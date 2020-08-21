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Отрут в аналізах Навального не виявлено, - заступник головного лікаря омської лікарні Калиниченко

Отрут в аналізах Навального не виявлено, - заступник головного лікаря омської лікарні Калиниченко

Медики не знайшли отрут в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомив журналістам заступник головлікаря омської лікарні швидкої медичної допомоги №1 Анатолій Калиниченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Отрут та їхніх слідів у крові і сечі не виявлено", - сказав Калиниченко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В організмі Навального виявлено отруту, небезпечну не тільки для нього, а й для оточення, - директор ФБК Жданов. ВIДЕО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи.

Автор: 

отруєння (943) росія (64846) Навальний (612)


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Топ коментарі
+21
Ядов в анализах Навального не выявлено, - замглавврача омской больницы Калиниченко - Цензор.НЕТ 9790
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21.08.2020 11:18
+19
Ядов в анализах Навального не выявлено, - замглавврача омской больницы Калиниченко - Цензор.НЕТ 18
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21.08.2020 11:12
+10
Ядов в анализах Навального не выявлено, - замглавврача омской больницы Калиниченко - Цензор.НЕТ 6734
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21.08.2020 11:10
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21.08.2020 11:09 Відповісти
Ядов в анализах Навального не выявлено, - замглавврача омской больницы Калиниченко - Цензор.НЕТ 18
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21.08.2020 11:12 Відповісти
- Я пошутил, - забормотал он, - я трудящийся. Я дирижер симфонического оркестра!.. Я сын лейтенанта Шмидта!.. Мой папа турецко-подданный. Верьте мне!.. (с)
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21.08.2020 11:14 Відповісти
Чай подделка просроченная ?
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21.08.2020 11:10 Відповісти
Брэшэ, скотыняка!
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21.08.2020 11:10 Відповісти
Ядов в анализах Навального не выявлено, - замглавврача омской больницы Калиниченко - Цензор.НЕТ 9790
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21.08.2020 11:18 Відповісти
Ядов в анализах Навального не выявлено, - замглавврача омской больницы Калиниченко - Цензор.НЕТ 6734
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21.08.2020 11:10 Відповісти
Чай, по ходу, из кремля, не пошёл!
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21.08.2020 11:11 Відповісти
vremja ********** istorij .... on voobshe ne v kome - prosta zasnul. spit chelovek.
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21.08.2020 11:12 Відповісти
Иван Жданов: «В организме Алексея обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих»
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21.08.2020 11:12 Відповісти
А може це сам організм Навального виділяє яд? це як версія.)))
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21.08.2020 11:14 Відповісти
Не ну словам полицейского из коридора который якобы это сказал конечно можно верить.))
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21.08.2020 11:15 Відповісти
это транспортная полиция, которая должна была заниматься транспортировкой в Германию
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21.08.2020 11:16 Відповісти
Макс Хоппенштедт и Маттиас Гебауэр | Der Spiegel Транспортную компанию бундестага атаковали с помощью программы-вымогателя

