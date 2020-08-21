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Рейтинг партії "Слуга народу" впав на 15% від початку року, - опитування "Демініціатив"

Рейтинг партії

Рейтинг політичної партії "Слуга народу" падає, але вона залишається лідером електоральних симпатій українців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" ім.Ілька Кучеріва Андрій Сухарина із посиланням на дослідження, проведене його організацією спільно з Центром Разумкова.

"Слуга народу" залишається лідером електоральних симпатій, але при цьому її рейтинг поступово зменшується. Якщо на початку року вона могла претендувати на 45% виборців серед тих, хто визначився і буде голосувати, то на сьогодні цей показник уже менший за 30%, але все одно вони залишаються беззастережним лідером", - сказав Сухарина в п'ятницю під час презентації дослідження.

Читайте також: Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,5%, ОПЗЖ - 18,3%, ЄС - 18,1%, "Батьківщина" - 10,4%, "Сила і честь" - 6,5% - опитування Центру Разумкова і "Соцісу". ІНФОГРАФІКА

У Фонді "Демініціативи" розрізняють два види партій-протилежностей: за віком виборців і за регіоном їхнього проживання.

"У нас є дві протилежні партії - партія студентів та молоді й партія пенсіонерів. Ні для кого не секрет, що партія молоді – це "Слуга народу". 6 із 10 її виборців це люди молодші за 40 років, а це багато, тому що в нас у структурі електорату більше старших людей. "ОПЗЖ" - протилежна картина, там 7 із 10 виборців - це люди від 50 років. Серед інших партій, за винятком "Батьківщини", немає таких сильних відмінностей, зате є відмінності в регіоні проживання - тут відмінності між "ЄС" і "ОПЗЖ". У "ЄС" майже всі виборці живуть на заході і в центрі - це майже 85% їхніх виборців, а у "ОПЗЖ" - на сході й півдні, і на сході фактично половина їхніх виборців", - сказав Сухарина.

Соціологічне дослідження було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та Центром Разумкова із 14 до 19 серпня 2020 року за фінансової підтримки посольства Нідерландів в Україні.

Автор: 

Демініціативи (82) рейтинг (1645) Слуга народу (2809)


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Топ коментарі
+50
Я не поддерживаю партию "СН"
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21.08.2020 12:17
+47
"Слуга народа" остается лидером электоральных симпатий, но ее рейтинг уменьшается. Сегодняшний показатель - меньше 30%, - "Деминициативы" - Цензор.НЕТ 2110
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21.08.2020 12:18
+40
"Слуга народу" залишається лідером електоральних симпатій, але її рейтинг зменшується. Сьогоднішній показник - менше 30%, - "Демініціативи" - Цензор.НЕТ 8489
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21.08.2020 12:37
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Ну ... морда его стала толще и блестеть стал как полированный.
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21.08.2020 17:37 Відповісти
Идиоты не искоренимы, сначала им подавай нарко.бубочку весящую на бенином члене, теперь полицаевского Выродка с его хитрожопым рабиновичем с двумя ходками и дурдомом за плечами!!!
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21.08.2020 12:48 Відповісти
Если учесть что прошел только один год, а тенденция как " камень с горы" то все еще впереди.. как известно скорость будет только нарастать. Но дело в том что большая часть перекочевывает в ОПЗЖ , партию Шария, ОПБ, "Наш край" ( и подобные проекты) Вот еще Пальчевский нарисовался.. в итоге они и пожрут основной рейтинг "слуг" ( в проукраинские силы от силы отойдет 2-3%) то что еще осталось держится за счет личности Зеленского ( но его притягательность тает как снег в марте, Голобородько уже ( приказал долго жить)). В общем картина маслом если сейчас прокремлевские силы где то под 30% в сумме, то что будет дальше..
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21.08.2020 12:49 Відповісти
Місцеві вибори все покажуть, а ці опроси роблятся на замовлення.
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21.08.2020 12:59 Відповісти
"...а ці опроси роблятся на замовлення" - Другое дело выборы, которые делаются по чесноку!
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21.08.2020 13:17 Відповісти
Дійсно "по чесноку" Сам перевіряв.
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21.08.2020 17:15 Відповісти
Багато в Україні поціновувачів "какая разніца"
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21.08.2020 13:04 Відповісти
""ОПЗЖ" - это почти 22% избирателей среди тех, кто определился и будет голосовать"
Источник: https://censor.net/n3215125

