Цепкало про вступ Білорусі до Євросоюзу: "Ми втратимо половину населення, якщо поставимо таку мету"

Екскандидат в президенти Білорусі Валерій Цепкало заявив, що Білорусь на цьому етапі не має можливості і не повинна прагнути увійти до Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Цепкало сказав він на онлайн пресконференції.

"Я вважаю, що на нинішньому етапі ми не можемо собі цього дозволити. Просто виходячи з нашого нинішнього рівня економічного розвитку", - зазначив він.

За його словами, це б спричинило масовий вихід населення, "ми втратимо половину населення Білорусі, якщо поставимо таку мету".

При цьому він зазначив, що необхідно вибудовувати з зарубіжними сусідами та іншими країнами партнерські відносини.

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"Ми просто зобов'язані. Зобов'язані розглядати і Німеччину, Велику Британію, США, Канаду та інші країни як важливий для нас джерело інвестицій і знань. Ми повинні бути відкриті до всіх і не розглядати в категорії "або-або", а розглядати в категорії "та -і", - сказав Цепкало.