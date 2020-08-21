Україна не має змоги розробляти вакцини від коронавірусу, але готова почати масове виробництво, - Зеленський

Україна не має технічних можливостей для проведення досліджень і розробки будь-яких вакцин, у тому числі від коронавірусу, проте ведеться підготовка до масового виробництва, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Від самого початку пандемії ми збирали всіх фахівців. У нас є геніальні медики, і це правда. Технічно ми ніякі вакцини не могли виробляти, ні розробляти з точки зору науки - технічного обладнання, науки медичної теж немає. За всієї поваги, ще раз, до наших медиків і вчених. До них немає питань, вони молодці. Але нічого не було зовсім, лабораторій жодних не було, виробництва вакцин - скажу вам відверто, зараз вже є кілька підприємств, які готові масово виробляти", - розповів він журналістам під час робочого візиту в Миколаївську область, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зазначив, що Міністерство охорони здоров'я України вже розпочало переговори з країнами-розробниками вакцини від коронавірусу.

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"Якщо нам вдасться взяти вакцину в тієї чи іншої країни, ми готові її масово виробляти, допомагаючи іншим країнам і насамперед допомагаючи українцям", - наголосив президент.

Крім того, в Україні планується створити дослідний центр, що спеціалізується на розробці вакцин.

"Питання глобальне про науку, про медицину, про розробку вакцин на майбутнє, тому це завдання вже поставлено. Міністерство охорони здоров'я і прем'єр-міністр окремо збирають вчених, ми будемо робити окремий центр, збирати найкращих вчених України, щоб ми з вами перед будь-якими майбутніми викликами були готові. На це потрібен час, але я вважаю, що у нас, якщо є бажання, то все інше ми зробимо", - повідомив Зеленський.

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