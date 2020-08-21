МОЗ відкриває лікарні другої хвилі у зв'язку з великою кількістю госпіталізованих, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я відкриває лікарні другої хвилі і об'єднує їх з лікарнями першої через велику кількість госпіталізованих пацієнтів із COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Змінюємо алгоритми маршрутизації пацієнтів, надання допомоги. Я дав доручення об'єднати лікарні першої та другої хвилі у зв'язку з великою кількістю госпіталізованих. Вважаю, ми маємо говорити, що у нас немає вже лікарень першої та другої хвилі. Я практично щодня підписую нові розпорядження про введення нових лікарень в областях. Велика кількість хворих фіксується по всій країні", - сказав він.

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Степанов додав, що міністерство веде роботу щодо поліпшення виявлення контактних осіб, роботи лабцентрів.

Своєю чергою провідна інфекціоністка України, д.м.н., професор Ольга Голубовська зазначила, що якщо таке зростання захворюваності триватиме, лікарі муситимуть госпіталізувати тільки тяжкохворих.

"Якщо буде така кількість хворих, ми муситимемо змінити стратегію госпіталізації. Нині в нас госпіталізують пацієнтів із середнім і тяжким перебігом хвороби, цим наша країна відрізняється від західних країн, де госпіталізували тільки важких хворих. Але якщо у нас буде таке зростання захворюваності, ми будемо госпіталізувати лише важкі випадки. Це ускладнить надання медичної допомоги", - сказала вона.