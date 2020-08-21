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Новини Коронавірус і карантин
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У лікарнях Києва перебувають 499 пацієнтів із COVID-19, 92 з них - у важкому стані. Зростає кількість хворих на пневмонію, - Кличко

У лікарнях Києва перебувають 499 пацієнтів із COVID-19, 92 з них - у важкому стані. Зростає кількість хворих на пневмонію, - Кличко

У лікарнях столиці перебувають сьогодні 499 хворих на коронавірус. 92 пацієнти - у важкому стані, 8 - підключені до апаратів ШВЛ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

"У нас збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах медзакладів столиці перебувають 499 хворих на COVID-19. У тому числі 18 дітей. 92 пацієнти - у важкому стані. 8 – на апаратах ШВЛ. Із підозрою на коронавірус в лікарнях - 51 киянин. А хворих на пневмонію тільки минулої доби госпіталізували 99. Всього у лікарнях таких пацієнтів - майже 700", - зазначив Кличко.

За словами мера, на сьогодні лікарні першої хвилі фактично функціонують як інфекційні госпіталі. Готові вже приймати хворих на COVID-19 і лікарні другої хвилі. Вони забезпечені медикаментами, мають все необхідне для лікування таких пацієнтів обладнання.

"Місто оперативно ухвалює необхідні рішення відповідно до епідеміологічної ситуації. Але хочу наголосити: чи упередимо стрімке розповсюдження вірусу, щоб зберегти здоров'я людей і не повернутися до суворих обмежень, – залежить від кожного з нас. Елементарні правила мають стати звичкою. Бо ми, на жаль, живемо в новій реальності. Не тільки Україна. Не складно користуватися захисною маскою, часто мити руки та обробляти їх антисептиком. Дотримуватися соціальної дистанції. Пам'ятайте про це!" - наголосив Віталій Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві виявили 156 випадків COVID-19, серед інфікованих шестеро медиків, - Кличко

Автор: 

карантин (18172) Київ (19400) Кличко (3505) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Гои, вас готовят к инекциям, в лучшем случае, глюкозы за большие деньги.
Бюджет прохудился, грядет вакцинация
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21.08.2020 13:03
+4
Естественный отбор!
Пневмония от постоянного ношения одной без замены на свежую маски.
Часто наблюдаю картину, плетется по пустынной улице тело в маске и в перчатках, еле сдерживаю себя от смеха, но покашлять возле уха очень хочется.
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21.08.2020 13:06
+1
Несложно пользоваться защитной маской, часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком Источник: https://censor.net/n3215131\\\\\\\\\

Виташка, а вот тут поподробней. - не в конституции ли написано шо гос-во ДОЛЖНО обеспечить шоп "несложно напялить намордник и взбрызгнуть на клешни"?
Не? Тупой мужик, ты тока шо, или кто там за тя пишет эти высеры(он поумней, как видно), наложил на конституцию.
с хера ли люди сами, платя налоги, должны носить намордники, менять их каждые 2ч. и еще взбрызгивать? тогда отменяйте налоги, козлы. офонаревшие просто твари, Бокс ПНП(пошел на Путина)
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21.08.2020 12:42
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Несложно пользоваться защитной маской, часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком Источник: https://censor.net/n3215131\\\\\\\\\

Виташка, а вот тут поподробней. - не в конституции ли написано шо гос-во ДОЛЖНО обеспечить шоп "несложно напялить намордник и взбрызгнуть на клешни"?
Не? Тупой мужик, ты тока шо, или кто там за тя пишет эти высеры(он поумней, как видно), наложил на конституцию.
с хера ли люди сами, платя налоги, должны носить намордники, менять их каждые 2ч. и еще взбрызгивать? тогда отменяйте налоги, козлы. офонаревшие просто твари, Бокс ПНП(пошел на Путина)
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21.08.2020 12:42 Відповісти
Штраф на охранников центров за отсутсвие маски посетителя
Штраф БОЛЬШОЙ- размер зарплаты
Кличко - прими решение Киевсовета
Це коммуна- и жизнь ее жителей
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21.08.2020 12:53 Відповісти
у Львові з цим немає проблем..
всі великі магазини -охорона на вході перевіряє температуру..


