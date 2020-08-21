Шмигаль хоче, щоб Рада переглянула карантинне обмеження зарплат у держсекторі: Втрачаємо якісні менеджерські кадри

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не виключає, що рішення про обмеження зарплат в державному секторі на час карантину треба буде переглядати, адже воно негативно впливає на менеджерський кадровий потенціал.

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Коли це питання виносилося в парламент, ідея полягала у тимчасовому обмеженні. Називалися строки - завершення карантину, плюс два місяці. Але тоді, у квітні, ніхто не знав, як розвиватиметься епідситуація та як довго триватиме карантин. Сьогодні ми розуміємо, що карантин залишатиметься і надалі. За відсутності вакцин і ліків – це єдиний ефективний інструмент контролю за рівнем захворюваності. На жаль, ми продовжуємо втрачати якісний менеджерський кадровий потенціал і сьогодні стоїть питання ухвалення змін до депутатського закону. Урядовим рішенням ми не можемо його змінити. Тим більше є подання до Конституційного Суду, що затягує строки. Тож будемо зі свого боку вести діалог з парламентом, шукати компроміс", - сказав Шмигаль.

За його словами, вже є цілий ряд прецедентів, коли в результаті парламентського рішення про обмеження зарплат на держпідприємствах якісні топменеджери з державних установ, банків, промислових підприємств звільнилися і пішли у приватний сектор.

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