Зеленський: Син із дружиною перехворіли на коронавірус, дорослі дуже складно переносять цю хворобу

Президент Володимир Зеленський повідомив, що його син хворів на коронавірус.

Про це він повідомив у ході брифінгу в Миколаївській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Скажу відверто, що COVID-19 - це зараза. Іншого слова немає. Захворіла моя дружина і мій син теж. Вони разом лікувалися в лікарні. І якщо діти переносять це як діти, більш-менш нормально, тільки температура, то дорослі переносять цю хворобу дуже складно. Навіть ті дорослі, які молоді, здорові, які займаються спортом", - зазначив Зеленський.

Глава держави попросив всіх бути обережними, особливо зараз, тому що люди перестали дотримуватися карантинних заходів.

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"Повірте нашій сім'ї, ніхто не боїться, поки в твоїй родині хтось не захворів. Хвороба виснажує повністю, три тижні у людей почуття, ніби вони вмирають. Дуже погано", - додав президент.

Нагадаємо, 12 червня повідомлялося, що дружина президента Олена Зеленська отримала позитивний тест на коронавірус.

16 червня Олену Зеленську госпіталізували до столичної лікарні.

3 липня стало відомо, що Зеленська вилікувалася від коронавірусу.