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Новини Коронавірус і карантин
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Україна не має змоги розробляти вакцини від коронавірусу, але готова почати масове виробництво, - Зеленський

Україна не має змоги розробляти вакцини від коронавірусу, але готова почати масове виробництво, - Зеленський

Україна не має технічних можливостей для проведення досліджень і розробки будь-яких вакцин, у тому числі від коронавірусу, проте ведеться підготовка до масового виробництва, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Від самого початку пандемії ми збирали всіх фахівців. У нас є геніальні медики, і це правда. Технічно ми ніякі вакцини не могли виробляти, ні розробляти з точки зору науки - технічного обладнання, науки медичної теж немає. За всієї поваги, ще раз, до наших медиків і вчених. До них немає питань, вони молодці. Але нічого не було зовсім, лабораторій жодних не було, виробництва вакцин - скажу вам відверто, зараз вже є кілька підприємств, які готові масово виробляти", - розповів він журналістам під час робочого візиту в Миколаївську область, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зазначив, що Міністерство охорони здоров'я України вже розпочало переговори з країнами-розробниками вакцини від коронавірусу.

Читайте також: Зеленський: Син із дружиною перехворіли на коронавірус, дорослі дуже складно переносять цю хворобу

"Якщо нам вдасться взяти вакцину в тієї чи іншої країни, ми готові її масово виробляти, допомагаючи іншим країнам і насамперед допомагаючи українцям", - наголосив президент.

Крім того, в Україні планується створити дослідний центр, що спеціалізується на розробці вакцин.

"Питання глобальне про науку, про медицину, про розробку вакцин на майбутнє, тому це завдання вже поставлено. Міністерство охорони здоров'я і прем'єр-міністр окремо збирають вчених, ми будемо робити окремий центр, збирати найкращих вчених України, щоб ми з вами перед будь-якими майбутніми викликами були готові. На це потрібен час, але я вважаю, що у нас, якщо є бажання, то все інше ми зробимо", - повідомив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ закликає до рівномірного розподілу вакцини проти COVID-19

Автор: 

вакцина (4418) Зеленський (23642) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+18
Порох мій Президент !!!

Украина не имеет возможности разрабатывать вакцины от коронавируса, но готова начать массовое производство, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7689
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21.08.2020 11:45
+16
Припинити руйнацію держави або зректися влади закликали президента Володимира Зеленського відомі українці - представники націонал-демократичних організацій, колишні політв'язні, засновники Народного Руху України.
Вони вважають, що діяльність Зеленського на посаді президента є демонтажем Української держави. Звернення, опубліковане у газеті "Слово Просвіти", підписали Дмитро Павличко, Богдан Горинь, Юрій Щербак, Володимир Василенко, Микола Горбаль, Василь Овсієнко, Ігор Калинець та інші.

Украина не имеет возможности разрабатывать вакцины от коронавируса, но готова начать массовое производство, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6024
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21.08.2020 11:39
+12
Пане Зеленський, Ви маєте відмовитися від політики руйнації України, або, не чекаючи нового Майдану, виконати свою передвиборчу обіцянку - зректися влади.
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21.08.2020 11:40
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Правила форума Рада форумчан
Припинити руйнацію держави або зректися влади закликали президента Володимира Зеленського відомі українці - представники націонал-демократичних організацій, колишні політв'язні, засновники Народного Руху України.
Вони вважають, що діяльність Зеленського на посаді президента є демонтажем Української держави. Звернення, опубліковане у газеті "Слово Просвіти", підписали Дмитро Павличко, Богдан Горинь, Юрій Щербак, Володимир Василенко, Микола Горбаль, Василь Овсієнко, Ігор Калинець та інші.