Совпадение?
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21.08.2020 12:20 Відповісти
Ядов в анализах Навального не выявлено, - замглавврача омской больницы Калиниченко - Цензор.НЕТ 3551
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21.08.2020 11:19 Відповісти
чей крым, игореша?
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21.08.2020 11:26 Відповісти
немек что радиоактивен ??
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21.08.2020 12:26 Відповісти
Лучший кофе на дороге, отхлебнеш-протянешь ноги. (С)
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21.08.2020 11:13 Відповісти
А почему тогда, они его не выпускают из страны?
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21.08.2020 11:13 Відповісти
'Легкая простуда'? По мнению омских врачей. 'Аллергия на чай', приведшая к коме? Даже интересно, что они придумают. Почему тогда не дают родственникам перевезти его в клинику в Германии?
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21.08.2020 11:13 Відповісти
Потому что "новичок" или чем там его отравили, очень токсичен. Не хотят подвергать опасности европейцев. Кацапы в таких случаях становятся очень гуманными.
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21.08.2020 11:33 Відповісти
Безумовно! Шкода, що нещасна англійка про це так і не довідається.
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21.08.2020 14:43 Відповісти
Кацапские печеньки настолько сурови.
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21.08.2020 11:13 Відповісти
Есть такие яды что хрен ты их обнаружишь, особенно в больничной лаборатории.
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21.08.2020 11:14 Відповісти
Точно. Та ще й Омська! "Газмяс" якийсь....
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21.08.2020 11:17 Відповісти
Підтверджую.
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21.08.2020 11:18 Відповісти
Та хто б мав сумнів! Чай! Чистий чай!
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21.08.2020 11:14 Відповісти
Конечно=)) И как это после Скрипалей, Политковской, Кара-Мурзы вам не поверить=))))
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21.08.2020 11:14 Відповісти
Я, как врач с сорокалетним стажем, даже не могу себе представить диагноз, кроме отравления, который мог бы привести к симптомам, которые имеются у Навального, тем более, что инсульт исключили.
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21.08.2020 11:14 Відповісти
Є яди які зникають через деякий час і не полишають слідів. ********* на цьому собаку з"їла.
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21.08.2020 11:20 Відповісти
может сахар упал?
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21.08.2020 11:20 Відповісти
Ядов в анализах Навального не выявлено, - замглавврача омской больницы Калиниченко - Цензор.НЕТ 1400
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21.08.2020 11:20 Відповісти
а если бы просто гражданин, коим Навальный и является?
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21.08.2020 11:23 Відповісти
Мабуть цукру багато поклали. Це як віскі з льодом. Як з льодом норму переберу, так на утро важко.
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21.08.2020 11:15 Відповісти
Весь мир практически склонил головы перед Путиным. Это такой себе Атилла 21го века. В мире, к сожалению, на данное время нет личности, которая могла бы ему противостоять.
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21.08.2020 11:16 Відповісти
Это вы россияне в сотый раз склонились перед очередным вашим властным никчемьем. Неважно ,это типичный немец имперец или еврей поехавший головой от ненависти ко всему человечеству. Что Путин говно из говна может только Венесуэла не усомниться. А у вас преклонение любому властолюбцу прошито в российской матрице. Вы мне противны.
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21.08.2020 11:25 Відповісти
Иди в жо-пу, дурачок.
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21.08.2020 11:27 Відповісти
"в россии нет закона, есть столб,
а на столбе корона" - ас пушкин
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21.08.2020 11:39 Відповісти
слишком много пафоса про мелкое *****
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21.08.2020 11:27 Відповісти
Х-ло то мелкое, но остальные еще мельче. Вот в чем проблема.
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21.08.2020 11:45 Відповісти
