Рейтинг партії "Слуга народу" впав на 15% від початку року, - опитування "Демініціатив"
Рейтинг політичної партії "Слуга народу" падає, але вона залишається лідером електоральних симпатій українців.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" ім.Ілька Кучеріва Андрій Сухарина із посиланням на дослідження, проведене його організацією спільно з Центром Разумкова.
"Слуга народу" залишається лідером електоральних симпатій, але при цьому її рейтинг поступово зменшується. Якщо на початку року вона могла претендувати на 45% виборців серед тих, хто визначився і буде голосувати, то на сьогодні цей показник уже менший за 30%, але все одно вони залишаються беззастережним лідером", - сказав Сухарина в п'ятницю під час презентації дослідження.
У Фонді "Демініціативи" розрізняють два види партій-протилежностей: за віком виборців і за регіоном їхнього проживання.
"У нас є дві протилежні партії - партія студентів та молоді й партія пенсіонерів. Ні для кого не секрет, що партія молоді – це "Слуга народу". 6 із 10 її виборців це люди молодші за 40 років, а це багато, тому що в нас у структурі електорату більше старших людей. "ОПЗЖ" - протилежна картина, там 7 із 10 виборців - це люди від 50 років. Серед інших партій, за винятком "Батьківщини", немає таких сильних відмінностей, зате є відмінності в регіоні проживання - тут відмінності між "ЄС" і "ОПЗЖ". У "ЄС" майже всі виборці живуть на заході і в центрі - це майже 85% їхніх виборців, а у "ОПЗЖ" - на сході й півдні, і на сході фактично половина їхніх виборців", - сказав Сухарина.
Соціологічне дослідження було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та Центром Разумкова із 14 до 19 серпня 2020 року за фінансової підтримки посольства Нідерландів в Україні.
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Источник: https://censor.net/n3215125
Ничего, сейчас Макарыч пробьет, чтобы в ЛДНР были выборы, там за ОПЗЖ 100% проголосуют, если не 176%.
И Тягнибок , и Гриценко , и Тимошенко , а так же Трамп и Билл Гейтс .
Мертветчук это межгаллактический император орков ... Вон и марсоход Маск запустил - там тоже агенты тафарыща Мээээ !
зеленський йде на...р.
ОТ ПОДОБАЄТЬСЯ МЕНІ ЯК МОЖНА ДАТИ ГРОШИКІВ ТАКИЙ СОБІ РЕЙТИНГОВІЙ КОНТОРІ І ТОБІ НАРИСУЮТЬ ПОПУЛЯРНІСТЬ НАВІТЬ РИГАМ ЯКІ ПІСЛЯ МАЙДАНУ ЗНАХОДЯТЬСЯ У КОМІ
P S - Дуже жаль що не в КОМІ АССР
Це 96 мільйонів гривень!!!
Була проведена державна экспертиза СБУ, яка підтвердила відсутність збитків у справі "Роттердам +".
Також встановлено, що у розслідуванні справи "Роттердам +" брали участь 15 детективів НАБУ і 7 прокурорів САП. Загальні витрати з держбюджету на їх роботу склали 96 млн грн, за оцінками екс-голови НКРЗКУ Дмитра Вовка.
Ось ці гроші, витрачені на утримання обісраних дармоєдів з НАБУ і САП, і є сумою збитків від формули «Роттердам +».