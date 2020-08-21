Якщо інформація про отруєння Навального підтвердиться, то це може вплинути на відносини США з РФ, - радник з нацбезпеки О'Браєн
Помічник президента США з нацбезпеки Роберт О'Браєн висловив стурбованість щодо стану опозиційного лідера Олексія Навального. Сполучені Штати можуть переглянути відносини з Російською Федерацією
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Reuters.
За його словами, якщо інформація про отруєння Навального підтвердиться, а також якщо виявиться, що "за цим стоять росіяни", США врахують це, визначаючи свою політику щодо Росії.
Також радник Дональда Трампа зазначив, що Навальний - це надзвичайно смілива людина, політик, який протистоїть Путіну.
"Ми думаємо і молимося за нього і його сім'ю", - додав О'Браєн.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи.
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Ну а когда с времён Петра кто-то пытался называть московитов их именем , могли угрожать послать флот в Дарданеллы и дальше .
Тогда точно скажите , как однозначно перевести слово "Russians" ?!
Лично мне (с моими знаниями нескольких языков) как-то impossible ...
А уже не говорю про тупо убийство Немцова и Политковской , не говоря уже про аннексию части Украины и Грузии .
Тут нужна конкретика , а не бла-бла-бла . Как раз все политические отравления и убийства доказать сложно , шо это ***** и его банда . Гораздо проще доказать аннексию территорий и массовые убийства с этим связанные . Это уже невозможно списать на "заказуху третье стороны" .
И сколько мир будет терпеть путиных, лукошенко, назарбаевых и прочих бегемотов -непонятно!
https://nv.ua/ukr/world/countries/navalniy-**********-chomu-likari-vidmovlyayut-v-transportuvanni-novini-rosiji-50107544.html
https://nv.ua/ukr/world/countries/oleksiy-navalniy-shcho-vidomo-pro-**********-ostanni-novini-50107256.html
- официальных версий нет и пока их не будет обсуждать собственно нечего
Трамп все еще не отказался от идеи попить чайку с Путлером?