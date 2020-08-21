Цепкало про вступ Білорусі до Євросоюзу: "Ми втратимо половину населення, якщо поставимо таку мету"
Екскандидат в президенти Білорусі Валерій Цепкало заявив, що Білорусь на цьому етапі не має можливості і не повинна прагнути увійти до Європейського Союзу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Цепкало сказав він на онлайн пресконференції.
"Я вважаю, що на нинішньому етапі ми не можемо собі цього дозволити. Просто виходячи з нашого нинішнього рівня економічного розвитку", - зазначив він.
За його словами, це б спричинило масовий вихід населення, "ми втратимо половину населення Білорусі, якщо поставимо таку мету".
При цьому він зазначив, що необхідно вибудовувати з зарубіжними сусідами та іншими країнами партнерські відносини.
"Ми просто зобов'язані. Зобов'язані розглядати і Німеччину, Велику Британію, США, Канаду та інші країни як важливий для нас джерело інвестицій і знань. Ми повинні бути відкриті до всіх і не розглядати в категорії "або-або", а розглядати в категорії "та -і", - сказав Цепкало.
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В Білорусі все є і треба баксів, так? Білорусь все має, ще й експортує, але немає баксів, так? А в чому прікол тоді, а де вони???
Я там ніколи не був, поясніть. Там заходиш в магазин і береш що хочеш, чи як? Знаменити білоруські криветки, смартфони і авто?
Чого білоруси на свою зарплату, при тому, що в них все є, не можуть дозволити собі більше, ніж українці?
https://zautra.by/news/skolko-budet-stoit-***************-posle-zapuska-belorusskoi-aes Білорусь запустила нову АЕС..
Навіть Бацька сказав -НА...УЯ ?
те данные, которые удалось найти, показывают, что «предполагаемые еще в 2009-2010 годах расходы, информация о которых была легла в основу принятия решений властями Беларуси о строительстве БелАЭС, были в разы занижены. А теперь, с учетом экономических реалий середины 2020 года - и на порядки».
расходы на АЭС: учтенные и неучтенные
Согласно кредитному соглашению, заключенному в 2011 году между Россией и Беларусью, Россия обязалась предоставить кредит в 10 млрд долларов под строительство БелАЭС.
По условиям кредитного соглашения, погашение начинается через 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию атомной электростанции, но не позднее 1 апреля 2021 года, и осуществляется 30 равными долями каждые 6 месяцев. Беларуси ежедневно, начиная с даты использования каждой суммы кредита, начисляются проценты.
«Посчитать точную сумму долговых обязательств сложно без точной информации о датах перечисления частей кредитных средств, которая сегодня непублична, однако, по http://glaza.info/news/belarusi_nevygodno_stroit_aehs/2013-12-06-14480 некоторым оценкам , она может составить до 15 млрд долларов», - отмечается в резюме
Населення втратили)) Що за доісторична куйня в часи інтернету? А якщо вони на курорт в Грецію поїхали, таке рахуєте? А моряки, мля, хто такі взагалі? А якщо астронавтами на Місяць висадяться, то теж патєрялі? Чи якщо на роботу за 1000км поїхали в 2 години польоту у іншу країну ЄС, яка платить теж внески в б'юджет ЄС, з якою є оборонний догорів, єдиний ринок і може навіть валюта.
Так хто конкретно втратив поголів'я? Бо інших втрат не бачу.
Можна хотіти і мріяти (ні на що не впливає), але свого концерну Volkswagen в Болгарії не буде, бо вже нема. То не найкращі уми і золоті руки втікають, а появляються, в тому числі в Болгарії, бо в них просто існує потреба. Попит породжує пропозицію. В Україні і Білорусі багато айтішників, не того, що тільки тут комп'ютери є, а того, що на них десь є попит.
Люди в Болгарії багатіють, створюється попит, приходять інвестори який потім задовільняє ринок. І такому вигляді, як зараз в Болгарії на багато більше шансів створити свій Volkswagen.
Китай навіть був голожопим, поки був закритим...
Где Америка 1970-1990-х годов? Ее нет! США, которые были в конце 20 века, сейчас уже другие - гораздо более слабые, а логика развития страны оказывается все более и более непонятной. Где масса прекрасных американских товаров отличного качества? Их нет. Зато качество Азиатских товаров растёт, уже за ними и Volkswagen не лидер мирового автопрома. История идёт по спирали, была великая Римская империя, потом была эпоха тёмногосредневековья, потом ренесанс, возрождение, на подходе закат. Это по инерции Бреттон Вудской экономической системы мы живём несколько десятилетий. А как только статус резервной валюты перейдёт к к более прогрессивной экономической системе Китая, так и лучшие умы и золотые руки побегут к новому печатному станку. Что мы в принципе уже и начинаем наблюдать.
Это будет полный провал Кремля в Белоруссии.
Если же Путин пойдет против Китая и свалит Луку (отравит например), то это будет прямая конфронтация РФ с Китаем - это как раз и нужно США!!!
2) Китай проводить ДУЖЕ ДОВГОСТРОКОВУ політику,у яку підтримка якогось Диктатора малорозвинутої економіки НЕ ВХОДИТЬ.
100 відсотків не розглядалась кандидатом на вербування ФСБ..)
її чоловіком займалось КГБ Білорусі .Це інша організація.
Беларусь будет в Европе и беларусы, само собой, будут в Европе, в разных ее уголках.
всяко лучше, чем быть сраной губернией азиопской жОпы- раши-паРаши.
-Так.Поздний Азаров.Настольная книга ОПЗЖ коллаборантов
на грошики та кредити рашкостану. Зараз кацапи почнуть вимагати повертати кредити з
відсотками. Готуйтеся сябри! Музику замовляли ? Платить! Зараз будемо посмотреть яки ви
на самом деле!
Звичайна методичка Кремля, що перше треба догнати Європу, а вже потім вступати)) А так як совки без вступу до ЄС деградують кожного року все більше, то вступ не реальний)
Ватнікі всєх стран дуже ******* це повторяти. Зебіли, ще й либи давлять, коли то ліплять.
В 90-х идиоты-совкодрочеры, красные директора типа Кучмы вели разновекторную политику, разваливая экономику и отдавая ее на откуп бамбасскому криминалу.