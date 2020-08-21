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Новини
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Шмигаль спрогнозував курс долара до кінця року: Він навряд чи вийде за межі 29 гривень

Шмигаль спрогнозував курс долара до кінця року: Він навряд чи вийде за межі 29 гривень

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що до кінця року курс валют буде коливатися в межах 27-28 грн/долар і не вийде за межі 29 гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу.

"На сьогодні, як бачимо, ситуація розвивається за помірно стабільним сценарієм. На мою суб’єктивну думку, курс коливатиметься в районі 27-28 грн/долар і навряд чи вийде за межі 29 гривень до кінця цього року", - зазначив Шмигаль.

Він запевнив, що розуміє стурбованість інвесторів і бізнесу з приводу очікувань можливого зростання курсу долара в найближчі чотири місяці, але нагадав, що бюджет переглядався у квітні-травні, коли очікувався значно гірший вплив світової економічної та фінансової кризи на Україну.

За його словами, тоді "перестрахувалися" і заклали великі курсові та інфляційні показники в бюджет.

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"Очевидно, що макропрогноз виявиться для когось кращим, для когось, можливо, гіршим. Але в будь-якому випадку ситуація нормальна. Курс регулюється виключно ринком, і те, що ринок сьогодні оцінює його на рівні 27 гривень за долар, є абсолютно прийнятним", - зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, в бюджеті 2020 закладено 29,5 грн/долар, середньозважений курс в I півріччі становив 26 грн/долар.

Автор: 

валюта (2357) долар (528) курс (1618) Денис Шмигаль (4538)


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Топ коментарі
+14
Перевожу на нормальный язык. До местных выборов будем держать. А когда лохи за нас проголосуют что нибудь опять соврем!
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21.08.2020 10:55
+5
Шош такое; а Бубочка разве не обещал по восемь ? И тарифов советских не обещал ?

Шмыгаль, ты то самое "новое лицо", или где ?
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21.08.2020 10:55
+5
Шмигаль - це реінкарнація Азарова. Нє, ну, як західняк він - без ознак азіровського белькотіння... І тільки й в тому відмінність.
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21.08.2020 10:57
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Перевожу на нормальный язык. До местных выборов будем держать. А когда лохи за нас проголосуют что нибудь опять соврем!
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21.08.2020 10:55 Відповісти
Шош такое; а Бубочка разве не обещал по восемь ? И тарифов советских не обещал ?

Шмыгаль, ты то самое "новое лицо", или где ?
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21.08.2020 10:55 Відповісти
Так по 8 доллар и был для своих! Тебе что не досталось? Ну тогда ты не свой!
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21.08.2020 10:58 Відповісти
Красивые сапоги, надо брать!
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21.08.2020 10:57 Відповісти
Шмигаль - це реінкарнація Азарова. Нє, ну, як західняк він - без ознак азіровського белькотіння... І тільки й в тому відмінність.
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21.08.2020 10:57 Відповісти
В то время Саша Корейко представлял себе будущее таким образом: он идет по улице - и вдруг у водосточного желоба, находит кожаный бумажник. В бумажнике очень много денег, две тысячи пятьсот рублей… А дальше все будет чрезвычайно хорошо…(с)
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21.08.2020 10:57 Відповісти
А хто сумнівався...зрадники і шахраї при владі..
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21.08.2020 10:58 Відповісти
Щось давно не смердило шмигалиною. Це до зашквару(((
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21.08.2020 11:02 Відповісти
Не так страшно высокий курс доллара как плохо то что он постоянно прыгает от игр Нацбанка. Создается ощущение что кто то на колебании курса очень неплохо заробатывает, зная когда Нацбанк подкидывает на рынок валюту чтобы сбить доллар а потом подымает курс.
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21.08.2020 11:14 Відповісти
Смех и грех, шмыгаль спрогнозировал. И при этом поставил вопрос о повышении зарплаты за хреновый прогноз. Руководители такого уровня должны не прогнозировать а делать анализ и на основе расчётов делать выводы для СЕБЯ, а не каркать во всё воронье горло.
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21.08.2020 11:21 Відповісти
" По моему субъективному мнению, курс будет.........."
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21.08.2020 11:26 Відповісти
А в конце дороги той плаха с топорами.
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22.08.2020 10:21 Відповісти
Шмигаль спрогнозував курс долара до кінця року: Він навряд чи вийде за межі 29 гривень - Цензор.НЕТ 6813
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21.08.2020 11:27 Відповісти
Спасибо тебе, о заботливый из заботливых, за обесценивание моей пенсии. Ты то себе валютную подушечку небось приготовил. Отдельное спасибо преЗЕденту. Огромное.
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21.08.2020 11:30 Відповісти
Это как метеослужба?
Мы хотим, что бы они предсказывали, а они прогнозируют.
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21.08.2020 11:38 Відповісти
Для автомобилистов: если сейчас за авто в 20 тыс.у.е. вы платите 548 тыс. грн., то к концу года эта же тачка будет стоить 580 тыс.грн.
Собирайте еще 32 тыс. грн. во имя Шмыгаля и святого Зельдона.....
П.С. Вопрос укрепления гривны, как я понял, правительством не рассматривается даже теоретически.....
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21.08.2020 11:42 Відповісти
Кстати очень ,доходчиво для любителей 95 анала и сватов,да и для любителей дешевой колбасы!!
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21.08.2020 12:53 Відповісти
я прошлым летом евро по 27.5 покупал
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21.08.2020 12:08 Відповісти
Это все зедебильные реформаторы ,министр финансов может быть он будет не больше 30,премьер ,вряд ли будет больше 29.Ну просто 95 квартал в действии!
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21.08.2020 12:43 Відповісти
Зебилы и это кидалово от"зелени" с курсом грн проглотят...Хуже ведь не будет..
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21.08.2020 16:53 Відповісти
 
 