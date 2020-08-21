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Новини Коронавірус і карантин
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На запобігання поширенню COVID-19 вже направлено майже 25 млрд грн бюджетних коштів, - Мінфін. ІНФОГРАФІКА

На запобігання поширенню COVID-19 вже направлено майже 25 млрд грн бюджетних коштів, - Мінфін. ІНФОГРАФІКА

Міністерство фінансів інформує про бюджетні витрати, пов'язаних із протидією COVID-19. Загалом уже здійснено видатків майже на 25 млрд гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев розповів, що вже використано 16,9 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19, 4,8 млрд грн коштів державного та місцевих бюджетів, 2,7 млрд грн сплачено НСЗУ постачальникам послуг у рамках програми медичних гарантій.

"Щодо Фонду боротьби з COVID-19 в цілому передбачено спрямування 66 млрд грн коштів державного бюджету, а саме: на сферу охорони здоров'я виділено 16,3 млрд грн, на соціальну сферу - 10,6 млрд грн, на сферу забезпечення правопорядку - 2,5 млрд грн, стимулювання економіки - 36 млрд грн, часткове відновлення витрат держбюджету - 0,5 млрд грн і сферу освіти - 52,5 млн гривень", - повідомив заступник міністра.

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На запобігання поширенню COVID-19 вже направлено майже 25 млрд грн бюджетних коштів, - Мінфін 01
На запобігання поширенню COVID-19 вже направлено майже 25 млрд грн бюджетних коштів, - Мінфін 02
На запобігання поширенню COVID-19 вже направлено майже 25 млрд грн бюджетних коштів, - Мінфін 03
На запобігання поширенню COVID-19 вже направлено майже 25 млрд грн бюджетних коштів, - Мінфін 04

Автор: 

карантин (18172) Мінфін (3626) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
даже Авакову отстегнули 10%, для обеспечения правопорядка
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21.08.2020 10:37
+3
Короче сп***ли еще 25млрд.
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21.08.2020 10:36
+3
Да не вопрос; вам же дан приказ полностью разорить государство.
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21.08.2020 10:46
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Короче сп***ли еще 25млрд.
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21.08.2020 10:36 Відповісти
даже Авакову отстегнули 10%, для обеспечения правопорядка
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21.08.2020 10:37 Відповісти
За чей счот банкет?
На предотвращение распространения COVID-19 уже направлено почти 25 млрд грн бюджетных средств, - Минфин - Цензор.НЕТ 3326
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21.08.2020 10:36 Відповісти
- Володимир Олександрович, а навіщо Ви витрачаєте кошти, які направлені на боротьбу з КОВІД-19, на ремонт доріг?
- Як це, навіщо?!!!... Щоб хворих зручніше було звозить до лікарень…
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21.08.2020 10:37 Відповісти
Цифры реально поражают.Но главное не кто тортик испечет,а кто его скушает.
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21.08.2020 10:38 Відповісти
"Велике будівництво" вже фсьо?
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21.08.2020 10:42 Відповісти
Да не вопрос; вам же дан приказ полностью разорить государство.
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21.08.2020 10:46 Відповісти
нафик нам эти все диаграммы, если по итогу короновирусный фонд попилен прислугой урода и с каждым днем заболевших все больше?
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21.08.2020 11:04 Відповісти
и кого простимулировали в экономике на 36 лярдов?...
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21.08.2020 13:18 Відповісти
 
 