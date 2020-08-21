МОЗ в разі подальшого зростання захворюваності на коронавірус перегляне критерії госпіталізації хворих, - Голубовська

Міністерство охорони здоров'я може переглянути критерії госпіталізації хворих на коронавірус у разі подальшого зростання захворюваності.

Про це на брифінгу повідомила доктор медичних наук Ольга Голубовська, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, зараз в Україні госпіталізують також хворих середньої тяжкості.

"Якщо буде продовжуватися зростання захворюваності, переглядатимуть критерії госпіталізації. Будуть госпіталізувати тільки тяжкохворих. Це ускладнить якість надання медичної допомоги", - сказала Голубовська.

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У свою чергу міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що через зростання захворюваності в Україні вже немає лікарень першої та другої хвилі.

"Ми дуже швидко пробігли цей шлях від однієї тисячі хворих на добу до більше двох тисяч хворих. У нас немає лікарень першої хвилі і другий. Я дав завдання, щоб ми їх всі об'єднали в зв'язку з великою кількістю людей, які надходять у лікарні", - додав Степанов.