Якщо інформація про отруєння Навального підтвердиться, то це може вплинути на відносини США з РФ, - радник з нацбезпеки О'Браєн

Помічник президента США з нацбезпеки Роберт О'Браєн висловив стурбованість щодо стану опозиційного лідера Олексія Навального. Сполучені Штати можуть переглянути відносини з Російською Федерацією

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Reuters.

За його словами, якщо інформація про отруєння Навального підтвердиться, а також якщо виявиться, що "за цим стоять росіяни", США врахують це, визначаючи свою політику щодо Росії.

Також радник Дональда Трампа зазначив, що Навальний - це надзвичайно смілива людина, політик, який протистоїть Путіну.

"Ми думаємо і молимося за нього і його сім'ю", - додав О'Браєн.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи.