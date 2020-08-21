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Визначені для закупівлі Україною болгарські 120-мм міномети зареєстровані в класифікаторі НАТО і мають сертифікати якості, - Міноборони

Визначені для закупівлі Україною болгарські 120-мм міномети зареєстровані в класифікаторі НАТО і мають сертифікати якості, - Міноборони

Генштаб ЗСУ визначив необхідність закупівлі Україною мінометів ЕМ-120 виробництва компанії EMCO, Республіка Болгарія, які зареєстровані в класифікаторі НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Генштабом ЗС України, в умовах потреби у закупівлі мінометів калібру 120 мм, визначено закупівлю мінометів калібру 120 мм, а саме міномету ЕМ-120 виробництва компанії EMCO, Республіка Болгарія, який відповідно до класифікатору НАТО має номенклатурний номер (NSN) 1015-50-000-8884 і є аналогом міномету 2Б11, який перебуває на озброєнні ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в Міноборони У Міноборони запроваджено відкриту переговорну процедуру одночасно з усіма зареєстрованими у реєстрі виробниками продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю відповідними наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. В результаті чого відкрито оголошено вартість мінометів, підтверджено 2020 рік їх виготовлення, наявність сертифікатів якості, відповідності та походження продукції, яку зареєстровано у класифікаторі НАТО. Крім того, відкритість процедури закупівлі дозволила максимально зменшити вартість продукції, підкреслили в міністерстві.

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"На сьогодні у Міноборони триває робота безпосередньо з офіційними представництвами іноземних виробників продукції оборонного призначення щодо підтвердження якості та надання гарантій стосовно термінів поставки продукції", - вказується в повідомленні.

Як пояснили у відомстві, Міноборони, проаналізувавши негативний досвід закупівлі мінометів вітчизняного виробництва, досконало вивчило стан наявних розробок нових зразків мінометів та здійснює їх закупівлю після проведення повного комплексу випробувань та прийняття на озброєння ЗС України. Це підтверджується закупівлею мінометів калібру 60 міліметрів вітчизняного виробництва МП-60.

"На цей час у ЗС України прийняте рішення щодо припинення експлуатації мінометів калібру 120 мм М120-15 Молот, з початку лютого 2020 року тривають державні випробування міномету калібру 120 мм, розробленого в рамках виконання дослідно-конструкторської роботи УПІК-120. Зазначені випробування спрямовані на усунення виявлених конструктивних, виробничих та експлуатаційних недоліків, впровадження новітніх технологічних рішень тощо, і завершаться до кінця поточного року", - пояснили в Міноборони.

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Повідомляється, що на червень 2020 року в рамках виконання державного оборонного замовлення було укладено 50 % нових державних контрактів з постачання озброєння та військової техніки з вітчизняними підприємствами. Протягом травня, після прийняття державного оборонного замовлення та погодження його з комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, укладено додаткові угоди за довготривалими контрактами з постачання озброєння та військової техніки та за контрактами минулих років, за якими було поставлено ОВТ.

Зараз висновок державних контрактів і додаткових угод до них після завершення етапів робіт (в тому числі дослідно-конструкторських) і поставки озброєння і військової техніки триває.

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Болгарія (778) Міноборони (7289) оборона (4764) зброя (7430)


