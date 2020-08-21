Зростання захворюваності на COVID-19 повністю зупинить медицину і держава нічого не зможе зробити, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський закликав українців дотримуватися правил карантину в церквах, на весіллях і в місцях великого скупчення людей.
Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Президент нагадав, що за минулу добу в Україні зафіксовано понад 2,1 тис. випадків COVID-19.
"Ми вже на цій хвилі за 2 тисячі. Вона дуже небезпечна ... Не тільки про кількість людей ми говоримо, а про те, що ми не можемо просто зробити тільки інфекційні лікарні і поставити там ліжка і переобладнання робити у всіх лікарнях. Тому збільшення кількості хворих нам просто зупинить повністю медицину і держава нічого не зможе зробити вже. Зараз все залежить від людей. Просто ходіть у масках і просто обережно", - підкреслив Зеленський.
Також глава держави закликав українців дотримуватися правил карантину в церквах, на весіллях і в місцях великого скупчення людей.
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А оказалось шо ви чемпиони только по попилу бабла на Ковид...
только вот облом у 73; - фонд ковид-19 раздеребанили, и теперь 73% будут сами оплачивать своё лечение под пиар по зомбоящику "все расходы на лечение за счет государства"(шмаркля)
Израиль находится в КРАСНОЙ зоне по эпидемии.
Перемещение людей из этих зон в Украину - это прямое преступление режима Зеленского.
Необычные симптомы, потому что вирусы, которые вызывают обычное ОРВИ постоянно мутируют.
а все кто против шмаркли - накуй вас, зебилов посылало и пинало за то что НИЧЕГО не делаете по борьбе с ковид-19
как кацапы, переставшие верить в х*уйло, но продолжающие орать "во всем виноват Госдеп и Запад!"
"АТО должно длиться 2 недели, каждый воин получит 1000 долларов в день, реформы или проводятся сразу, или не проводятся никогда"
П. Порошенко
2014
"1000 долларов в день" - пі...ж! Де 4000$ вчителям від ЗЄ?!??!
Порох хоч і наобіцяв провести реформи швидко, але все ж проводив і вони виявилися більш корисними ніж ті що наприймали слуги урода в турборежимі.
Перш ніж писати якусь х...ню, спершу подумай своєю довбнею, якщо вона в тебе є.
ннапомню лаптеногим, что о 4000 долларах в месяц учителям - кивала шмаркля под пиарчик "как круто ****** зебилов на пиаре и хайпе!"
Ежу понятно, где-то за углом сидит Зеленский и лично с каждого срывает маску!!!
...
Зе - г@ндон!
Но, это в идеальном случае. Если найдётся генерал Пиночетенко.
Восени усі критики, яким пофіг було на карантинні заходи і які ходили без маски будуть молити Бога, щоб він їх врятував, оскільки тоді вже не буде місць в лікарнях і кожен буде рятувати себе сам.
Тому критикуйте цього дебіла і далі. Проте пам'ятайте, що ви нічого не зробили щоб перебороти пандемію, начхавши на попередження влади носити маски.
Не плачьте, "слуги". Ваше время подбирается к вам. У Хозяев бабло закончилось.
Выбирайте каштаны на Хрещатике.
или на наркоте.ибо такое может мести только торчок.
А как все хорошо начиналось полтора года назад, была абсолютная власть (как сказал Богдан), красные плавки и шаурма.
Чтобы имея абсолютную власть все проср*ть - это талант нужен, "бубочка", тут я снимаю шляпу.
После того, как столь массивно подорвались 'удобрения" в Бейруте, доходам рептилоидов от торговли героином был нанесен столь массивный ущерб, что китайские смотрящие эвакуировались из Мельбурна (рейс китайских авиалиний из Мельбурнского аэропорта во время комендантского без указания места назначения), а Леха Навальный потравился.
Гоовьтесь, "бубочка", ДОПРовскую карзинку для платных камер (благо, Малюська построил), теплые вещички не забудьте.
Денежки у хозяев закончились, а Порошенко-Турчинов-ВСУ или ОПЗЖ вас, Слуги Народные, судить будут (и это в лучшем случае).
А что в худшем случае для вас, твари зеленые - я и помыслить не могу.
Гордон про зраду шмарклi та дерьмака - https://youtu.be/qcPpPqtX7vs на https://www.youtube.com/watch?v=qcPpPqtX7vs&t=233s 3:53 хвилинi
Кравчук 1991-1994 +91 900
Кучма 1994-2005 -3 578 138
Ющенко 2005-2010 -1 317 870
Янукович 2010-2014 -536 692
Порошенко 2014-2019 -3 313 887 без Донбасса и Крыма
должен быть план
все знали его
сразу видно что сделали что нет
а так пудрят мозги
делают умный вид и рабочий вид
Фото paparazzza /Shutterstock.com: бреславские хасиды в Умани
Не добившись отклика от правительства Израиля, глава национального проекта «Маген Исраэль» Рони Гамзу обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом наложить запрет на хасидские торжества в Умани.
Публикуем полный текст экстраординарного письма, в котором официальный представитель Государства Израиль предупреждает главу другого государства об угрозе, исходящей от израильских граждан, и просит принять меры против этой угрозы:
«Я обращаюсь к Вам как глава национального штаба по борьбе с коронавирусом Государства Израиль. Хочу поделиться с Вами своими тревогами в связи с ожидаемым приездом тысяч израильтян из ультра-ортодоксальной общины, которые планируют посетить город Умань Черкасской области для ежегодного паломничества на могилу рабби Нахмана.
Как Вам, возможно, известно, Израиль все еще имеет дело с относительно высокой заболеваемостью коронавирусом. Несмотря на жесткие меры, принимаемые правительством, скорость распространения инфекции остается высокой, и заболеваемость особенно высока в ультра-ортодоксальных общинах. Хочу выразить свое беспокойство, что две недели интенсивных празднеств в сердце Умани, где десятки тысяч будут праздновать в плотных толпах, неизбежно возымеет тяжкие краткосрочные и долгосрочные последствия как для местного населения Умани, так и за ее пределами, а также в Государстве Израиль. Такого рода сборища в такое время должны вызвать массовые вспышки инфекции среди туристов и местных жителей, которые станут тяжким бременем для местных систем здравоохранения, а еще тысячи (зараженных - ред.) вернутся в Израиль и будут распространять вирус здесь», - предупреждает профессор Гамзу президента Зеленского.
«Эти ежегодные празднества имеют большое фольклорное значение, но наши трудные времена требуют других мер. Я верю, что здоровье и безопасность народов Украины и Израиля должна быть выше потребности в проведении этих ритуалов. Настоятельно прошу Вас наложить запрет на эти празднования в нынешнем году, в рамках глобальных усилий по остановке этой ужасной пандемии», - заключает глава национального проекта «Маген Исраэль».
На заседании корона-кабинета в четверг вечером профессор Гамзу призвал правительство полностью запретить прямые чартерные рейсы в Украину из израильских аэропортов в сезон осенних праздников. Предложение не было утверждено, голосование перенесено на воскресенье - предпоследний день существования «чрезвычайного правительства».
https://news.israelinfo.co.il/world/88860