У лікарнях Києва перебувають 499 пацієнтів із COVID-19, 92 з них - у важкому стані. Зростає кількість хворих на пневмонію, - Кличко
У лікарнях столиці перебувають сьогодні 499 хворих на коронавірус. 92 пацієнти - у важкому стані, 8 - підключені до апаратів ШВЛ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.
"У нас збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах медзакладів столиці перебувають 499 хворих на COVID-19. У тому числі 18 дітей. 92 пацієнти - у важкому стані. 8 – на апаратах ШВЛ. Із підозрою на коронавірус в лікарнях - 51 киянин. А хворих на пневмонію тільки минулої доби госпіталізували 99. Всього у лікарнях таких пацієнтів - майже 700", - зазначив Кличко.
За словами мера, на сьогодні лікарні першої хвилі фактично функціонують як інфекційні госпіталі. Готові вже приймати хворих на COVID-19 і лікарні другої хвилі. Вони забезпечені медикаментами, мають все необхідне для лікування таких пацієнтів обладнання.
"Місто оперативно ухвалює необхідні рішення відповідно до епідеміологічної ситуації. Але хочу наголосити: чи упередимо стрімке розповсюдження вірусу, щоб зберегти здоров'я людей і не повернутися до суворих обмежень, – залежить від кожного з нас. Елементарні правила мають стати звичкою. Бо ми, на жаль, живемо в новій реальності. Не тільки Україна. Не складно користуватися захисною маскою, часто мити руки та обробляти їх антисептиком. Дотримуватися соціальної дистанції. Пам'ятайте про це!" - наголосив Віталій Кличко.
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Виташка, а вот тут поподробней. - не в конституции ли написано шо гос-во ДОЛЖНО обеспечить шоп "несложно напялить намордник и взбрызгнуть на клешни"?
Не? Тупой мужик, ты тока шо, или кто там за тя пишет эти высеры(он поумней, как видно), наложил на конституцию.
с хера ли люди сами, платя налоги, должны носить намордники, менять их каждые 2ч. и еще взбрызгивать? тогда отменяйте налоги, козлы. офонаревшие просто твари, Бокс ПНП(пошел на Путина)
Штраф БОЛЬШОЙ- размер зарплаты
Кличко - прими решение Киевсовета
Це коммуна- и жизнь ее жителей
всі великі магазини -охорона на вході перевіряє температуру..
проблема зносінням масок "під носом"...у маршрутках і менших магазинах...
Чому в інших містах це не роблять -невідомо..
как сама знаете, в норм. странах, например в Словакии
но у вас хоть чет как-то поддерживают людей, а не как на совдепии - Гав, Гав, одень трусы и крестик, Гав-Гав - а че ты с крестиком и в трусах то? Гав-Гав - с вас штраф "гражданин" за трусы без крестика.
Виташка, а вот тут поподробней. - не в конституции ли написано шо гос-во ДОЛЖНО обеспечить шоп "несложно напялить намордник и взбрызгнуть на клешни"?
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Це дійсно проблема..
Еіде не прописані ЗАКОНОМ "санітарні правила"..
ДЕбілоїди в МОЗ,у ВР І УРЯДІ мали би це зробити за пів року ? ?
наприклад,прописати штраф за носіння(має бути відеодоказ на 2-3 хвилини) маски"під носом" 500 грн..
Ті кого оштрафували - сміливо подають в ЄСПЛ - виргають справу і відшкодування платить бюджет(лохи). ось і все, до копійки. шо я хтів сказати.
Але бабло прої..ала.. на різні Схеми,що діють з часів Порошенко БЕЗПЕРЕШКОДНО..
Даже оборудование
А НЕ ДЕЛАЙТЕ ДЕНЕГ НА СМЕРТНИКАХ
Начала отсеките пневмонию
Знаєте як ?
Бюджет прохудился, грядет вакцинация
Пневмония от постоянного ношения одной без замены на свежую маски.
Часто наблюдаю картину, плетется по пустынной улице тело в маске и в перчатках, еле сдерживаю себя от смеха, но покашлять возле уха очень хочется.