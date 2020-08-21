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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський: Син із дружиною перехворіли на коронавірус, дорослі дуже складно переносять цю хворобу

Зеленський: Син із дружиною перехворіли на коронавірус, дорослі дуже складно переносять цю хворобу

Президент Володимир Зеленський повідомив, що його син хворів на коронавірус.

Про це він повідомив у ході брифінгу в Миколаївській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Скажу відверто, що COVID-19 - це зараза. Іншого слова немає. Захворіла моя дружина і мій син теж. Вони разом лікувалися в лікарні. І якщо діти переносять це як діти, більш-менш нормально, тільки температура, то дорослі переносять цю хворобу дуже складно. Навіть ті дорослі, які молоді, здорові, які займаються спортом", - зазначив Зеленський.

Глава держави попросив всіх бути обережними, особливо зараз, тому що люди перестали дотримуватися карантинних заходів.

Також читайте: На запобігання поширенню COVID-19 вже направлено майже 25 млрд грн бюджетних коштів, - Мінфін. ІНФОГРАФІКА

"Повірте нашій сім'ї, ніхто не боїться, поки в твоїй родині хтось не захворів. Хвороба виснажує повністю, три тижні у людей почуття, ніби вони вмирають. Дуже погано", - додав президент.

Нагадаємо, 12 червня повідомлялося, що дружина президента Олена Зеленська отримала позитивний тест на коронавірус.

16 червня Олену Зеленську госпіталізували до столичної лікарні.

3 липня стало відомо, що Зеленська вилікувалася від коронавірусу.

Автор: 

Зеленський (23642) карантин (18172) Олена Зеленська (252) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+54
країна теж дуже складно переносить зелений зєзє-вірус
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21.08.2020 11:23
+37
та нет, зараза это ты. А COVID-19 это вирусная болезнь
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21.08.2020 11:23
+33
Зеленский: Сын с супругой переболели коронавирусом, взрослые очень сложно переносят эту болезнь - Цензор.НЕТ 4033
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21.08.2020 11:29
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країна теж дуже складно переносить зелений зєзє-вірус
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21.08.2020 11:23 Відповісти
Два месяца назад одно трепло именующее себя "президентом" заявило что Украина готова к любому развитию ситуации с эпидемией. Спустя два месяца Украина бьет рекорды по росту эпидемии, вывозит товары мед. назначения за границу, осталась без ПЦР-тестов и средств защиты.
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21.08.2020 11:39 Відповісти
та и тут шмаркля набрехало... ленку где-то держат подальше от интернета, вместе с сыном и дочкой...
3 месяца от нее - тишина, там явно не в ковид-19 дело...
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21.08.2020 12:03 Відповісти
п.с. а нет ли у ленки домашнего имени.. "эрика"?
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21.08.2020 12:05 Відповісти
она тяжело перенесла измену клоуна с секретуткой!
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21.08.2020 20:03 Відповісти
та нет, зараза это ты. А COVID-19 это вирусная болезнь
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21.08.2020 11:23 Відповісти
Зеленский: Сын с супругой переболели коронавирусом, взрослые очень сложно переносят эту болезнь - Цензор.НЕТ 4033
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21.08.2020 11:29 Відповісти
ТА ТЫ ШО!?
А где же они болели?
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21.08.2020 11:24 Відповісти
У "Ковид-19" еще один страшный побочный эффект -- человек становится невидимым. Ленка Зеленская пропала совсем, как и не было еще недавно.
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21.08.2020 11:31 Відповісти
Это как эфект манделы. Ленки нет, но мы знаем шо она была
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21.08.2020 11:33 Відповісти
- Ты суслика видишь?
- Нет.
- И я не вижу. А он есть (с)
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21.08.2020 13:08 Відповісти
может это эфект Мендель?
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21.08.2020 20:04 Відповісти
Зе, лучше покайся и скажи, где ты с Мендель ее прикопал.
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21.08.2020 11:24 Відповісти
А , Мандель тоже переболела ?
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21.08.2020 11:24 Відповісти
Ця хворь - на 9 місяців.)))
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21.08.2020 11:25 Відповісти
хоч і народиться гнусавий хриплий чорнявий мальчуган, але то не від зеленського, а от другого мужчіни
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21.08.2020 11:27 Відповісти
слово "другого" зайве.
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21.08.2020 11:37 Відповісти
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21.08.2020 11:27 Відповісти
Яка розумна людина!
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21.08.2020 11:24 Відповісти
Короче, преЗедент со своей семьей не проживает!
Ну или у него супер нарко-иммунитет.....
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21.08.2020 11:24 Відповісти
99,9% что он сам сейчас бессимптомно ЗАРАЖЕН.
Но, шляется везде БЕЗ маски - РАСПРОСТРАНЯЕТ ЗАРАЗУ!!!
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21.08.2020 11:25 Відповісти
Зеленський - рознощик ЗАрази і ЗЕрази.
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21.08.2020 11:27 Відповісти
Зеленський: Син із дружиною перехворіли на коронавірус, дорослі дуже складно переносять цю хворобу - Цензор.НЕТ 4704
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21.08.2020 11:32 Відповісти
Бабуся на заднем плане аж обомлела когда увидила живого зеленских
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21.08.2020 11:34 Відповісти
та не, икота...
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21.08.2020 12:00 Відповісти
плюнуть в спину хотела...
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21.08.2020 20:05 Відповісти
То ж така страшна хвороба!..
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21.08.2020 11:41 Відповісти
То ли Зеленский не живет со своей женой, так как не подцепил вирус... То ли все это трындеж, пиар.
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21.08.2020 11:26 Відповісти
А де зараз та ополчєночка?
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21.08.2020 11:26 Відповісти
Це треба допитати з пристрастю другу першу леді Мєндєль, де вона Лєнку закопала.
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21.08.2020 11:30 Відповісти
Напевно там,де й Еріка
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21.08.2020 11:33 Відповісти
И шо тебе парится зелик .тебяж один хрен откачают и мертвого ты залез на нужное место
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21.08.2020 11:28 Відповісти
....у людей чувство, будто они умирают. Очень плохо.... Ломка?
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21.08.2020 11:28 Відповісти
Как-то криво, не?
Ты или скажи с самого начала, или вообще молчи. Что толку потом?
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21.08.2020 11:29 Відповісти
Відмовитися від політики руйнації України, або, не чекаючи нового Майдану, виконати свою передвиборчу обіцянку - зректися влади, закликали президента Володимира Зеленського відомі українці - представники націонал-демократичних організацій, колишні політв'язні, засновники Народного Руху України.