Украина не имеет возможности разрабатывать вакцины от коронавируса, но готова начать массовое производство, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6024
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21.08.2020 11:39 Відповісти
Пане Зеленський, Ви маєте відмовитися від політики руйнації України, або, не чекаючи нового Майдану, виконати свою передвиборчу обіцянку - зректися влади.
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21.08.2020 11:40 Відповісти
у якому схроні були усі ці люди коли президентствували кучмо, хам та шоколадний перевертень..?
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21.08.2020 11:47 Відповісти
Всі ці відомі українці свого часу зрадили Чорновола, бо були агентами КДБ і кинули Україну в прірву олігархічно-бандитсько-номенклатурного пекла. Ціна всім цим відомим українцям без політичної позиції, без честі та гідності - рупь на відро!
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21.08.2020 12:01 Відповісти
не знав цього..але вигляда логічно..
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21.08.2020 12:04 Відповісти
Когда этот идиот уже прекратит пиариться? Он же не на сцене ((ю Не Украина готова - это вранье, а пару частных компаний "Фармак",Biopharma, Arterium и все
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21.08.2020 12:18 Відповісти
наука у нас вмерла ще наприкінці 80-х..тому не дивно..ресурсно-сировинна економіка, що притаманна країнам третього світу, хворева..(
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21.08.2020 12:25 Відповісти
ученые на клубнике в Польше больше зарабатывают!
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21.08.2020 13:02 Відповісти
можливо..
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21.08.2020 13:07 Відповісти
100 баллов
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21.08.2020 12:58 Відповісти
А Удовенко вообще принимал участие в ликвидации черновола
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21.08.2020 13:00 Відповісти
А вы не сходили бы? Совместно с подписантами....
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21.08.2020 11:48 Відповісти
А ты бы не сходил, зебил? По сравнению с подписантами ты просто кусок *********** грязи.
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21.08.2020 11:56 Відповісти
И давно, зебил, ты мысли по цвету различаешь?
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21.08.2020 12:08 Відповісти
к сожалению лимит майданов, на данный момент, Украина исчерпала! а орду устраивает и зенелох и майдан как вариант "б".
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21.08.2020 11:49 Відповісти
Не надейтесь
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21.08.2020 13:01 Відповісти
Ой, он сам признался, что "Вовин лимон за украинскую вакцину" был очередным дешевым пиаром.
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21.08.2020 11:40 Відповісти
Два месяца назад одно трепло именующее себя "президентом" заявило что Украина готова к любому развитию ситуации с эпидемией. Спустя два месяца Украина бьет рекорды по росту эпидемии, вывозит товары мед. назначения за границу, осталась без ПЦР-тестов и средств защиты.
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21.08.2020 11:54 Відповісти
Пора просить международные организации в помощи организовать международный трибунал против медицинской мафии
Арестовать счета
Всех пересадить
А богатыреву на электрический стул
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21.08.2020 13:04 Відповісти
богатырёвой кроме электрического вибратора больше ни чего не угрожает не говоря уже о всех остальных.
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21.08.2020 13:13 Відповісти
В начале нужно освоить массовый выпуск зеленки.. очень популярный в Украине " препарат" который можно использовать в совершенно разных случаях.
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21.08.2020 11:40 Відповісти
По 5 капель на стакан для зебилов от вавок в голове.
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21.08.2020 11:55 Відповісти
Да им зеленка даже бутылками не поможет. Только эвтаназия с последующим забиванием осинового кола.
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21.08.2020 11:58 Відповісти
Украина не имеет возможности разрабатывать вакцины от коронавируса, но готова начать массовое производство, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7706Ну так попроси пуйла, что б прислал тебе опытный образец, заодно на тебе и протестируем
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21.08.2020 11:40 Відповісти
освободить 10-100 человек и отдать в рабство 40 миллионов - это не тот результат, который оправдывает сделку с дьяволом.
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21.08.2020 11:42 Відповісти
новую российскую вакцину уже опробовали на Навальном, теперь надо ещё одну дозу прислать и для Зе
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21.08.2020 12:31 Відповісти
В мене нема можливості заробити гроші, але я можу їх потратити.
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21.08.2020 11:41 Відповісти
Чё, разрабатывальщики смылись? Скоро и делальщики смоются!
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21.08.2020 11:44 Відповісти
Порох мій Президент !!!

Украина не имеет возможности разрабатывать вакцины от коронавируса, но готова начать массовое производство, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7689
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21.08.2020 11:45 Відповісти
Україна не має змоги розробляти вакцини від коронавірусу, але готова почати масове виробництво, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6145
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21.08.2020 11:49 Відповісти
хєровий твій вибір як по мені
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21.08.2020 11:57 Відповісти
на відміну від рабів кумирів не маю..
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21.08.2020 11:59 Відповісти
бо ти сам раб
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21.08.2020 16:35 Відповісти
лише родини та власних пристрастей та активів..
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21.08.2020 16:38 Відповісти
Так у него ж мозг еще при Кучме удалили. Вот он с тех пор Ыном бредит. Даже штаны, куда, как говорит, ему Порошенко насрал, постирать некогда.
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21.08.2020 12:01 Відповісти
наче із старих форумчан, а маячня як у фанатів хама., що потім раптово стали хванатами петі..
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21.08.2020 12:07 Відповісти
Обиделсо? Задолбали вы, зебилы. Не тем что зебилы, а тем, что не учитесь.
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22.08.2020 00:46 Відповісти
Програма кредити під 5-7-9% закрита.
Відкривається програма "гроші від держави у подарунок".
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21.08.2020 12:01 Відповісти
У вас товар у нас купець

https://twitter.com/syhiv25/status/1296483835601915904/photo/1
Україна не має змоги розробляти вакцини від коронавірусу, але готова почати масове виробництво, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1761
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21.08.2020 12:02 Відповісти
Бери и хавай.... Раз твой!
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21.08.2020 11:50 Відповісти
Цей ******* колись закінчиться ?

