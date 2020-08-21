Шмигаль хоче, щоб Рада переглянула карантинне обмеження зарплат у держсекторі: Втрачаємо якісні менеджерські кадри
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не виключає, що рішення про обмеження зарплат в державному секторі на час карантину треба буде переглядати, адже воно негативно впливає на менеджерський кадровий потенціал.
Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Коли це питання виносилося в парламент, ідея полягала у тимчасовому обмеженні. Називалися строки - завершення карантину, плюс два місяці. Але тоді, у квітні, ніхто не знав, як розвиватиметься епідситуація та як довго триватиме карантин. Сьогодні ми розуміємо, що карантин залишатиметься і надалі. За відсутності вакцин і ліків – це єдиний ефективний інструмент контролю за рівнем захворюваності. На жаль, ми продовжуємо втрачати якісний менеджерський кадровий потенціал і сьогодні стоїть питання ухвалення змін до депутатського закону. Урядовим рішенням ми не можемо його змінити. Тим більше є подання до Конституційного Суду, що затягує строки. Тож будемо зі свого боку вести діалог з парламентом, шукати компроміс", - сказав Шмигаль.
За його словами, вже є цілий ряд прецедентів, коли в результаті парламентського рішення про обмеження зарплат на держпідприємствах якісні топменеджери з державних установ, банків, промислових підприємств звільнилися і пішли у приватний сектор.
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"Просто проблема плохого качества того или иного блага или природного какого-то ресурса лежит в следующем: оно все нуждается в обновлении, замены. И сама станция в Бортничах, вечно на какой реконструкции, и так далее. Все эти вещи должны закладываться в тариф. Он, очевидно, немного вырасти. И людям нужно это объяснить и рассказать, что лучшее качество может быть только путем небольшого поднятия тарифа. Но, к сожалению, ни один руководитель не хочет вслух об этом говорить. Потому что это сразу будет лупить по рейтингам ", - сказал Притула.
Шмыгаль: если не вернем наблюдательным советам зарплату 450 тыс, то они все уйдут работать на шахты, а Найем и Лещинский опять начнут разоблачать чиновников! А оно нам надо?
И сколько министров уже уволилось?!!
"Снижение реального ВВП на 6,7% (в I квартале - на 1,3%), снижение выпуска промышленной продукции на 8,3% (в I квартале - на 5%); снижение импорта товаров и услуг на 19,7% (в I квартале - на 4,8%); уменьшение кредитования и отток прямых иностранных инвестиций", - сообщили в Счетной палате.
Пацкан отметил, что только в результате уменьшения в первом полугодии импорта на 19,7% бюджет недополучил 14 млрд грн доходов.
По информации главы Счетной палаты, расходы на погашение и обслуживание государственного долга составили 220 млрд грн. "
https://gordonua.com/news/money/byudzhet-ukrainy-************-38-mlrd-griven-schetnaya-palata-1514225.html
Да уж очень качественный кадровый потенциал
не может топ-менеджер нацбанка, госпредприятия или министр/руководитель госоргана/правоохранитель зарабатывать меньше програмиста или любого частника, бухгалтера или юриста на фирме
38К грн. для них - не тот уровень, чтобы мотивировать работать по-максимуму, без коррупционных соблазнов и т.д.
просто не нужно сходить с ума и ставить им оклады по 10-20К у.е.
для этой категории топчиновником в нашей стране достаточно установить потолок зарплат 3-5К у.е., но и требовать результат по-максимуму и увольнять без сожалений, если не справляются
или директора госпредприятия, которому можно всучить 5К у.е. и вывести весь доход в офшор, не показывать доходы, не платить налоги в казну
или купить за 2К у.е. следака/прокурора/судью, которые получают 500 у.е., чтобы отмазать мошенника, укравшего у страны 1 млн. у.е.
людям, принимающих решения в интересах государства, нужно платить больше чем остальным, чтобы исключить коррупционную составляющую, и чтобы они на своем уровне не были заинтересованы потерять высокооплачиваемую работу и не рисковали брать взятки из-за смешных зарплат
если ты этого не понимаешь, а только критикуешь, подскажи как иначе заинтерисовать людей работать на твою страну
а ******* в интернетах и всех хаить легко. тяжело наводить порядок и поднимать уровень жизни
и раскрой секрет, профи ты наш, где сам работаешь, что полезного делаешь для страны, сколько зарабатываешь и платишь налогов
интересно послушать мнение спеца в свфере госуправления
У меня знакомая пятеро детей , от трех ло 14 лет - с мужем разводится и детки все спортсмены - спроси у нее как она живет. И как гос-во ей помогает!!!!
