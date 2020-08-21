Підприємства "Укроборонпрому" потрібно очистити від боргів, дати правильний менеджмент і вивести на світовий рівень, - Шмигаль
Підприємства державного концерну "Укроборонпром" у межах реформування потрібно очистити від боргів і вивести на світовий рівень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю Укрінформу.
"Підприємства треба очистити від боргів, дати правильний менеджмент і вивести на світовий рівень. Завдання технічно не складне, але потребує сильної політичної волі. Оборонна галузь – це завжди рівень урядової співпраці і управління, така модель прийнята в усьому світі", - сказав Шмигаль.
За його словами, держава останнім часом не мала повного розуміння, що відбувається з концерном, не було контролю. Чинна влада хоче оборонні підприємства вивести на рівень світових стандартів, адже попит на українську продукцію є у світі, сказав він.
"Питання в тому, щоб ми могли його задовольнити якісно і вчасно. Окрім того, внутрішнє виробництво та оборонне замовлення теж має якісно змінитися", - наголосив прем'єр.
Необхідно, додав він, трансформувати концерн за галузевим принципом і навести лад в управлінні його підприємствами. "Де ще таке існує, щоб стратегічні інноваційні підприємства залишалися без замовлень, доходів і зарплат, обслуговуючи якісь приватні корупційні інтереси", - наголосив Шмигаль.
Як повідомлялося, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський пояснював, що ДК "Укроборонпром" планують поділити на шість самостійних кластерів - вертикально інтегрованих корпорацій, які розвиватимуть окремі напрями досліджень, розробки, виробництва і збуту продукції оборонного призначення.
За словами Уруського, керівництво і менеджмент ГК "Укроборонпром" зазнають змін найближчим часом.
Гендиректором "Укроборонпрому" є Айварас Абромавичус. Він був міністром економічного розвитку і торгівлі України в 2014-2016 роках. У червні 2019 року був призначений членом наглядової ради "Укроборонпрому", а у вересні того ж року - гендиректором концерну.
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Кто мешал это все сделать за время правления клоуна?
Почему то фразу "вывести на мировой уровень" все поняли как "вывод продукции на мировой уровень"! Но Шмыгаль еще сказал про очистку от долгов! Никто не задумался почему?!
Да потому что их хотят вывести на IPO ("вывести на мровой уровень"), а для этого как раз и надо списать долги!!!
шмыгаль ТОЧНО охарактеризовал действия как шмаркли с ОПГ, так и свои - вместе с кабмином))
У руля крупнейшего экспортера Вадим Сопля, специалист вторсырья.
СКАЖІТЬ ПРЯМО,НА укроборонпром ПРИЗНАЧИЛИ СОРОСЯТИНУ І МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО АФЕРИСТА АБРОМЯВІЧУСА.
пІСЛЯ СВИНАРЧУКА -"ШИЛО НА МИЛО"...
Абромавичус - на выходhttps://t.me/shadow_anonymous_insights/1149 Глава Укорборонпрома Айварас Абромавичус решился уходить с должности. Коллеги пишут () - это, чтобы довести до ума свой инвестиционный проект в Риге, который чуть было не рухнул. В 2017 году его фирма PN Project в связке с литовским инвестфондом Lords LB Asset Management собрали с трех десятков западных инвесторов 450 млн евро под перестройку бывшего Дома печати в пятизвездочную гостиницу Holliday in. Инвесторам обещали, что строительство гостиницы начнется в первом квартале 2020 года. Но денег не хватило и в начале года проект заморозили. Удалось собрать еще немного и в июле процесс сдвинулся с мертвой точки. Во всяком случае, так убеждают инвесторов. Абромавичус разрывается между своим бизнесом и вопросами Укроборонпрома. От ухода Айвараса пострадают его заместители по кадрам Роман Бондарь и по правовым вопросам Мустафа Найем. Юрфирме его брата Маси Найема больше не обломятся заказы от Укроборонпрома. Важно не забывать, что Абромавичус сам попросился в Укроборонпром - у него были планы продать привлекательные предприятия через свою инвесткомпанию. Потом акцент сместился на землю, которая высвободится после переформатирования Укроборонпрома в шесть корпораций. В итоге успели распилить только казённые и грантовые деньги на аудиты. Собрали немало. Одни французы дали 900 тыс евро. Важную роль в этом сыграла https://t.me/shadow_anonymous_insights/1149 Елена Трегуб, которую Абромавичус привез из США в МЭРТ ( . Трегуб возглавляет Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны (НАКО) , созданный на деньги фонда Сороса как часть Transparency International и его филиала по безопасности в Великобритании. С ней дружит Севгиль Мусаева из Украинской правды. Курирует девочек Чарль Винтер, бывший Министр военно-морских сил и его человек в набсовете Укроборонпрома Энтони Тетер, из DARPA.
долбодятлы управляют страной, это какой то трындец супермощный .