я вот че вспомнил то - был, или есть се такой сайтик "Зетатолк", так там бла-бла-бла, но на Боинге тупо спалились - типо это Украина сбила и т.д.
да, я верил в этот бред(перед Боингом), но после грю се - эээээ, это же с.ка, гебней несет то.
так шо да, гебнюки много где срут.
хвала пиндосам, как бы сказал Задорнов.(правда)
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21.08.2020 12:05 Відповісти
Ти прямо як про Гітлера у 1939 році.
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21.08.2020 12:53 Відповісти
Пулюєметр напевно зломався.
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21.08.2020 11:17 Відповісти
"Она утонула"
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21.08.2020 11:17 Відповісти
Нехай радіацію перевірять!
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21.08.2020 11:18 Відповісти
Обыкновенный передоз.
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21.08.2020 11:19 Відповісти
По себе судишь.
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21.08.2020 11:21 Відповісти
Можливо. Тільки зроблено навмисно щоб вбити людину.
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21.08.2020 12:55 Відповісти
covid-19 ?
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21.08.2020 11:20 Відповісти
Учитывая показания сотрудников Навального о том, что он с утра ничего не ел, консилиум ведущих медиков совместно с представителями ФСБ склоняются к версии голодного обморока.
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21.08.2020 11:20 Відповісти
Алкоголь и не ел- причина падения сахара в крови. Если он не диабетик, мог не знать, что надо просто поесть и поэтому здравствуй кома
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21.08.2020 11:27 Відповісти
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21.08.2020 11:29 Відповісти
Диабетическая кома, серьезная патология- может остаться овощем
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21.08.2020 11:38 Відповісти
У Навального был диабет? Его личный врач заявил, что Навальный был совершенно здоров. Да, гипогликемическая кома бывает и у здоровых людей. Но крайне редко, при физическом истощении, длительном голодании и т.п. Ничего подобного у Навального не было.
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21.08.2020 11:44 Відповісти
Еще раз - алкоголь (был в крови) + отсутствие завтрака (подтверждено)=гипогликемическая кома. Я не думаю, что он вел здоровый образ жизни к тому же
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21.08.2020 11:49 Відповісти
Шо ты там думаешь никому не интересно.Свидетели говорят, что он не пил. Если бы все было так просто, то уже бы второй день кацапы орали про диабет и гипогликемическую кому.
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21.08.2020 12:42 Відповісти
В крови обнаружен алкоголь, про диабетическую кому- это мое предположение. А диагноз они не имеют право разглашать пока что.
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21.08.2020 12:47 Відповісти
Класс.А с какой радости диагноз - это секрет? Для кого? Жены и немецких врачей? Или сам Навальный из комы запретил? Но главврач оглашает возможный диагноз. И при этом пальцы дрожат как у законченного алкаша.
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22.08.2020 00:38 Відповісти
Ядов в анализах Навального. Аналізи точно Навального?
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21.08.2020 11:20 Відповісти
Ядов в анализах Навального не выявлено, - замглавврача омской больницы Калиниченко - Цензор.НЕТ 127
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21.08.2020 11:21 Відповісти
Не зря время тянули, теперь хрен найдёшь следы🤣
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21.08.2020 11:20 Відповісти
Может кто-то сглазил?
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21.08.2020 11:21 Відповісти
Ну понятно. Значит отравился немытыми яблоками.
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21.08.2020 11:21 Відповісти
Которые не ел, но хотел съесть
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21.08.2020 11:29 Відповісти
О! Я ж казала вчора, шо у бутербродного панічна атака. Він знає, шо його вб'ють, але не знає коли, тому буде зараз боятися всього. Нехай носить з собою бронєстакан, ху#ло скрізь зі своїм пинєбронєстаканом ходить. Навальному теж треба до цього звикати, він же хоче стати перзидентом всея московія.
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21.08.2020 11:22 Відповісти
