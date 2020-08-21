За добу в ЗСУ 43 нові випадки COVID-19, хворіють 507 осіб, - Командування Медсил

43 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 зафіксовано в Збройних силах України (ЗСУ) за минулу добу, зараз хворіє 507 осіб.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ в п'ятницю вранці, передає Цензор.НЕТ.

Із загальної кількості хворих за добу до закладів охорони здоров'я поміщено 9 осіб: "Військово-медичний клінічний центр Північного регіону - 1 військовослужбовець і 1 співробітник ЗСУ, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону - 3 військовослужбовці, Чернівецький військовий госпіталь - 1 військовослужбовець, Рівненський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець, Малинська ЦРЛ - 1 співробітник ЗСУ та Івано-Франківська обласна лікарня - 1 військовослужбовець", - повідомляється на сторінці командування Медсил ЗСУ у Facebook.

Решта 34 хворих лікуються вдома під наглядом лікарів. "Львівська область - 10 військовослужбовців і 6 співробітників ЗСУ, Київська область - 4 військовослужбовці, Чернівецька область - 3 військовослужбовці і 1 співробітник ЗСУ, Вінницька область - 2 військовослужбовці і 1 співробітник ЗСУ, Івано-Франківська область - 3 військовослужбовці, Одеська область - 2 військовослужбовці, Миколаївська область - 1 військовослужбовець і Харківська - 1 співробітник ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

У всіх хворих стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

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За даними командування Медсил, загалом за час пандемії в лавах ЗСУ одужали 852 особи, летальних випадків - 6.

При цьому напередодні повідомлялося про 831 видужалого і 485 активних випадків хвороби. Таким чином, за добу в лавах ЗСУ видужала 21 особа, а кількість захворілих зросла на 22. Летальних випадків на минулу добу не було.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 870 осіб, у 199 з них термін ізоляції закінчується в найближчі три дні.



