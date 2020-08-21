На запобігання поширенню COVID-19 вже направлено майже 25 млрд грн бюджетних коштів, - Мінфін. ІНФОГРАФІКА

Міністерство фінансів інформує про бюджетні витрати, пов'язаних із протидією COVID-19. Загалом уже здійснено видатків майже на 25 млрд гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев розповів, що вже використано 16,9 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19, 4,8 млрд грн коштів державного та місцевих бюджетів, 2,7 млрд грн сплачено НСЗУ постачальникам послуг у рамках програми медичних гарантій.

"Щодо Фонду боротьби з COVID-19 в цілому передбачено спрямування 66 млрд грн коштів державного бюджету, а саме: на сферу охорони здоров'я виділено 16,3 млрд грн, на соціальну сферу - 10,6 млрд грн, на сферу забезпечення правопорядку - 2,5 млрд грн, стимулювання економіки - 36 млрд грн, часткове відновлення витрат держбюджету - 0,5 млрд грн і сферу освіти - 52,5 млн гривень", - повідомив заступник міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ в разі подальшого зростання захворюваності на коронавірус перегляне критерії госпіталізації хворих, - Голубовська