Отрут в аналізах Навального не виявлено, - заступник головного лікаря омської лікарні Калиниченко - Цензор.НЕТ 6032
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21.08.2020 11:24 Відповісти
это еще не все - они гордятся шо Путин самый больший вор всех времен(знай наших мол) - ватник сидя в сортире, радуется шо его Вождь - вор.
они там же поехавшие. 99%
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21.08.2020 12:21 Відповісти
Как-то нелогично, при отсутствии ядов или их следов в анализах, не отдавать больного для оказания ему помощи более квалифицированными врачами. Ждут, пока то, что ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ, разложится??? Ведь педантичные немцы непременно докопаются до причин такого состояния Навального. Хотелось бы, чтобы ***** все-таки влип и начал отвечать за свои злодеяния.
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21.08.2020 11:23 Відповісти
Что это за яд, который можно обнаружить?
Фирма веников не вяжет!
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21.08.2020 11:24 Відповісти
Как и допинга в моче кацапских "олимпийцев"
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21.08.2020 11:27 Відповісти
Пробирки с анализами ( включая мочу) отправили в антидопинговый центр олимпийского комитета Рашен федерашен, которые и сделали заключение.
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21.08.2020 11:28 Відповісти
У Литвиненко тоже не выявили яда, а потом оказался Полоний.
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21.08.2020 11:29 Відповісти
анализы пальчевский делал с евролабом? задним числом ядов не обнаружено
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21.08.2020 11:29 Відповісти
Пора делать кремацию. А то немцы в волосах или зубах что нибудь найдут.
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21.08.2020 11:31 Відповісти
Отрут в аналізах Навального не виявлено, - заступник головного лікаря омської лікарні Калиниченко - Цензор.НЕТ 4889
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21.08.2020 11:31 Відповісти
Один звонок с ФСБ к врачам и врачи эти скажут и сделают заключение, что он умер в природный способ. Это ж РФ, а не страна Запада.
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21.08.2020 11:32 Відповісти
Отрут в аналізах Навального не виявлено, - заступник головного лікаря омської лікарні Калиниченко - Цензор.НЕТ 610
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21.08.2020 11:32 Відповісти
Какие яды, если анализы эти прямиком с лубянки в Омск прибыли. Никаких ядов. Там только прокисший чай и все. У НКВД всегда все чисто - заказанные клиенты мрут строго сами, без следов применения ядов, ибо 21 век на дворе и надо быть совсем дебилом, чтобы применить яд, который оставляет следы.
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21.08.2020 11:34 Відповісти
Можно выписывать!
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21.08.2020 11:43 Відповісти
ХЛО сказал в морг - значит , в морг ....
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21.08.2020 12:01 Відповісти
Можно выписывать. Вызывайте катафалк.
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21.08.2020 11:44 Відповісти
Если кратко то запугало фсб врачей дало такое указание,а за границу не отправляли бояться что немецкие обнаружат какой яд был в организме,говорят аналитики
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21.08.2020 11:46 Відповісти
С ядами много морокы, гораздо легче подбросить этому оппозиционеру наркоты и с чистой совестью посадить его в Магадане на нары!
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21.08.2020 11:49 Відповісти
ахаха, а Европа поверит?
не думаю.
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21.08.2020 12:23 Відповісти
А какой смысл его недотравить? Не проще ли сбить машиной, взорвать квартиру, спихнуть с моста или еще тысяча способов убрать эту шмакодявку?
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21.08.2020 12:37 Відповісти
ну да, но шо было с Ющенко?
со Скрипалями?
проколы бывают, и эти, ну, два крайних клоуна шо давали гей-интервью Симонян - "куда-то исчезли"
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21.08.2020 12:44 Відповісти
Ню ню
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21.08.2020 12:50 Відповісти
это ты про исключительно о себе.
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21.08.2020 12:36 Відповісти
ось так палиться лахтінська вата...
на "вродженій доброті"...