Україна не має змоги розробляти вакцини від коронавірусу, але готова почати масове виробництво, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1654
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21.08.2020 12:00 Відповісти
Да. Вольнов сказал какому-то ватнику - Никогда не было стыдно за ПАП-а.
И да - мне тоже не было. Посылал Путина..... на Путина. Первый проезидент, который на междун. уровне ставил лысое ничтожество в стойло.
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21.08.2020 11:51 Відповісти
Гарна спроба, але ніколи знову.
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21.08.2020 12:25 Відповісти
позорище
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21.08.2020 11:46 Відповісти
Восени буде біда. Це зелене кодло робить для цього все під бекання ЗЕраженого населення.
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21.08.2020 11:46 Відповісти
А це образи форумчан. Тоді на Форум.
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21.08.2020 12:11 Відповісти
Украина не имеет возможности разрабатывать вакцины от коронавируса, но готова начать массовое производство, - Зеленский
__________________________________________________________________________________
Це говорить той, хто жодного дня не працював на фабриці чи заводі?
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21.08.2020 11:47 Відповісти
А кто из бывших президентов работал на заводе? Янукович наверное? Очень "достойный" человек.
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21.08.2020 11:51 Відповісти
Уявіть, що майже всі президенти знають виробництво, а Зе в цьому не розуміється.
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21.08.2020 12:01 Відповісти
Так из бывших даже Януковощ не обещал разрабатывать вакцины, ничего для этого не имея и не умея. И по лимону не обещал, которые давать не собирался. По говнистости у Бубочки второе место после *****, и то потому, что он мудак.
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21.08.2020 12:04 Відповісти
Типо дайте нам технологии и мы начнем делать, а то что на разработку ушел год времени и миллиарды Зелю не волнует.
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21.08.2020 11:47 Відповісти
Опять сопли жуёт.
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21.08.2020 11:48 Відповісти
Україна не має змоги розробляти вакцини від коронавірусу, але готова почати масове виробництво, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8953

Зеленский лично почистил выгребную яму в селе.
Спасибо ему....
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21.08.2020 11:58 Відповісти
Україна не має змоги розробляти вакцини від коронавірусу, але готова почати масове виробництво, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5265
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21.08.2020 12:00 Відповісти
Україна не має змоги розробляти вакцини від коронавірусу, але готова почати масове виробництво, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9957
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21.08.2020 12:03 Відповісти
Україна не має змоги розробляти вакцини від коронавірусу, але готова почати масове виробництво, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9530
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21.08.2020 12:05 Відповісти
Не верю, он может только гадить...
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21.08.2020 12:06 Відповісти
Мендельша хоть тут маску ему надела)
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21.08.2020 12:09 Відповісти
кто ему тексты пишет то?
что он несет то?
лучше бы смолчал. Слово Аллаху шо я на выборы не ходил(чуть не обосрался от "выбора" кандидатов в первом и от удивления во втором, а в Раду - уже оторжался и тоже забил что-то, чем Зеля играет на пианино "Украина")
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21.08.2020 11:49 Відповісти
Зелень вироблятиме CLOUN-19.
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21.08.2020 11:49 Відповісти
Забагато кандидатів і докторів наук. А науковці давно за кордоном.
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21.08.2020 11:50 Відповісти
и правильно.
на Сайт ЮА публиковался какой-то доктор наук или кто там - так просто мрак же, грит шо такие заоплаты шо докторА чуть не бомжи. Да и то урезали еще финансирование.
та я бы только когти рвал оттуда, а тут Зеля еще и издевается - типо у нас умы - круты, но нужно подождать.... странно шо хоть кто-то еще остался
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21.08.2020 11:54 Відповісти
Хвармацеут
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21.08.2020 11:52 Відповісти
Объясняю на пальцах.
"Производить" вакцину будет та же контора что "производила" тесты - ООО с уставным капиталом 1000 грн., зарегистрированное в бомжатнике на Отрадном?
Вангую - на самуюдешевую китайскую вакцину в гараже юубут клеиться украинские этикетки и перекладываться из коробочки с иероглифами в коробочку с этикеткой на украинскмм языке. И продаваться с наценкой 100%, при этом всех в Украине обяжут закупать только "отечественную" вакцину.
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21.08.2020 11:54 Відповісти
+100500!! зачет. это и к гадалке не ходи. только зеленые мрази могут на горе сограждан бабло варить))) мародереов во все времена обычно к стенке и в расход. а зечмошник им героя Украины выпишет.
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21.08.2020 12:21 Відповісти
Україна не має змоги розробляти вакцини від коронавірусу, але готова почати масове виробництво, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2020
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21.08.2020 11:57 Відповісти
Тут разбавят, там домешают , а потом эту бодягу пустят на обязательную вакцинацию .Та не ЗЕля , прививай своих ЗЕбилов , можешь с Ленки начать , её ж тебе уже не жалко ? )
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21.08.2020 12:07 Відповісти
" До Дня Незалежності ми повинні зробити нову вакцину і показати всім, які ми сильні - вакцини летять, будемо всіх лікувать "

