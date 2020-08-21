Україна не має змоги розробляти вакцини від коронавірусу, але готова почати масове виробництво, - Зеленський
Україна не має технічних можливостей для проведення досліджень і розробки будь-яких вакцин, у тому числі від коронавірусу, проте ведеться підготовка до масового виробництва, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Від самого початку пандемії ми збирали всіх фахівців. У нас є геніальні медики, і це правда. Технічно ми ніякі вакцини не могли виробляти, ні розробляти з точки зору науки - технічного обладнання, науки медичної теж немає. За всієї поваги, ще раз, до наших медиків і вчених. До них немає питань, вони молодці. Але нічого не було зовсім, лабораторій жодних не було, виробництва вакцин - скажу вам відверто, зараз вже є кілька підприємств, які готові масово виробляти", - розповів він журналістам під час робочого візиту в Миколаївську область, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зеленський зазначив, що Міністерство охорони здоров'я України вже розпочало переговори з країнами-розробниками вакцини від коронавірусу.
"Якщо нам вдасться взяти вакцину в тієї чи іншої країни, ми готові її масово виробляти, допомагаючи іншим країнам і насамперед допомагаючи українцям", - наголосив президент.
Крім того, в Україні планується створити дослідний центр, що спеціалізується на розробці вакцин.
"Питання глобальне про науку, про медицину, про розробку вакцин на майбутнє, тому це завдання вже поставлено. Міністерство охорони здоров'я і прем'єр-міністр окремо збирають вчених, ми будемо робити окремий центр, збирати найкращих вчених України, щоб ми з вами перед будь-якими майбутніми викликами були готові. На це потрібен час, але я вважаю, що у нас, якщо є бажання, то все інше ми зробимо", - повідомив Зеленський.
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Вони вважають, що діяльність Зеленського на посаді президента є демонтажем Української держави. Звернення, опубліковане у газеті "Слово Просвіти", підписали Дмитро Павличко, Богдан Горинь, Юрій Щербак, Володимир Василенко, Микола Горбаль, Василь Овсієнко, Ігор Калинець та інші.
Арестовать счета
Всех пересадить
А богатыреву на электрический стул
Відкривається програма "гроші від держави у подарунок".
https://twitter.com/syhiv25/status/1296483835601915904/photo/1
И да - мне тоже не было. Посылал Путина..... на Путина. Первый проезидент, который на междун. уровне ставил лысое ничтожество в стойло.
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Це говорить той, хто жодного дня не працював на фабриці чи заводі?
Зеленский лично почистил выгребную яму в селе.
Спасибо ему....
что он несет то?
лучше бы смолчал. Слово Аллаху шо я на выборы не ходил(чуть не обосрался от "выбора" кандидатов в первом и от удивления во втором, а в Раду - уже оторжался и тоже забил что-то, чем Зеля играет на пианино "Украина")
на Сайт ЮА публиковался какой-то доктор наук или кто там - так просто мрак же, грит шо такие заоплаты шо докторА чуть не бомжи. Да и то урезали еще финансирование.
та я бы только когти рвал оттуда, а тут Зеля еще и издевается - типо у нас умы - круты, но нужно подождать.... странно шо хоть кто-то еще остался
"Производить" вакцину будет та же контора что "производила" тесты - ООО с уставным капиталом 1000 грн., зарегистрированное в бомжатнике на Отрадном?
Вангую - на самуюдешевую китайскую вакцину в гараже юубут клеиться украинские этикетки и перекладываться из коробочки с иероглифами в коробочку с этикеткой на украинскмм языке. И продаваться с наценкой 100%, при этом всех в Украине обяжут закупать только "отечественную" вакцину.
А тим часом https://censor.net/news/3215122/kolomoyiskiyi_stal_osnovnym_benefitsiarom_poshlin_na_diztoplivo_smi
30 лет украинцев мелом вместо лекарств кормили
Україна.ПРезидент.
«Крадуцкие» купили в Польше просроченные лекарства
В Украине з перемололи , добавили мел и налепили новых таблеток
Почему зацепило их сбу? Купили 1000упаковок( пример) , а продали как импорт 3000 упаковок
Дело кто то замял
АЛЕ ЖОДНА ПРИВАТНА ФАРМКОМПАНІЯ БЕЗКОШТОВНО НЕ ДАСТЬ ТЕХНОЛОГІЮ.
ПРИДУРКІВ В СВІТІ БАГАТО,АЛЕ НЕ В КЕРІВНИЦТВІ УСПІШНИХ КОМПАНІЙ.
Гордон про зраду шмарклi та дерьмака - https://youtu.be/qcPpPqtX7vs на https://www.youtube.com/watch?v=qcPpPqtX7vs&t=233s 3:53 хвилинi