случае украинские олигархи россиянам не нужны, у них свои олигархи есть, или Порошенко-Турчинов-ВСУ, а им украинские ологархи тоже не нужны совершенно.
Так что идете вы, Степановы-Ляшко, на утилизацию вместе со своими хозяевами в любом раскладе.
И не забывайте, что после взрыва "удобрений" в Бейруте у Ротшильдов деньги так резко закончились, то из штата Виктория эвакуировались китайские смотрящие (на самолетике с неизвестным местом назначения, то есть в Пекин), а Леха Навальный "потравился".
Я это к тому, Степановы-Ляшко, что быть шестерками очень стало опасно.
В стране было зафиксировано четыре случая COVID-19.
Новая Зеландия снова ввела карантин в некоторых частях страны после того, как были зафиксированы новые случаи распространения коронавируса. Новая Зеландия смогла прожить почти 102 дня без фиксации передачи болезни внутри страны, но COVID-19 начинает распространяться повторно, пишет https://zn.ua/WORLD/novaja-zelandija-snova-vvodit-karantin-posle-sta-dnej-bez-koronavirusa-cnn.html «Зеркало недели» со ссылкой на CNN.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн во вторник подтвердила четыре новых случая передачи коронавируса и объявила о том, что в одном из крупнейших городов страны - Окленде, снова будут введены карантинные ограничения с целью предотвратить распространение болезни.
ловіть,"дурантинофіли -австралійці","приємні новини"
Борьба за власть - она такая беспощадная, да.
Но, Джасинта наверняка сядет по статье за измену Родине. Все коммунисты заканчивают чем-то таким, нехорошим.
То же мне, секрет.
Тут не только дурантин введешь, а и веревку намылишь.
Китайцы улетали, и арабы.
Во время комендантского часа рейсы были, между прочим.
Арабов наш коммуняцкий премьер штата Виктория приглашал, денег просил, слезно.
Арабы сказали, что вино и бл*ди были хорошие, спасибо, а насчет денег - "держитесь там"(С).