Она пятерых родила, и пашет как пчелка. И выживает. А вам слонам мало!!!!
Пошли вы в ж...пу!!!
порочный круг можно разорвать только тогда, когда госслужба станет престижной, высокооплачиваемой и мотивированной
без этого ВЕЗДЕ в стране будет тотальная коррупция, профанация и нищета остальных людей
А престиж и прочее - это ла.ла.ла!!! Техничка для тебя это не престижно- а кто то горд, и делает свое дело !!!! Поэтому хорошь трындеть!
убежден на 100%, что всем госсчиновникам нужно платить достойную зарплату, иначе коррупцию не побороть, а оно тянет все остальное
И тут такое офисное здание они себе отгрохали чиновники!!! И мрамор и компы и кресла итд! И Зарплата не минимум и работа не пыльная!!!
А я бы их палатки полевые посадил, а то вроде служащие они а я предприниматель.
Только я им мешаю , а они мне не помогают!!! И хоть 500 им плати хоть 1000 им насра...ть!!!!
Все происходит внутри тебя, а снаружи,то какой ты внутри!!!
Белоруский ОМОН и зарплата ок! И форма и льготы- а твари они НКВД хреново!
если они будут получать копейки, ты от этого больше зарабатывать не станешь
но если они будут мотивированы качественно делать свою работу и держаться за свое место, есть шанс что в тени будет меньше денег, а в бюджете больше, от чего в стране будет рост и развитие
Белоруский ОМОН - плохой пример. тут ближе сравнение с условным ОМОНом в странах Европы
главное - побороть коррупцию и заинтерисовать людей работать на свою страну. без этого толку не будет никогда
1) я зарабатываю - они получают! Пусть бреются!
2)Я не собираюсь их матевировать- они служащие!! И их много! Пусть бреюся!
3) в странах Европы чиновники не ездят на джипах и не решают дела!! Они служат!
4)Корупцию бороть не надо- не разводи и бороться не надо!!!!
Михаил Саакашвили быстро навел порядок в томожне, или у Америки срисовать!
НЕ НАДО ПРИДУМЫВАТЬ ТО что давно придумано!!!!
Хорошего дня!!!! Украина это сказка!!!
нужно просто навести в ней порядок!
для этого стоит сделать всего несколько несложных шагов: не давать деньгам уплывать за границу в оффшоры (несколько законов плюс контроль налоговиков), набрать качественные кадры в госслужбу, обеспечив их достойным уровнем жизни (мотивировать работать честно и закрепить кадры), а также создать условия для бизнеса и людей, чтобы заинтерисовать их вкладываться в свою страну
при этом самое сложное - это побороть коррупцию на бытовом уровне, чтобы все начали уважать законы и боялись их нарушать
выход вижу в полной очистке судебной системы. ибо если судья будет честным, профессиональным и неподкупным - не имеют значения телодвижения остальных, в т.ч. коррумпированных госчиновников/правоохранителей - он просто не пропустит фальсификацию, укажет на несоблюдение норм и восстановит справедливость (в идеале)
а вот как быстро обновить суддейский корпус, набрать честных профи и добиться доверия людей - вопрос непростой. непонятно где таких вообще взять, ибо спецы - люди со стажем из старой системы, а у молодых "неподкупных" нету достаточного жизненного опыта и знаний, а без этого создать авторитета судьи с нуля - никак
вот пусть Саакашвили и решает эту сложную задачу. именно для этого его туда сейчас и поставили. получится - респект и уважуха, все будут только рады. но что-то мне подсказывает, что специфика нашей страны сделает эту задачу практически невыполнимой
пока люди сами, каждый на своем уровне, не начнет уважать себя и других, строго соблюдать законы, придерживаться правовой культуры - все это сизифов труд
но в любом случае пытаться надо. если сидеть и нечего не делать, а только хаять и критиковать - этот бардак не закончится никогда
ОДИНАКОВЫЕ!!!
от преЗЕденту когда не хватает на сладости для детей, он по утрам почту разносит! )))
а другим чистоплюям... что западло???? все хотят по сусекам ошмётки бюджета выскрести