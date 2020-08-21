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Підприємства "Укроборонпрому" потрібно очистити від боргів, дати правильний менеджмент і вивести на світовий рівень, - Шмигаль

Підприємства

Підприємства державного концерну "Укроборонпром" у межах реформування потрібно очистити від боргів і вивести на світовий рівень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю Укрінформу.

"Підприємства треба очистити від боргів, дати правильний менеджмент і вивести на світовий рівень. Завдання технічно не складне, але потребує сильної політичної волі. Оборонна галузь – це завжди рівень урядової співпраці і управління, така модель прийнята в усьому світі", - сказав Шмигаль.

За його словами, держава останнім часом не мала повного розуміння, що відбувається з концерном, не було контролю. Чинна влада хоче оборонні підприємства вивести на рівень світових стандартів, адже попит на українську продукцію є у світі, сказав він.

"Питання в тому, щоб ми могли його задовольнити якісно і вчасно. Окрім того, внутрішнє виробництво та оборонне замовлення теж має якісно змінитися", - наголосив прем'єр.

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Необхідно, додав він, трансформувати концерн за галузевим принципом і навести лад в управлінні його підприємствами. "Де ще таке існує, щоб стратегічні інноваційні підприємства залишалися без замовлень, доходів і зарплат, обслуговуючи якісь приватні корупційні інтереси", - наголосив Шмигаль.

Як повідомлялося, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський пояснював, що ДК "Укроборонпром" планують поділити на шість самостійних кластерів - вертикально інтегрованих корпорацій, які розвиватимуть окремі напрями досліджень, розробки, виробництва і збуту продукції оборонного призначення.

За словами Уруського, керівництво і менеджмент ГК "Укроборонпром" зазнають змін найближчим часом.

Гендиректором "Укроборонпрому" є Айварас Абромавичус. Він був міністром економічного розвитку і торгівлі України в 2014-2016 роках. У червні 2019 року був призначений членом наглядової ради "Укроборонпрому", а у вересні того ж року - гендиректором концерну.

Автор: 

оборона (4764) Укроборонпром (1732) Денис Шмигаль (4538)


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Топ коментарі
+8
Иммитация бурной деятельности.
Кто мешал это все сделать за время правления клоуна?
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21.08.2020 11:01
+3
Корейко так часто представлял себе, как найдет деньги, что даже точно знал, где это произойдет. На улице Полтавской Победы. .. (с)
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21.08.2020 11:05
+2
Какие они все умные! Все знают что делать! Но когда делать, все стопорится. Делать то некому.
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21.08.2020 11:05
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Иммитация бурной деятельности.
Кто мешал это все сделать за время правления клоуна?
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21.08.2020 11:01 Відповісти
Вы не поняли что он говорит!
Почему то фразу "вывести на мировой уровень" все поняли как "вывод продукции на мировой уровень"! Но Шмыгаль еще сказал про очистку от долгов! Никто не задумался почему?!
Да потому что их хотят вывести на IPO ("вывести на мровой уровень"), а для этого как раз и надо списать долги!!!
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21.08.2020 12:06 Відповісти
И тогда фраза про "правильный менеджмент" вообще выглядит как вишенка на торте!
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21.08.2020 12:07 Відповісти
"По его словам, у государства в последнее время не было полного понимания, что происходит с концерном, не было контроля."

шмыгаль ТОЧНО охарактеризовал действия как шмаркли с ОПГ, так и свои - вместе с кабмином))
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21.08.2020 12:17 Відповісти
Корейко так часто представлял себе, как найдет деньги, что даже точно знал, где это произойдет. На улице Полтавской Победы. .. (с)
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21.08.2020 11:05 Відповісти
Какие они все умные! Все знают что делать! Но когда делать, все стопорится. Делать то некому.
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21.08.2020 11:05 Відповісти
Ця методичка вже занадто замусолена. Від Кравчука до Зеленського тільки те й чуємо. Чергова заява говорить тільки про інтереси в перероподілі потоків.
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21.08.2020 11:06 Відповісти
"Надо" это такая замечательная часть речи которая означает ровным счетом ни**я
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21.08.2020 11:14 Відповісти
То же самое говорили год назад Абрамовичус и Наем. Получается, кроме зарплаты в 100 с лишним тысяч - они ничего не сделали?
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21.08.2020 11:16 Відповісти
що Мустафа все під паркан ?
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21.08.2020 11:20 Відповісти
Агроном иносранец у руля ОПК..
У руля крупнейшего экспортера Вадим Сопля, специалист вторсырья.
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21.08.2020 11:28 Відповісти
Тому зброю, без тендера і випробувань, будемо закупати в Болгарії, так, шмигаль?
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21.08.2020 11:42 Відповісти
За його словами, держава останнім часом не мала повного розуміння, що відбувається з концерном, не було контролю.


