Затриманий білоруський активіст Куделевич утік з КДБ через кватирку в туалеті і тепер, можливо, перебуває в Україні, - страйком "Білоруськалій"
Страйком ВАТ "Білоруськалій" повідомив, що активіст Дмитро Куделевич був затриманий у четвер співробітниками білоруського КДБ, проте зміг втекти і тепер, можливо, перебуває в Україні.
"Дмитро Куделевич повідомив, що був затриманий співробітниками КДБ і доставлений у відділ. Там він попросився до вбиральні, і через відкриту кватирку йому вдалося втекти. Під час затримання він встиг кинути ключі від авто в салон, а в кишені залишився комплект від автомобіля дружини, який і забрали чекісти", - йдеться в повідомленні страйкому, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"За непідтвердженою інформацією, він зараз перебуває в Україні", - додали в страйкомі.
Раніше страйком повідомляв про втрату зв'язку з двома своїми членами - Дмитром Куделевичем і Максимом Філановичем. Останній вийшов на зв'язок вдень у четвер. "З ним усе гаразд", - інформував страйком.
Як повідомлялося, вранці 19 серпня на головній площі міста Солігорська, де розташовуються основні шахти калійного комбінату, відбувся мітинг робітників. Страйком "Білоруськалій" вирішив продовжити страйк до виконання вимог страйкувальників, першочерговою з яких є відставка нинішнього президента Олександра Лукашенка. Шахтарі вирішили поки що не оголошувати голодування. 17 серпня білоруські ЗМІ поінформували про зупинення всіх шахт на "Білоруськалій" і про оголошення робочими страйку. Співробітники підприємства зажадали, звільнити Солігорськ від загону особливого призначення, як такого, що втратив довіру громадян, притягнути до відповідальності тих, хто перевищив повноваження під час і після виборчої кампанії, не виконав своїх обов'язків сумлінно відповідно до законодавства Білорусі; визнати вибори недійсними і провести нові вибори з новим ЦВК і залученням незалежних спостерігачів.
"Білоруськалій" є єдиним виробником хлоркалію в країні, а також одним із найбільших постачальників калійних добрив на світовий ринок. Підприємство реалізує свою продукцію через ВАТ "Білоруська калійна компанія".
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
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Пока он не объявится более вероятна именно эта версия
от бесконтрольности
Будем надеяться, что он еще жив.
\\\\\\\\\\\\\Шахтеры решили пока не объявлять голодовку. Источник: https://censor.net/n3215134\\\\\\\
Это сродни тому шо Вася Петров решил пока не ударить ся молотком по..... кое-чему, шоб только ему принесли бутылку, нет, не ту, а полную самогона. ну или самогонки, Васе то побоку то)))
https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBny_2NPBZOWAYoN8YXP0XE_t20mC-0TNF2AooCgG-lvtpG-CPdpkJvs5Hr3cgEwBakLc_eF85TrSgu&hc_ref=ARSr88VEHNuIr9lyrJyPJdTpE_V3ax08DUs2uWBmc0a77CWj4xvXtXntABAzj3Uv-A0&fref=nf Аркадий Бабченко https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBny_2NPBZOWAYoN8YXP0XE_t20mC-0TNF2AooCgG-lvtpG-CPdpkJvs5Hr3cgEwBakLc_eF85TrSgu&hc_ref=ARSr88VEHNuIr9lyrJyPJdTpE_V3ax08DUs2uWBmc0a77CWj4xvXtXntABAzj3Uv-A0&fref=nf
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2792230210877194 21 год ·
То ли я старый становлюсь, то ли похмелье средней тяжести - но меня сегодня невероятно раздражает просто поток розовых пони в ленте. В стране, которая шестой год ведет три войны, которая бомбит мирняк, которая сбила «Боинг», которая репрессирует целый народ, которая похищает и убивает, в которой кого только ни травили, Политковскую, кстати, отравили точно также в аэропорту по дороге в Беслан, две недели в коме, стране, которая засылает своих ихтамнетов куда только может, которая прямо сейчас готовит аншлюс ещё одного соседнего государства - в такой стране, оказывается, могут отравить лидера оппозиции! ****, да что ж за неожиданность-то такая, кто же мог подумать-то!!!