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Топ коментарі
+10
значит, где то в Болгарии появилась фирма-прокладка, на счетах которой осядет откат от МинОбороны, который затем перетечёт в карманы Тарана, Хомчака и чиновника из офиса перЗедента, отвечающего за контроль над МинОбороны..
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21.08.2020 12:47
+8
Всё, что делают болгары, а это копии и слегка модернизированные образцы совкового вооружения, мы могли делать сами, но нет. Некомпетентность, воровитость, наплевательство
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21.08.2020 12:47
+6
А на минах треба робити гравірування "росіянам від болгарських братушек"
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21.08.2020 12:46
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А на минах треба робити гравірування "росіянам від болгарських братушек"
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21.08.2020 12:46 Відповісти
якщо будуть використовувати ті самі старі некондиційні міни, то це не допоможе - знову скажуть, що винуватий міномет
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21.08.2020 14:24 Відповісти
значит, где то в Болгарии появилась фирма-прокладка, на счетах которой осядет откат от МинОбороны, который затем перетечёт в карманы Тарана, Хомчака и чиновника из офиса перЗедента, отвечающего за контроль над МинОбороны..
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21.08.2020 12:47 Відповісти
Всё, что делают болгары, а это копии и слегка модернизированные образцы совкового вооружения, мы могли делать сами, но нет. Некомпетентность, воровитость, наплевательство
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21.08.2020 12:47 Відповісти
ЭМ-120 это точная копия советского миномета М-120, стоящего на вооружении СА з 1955г. Хотя миномет хороший.Болгарии СССР дал лицензию на выпуск еще когда был Варшавский Договор.
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21.08.2020 13:02 Відповісти
чет писали шо немецкие братья, заценив минометы совков - тотчас же бросились делать копии и соответственно громить ими совковую падаль.
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21.08.2020 13:40 Відповісти
Генштаб ВСУ определил необходимость закупки Украиной минометов ЭМ-120 производства компании EMCO, Республика Болгария, которые зарегистрированы в классификаторе НАТО.Источник: https://censor.net/n3215133
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21.08.2020 13:15 Відповісти
Это вроде бы хорошая новость. Но у нас в любой новости найдут зраду.
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21.08.2020 12:47 Відповісти
Зрада в тому ,що Україна не здатна зробити елементарого , міномет, країна яка виробляла ракети, космічні кораблі !!)))
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21.08.2020 12:57 Відповісти
Пашинского и его молоты не забыли?.
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21.08.2020 12:48 Відповісти
Миша текст читал?
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21.08.2020 12:51 Відповісти
Миномет не можем сделать? Это скандал ! Ить не авианосец или ядерная субмарина!?!? Какие секреты еще недоступны нашему оборонпрому ? Давайте купим лицензию на нижнее бельё....
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21.08.2020 12:51 Відповісти
І на шкарпетки !!))
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21.08.2020 13:01 Відповісти
На своєму не наваришся, а імпорт закуповується за доляри, а вони так гарно липнуть до рук.
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21.08.2020 12:55 Відповісти
то есть! произвести нормальный 120мм ствол для миномёта мы не можем, печалька!
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21.08.2020 12:56 Відповісти
Це не печалька, а ганьба !!!))
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21.08.2020 12:58 Відповісти
можем, но...зачем? так схем никаких невозможно создать, а воровать тогда как?
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21.08.2020 14:28 Відповісти
Вот и правильно! Зачем развивать отечественный ВПК? Лучше болгар кромить будем. И кто после этого скажет, что у нас президент не имеет глобального мирового мышления. Вон как - о соседях заботится. Не доработал немножко. Думаю в ********* еще дешеле было бы минометы купить...
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21.08.2020 13:11 Відповісти
Зепрезу нема часу Україною займатися ,він за наказом партіі в агітпропівську поїздку,Україною дриманув !!))
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21.08.2020 13:16 Відповісти
Интересно, а вчерашняя публикация на эту тему, это ЧТО было????
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21.08.2020 13:17 Відповісти
Похоже что выход из строя отечественных минометов за последнее время в свете данного контракта были неспроста.
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21.08.2020 13:45 Відповісти
Вот мне интересно, когда начнут взрываться болгарские минометы, зе-быдло все равно будет Молоты вспоминать?
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21.08.2020 13:48 Відповісти
В августе 1941-го во время обороны Одессы на заводе ЗОР, выпускавшем до войны только сельскохозяйственную технику, в условиях эвакуации на восток всего ценного оборудования и квалифицированных кадров, на устаревших станках, руками женщин и подростков, под непрерывными бомбёжками и обстрелами, в кратчайшие сроки был налажено производство минометов различного калибра, которые успешно использовались Приморской армией при обороне Одессы а затем и Севастополя. В нынешней Украине за шесть (!) лет войны не смогли наладить выпуск отечественных минометов и вынуждены закупать их за границей. Это просто позор!!
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21.08.2020 13:56 Відповісти
откаты, откатики, бабосики...
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21.08.2020 14:26 Відповісти
Тепер,хто порушить перемиря з боку путлерівських головорізів буде накритий вогнем 120х.
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21.08.2020 14:34 Відповісти
"Молот" все же снимают с вооружения, а рассказывали ведь что солдатики во всем виноваты, по две мины забрасывали, наверное жить не хотели. ****** генеральские.
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21.08.2020 15:54 Відповісти
А с минометами украинского производства, как быть?
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21.08.2020 16:32 Відповісти
 
 