проблема зносінням масок "під носом"...у маршрутках і менших магазинах...

Чому в інших містах це не роблять -невідомо..
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21.08.2020 13:21 Відповісти
там камеры, если быкует = вызов полиции.
как сама знаете, в норм. странах, например в Словакии
но у вас хоть чет как-то поддерживают людей, а не как на совдепии - Гав, Гав, одень трусы и крестик, Гав-Гав - а че ты с крестиком и в трусах то? Гав-Гав - с вас штраф "гражданин" за трусы без крестика.
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21.08.2020 13:28 Відповісти
Пора на консультацию к психиатору.
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21.08.2020 15:40 Відповісти
Несложно пользоваться защитной маской, часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком Источник: https://censor.net/n3215131\\\\\\\\\

Виташка, а вот тут поподробней. - не в конституции ли написано шо гос-во ДОЛЖНО обеспечить шоп "несложно напялить намордник и взбрызгнуть на клешни"?
______________________________
Це дійсно проблема..
Еіде не прописані ЗАКОНОМ "санітарні правила"..
ДЕбілоїди в МОЗ,у ВР І УРЯДІ мали би це зробити за пів року ? ?


наприклад,прописати штраф за носіння(має бути відеодоказ на 2-3 хвилини) маски"під носом" 500 грн..
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21.08.2020 13:24 Відповісти
Паш, в Конституції затверджено все це - а саме, то шо Держава має забезпечити громадян всім необхідним у випадку - бла-бла-бла, в т.ч. епідемій.
Ті кого оштрафували - сміливо подають в ЄСПЛ - виргають справу і відшкодування платить бюджет(лохи). ось і все, до копійки. шо я хтів сказати.
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21.08.2020 13:31 Відповісти
тому Влада і не оголошує карантин на певнй території -за конституцією мала би людям виділити бабло ..
Але бабло прої..ала.. на різні Схеми,що діють з часів Порошенко БЕЗПЕРЕШКОДНО..
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21.08.2020 13:55 Відповісти
Повторююсь, але напишу як я бачив медиків, які приїхали на виклик до короновірусного. На медиках був мабуть не медичний одяг, а якісь космічні обладунки
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21.08.2020 12:43 Відповісти
Да. Все в скафандрах
Даже оборудование
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21.08.2020 12:55 Відповісти
ПОСТАВЬТЕ РЕНГЕНЫ НА ПОТОК
А НЕ ДЕЛАЙТЕ ДЕНЕГ НА СМЕРТНИКАХ
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21.08.2020 12:50 Відповісти
Не Пхайте людям парацетамол данница
Начала отсеките пневмонию
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21.08.2020 12:54 Відповісти
ви медик ?
Знаєте як ?
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21.08.2020 13:19 Відповісти
Гои, вас готовят к инекциям, в лучшем случае, глюкозы за большие деньги.
Бюджет прохудился, грядет вакцинация
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21.08.2020 13:03 Відповісти
Лахтінські "Дурантинофіли" і упороті порохоботи,бачу продовжують свою роботу разом..
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21.08.2020 13:18 Відповісти
Чий є Крим?
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21.08.2020 14:49 Відповісти
Не відповість, бо поведуть його тоді пішки в Магадан.
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21.08.2020 16:57 Відповісти
Естественный отбор!
Пневмония от постоянного ношения одной без замены на свежую маски.
Часто наблюдаю картину, плетется по пустынной улице тело в маске и в перчатках, еле сдерживаю себя от смеха, но покашлять возле уха очень хочется.
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21.08.2020 13:06 Відповісти
Можеш кашлянути - вони в підгузках.
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21.08.2020 14:51 Відповісти
 
 