Ничего, сейчас Макарыч пробьет, чтобы в ЛДНР были выборы, там за ОПЗЖ 100% проголосуют, если не 176%.
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21.08.2020 13:07 Відповісти
Дутый рейтинг партии клована впечатляет корабельную сосну
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21.08.2020 13:08 Відповісти
так, все вірно - навіть через рік шапіто ще багато залишилося (й:і) б @ н @ тів....
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21.08.2020 13:17 Відповісти
скільки зебілів за рік розгубили...
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21.08.2020 13:30 Відповісти
Украине нужен политик типа Бальцерович а, Вацлава Гавела.... Пилсудского, Петлюры, Саакашвили....
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21.08.2020 13:31 Відповісти
Сначала --- Пиночета.... И --- стадион....
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21.08.2020 13:43 Відповісти
Анархия чтоб создать самоуправлние вот что нужно, природный порядок устройства людей без политиков. И одновремено Республику Громад.
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21.08.2020 15:02 Відповісти
ось про Сраку тут згадувати не потрібно. Всі інші є поважними особистостями серед тих націй, де вони були відомими національними діячами, а от щось про Сраку грузини яко-сь так не згадують, чому?
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21.08.2020 18:02 Відповісти
Коррупция 6 место в мире, бюджет в 12 раз, ВВП больше чем в 4 раза.....
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22.08.2020 13:05 Відповісти
Сила хомяка на 5 месте??? Ахахаха! Какой уматный рейтинг!
"Слуга народу" залишається лідером електоральних симпатій, але її рейтинг зменшується. Сьогоднішній показник - менше 30%, - "Демініціативи" - Цензор.НЕТ 8687
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21.08.2020 13:37 Відповісти
Враховуючи те, що це людина мертвечука.
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21.08.2020 15:11 Відповісти
Це людина? Ахаха! Це хомяк!
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21.08.2020 18:06 Відповісти
У порохоботов , все кто не за пана-Пэ , усе от Мертветчука .
И Тягнибок , и Гриценко , и Тимошенко , а так же Трамп и Билл Гейтс .
Мертветчук это межгаллактический император орков ... Вон и марсоход Маск запустил - там тоже агенты тафарыща Мээээ !
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21.08.2020 20:52 Відповісти
о цей виродок би нахом'ячив, як би тільки доліз до влади з жидівським дімоном-пірамідкою!
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21.08.2020 18:04 Відповісти
Ну не тільки з дімоном-пірамідкою але й юрою-циплятком-косюком)
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21.08.2020 18:07 Відповісти
"Слуга народу" залишається лідером електоральних симпатій, але її рейтинг зменшується. Сьогоднішній показник - менше 30%, - "Демініціативи" - Цензор.НЕТ 7921. .
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21.08.2020 14:17 Відповісти
150% у точку!
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21.08.2020 18:05 Відповісти
Врятуй майбутнє своїх дітей! Забери у них паспорти!
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21.08.2020 15:08 Відповісти
Итог, 40/1 , слуги нарота гниль
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21.08.2020 15:17 Відповісти
Голосовать за клоуна это хуже чем за ОПЗЖ. Там хоть какая то идеологическая подоплека есть, а это просто отстойное чмо без каких либо взглядов.
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21.08.2020 15:19 Відповісти
В моєму оточенні зебілів вже немає. Спитала у товариша, у нього всі друзі похворіли в 2019, каже одужали всі до єдиного. То хто ж за те "зЕ"?
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21.08.2020 16:07 Відповісти
Как же трудно признать себя дураком? Некоторые маскируются....спросишь ,-голосовал за пианиста? - Не-е-е ! А голосовал иудушка...
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21.08.2020 16:24 Відповісти
Українці все ж самогубці.
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21.08.2020 17:10 Відповісти
Це не думки українців. Це маніпуляція. Хто заплатив "соціологам", той отримав потрібний результат опитування.
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21.08.2020 18:19 Відповісти
але все одно, що не партія, то все одно якесь ГІМНО
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21.08.2020 18:37 Відповісти
Добре, що найближчим часом не буде парламентських виборів. В цьому рейтингу немає таких, за кого можна голосувати.
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21.08.2020 18:52 Відповісти
Рейтинг политической партии "Слуга народа" падает, но она остается лидером электоральных симпатий ОСОБО ТУГИХ украинцев
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21.08.2020 19:49 Відповісти
дела плохие - а перспектива еще хуже . . . единственная на 100% про-европейская партия в зРаде - "ГОЛОС" имеет сейчас минимальный рейтинг
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21.08.2020 20:17 Відповісти
Опитано 2018, перед этим 2019 человек. На область 100 человек, ни о чём. В Раде лучше всех работала Свобода
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21.08.2020 20:28 Відповісти
Пальчевский может легко стать новым лидером. Есть потребность в новой силе. Саакашвили ему впридачу
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21.08.2020 20:29 Відповісти
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21.08.2020 22:24 Відповісти
какие достижения у Пальчевского ????????
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21.08.2020 23:11 Відповісти
Если в начале года она имела 45 избирателей из 100, а сегодня - меньше 30 из 100, то она потеряла 15 человек из 45, это называется падение на треть или 33%, а не "на 15%". Математики ёпт.
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21.08.2020 20:30 Відповісти
Люди не голосуйте за эти фуфлыжные олигархические партии! Голосуйте всегда за националистов!!! Нужно вычистить все партии обокравшие нашу страну до липки. На всех выборах ищите в списках националистов и голосуйте только за националистов! Националисты - это идейные люди в основном и многие доказали в боях свою преданность Украине! Конечно бывают националисты и не настоящие и от олигархов и от РФ засланные козачки и лучше перебирать и голосовать за нормальных националистов. Было бы хорошо, чтобы больше националистов в Украине появлялось и создавались больше национальных партий! Чтобы вся рада была может даже с многими партиями, вот только чтобы они были все до единой националистическими и голосовали исключительно в интересах Украины и Украинских интересов!!! И плюс нужно быстрее ввести прямую демократию и чтобы народ мог ветировать законы плохие и необходимо быстрее ввести закон, как в Англии, что избиратели могут отзывать депутатов, если тот обещал до выборов представлять интересы людей, а придя к власти перестал представлять интересы его избирателей и можно его отозвать и так должно быть в Украине тоже!!! Тогда начнет налаживаться все в стране!!!
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21.08.2020 21:27 Відповісти
Получается что мы вырастили такую дебильную молодежь?
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21.08.2020 21:37 Відповісти
За Порошенко та партію Європейська Солідарність!
зеленський йде на...р.
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21.08.2020 22:23 Відповісти
Голосування, котре запропонував Frol Fedoroff, вказує на те, що рейтинг Зеленського дорівнює НУЛЮ!!!
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21.08.2020 22:27 Відповісти
Рейтинг политической партии "Слуга народа" падает, но она остается лидером электоральных симпатий украинцев. Источник: https://censor.net/n3215125

