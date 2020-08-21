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Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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Затриманий білоруський активіст Куделевич утік з КДБ через кватирку в туалеті і тепер, можливо, перебуває в Україні, - страйком "Білоруськалій"

Затриманий білоруський активіст Куделевич утік з КДБ через кватирку в туалеті і тепер, можливо, перебуває в Україні, - страйком

Страйком ВАТ "Білоруськалій" повідомив, що активіст Дмитро Куделевич був затриманий у четвер співробітниками білоруського КДБ, проте зміг втекти і тепер, можливо, перебуває в Україні.

"Дмитро Куделевич повідомив, що був затриманий співробітниками КДБ і доставлений у відділ. Там він попросився до вбиральні, і через відкриту кватирку йому вдалося втекти. Під час затримання він встиг кинути ключі від авто в салон, а в кишені залишився комплект від автомобіля дружини, який і забрали чекісти", - йдеться в повідомленні страйкому, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За непідтвердженою інформацією, він зараз перебуває в Україні", - додали в страйкомі.

Також читайте: Двох активістів страйкому "Білоруськалій" затримано, - прессекретар Сандрас

Раніше страйком повідомляв про втрату зв'язку з двома своїми членами - Дмитром Куделевичем і Максимом Філановичем. Останній вийшов на зв'язок вдень у четвер. "З ним усе гаразд", - інформував страйком.

Як повідомлялося, вранці 19 серпня на головній площі міста Солігорська, де розташовуються основні шахти калійного комбінату, відбувся мітинг робітників. Страйком "Білоруськалій" вирішив продовжити страйк до виконання вимог страйкувальників, першочерговою з яких є відставка нинішнього президента Олександра Лукашенка. Шахтарі вирішили поки що не оголошувати голодування. 17 серпня білоруські ЗМІ поінформували про зупинення всіх шахт на "Білоруськалій" і про оголошення робочими страйку. Співробітники підприємства зажадали, звільнити Солігорськ від загону особливого призначення, як такого, що втратив довіру громадян, притягнути до відповідальності тих, хто перевищив повноваження під час і після виборчої кампанії, не виконав своїх обов'язків сумлінно відповідно до законодавства Білорусі; визнати вибори недійсними і провести нові вибори з новим ЦВК і залученням незалежних спостерігачів.

"Білоруськалій" є єдиним виробником хлоркалію в країні, а також одним із найбільших постачальників калійних добрив на світовий ринок. Підприємство реалізує свою продукцію через ВАТ "Білоруська калійна компанія".

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Автор: 

біженці (1855) Білорусь (7922) страйк (208) затримання (4335) Лукашенко (2653) репресії (1621)


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Топ коментарі
+20
Офигеть. В КГБ форточку забыли закрыть.
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21.08.2020 12:48
+19
Задержанный белорусский активист Куделевич сбежал из КГБ через форточку в уборной и теперь, возможно, находится в Украине, - стачком "Беларуськалия" - Цензор.НЕТ 952
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21.08.2020 12:48
+13
А кордон теж через форточку перетинав?
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21.08.2020 12:49
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Задержанный белорусский активист Куделевич сбежал из КГБ через форточку в уборной и теперь, возможно, находится в Украине, - стачком "Беларуськалия" - Цензор.НЕТ 952
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21.08.2020 12:48 Відповісти
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21.08.2020 17:50 Відповісти
Офигеть. В КГБ форточку забыли закрыть.
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21.08.2020 12:48 Відповісти
Це в нього легенда така.
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21.08.2020 12:50 Відповісти
главное чтобы СБУ проснулось и форточку обеспечило - мелкого калибра форточку достаточно, можно даже лесенку подставить и покрасить в зелёный цвет для подсказки тупоголовому
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21.08.2020 12:55 Відповісти
Не факт. КГБ могло его пристрелить и сказать что бежал через форточку и теканул в Украину (откуда типа его и заслали).
Пока он не объявится более вероятна именно эта версия
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21.08.2020 13:49 Відповісти
не преувеличивайте, там разгильдяйства больше чем думают
от бесконтрольности
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21.08.2020 13:50 Відповісти
Ви думаєте там працюють такі, як при СРСР? Повірте і в Біларусі КГБ кришує бізнес.
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21.08.2020 15:43 Відповісти
А кордон теж через форточку перетинав?
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21.08.2020 12:49 Відповісти
не бачили ви того "кордону")
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21.08.2020 12:53 Відповісти
Как Керенский. По паспорту жены (свой остался у ГБ). В женском платье (как Ришар в фильме Беглецы с Депардье).