інтернет-сволочі(і суки) на Цензорі.
Без розділу-кремлє порохо чи юлє -боти,або краще помовч і не оголюй свою ницу душу !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
тема.
Отруєння Навального
Руслан Лукашевич
Ну звичайно якщо не вважати ядами наркоту та алкоголь...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
тема
Відрядження 20 українських медиків в Італії продовжено до 25 квітня
https://censor.net/ua/news/3190170/********************************************************************************

ua SANDY
обовязково - має ж хтось привезти апгрейд до нашої відсталої версії ковід
20.04.2020 10:43
ua Alex Rud 242a485c
ага, типа их к больным подпускают, у них сертификата нет, че они там помогают без знания языка и названия местных лекарственных средств, это называется понты лимонить
ua 5 копійок
Виконують роботу принеси-подай-пнх не заважай.
20.04.2020 10:51
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
тема
Сім областей не надали інформацію щодо тестування українців на коронавірус за минулу добу, - глава МОЗ Степанов
https://censor.net/ua/news/3190168/sim_oblasteyi_ne_nadaly_informatsiyu_schodo_testuvannya_ukrayintsiv_na_koronavirus_za_mynulu_dobu_glava#comments

ua асфальт
Заплач.
20.04.2020 10:31
ua Tania Shevchenko c2fcd63d
ясно. покращення відміняється.
20.04.2020 10:55
ua Роман Шміль
Закончились 100 500 миллионов тестов? Поехали на Польшу...
20.04.2020 10:57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
тема
Результат порушення карантину на Вербну неділю побачимо цього тижня
https://censor.net/ua/news/3190173/rezultat_porushennya_karantynu_na_verbnu_nedilyu_pobachymo_tsogo_tyjnya_stepanov
ua Никонор Босой
угрожает?
20.04.2020 11:05
ua ПП Уксусов
Отвлекает, пока чистит карманы...
20.04.2020 11:08
ua Геракл Платонович
Им всем выдадут премию имени Чарльза!)))
20.04.2020 11:07
? Fjall_Raven
а особо упоротые "віряни" через пару-тройку недель смогут лично принять участие в "гробках", как главные персонажи действа )
20.04.2020 11:13
by ВКЛ_это_мы_01
Заразившийся в кремлёвской ПЦ попадёт сразу в Рай и родных своих прихватит..
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21.08.2020 13:07 Відповісти
Ну всё. Капельницами все вымыли, пару тройку дней еще промоют и кАнЄШна ничеВо нЄбылА. ЯдоФ ихтамЄт...
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21.08.2020 12:01 Відповісти
Его не выпустят живого, яд найдут или кремация
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21.08.2020 12:49 Відповісти
"мьі будем травить их везде, поймаем , извиняюсь,в туалете, то в туалете и отравим"

Отрут в аналізах Навального не виявлено, - заступник головного лікаря омської лікарні Калиниченко - Цензор.НЕТ 6449
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21.08.2020 12:39 Відповісти
В России научились травить так, что и анализы ничего не покажут. Но на всякий случай отправку в Германию пресекли - кто знает, а вдруг немцы все же обнаружат что-нибудь.
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21.08.2020 12:44 Відповісти
Главред «Эха Москвы» - о возможных заказчиках отравления Алексея Навального:
- Кто мог быть бенефициариями, - пишет Алексей Венедиктов. - Во-первых, мы знаем, что Навальный проводил расследования и вскрывал мошеннические схемы известных политиков и известных бизнесменов. Здесь могла быть причина. Просто месть известных, богатых и сильных людей, которые имеют возможность это сделать.
Второй вариант - это есть возможность, собственно, Кремля, который, в преддверии сентябрьского голосования, как многие считают, решил вывести Навального из игры таким образом. И, как рассказывают некоторые соратники Навального, он был отравлен как бы не насмерть, а для того, чтобы Навальный вел себя неадекватно в самолете, это бы засняли люди в самолете, дискредитировать Навального.
Но с дозой не угадали, что называется. Такой вариант существует.

И существует вариант, когда одна из башен Кремля, не согласная с другой башней Кремля, решила продемонстрировать свои возможности.
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21.08.2020 13:03 Відповісти
Да у чекистов почерк за 100 с лишним лет не изменился, они всегда творили злодеяния, а потом либо сваливали все на других, либо отнекивались от своих преступлений...! Так что не удивительно..! https://aillarionov.livejournal.com/1061756.html
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21.08.2020 13:48 Відповісти
Справжній путіноголовий доктор!!! Хто би сумнівався!!!
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21.08.2020 13:50 Відповісти
Чим далі, тим цікавше. Спробуєм скористатися фактами і логікою. У крові Навального жодного трійла не виявлено. Отже, не у трійлі справа. Інших раціональних пояснень я не бачу, отже тре шукати ірраціональне. Наприклад, таке: "пороблено" на Льошину смертоньку.
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21.08.2020 14:40 Відповісти
 
 