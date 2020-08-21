Затриманий білоруський активіст Куделевич утік з КДБ через кватирку в туалеті і тепер, можливо, перебуває в Україні, - страйком "Білоруськалій"

Страйком ВАТ "Білоруськалій" повідомив, що активіст Дмитро Куделевич був затриманий у четвер співробітниками білоруського КДБ, проте зміг втекти і тепер, можливо, перебуває в Україні.

"Дмитро Куделевич повідомив, що був затриманий співробітниками КДБ і доставлений у відділ. Там він попросився до вбиральні, і через відкриту кватирку йому вдалося втекти. Під час затримання він встиг кинути ключі від авто в салон, а в кишені залишився комплект від автомобіля дружини, який і забрали чекісти", - йдеться в повідомленні страйкому, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За непідтвердженою інформацією, він зараз перебуває в Україні", - додали в страйкомі.

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Раніше страйком повідомляв про втрату зв'язку з двома своїми членами - Дмитром Куделевичем і Максимом Філановичем. Останній вийшов на зв'язок вдень у четвер. "З ним усе гаразд", - інформував страйком.

Як повідомлялося, вранці 19 серпня на головній площі міста Солігорська, де розташовуються основні шахти калійного комбінату, відбувся мітинг робітників. Страйком "Білоруськалій" вирішив продовжити страйк до виконання вимог страйкувальників, першочерговою з яких є відставка нинішнього президента Олександра Лукашенка. Шахтарі вирішили поки що не оголошувати голодування. 17 серпня білоруські ЗМІ поінформували про зупинення всіх шахт на "Білоруськалій" і про оголошення робочими страйку. Співробітники підприємства зажадали, звільнити Солігорськ від загону особливого призначення, як такого, що втратив довіру громадян, притягнути до відповідальності тих, хто перевищив повноваження під час і після виборчої кампанії, не виконав своїх обов'язків сумлінно відповідно до законодавства Білорусі; визнати вибори недійсними і провести нові вибори з новим ЦВК і залученням незалежних спостерігачів.

"Білоруськалій" є єдиним виробником хлоркалію в країні, а також одним із найбільших постачальників калійних добрив на світовий ринок. Підприємство реалізує свою продукцію через ВАТ "Білоруська калійна компанія".

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.