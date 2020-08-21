За добу в Києві виявили 156 випадків COVID-19, серед інфікованих шестеро медиків, - Кличко
Станом на 21 серпня в Києві 11 328 підтверджених випадків COVID-19.
Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Столиця залишається в "жовтій зоні" епідеміологічної небезпеки. Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася за минулу добу на 156 осіб. Сьогодні в столиці 11 328 підтверджених випадків COVID-19", - зазначив мер.
Серед захворілих 93 жінки віком від 21 до 79 років і шість дівчаток від 1 року до 17. А також 55 чоловіків віком від 20 до 84 років і двоє хлопчиків - трьох і п'яти років. Захворіли зокрема і шестеро медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Вилікувалася за минулу добу 21 особа. Загалом коронавірус перемогли 3606 жителів Києва.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом'янському районі - 26, Голосіївському - 21, Дніпровському районі - 19 випадків", - зазначив Кличко.
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