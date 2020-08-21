Шмигаль спрогнозував курс долара до кінця року: Він навряд чи вийде за межі 29 гривень

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що до кінця року курс валют буде коливатися в межах 27-28 грн/долар і не вийде за межі 29 гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу.

"На сьогодні, як бачимо, ситуація розвивається за помірно стабільним сценарієм. На мою суб’єктивну думку, курс коливатиметься в районі 27-28 грн/долар і навряд чи вийде за межі 29 гривень до кінця цього року", - зазначив Шмигаль.

Він запевнив, що розуміє стурбованість інвесторів і бізнесу з приводу очікувань можливого зростання курсу долара в найближчі чотири місяці, але нагадав, що бюджет переглядався у квітні-травні, коли очікувався значно гірший вплив світової економічної та фінансової кризи на Україну.

За його словами, тоді "перестрахувалися" і заклали великі курсові та інфляційні показники в бюджет.

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"Очевидно, що макропрогноз виявиться для когось кращим, для когось, можливо, гіршим. Але в будь-якому випадку ситуація нормальна. Курс регулюється виключно ринком, і те, що ринок сьогодні оцінює його на рівні 27 гривень за долар, є абсолютно прийнятним", - зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, в бюджеті 2020 закладено 29,5 грн/долар, середньозважений курс в I півріччі становив 26 грн/долар.