Пане Зеленський, оцінюючи Ваш понад річний термін на посаді президента, можна дійти висновку, що Ви дієте не як президент України, а як менеджер, що на догоду Путіну прагне обернути український народ у рабів московської імперії, котру він намагається відновити.
Своїми діями на догоду московському "царю" Ви підтверджуєте, що були й залишаєтесь лідером "Дев'яносто п'ятого кварталу", котрий діяв і досі діє засобами вуличного, вульгарного глузування над українською державою і над національною сутністю українців.

Звернення підписали Дмитро Павличко, Богдан Горинь, Юрій Щербак, Володимир Василенко, Микола Горбаль, Василь Овсієнко, Ігор Калинець та інші. https://prm.ua/zelenskogo-zaklikali-zrektisya-posadi-abo-ne-ruynuvati-derzhavu-zvernennya/?fbclid=IwAR0JDnqOdbgSoo3Lup-zMchvHQZ0QlurOx4LR-bByJPqhghmQq7NwzzpOgI
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21.08.2020 11:29 Відповісти
COVID-19 - это инфекция, а CLOWN-95 - это зараза. различать надо.
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21.08.2020 11:29 Відповісти
"3 июля стало известно, что Зеленская излечилась от коронавируса."

Источник: https://censor.net/n3215111

Прошло полтора месяца после излечения.
Где ледя?
Ни фото, ни видосика про учителей, врачей, ни постика в соцсетях.
Последний пост в фб от 21 ИЮНЯ.
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21.08.2020 11:30 Відповісти
Зеленский: Сын с супругой переболели коронавирусом, взрослые очень сложно переносят эту болезнь - Цензор.НЕТ 7006
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21.08.2020 11:30 Відповісти
" попросил всех быть осторожными, особенно сейчас, потому что люди клоуны перестали соблюдать карантинные меры "

Зеленский: Сын с супругой переболели коронавирусом, взрослые очень сложно переносят эту болезнь - Цензор.НЕТ 8533
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21.08.2020 11:30 Відповісти
Ему по фигу, он разносчик заразы
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21.08.2020 11:35 Відповісти
он просто палится! знает что это разводняк и нет опасности никакой.
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21.08.2020 20:08 Відповісти
Перше фото - це шедевр!

