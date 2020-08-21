У лікарнях Києва перебувають 499 пацієнтів із COVID-19, 92 з них - у важкому стані. Зростає кількість хворих на пневмонію, - Кличко

У лікарнях столиці перебувають сьогодні 499 хворих на коронавірус. 92 пацієнти - у важкому стані, 8 - підключені до апаратів ШВЛ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

"У нас збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах медзакладів столиці перебувають 499 хворих на COVID-19. У тому числі 18 дітей. 92 пацієнти - у важкому стані. 8 – на апаратах ШВЛ. Із підозрою на коронавірус в лікарнях - 51 киянин. А хворих на пневмонію тільки минулої доби госпіталізували 99. Всього у лікарнях таких пацієнтів - майже 700", - зазначив Кличко.

За словами мера, на сьогодні лікарні першої хвилі фактично функціонують як інфекційні госпіталі. Готові вже приймати хворих на COVID-19 і лікарні другої хвилі. Вони забезпечені медикаментами, мають все необхідне для лікування таких пацієнтів обладнання.



"Місто оперативно ухвалює необхідні рішення відповідно до епідеміологічної ситуації. Але хочу наголосити: чи упередимо стрімке розповсюдження вірусу, щоб зберегти здоров'я людей і не повернутися до суворих обмежень, – залежить від кожного з нас. Елементарні правила мають стати звичкою. Бо ми, на жаль, живемо в новій реальності. Не тільки Україна. Не складно користуватися захисною маскою, часто мити руки та обробляти їх антисептиком. Дотримуватися соціальної дистанції. Пам'ятайте про це!" - наголосив Віталій Кличко.

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