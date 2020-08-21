МОЗ в разі подальшого зростання захворюваності на коронавірус перегляне критерії госпіталізації хворих, - Голубовська
Міністерство охорони здоров'я може переглянути критерії госпіталізації хворих на коронавірус у разі подальшого зростання захворюваності.
Про це на брифінгу повідомила доктор медичних наук Ольга Голубовська, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, зараз в Україні госпіталізують також хворих середньої тяжкості.
"Якщо буде продовжуватися зростання захворюваності, переглядатимуть критерії госпіталізації. Будуть госпіталізувати тільки тяжкохворих. Це ускладнить якість надання медичної допомоги", - сказала Голубовська.
У свою чергу міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що через зростання захворюваності в Україні вже немає лікарень першої та другої хвилі.
"Ми дуже швидко пробігли цей шлях від однієї тисячі хворих на добу до більше двох тисяч хворих. У нас немає лікарень першої хвилі і другий. Я дав завдання, щоб ми їх всі об'єднали в зв'язку з великою кількістю людей, які надходять у лікарні", - додав Степанов.
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ЩЕ вона зробила :
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ulana_Suprun.jpg З вікі :
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ulana_Suprun.jpg
Уляна Супрун
12 липня 2016 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петро Порошенко підтримав пропозицію Прем'єр-міністра https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Гройсмана про призначення Уляни Супрун заступницею Міністра охорони здоров'я України.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD_%D0%A3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F#cite_note-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-18 [18]
1 серпня 2016 року доктор Супрун почала виконувати обов'язки міністерки охорони здоров'я України....
На посаді міністра у 2019 році проводила активну кампанію за легалізацію використання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0 марихуани в медичних та наукових ціляхhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD_%D0%A3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F#cite_note-27 [27] . За її словами, блокування легалізації сталося через позицію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерства внутрішніх справ України та особисто міністра https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Арсена Авакова , які аргументували відмову в погодженні положеннями щодо марихуани в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кримінальному кодексі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD_%D0%A3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F#cite_note-28 [28] .