Зеленський: Син із дружиною перехворіли на коронавірус, дорослі дуже складно переносять цю хворобу
Президент Володимир Зеленський повідомив, що його син хворів на коронавірус.
Про це він повідомив у ході брифінгу в Миколаївській області, інформує Цензор.НЕТ.
"Скажу відверто, що COVID-19 - це зараза. Іншого слова немає. Захворіла моя дружина і мій син теж. Вони разом лікувалися в лікарні. І якщо діти переносять це як діти, більш-менш нормально, тільки температура, то дорослі переносять цю хворобу дуже складно. Навіть ті дорослі, які молоді, здорові, які займаються спортом", - зазначив Зеленський.
Глава держави попросив всіх бути обережними, особливо зараз, тому що люди перестали дотримуватися карантинних заходів.
"Повірте нашій сім'ї, ніхто не боїться, поки в твоїй родині хтось не захворів. Хвороба виснажує повністю, три тижні у людей почуття, ніби вони вмирають. Дуже погано", - додав президент.
Нагадаємо, 12 червня повідомлялося, що дружина президента Олена Зеленська отримала позитивний тест на коронавірус.
16 червня Олену Зеленську госпіталізували до столичної лікарні.
3 липня стало відомо, що Зеленська вилікувалася від коронавірусу.
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3 месяца от нее - тишина, там явно не в ковид-19 дело...
А где же они болели?
- Нет.
- И я не вижу. А он есть (с)
Ну или у него супер нарко-иммунитет.....
Но, шляется везде БЕЗ маски - РАСПРОСТРАНЯЕТ ЗАРАЗУ!!!
Ты или скажи с самого начала, или вообще молчи. Что толку потом?
Пане Зеленський, оцінюючи Ваш понад річний термін на посаді президента, можна дійти висновку, що Ви дієте не як президент України, а як менеджер, що на догоду Путіну прагне обернути український народ у рабів московської імперії, котру він намагається відновити.
Своїми діями на догоду московському "царю" Ви підтверджуєте, що були й залишаєтесь лідером "Дев'яносто п'ятого кварталу", котрий діяв і досі діє засобами вуличного, вульгарного глузування над українською державою і над національною сутністю українців.
Звернення підписали Дмитро Павличко, Богдан Горинь, Юрій Щербак, Володимир Василенко, Микола Горбаль, Василь Овсієнко, Ігор Калинець та інші. https://prm.ua/zelenskogo-zaklikali-zrektisya-posadi-abo-ne-ruynuvati-derzhavu-zvernennya/?fbclid=IwAR0JDnqOdbgSoo3Lup-zMchvHQZ0QlurOx4LR-bByJPqhghmQq7NwzzpOgI
Источник: https://censor.net/n3215111
Прошло полтора месяца после излечения.
Где ледя?
Ни фото, ни видосика про учителей, врачей, ни постика в соцсетях.
Последний пост в фб от 21 ИЮНЯ.
людиклоуны перестали соблюдать карантинные меры "
Дві морачкі Соні в кадрі, одна вчепилась в коханого з пристрастю. Друга купує яйця, які буде варити з пристрастю. А Янелох, у якого дружина та син захворіли на ковід, ходить без маски в людних місцях та поширює цю заразу.
***
Припинити руйнацію держави або зректися влади закликали президента Володимира Зеленського відомі українці - представники націонал-демократичних організацій, колишні політв'язні, засновники Народного Руху України.
Вони вважають, що діяльність Зеленського на посаді президента є демонтажем Української держави. Звернення, опубліковане у газеті "Слово Просвіти", підписали Дмитро Павличко, Богдан Горинь, Юрій Щербак, Володимир Василенко, Микола Горбаль, Василь Овсієнко, Ігор Калинець та інші.
"Звернення до Президента України Володимира Зеленського
Дмитро Павличко
Богдан Горинь
Юрій Щербак
Володимир Василенко
Михайло Слабошпицький
Іван Заєць
Павло Мовчан
Андрій Бондарчук
Степан Волковецький
Віталій Горелик
Микола Горбаль
Степан Давимука
Олександр Гудима
Олег Чорногуз
Володимир Сергійчук
Богдан Мацелюх
Дмитро Чобіт
Арсен Зінченко
Василь Овсієнко
Тарас Салига
Орест Івахів
Ігор Калинець
Ярослав Кендзьор
Михайло Косів
Сергій Мельничук
Микола Поровський
Віктор Терен
Богдан Стаднюк
Микола Цимбалюк
Василь Чепурний
Володимир Шовкошитний
заражаются и повторно то. и патологии - огого какие. статья тут была слева на главной то.
так шо мимо сказал. Зеля то не дурак и знает это.
и во-вторых, я не Кашпировский шоп понять по "нику" - мужик ты или нет. по умолчанию - все мужики в инете. ну, "пользователь"-и
не болел и за Динамо тоже не очень болел.
тут статья была за патологии недавно, слева на главной. почитай.те, а вот за маски - гос-во ДОЛЖНО обеспечить всем необходимым, это в конституции указано. понял, нет?
Именно по этой причине Зе подает пример наплевательского отношения к эпидемии, шляясь без маски прилюдно по торговому центру, не штрафуя нарушителей масочного режима и допуская в карантин противозаконные массовые демонстрации всяких "патриотов"
А может на Ленка заболела, а Вовка???
А всем зебильным кака-ботам желаю того, что они желают ему и его семье.
Короче "эпоха бедности" закончилась и началась "эпоха вранья".
Переболели они
блин когда уже этот цирк прекратится? тот зебаран жжет, то шмыгло такое высерает, что кучи не держится. о побитых молью ,нафталином и маразмом могучих старцах я уже скромно промолчу. там без слез слушать не возможно.
к чему бедосик не прикоснется, кругом жопа
https://twitter.com/jozefkneht1/status/1296738476805754880
карантин и неумеренный занюх не щадит никого.....