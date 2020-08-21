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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві виявили 156 випадків COVID-19, серед інфікованих шестеро медиків, - Кличко

За добу в Києві виявили 156 випадків COVID-19, серед інфікованих шестеро медиків, - Кличко

Станом на 21 серпня в Києві 11 328 підтверджених випадків COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Столиця залишається в "жовтій зоні" епідеміологічної небезпеки. Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася за минулу добу на 156 осіб. Сьогодні в столиці 11 328 підтверджених випадків COVID-19", - зазначив мер.

Серед захворілих 93 жінки віком від 21 до 79 років і шість дівчаток від 1 року до 17. А також 55 чоловіків віком від 20 до 84 років і двоє хлопчиків - трьох і п'яти років. Захворіли зокрема і шестеро медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Вилікувалася за минулу добу 21 особа. Загалом коронавірус перемогли 3606 жителів Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом'янському районі - 26, Голосіївському - 21, Дніпровському районі - 19 випадків", - зазначив Кличко.

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19400) Кличко (3505) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Поддерживая приемлемый процент занятости коек больниц первой волны, Кличко их добавляет в Александровской больнице со 150 в мае, до 430 сейчас.
15 мая, 2 июня, 5 июля на них валялось по 200 чел,, 5 августа - 280, сейчас - 470. Количество умерших в Киеве к 20 августа то же, что за весь июль.
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21.08.2020 12:09 Відповісти
 
 