СКАЖІТЬ ПРЯМО,НА укроборонпром ПРИЗНАЧИЛИ СОРОСЯТИНУ І МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО АФЕРИСТА АБРОМЯВІЧУСА.
пІСЛЯ СВИНАРЧУКА -"ШИЛО НА МИЛО"...


Абромавичус - на выходhttps://t.me/shadow_anonymous_insights/1149 Глава Укорборонпрома Айварас Абромавичус решился уходить с должности. Коллеги пишут () - это, чтобы довести до ума свой инвестиционный проект в Риге, который чуть было не рухнул. В 2017 году его фирма PN Project в связке с литовским инвестфондом Lords LB Asset Management собрали с трех десятков западных инвесторов 450 млн евро под перестройку бывшего Дома печати в пятизвездочную гостиницу Holliday in. Инвесторам обещали, что строительство гостиницы начнется в первом квартале 2020 года. Но денег не хватило и в начале года проект заморозили. Удалось собрать еще немного и в июле процесс сдвинулся с мертвой точки. Во всяком случае, так убеждают инвесторов. Абромавичус разрывается между своим бизнесом и вопросами Укроборонпрома. От ухода Айвараса пострадают его заместители по кадрам Роман Бондарь и по правовым вопросам Мустафа Найем. Юрфирме его брата Маси Найема больше не обломятся заказы от Укроборонпрома. Важно не забывать, что Абромавичус сам попросился в Укроборонпром - у него были планы продать привлекательные предприятия через свою инвесткомпанию. Потом акцент сместился на землю, которая высвободится после переформатирования Укроборонпрома в шесть корпораций. В итоге успели распилить только казённые и грантовые деньги на аудиты. Собрали немало. Одни французы дали 900 тыс евро. Важную роль в этом сыграла https://t.me/shadow_anonymous_insights/1149 Елена Трегуб, которую Абромавичус привез из США в МЭРТ ( . Трегуб возглавляет Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны (НАКО) , созданный на деньги фонда Сороса как часть Transparency International и его филиала по безопасности в Великобритании. С ней дружит Севгиль Мусаева из Украинской правды. Курирует девочек Чарль Винтер, бывший Министр военно-морских сил и его человек в набсовете Укроборонпрома Энтони Тетер, из DARPA.
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21.08.2020 12:12 Відповісти
Підприємства "Укроборонпрому" потрібно очистити від боргів, дати правильний менеджмент і вивести на світовий рівень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3936
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21.08.2020 12:14 Відповісти
Ми вам віддали самих кращих -Наємів, Лещенків, щоб не гавкали на всемогучого і найсвітлішого, а гавкали на Порошенко. Інших немає - хіба що Юля чи Міхо.
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21.08.2020 12:31 Відповісти
Это как? Назначить туда воров от Ахметова?
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21.08.2020 12:56 Відповісти
НАДО,ВОЗМОЖНО СДЕЛАЕМ,СКОРЕЙ ВСЕГО БУДЕТ! Что еще надо?
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21.08.2020 12:57 Відповісти
шмыгло в стране второй клоун после зебарана. уже нет сил ни смеяться ни плакать
долбодятлы управляют страной, это какой то трындец супермощный .
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21.08.2020 12:59 Відповісти
Фирменный стиль зелёных дилетантов: "Купим ружьё, убьём кабана и будем сало есть". Однако 30% всё ещё верят в эти басни, удерживая адекватное меньшинство в заложниках.
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21.08.2020 14:17 Відповісти
Ну все ,хана нашему "укроборонпрому" ежели"зелень"решила туда влезть по полной и со своим контролем...
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21.08.2020 17:02 Відповісти
 
 