Дві морачкі Соні в кадрі, одна вчепилась в коханого з пристрастю. Друга купує яйця, які буде варити з пристрастю. А Янелох, у якого дружина та син захворіли на ковід, ходить без маски в людних місцях та поширює цю заразу.
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21.08.2020 11:41 Відповісти
Врет плесень!
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21.08.2020 11:31 Відповісти
После скандала с Беней статистика резко пошла вверх. Похоже опять пытаюися тему перевести
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21.08.2020 11:34 Відповісти
Болезнь страшная, но есть вакцина - Мендель. Вон Вовочка ее принимал и не заболел. Ленка правда была против вакцинирования, но то такое.
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21.08.2020 11:35 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗАКЛИКАЛИ ЗРЕКТИСЯ ПОСАДИ АБО НЕ РУЙНУВАТИ ДЕРЖАВУ - ЗВЕРНЕННЯ ...

***

Припинити руйнацію держави або зректися влади закликали президента Володимира Зеленського відомі українці - представники націонал-демократичних організацій, колишні політв'язні, засновники Народного Руху України.
Вони вважають, що діяльність Зеленського на посаді президента є демонтажем Української держави. Звернення, опубліковане у газеті "Слово Просвіти", підписали Дмитро Павличко, Богдан Горинь, Юрій Щербак, Володимир Василенко, Микола Горбаль, Василь Овсієнко, Ігор Калинець та інші.
"Звернення до Президента України Володимира Зеленського
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21.08.2020 11:37 Відповісти
Уже можно плакать навзрыд?
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21.08.2020 11:37 Відповісти
Пане Зеленський, Ви маєте відмовитися від політики руйнації України, або, не чекаючи нового Майдану, виконати свою передвиборчу обіцянку - зректися влади.
Дмитро Павличко
Богдан Горинь
Юрій Щербак
Володимир Василенко
Михайло Слабошпицький
Іван Заєць
Павло Мовчан
Андрій Бондарчук
Степан Волковецький
Віталій Горелик
Микола Горбаль
Степан Давимука
Олександр Гудима
Олег Чорногуз
Володимир Сергійчук
Богдан Мацелюх
Дмитро Чобіт
Арсен Зінченко
Василь Овсієнко
Тарас Салига
Орест Івахів
Ігор Калинець
Ярослав Кендзьор
Михайло Косів
Сергій Мельничук
Микола Поровський
Віктор Терен
Богдан Стаднюк
Микола Цимбалюк
Василь Чепурний
Володимир Шовкошитний
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21.08.2020 11:38 Відповісти
Вы шо? Тихановская через полгода перевыборы обещает...Это --реклама!
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21.08.2020 20:09 Відповісти
Він вже перехворів та заразив свою родину, просто від суспільства цей факт приховали. Тому Янелох і ходить без маски, бо вже не боіться захворіти.
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21.08.2020 11:47 Відповісти
ты еврей?
заражаются и повторно то. и патологии - огого какие. статья тут была слева на главной то.
так шо мимо сказал. Зеля то не дурак и знает это.
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21.08.2020 12:46 Відповісти
А ти рузкій? Хворів на ковід то? То-то я дивлюсь шо у тебе ого-го які патології то, шо не можеш віздрінити жіноче ім'я від чоловічого. Зеля то - дурак і це знають всі.
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21.08.2020 12:53 Відповісти
все это кто?
и во-вторых, я не Кашпировский шоп понять по "нику" - мужик ты или нет. по умолчанию - все мужики в инете. ну, "пользователь"-и
не болел и за Динамо тоже не очень болел.
тут статья была за патологии недавно, слева на главной. почитай.те, а вот за маски - гос-во ДОЛЖНО обеспечить всем необходимым, это в конституции указано. понял, нет?
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21.08.2020 13:25 Відповісти
У тебе думки в голові претрахались, тому зрозуміти все шо ти написав не виявляється можливим. Звернись до кого-небудь іншого, не роби мені нерви та головну біль своєю маячнею.
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21.08.2020 13:44 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform tZE inform - Брифинг Минздрава. "Мы прилагаем все усилия ... Президент Зеленский ... Рост заболеваемости ... Мы планируем ..." По результатам вашей "работы" нужно сажать и вас и Зеленского.
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21.08.2020 11:47 Відповісти
Два месяца назад одно трепло именующее себя "президентом" заявило что Украина готова к любому развитию ситуации с эпидемией. Спустя два месяца Украина бьет рекорды по росту эпидемии, вывозит товары мед. назначения за границу, осталась без ПЦР-тестов и средств защиты.(с)
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21.08.2020 11:49 Відповісти
" Сын с супругой переболели коронавирусом, взрослые очень сложно переносят эту болезнь"

