Зростання захворюваності на COVID-19 повністю зупинить медицину і держава нічого не зможе зробити, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав українців дотримуватися правил карантину в церквах, на весіллях і в місцях великого скупчення людей.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Президент нагадав, що за минулу добу в Україні зафіксовано понад 2,1 тис. випадків COVID-19.

"Ми вже на цій хвилі за 2 тисячі. Вона дуже небезпечна ... Не тільки про кількість людей ми говоримо, а про те, що ми не можемо просто зробити тільки інфекційні лікарні і поставити там ліжка і переобладнання робити у всіх лікарнях. Тому збільшення кількості хворих нам просто зупинить повністю медицину і держава нічого не зможе зробити вже. Зараз все залежить від людей. Просто ходіть у масках і просто обережно", - підкреслив Зеленський.

Також глава держави закликав українців дотримуватися правил карантину в церквах, на весіллях і в місцях великого скупчення людей.

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