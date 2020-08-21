Рейтинг партії "Слуга народу" впав на 15% від початку року, - опитування "Демініціатив"

Рейтинг політичної партії "Слуга народу" падає, але вона залишається лідером електоральних симпатій українців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" ім.Ілька Кучеріва Андрій Сухарина із посиланням на дослідження, проведене його організацією спільно з Центром Разумкова.

"Слуга народу" залишається лідером електоральних симпатій, але при цьому її рейтинг поступово зменшується. Якщо на початку року вона могла претендувати на 45% виборців серед тих, хто визначився і буде голосувати, то на сьогодні цей показник уже менший за 30%, але все одно вони залишаються беззастережним лідером", - сказав Сухарина в п'ятницю під час презентації дослідження.

Читайте також: Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,5%, ОПЗЖ - 18,3%, ЄС - 18,1%, "Батьківщина" - 10,4%, "Сила і честь" - 6,5% - опитування Центру Разумкова і "Соцісу". ІНФОГРАФІКА

У Фонді "Демініціативи" розрізняють два види партій-протилежностей: за віком виборців і за регіоном їхнього проживання.

"У нас є дві протилежні партії - партія студентів та молоді й партія пенсіонерів. Ні для кого не секрет, що партія молоді – це "Слуга народу". 6 із 10 її виборців це люди молодші за 40 років, а це багато, тому що в нас у структурі електорату більше старших людей. "ОПЗЖ" - протилежна картина, там 7 із 10 виборців - це люди від 50 років. Серед інших партій, за винятком "Батьківщини", немає таких сильних відмінностей, зате є відмінності в регіоні проживання - тут відмінності між "ЄС" і "ОПЗЖ". У "ЄС" майже всі виборці живуть на заході і в центрі - це майже 85% їхніх виборців, а у "ОПЗЖ" - на сході й півдні, і на сході фактично половина їхніх виборців", - сказав Сухарина.

Соціологічне дослідження було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та Центром Разумкова із 14 до 19 серпня 2020 року за фінансової підтримки посольства Нідерландів в Україні.