Именно по этой причине Зе подает пример наплевательского отношения к эпидемии, шляясь без маски прилюдно по торговому центру, не штрафуя нарушителей масочного режима и допуская в карантин противозаконные массовые демонстрации всяких "патриотов"
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21.08.2020 11:51 Відповісти
А случайно этот "коронавирус" не Мендель???
А может на Ленка заболела, а Вовка???
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21.08.2020 11:55 Відповісти
На жалость пробивает крыса зелёная ?
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21.08.2020 12:15 Відповісти
Молодец Зе, все верно сказал.
А всем зебильным кака-ботам желаю того, что они желают ему и его семье.
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21.08.2020 12:34 Відповісти
По его словам, жена и сын лечились одновременно в одной больнице,и в тоже время пресс-служба ОП сообщала, что у главы государства и детей отрицательные тесты.
Короче "эпоха бедности" закончилась и началась "эпоха вранья".
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21.08.2020 12:39 Відповісти
Ты ЗЕ на жалость нарываешься , все ЗЕ растрогать норовишь! А все равно ты вниз спускаешься, у двери ВЫХОД! ты торчишь!
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21.08.2020 12:45 Відповісти
Кто поверит брехливаму кловану ?
Переболели они
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21.08.2020 12:46 Відповісти
какое оно зечмо убогое .чуваку похоже ковид дал осложнение на мозги. такой словесный понос с него прет , вся страна за животы держится, а его несет и несет
блин когда уже этот цирк прекратится? тот зебаран жжет, то шмыгло такое высерает, что кучи не держится. о побитых молью ,нафталином и маразмом могучих старцах я уже скромно промолчу. там без слез слушать не возможно.
к чему бедосик не прикоснется, кругом жопа
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21.08.2020 12:50 Відповісти
жалко что не подохли
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21.08.2020 13:02 Відповісти
Чесний, Молодий, Освідчений!
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21.08.2020 13:27 Відповісти
"12 червня 2020, Лєнка пише, діти пройшли тестування, результати негативні. Всі задоволені, дітей обійшло стороною. 21 серпня 2020, Вовка каже, син теж хворів, лежав з Лєнкою в одній лікарні. І тепер питання, хто з них бреше. Щось підказує, що бреше наш патологічний брехун." -

https://twitter.com/jozefkneht1/status/1296738476805754880
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21.08.2020 14:24 Відповісти
Переболели? Жаль.... Меня бы больше устроило, если бы они лежали в коридоре больницы, посиневшие от удушья, и ждали бы помощи от врачей.... А помощь бы не приходила.... ЧЕТЫРЕ ДНЯ.... До самого конца....Как не пришла помощь нашему воину - герою Ярославу Журавлю....Он был брошен главнокомандующим в серой зоне на медленную , мучительную смерть.....А на "лечение" клоунской родни были , видимо, брошены все светила медицины, миллионы бюджетных денег.... Очень больно осознавать, что убийца Ярослава Журавля не наказан.... Спокойно жирует на народные денежки и стебётся с доверчивых лохов....
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21.08.2020 17:18 Відповісти
А оно с супругой и сыном не контактировали ?
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21.08.2020 23:24 Відповісти
Для чого, коли є мАндель?
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22.08.2020 11:09 Відповісти
ну буба и табло себе наел.....

карантин и неумеренный занюх не щадит никого.....
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22.08.2020 06:23 Відповісти
пора пересматривать ГОСТы касок, шо бе щечки туда вперлися...
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22.08.2020 06:28 Відповісти
Готує блазень лохів до повного карантину. Дружина..дитина..а сам не хворів. В скафандрі до дому приходить?
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22.08.2020 11:08 Відповісти
 
 