Люди добрые, что ж это деется, а.
Шесть лет вы жили в своем домике «главное не впускать войну внутрь» - а тут она - опа! - и пришла чота.
Как снег на голову. Зимой. Никогда такого не было.
«Если он умрет, я немедленно выйду на улицу!» Ну, оно и правильно. Ведь если не умрет - ***** выходить-то. Все ж *******. Ни войны, не репрессий, ни пыток, ни похищений, счастливое скромное обаяние буржуазии столицы Рейха.
И, главное, мое любимое - «как же Путин боится Навального».
Точно. Прям обоссывается со страху. Десять лет уже.
Они **** нас в хвост и в гриву во все щели как хотят - КАК ОНИ НАС БОЯТСЯ!!!!!
Ух, какие мы страшные и грозные, уууу…
Мы здесь власть.
Порт за мой френч, с похмелья тяжеловато подбирать слова из лексикона политеса.
Розовый пони Акунин сегодня превзошел аж самого себя: «Жителю Ново-Огарева надо молиться, чтобы человек, которого он всегда боялся назвать по имени, выжил. Иначе будет хуже, чем после убийства Анны Политковской и Бориса Немцова. Намного хуже».
Да ладно? Серьезно? И как же будет хуже? Пройдетесь по бульварам с шариками? Налепите аватарку «Я/Мы Алексей Навальный»? Напишете в фейсбучике «Путин *****"? Нарисуете плакатик «Крысу тошнит »?
****** розовые пони (ну, мы помним про похмелье).
Лемминги проснулись. В сотый раз. Впрочем, бодрствовать они будут недолго. Пару недель, месяц - и опять заснут. Как всегда.
Опять напялят кокошники на свои бошки и пойдут скакать «оле-оле». Во славу очередных славных спортивных побед славной команды Рейха.
Как там Навальный на селфи со стадиона писал - горжусь нашими?
Гордись.
Кстати, как-то абсолютно *****, что там с ним. Шесть лет для чувака не существовало репрессий, убийств, пыток и похищений, расследования они там про домик уточки Медведева делали - ну так для нас теперь не существует их. Я свою украинскую ленту вот прям люблю сейчас. Такое, лёгкое вскользь упоминание «отравился не бутербродом» - и все. Абсолютно насрать, что там у них. С ними со всеми.
Пойду про домик уточки порасследую лучше. Борьба с коррупцией - самое важное!
"Главное не впускать в себя отравление"
Два мира, два Шапиро.
Маски они героическим врачам собирали. Повторю тот же вопрос, который я задавал полгода назад - скажите, а врачи, которым вы собирали маски, и врачи, которые ходят сейчас по струнке перед ФСБ, не дают информацию, ссылаясь на гостайну и не пускают к отравленному мужу жену, ссылаясь на недостаточность оснований - это одни и те же врачи?
Рейх должен быть кристально чистым.
Вас предупреждали.
Ах, какой был теплый декабрь…
Бегите, глупцы.
Ну и так далее.
Вы, вы, именно вы, кто сейчас ахает и охает - создали этих врачей. Построили этот Рейх. Стонали по вашим героическим подводникам, наим славным Кригсмарине, погибшим на «Лошарике».
Жрите. В обе руки.
Наслаждайтесь.
Вас впереди ждет ещё мноооого удивительных открытий.
В добрый путь.
Ему надо в Литву
https://www.facebook.com/100048951976266/videos/171974994444232/
https://www.facebook.com/100048951976266/videos/172887504352981/
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Ага точно так же как ст.л-т Берест сбежал из гестапо
А другой советский разведчик спрятался за шторой когда сработала сигнализация...
А еще один забежал в магазин и прикинулся маникеном....
не попадайся
Во вторых-дю Солей
В третьих -как он сам сказал, его привезли не в головное здание КГБ а куда то на Парковую. Возможно, там форточки в сортире побольше чем в гэбне.
Нашим ментам и бубочке хватит мозгов выдать его рашке.... Что бы не "портить отношения"!