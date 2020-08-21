Визначені для закупівлі Україною болгарські 120-мм міномети зареєстровані в класифікаторі НАТО і мають сертифікати якості, - Міноборони

Генштаб ЗСУ визначив необхідність закупівлі Україною мінометів ЕМ-120 виробництва компанії EMCO, Республіка Болгарія, які зареєстровані в класифікаторі НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Генштабом ЗС України, в умовах потреби у закупівлі мінометів калібру 120 мм, визначено закупівлю мінометів калібру 120 мм, а саме міномету ЕМ-120 виробництва компанії EMCO, Республіка Болгарія, який відповідно до класифікатору НАТО має номенклатурний номер (NSN) 1015-50-000-8884 і є аналогом міномету 2Б11, який перебуває на озброєнні ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в Міноборони У Міноборони запроваджено відкриту переговорну процедуру одночасно з усіма зареєстрованими у реєстрі виробниками продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю відповідними наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. В результаті чого відкрито оголошено вартість мінометів, підтверджено 2020 рік їх виготовлення, наявність сертифікатів якості, відповідності та походження продукції, яку зареєстровано у класифікаторі НАТО. Крім того, відкритість процедури закупівлі дозволила максимально зменшити вартість продукції, підкреслили в міністерстві.

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"На сьогодні у Міноборони триває робота безпосередньо з офіційними представництвами іноземних виробників продукції оборонного призначення щодо підтвердження якості та надання гарантій стосовно термінів поставки продукції", - вказується в повідомленні.

Як пояснили у відомстві, Міноборони, проаналізувавши негативний досвід закупівлі мінометів вітчизняного виробництва, досконало вивчило стан наявних розробок нових зразків мінометів та здійснює їх закупівлю після проведення повного комплексу випробувань та прийняття на озброєння ЗС України. Це підтверджується закупівлею мінометів калібру 60 міліметрів вітчизняного виробництва МП-60.

"На цей час у ЗС України прийняте рішення щодо припинення експлуатації мінометів калібру 120 мм М120-15 Молот, з початку лютого 2020 року тривають державні випробування міномету калібру 120 мм, розробленого в рамках виконання дослідно-конструкторської роботи УПІК-120. Зазначені випробування спрямовані на усунення виявлених конструктивних, виробничих та експлуатаційних недоліків, впровадження новітніх технологічних рішень тощо, і завершаться до кінця поточного року", - пояснили в Міноборони.

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Повідомляється, що на червень 2020 року в рамках виконання державного оборонного замовлення було укладено 50 % нових державних контрактів з постачання озброєння та військової техніки з вітчизняними підприємствами. Протягом травня, після прийняття державного оборонного замовлення та погодження його з комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, укладено додаткові угоди за довготривалими контрактами з постачання озброєння та військової техніки та за контрактами минулих років, за якими було поставлено ОВТ.

Зараз висновок державних контрактів і додаткових угод до них після завершення етапів робіт (в тому числі дослідно-конструкторських) і поставки озброєння і військової техніки триває.