Україна не має змоги розробляти вакцини від коронавірусу, але готова почати масове виробництво, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4263
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21.08.2020 12:07 Відповісти
Шо воно меле?

А тим часом https://censor.net/news/3215122/kolomoyiskiyi_stal_osnovnym_benefitsiarom_poshlin_na_diztoplivo_smi
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21.08.2020 12:08 Відповісти
Шота спам опять не открывается😂😂
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21.08.2020 12:19 Відповісти
Сначала гпу пусть пересадит всю медицинскую мафию
30 лет украинцев мелом вместо лекарств кормили
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21.08.2020 12:20 Відповісти
Україна не має змоги розробляти вакцини від коронавірусу, але готова почати масове виробництво, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4031
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21.08.2020 12:31 Відповісти
Примитивизм 73% власти все больше угнетает. Что же вы наделали, бараны!
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21.08.2020 12:24 Відповісти
иногда лучше промолчать, чем говорить, можно за умного сойти
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21.08.2020 12:24 Відповісти
ПРИЙМЕМО технологію виробництва ліків від ковід у подарунок..
Україна.ПРезидент.

Україна не має змоги розробляти вакцини від коронавірусу, але готова почати масове виробництво, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1600
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21.08.2020 12:28 Відповісти
Пусть зеленский поднимет дело в сбу5-6лет назад
«Крадуцкие» купили в Польше просроченные лекарства
В Украине з перемололи , добавили мел и налепили новых таблеток
Почему зацепило их сбу? Купили 1000упаковок( пример) , а продали как импорт 3000 упаковок
Дело кто то замял
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21.08.2020 12:25 Відповісти
Медицинская мафия везёт в Украину ТОЛЬКО ПРОСРОЧЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА
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21.08.2020 12:26 Відповісти
УКРАЇНА ГОТОВА ПРИЙНЯТИ ПОДАРУНОК....

АЛЕ ЖОДНА ПРИВАТНА ФАРМКОМПАНІЯ БЕЗКОШТОВНО НЕ ДАСТЬ ТЕХНОЛОГІЮ.

ПРИДУРКІВ В СВІТІ БАГАТО,АЛЕ НЕ В КЕРІВНИЦТВІ УСПІШНИХ КОМПАНІЙ.
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21.08.2020 12:26 Відповісти
І виробляти вакцину має виключно бідна людина-патріот Беня Бенєвич Калмойша!
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21.08.2020 12:29 Відповісти
Вакцину им производить,крышечки для банок равнять уже не можите,а им вакцину производить.Маски в Китае покупаета.С такои бурдовакцинои что намешаете,уже мир не справится.ПРОИЗВОДИТЕЛИ!
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21.08.2020 12:31 Відповісти
еще в прошлом тысячелетии делали вакцины из крови заболевших животных, а сейчас 21 век, куча технологий, интернет, свобода информации, но, "разрабатывать возможностей нет" потому что это же тратить бабло, потом отвечать, дескать, чем занимались, легче себе (энерго)ресурсы монополизировать и доить народ пока тот не сдохнет.
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21.08.2020 12:35 Відповісти
зельц нагло продолжает хайповать
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21.08.2020 12:46 Відповісти
Так Украина ни к чему и никогда не готова - готова только к росту коррупции и другим антирекордам.
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21.08.2020 12:54 Відповісти
Он конечно очень глуп. Просто интересно, что ему не хватает для разработки вакцин? В Украине очень сильная фармацевтическая отрасль, есть заводы, специалисты, лаборатории. Нужно просто деньги распределять так, чтобы они шли не в карманы олигархов и чиновников, а на благо страны.
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21.08.2020 12:57 Відповісти
Нужно фарм компании перевести на военный режим
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21.08.2020 13:10 Відповісти
яке ж воно дурне...
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21.08.2020 13:21 Відповісти
Гордон проговорився про зраду

Гордон про зраду шмарклi та дерьмака - https://youtu.be/qcPpPqtX7vs на https://www.youtube.com/watch?v=qcPpPqtX7vs&t=233s 3:53 хвилинi
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21.08.2020 13:56 Відповісти
 
 