ОТ ПОДОБАЄТЬСЯ МЕНІ ЯК МОЖНА ДАТИ ГРОШИКІВ ТАКИЙ СОБІ РЕЙТИНГОВІЙ КОНТОРІ І ТОБІ НАРИСУЮТЬ ПОПУЛЯРНІСТЬ НАВІТЬ РИГАМ ЯКІ ПІСЛЯ МАЙДАНУ ЗНАХОДЯТЬСЯ У КОМІ
P S - Дуже жаль що не в КОМІ АССР
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21.08.2020 22:34 Відповісти
Рейтинг партії "Слуга народу" впав на 15% від початку року, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 282
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21.08.2020 23:30 Відповісти
Нарешті!!! Сума збитків від формули «Роттердам+» встановлена!!!
Це 96 мільйонів гривень!!!
Була проведена державна экспертиза СБУ, яка підтвердила відсутність збитків у справі "Роттердам +".
Також встановлено, що у розслідуванні справи "Роттердам +" брали участь 15 детективів НАБУ і 7 прокурорів САП. Загальні витрати з держбюджету на їх роботу склали 96 млн грн, за оцінками екс-голови НКРЗКУ Дмитра Вовка.
Ось ці гроші, витрачені на утримання обісраних дармоєдів з НАБУ і САП, і є сумою збитків від формули «Роттердам +».
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22.08.2020 00:47 Відповісти
Летять самалети і будем всех бамбіть )) как сказал наш преЗедент))
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22.08.2020 00:54 Відповісти
ну дефіцит бюджету 30%, рейтинг слуг урода 30%. Савпадєніє? Нє думаю!
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22.08.2020 01:19 Відповісти
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