Будем надеяться, что он еще жив.
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21.08.2020 16:05 Відповісти
Молодец.
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21.08.2020 12:50 Відповісти
В кгбі лошари.
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21.08.2020 12:51 Відповісти
Для тех кто "в теме")
Задержанный белорусский активист Куделевич сбежал из КГБ через форточку в уборной и теперь, возможно, находится в Украине, - стачком "Беларуськалия" - Цензор.НЕТ 4843 Задержанный белорусский активист Куделевич сбежал из КГБ через форточку в уборной и теперь, возможно, находится в Украине, - стачком "Беларуськалия" - Цензор.НЕТ 8096
\\\\\\\\\\\\\Шахтеры решили пока не объявлять голодовку. Источник: https://censor.net/n3215134\\\\\\\

Это сродни тому шо Вася Петров решил пока не ударить ся молотком по..... кое-чему, шоб только ему принесли бутылку, нет, не ту, а полную самогона. ну или самогонки, Васе то побоку то)))
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21.08.2020 12:51 Відповісти
Ничего смешнее сегодня еще не было!
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21.08.2020 12:52 Відповісти
Беларусы, Навальный ,это выстрел не только по протестам в рашистской вашей любимой империи ... Вчера к нему не пускали жену прилетевшую ВДРУГ! без свидетельства о браке, вчера менты требовали соратников в больнице отдать всю его одежды, и только приезд жены этому препятствовал!
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21.08.2020 12:52 Відповісти
https://censor.net/user/451273 - хороший пост про навального от Бабченко - он специально его написал для вас..

https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBny_2NPBZOWAYoN8YXP0XE_t20mC-0TNF2AooCgG-lvtpG-CPdpkJvs5Hr3cgEwBakLc_eF85TrSgu&hc_ref=ARSr88VEHNuIr9lyrJyPJdTpE_V3ax08DUs2uWBmc0a77CWj4xvXtXntABAzj3Uv-A0&fref=nf Аркадий Бабченко https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBny_2NPBZOWAYoN8YXP0XE_t20mC-0TNF2AooCgG-lvtpG-CPdpkJvs5Hr3cgEwBakLc_eF85TrSgu&hc_ref=ARSr88VEHNuIr9lyrJyPJdTpE_V3ax08DUs2uWBmc0a77CWj4xvXtXntABAzj3Uv-A0&fref=nf
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2792230210877194 21 год ·

То ли я старый становлюсь, то ли похмелье средней тяжести - но меня сегодня невероятно раздражает просто поток розовых пони в ленте. В стране, которая шестой год ведет три войны, которая бомбит мирняк, которая сбила «Боинг», которая репрессирует целый народ, которая похищает и убивает, в которой кого только ни травили, Политковскую, кстати, отравили точно также в аэропорту по дороге в Беслан, две недели в коме, стране, которая засылает своих ихтамнетов куда только может, которая прямо сейчас готовит аншлюс ещё одного соседнего государства - в такой стране, оказывается, могут отравить лидера оппозиции! ****, да что ж за неожиданность-то такая, кто же мог подумать-то!!!
Люди добрые, что ж это деется, а.
Шесть лет вы жили в своем домике «главное не впускать войну внутрь» - а тут она - опа! - и пришла чота.
Как снег на голову. Зимой. Никогда такого не было.
«Если он умрет, я немедленно выйду на улицу!» Ну, оно и правильно. Ведь если не умрет - ***** выходить-то. Все ж *******. Ни войны, не репрессий, ни пыток, ни похищений, счастливое скромное обаяние буржуазии столицы Рейха.
И, главное, мое любимое - «как же Путин боится Навального».
Точно. Прям обоссывается со страху. Десять лет уже.
Они **** нас в хвост и в гриву во все щели как хотят - КАК ОНИ НАС БОЯТСЯ!!!!!
Ух, какие мы страшные и грозные, уууу…
Мы здесь власть.
Порт за мой френч, с похмелья тяжеловато подбирать слова из лексикона политеса.
Розовый пони Акунин сегодня превзошел аж самого себя: «Жителю Ново-Огарева надо молиться, чтобы человек, которого он всегда боялся назвать по имени, выжил. Иначе будет хуже, чем после убийства Анны Политковской и Бориса Немцова. Намного хуже».
Да ладно? Серьезно? И как же будет хуже? Пройдетесь по бульварам с шариками? Налепите аватарку «Я/Мы Алексей Навальный»? Напишете в фейсбучике «Путин *****"? Нарисуете плакатик «Крысу тошнит »?
****** розовые пони (ну, мы помним про похмелье).
Лемминги проснулись. В сотый раз. Впрочем, бодрствовать они будут недолго. Пару недель, месяц - и опять заснут. Как всегда.
Опять напялят кокошники на свои бошки и пойдут скакать «оле-оле». Во славу очередных славных спортивных побед славной команды Рейха.
Как там Навальный на селфи со стадиона писал - горжусь нашими?
Гордись.
Кстати, как-то абсолютно *****, что там с ним. Шесть лет для чувака не существовало репрессий, убийств, пыток и похищений, расследования они там про домик уточки Медведева делали - ну так для нас теперь не существует их. Я свою украинскую ленту вот прям люблю сейчас. Такое, лёгкое вскользь упоминание «отравился не бутербродом» - и все. Абсолютно насрать, что там у них. С ними со всеми.
Пойду про домик уточки порасследую лучше. Борьба с коррупцией - самое важное!
"Главное не впускать в себя отравление"
Два мира, два Шапиро.
Маски они героическим врачам собирали. Повторю тот же вопрос, который я задавал полгода назад - скажите, а врачи, которым вы собирали маски, и врачи, которые ходят сейчас по струнке перед ФСБ, не дают информацию, ссылаясь на гостайну и не пускают к отравленному мужу жену, ссылаясь на недостаточность оснований - это одни и те же врачи?
Рейх должен быть кристально чистым.
Вас предупреждали.
Ах, какой был теплый декабрь…
Бегите, глупцы.
Ну и так далее.
Вы, вы, именно вы, кто сейчас ахает и охает - создали этих врачей. Построили этот Рейх. Стонали по вашим героическим подводникам, наим славным Кригсмарине, погибшим на «Лошарике».
Жрите. В обе руки.
Наслаждайтесь.
Вас впереди ждет ещё мноооого удивительных открытий.
В добрый путь.
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21.08.2020 13:00 Відповісти
то для Вас кушайте
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21.08.2020 13:07 Відповісти
Через форточку КГБ в Украину
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21.08.2020 12:53 Відповісти
Главное, чтобы клован не выдал его,
Ему надо в Литву
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21.08.2020 12:53 Відповісти
Срочно, выделить квартиру и дать гражданство.
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21.08.2020 12:56 Відповісти
А у нас що?- Чоловік розпиляв дерево, котре впало йому на город. Прилетіли беркутята і почали гамселити жінок.
https://www.facebook.com/100048951976266/videos/171974994444232/
https://www.facebook.com/100048951976266/videos/172887504352981/
Задержанный белорусский активист Куделевич сбежал из КГБ через форточку в уборной и теперь, возможно, находится в Украине, - стачком "Беларуськалия" - Цензор.НЕТ 4829
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21.08.2020 12:59 Відповісти
Це, ті яких Сивочолий рехвормував?
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21.08.2020 15:51 Відповісти
Мєнти при Порошенку намагалися вести себе порядно. А зараз Зеленський будує в нас авторитарний режим на кшталт Білорусі- оточив себе людьми Януковича і дав всі права та бабло мєнтам.
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21.08.2020 16:23 Відповісти
Молодец! Можно снимать короткометражку " Побег из Лукашенка"....
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21.08.2020 13:01 Відповісти
Лидеры народа, что вы все разбегаетесь(в форточки)?
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21.08.2020 13:06 Відповісти
Тебя сольют в унитаз.
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21.08.2020 13:11 Відповісти
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21.08.2020 13:23 Відповісти
Интересно как убегал Коля.
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21.08.2020 13:14 Відповісти
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21.08.2020 13:18 Відповісти
первая версия- нырнул в унитаз и скрылся
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21.08.2020 13:18 Відповісти
Молоток! Кинул ублюдков людоедов.
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21.08.2020 13:19 Відповісти
Задержанный белорусский активист Куделевич сбежал из КГБ через форточку в уборной и теперь, возможно, находится в Украине, - стачком "Беларуськалия"

