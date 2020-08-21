Підприємства "Укроборонпрому" потрібно очистити від боргів, дати правильний менеджмент і вивести на світовий рівень, - Шмигаль

Підприємства державного концерну "Укроборонпром" у межах реформування потрібно очистити від боргів і вивести на світовий рівень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю Укрінформу.

"Підприємства треба очистити від боргів, дати правильний менеджмент і вивести на світовий рівень. Завдання технічно не складне, але потребує сильної політичної волі. Оборонна галузь – це завжди рівень урядової співпраці і управління, така модель прийнята в усьому світі", - сказав Шмигаль.

За його словами, держава останнім часом не мала повного розуміння, що відбувається з концерном, не було контролю. Чинна влада хоче оборонні підприємства вивести на рівень світових стандартів, адже попит на українську продукцію є у світі, сказав він.

"Питання в тому, щоб ми могли його задовольнити якісно і вчасно. Окрім того, внутрішнє виробництво та оборонне замовлення теж має якісно змінитися", - наголосив прем'єр.

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Необхідно, додав він, трансформувати концерн за галузевим принципом і навести лад в управлінні його підприємствами. "Де ще таке існує, щоб стратегічні інноваційні підприємства залишалися без замовлень, доходів і зарплат, обслуговуючи якісь приватні корупційні інтереси", - наголосив Шмигаль.

Як повідомлялося, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський пояснював, що ДК "Укроборонпром" планують поділити на шість самостійних кластерів - вертикально інтегрованих корпорацій, які розвиватимуть окремі напрями досліджень, розробки, виробництва і збуту продукції оборонного призначення.

За словами Уруського, керівництво і менеджмент ГК "Укроборонпром" зазнають змін найближчим часом.

Гендиректором "Укроборонпрому" є Айварас Абромавичус. Він був міністром економічного розвитку і торгівлі України в 2014-2016 роках. У червні 2019 року був призначений членом наглядової ради "Укроборонпрому", а у вересні того ж року - гендиректором концерну.