============
Ага точно так же как ст.л-т Берест сбежал из гестапо
А другой советский разведчик спрятался за шторой когда сработала сигнализация...
А еще один забежал в магазин и прикинулся маникеном....
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21.08.2020 13:27 Відповісти
А вы спрашиваете о нашей власти - и откуда они все такие берутся !!! Секрет раскрыт - они в Украину попадают через форточку КГБ
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21.08.2020 13:28 Відповісти
ну в добрый путь...
не попадайся
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21.08.2020 13:53 Відповісти
Этот человек явно смотрел "Зеленый фургон". Точняк побег Красавчика из Одесского уголовного розыска
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21.08.2020 13:57 Відповісти
такое везение он агент 008 а как со страны выехал что не задержали на границе чекисты с собаками с лошадиными головаими?
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21.08.2020 13:59 Відповісти
Да этот Куделевич прямо Кудини какой-то. Ему прямая дорога в цирк Солейн.
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21.08.2020 14:26 Відповісти
Во первых-Гудини
Во вторых-дю Солей
В третьих -как он сам сказал, его привезли не в головное здание КГБ а куда то на Парковую. Возможно, там форточки в сортире побольше чем в гэбне.
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21.08.2020 14:36 Відповісти
Прирезали его там, и сообщили, что через форточку в Украину сбежал.
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21.08.2020 14:54 Відповісти
Зря.....
Нашим ментам и бубочке хватит мозгов выдать его рашке.... Что бы не "портить отношения"!
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21.08.2020 15:20 Відповісти
Тим більше, що прецедент є - у 2018-му видали в пар.ашу добровольця Тумгоєва, де йому одразу вліпили 15 років.
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21.08.2020 17:27 Відповісти
Боюся я що, поїхав він корньову систему поліських сосен вивчати.
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21.08.2020 15:54 Відповісти
Зеленский выдаст,не долго бегать пацану.
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21.08.2020 16:27 Відповісти
Ой чувстввую, что заслали к нам свого крота... Алиби ему сморганили для наивных дурачков...
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21.08.2020 16:47 Відповісти
Ну і є розум у тих членів стачкому?Навіть якщо той чоловік і втік в Україну якимось чудом,то треба про це ляпати на весь світ?
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21.08.2020 18:00 Відповісти
лошарики в гєбятне тьіряввьіе.
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21.08.2020 21:49 Відповісти
 
 