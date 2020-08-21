МЗС України зареєстрував національний рекорд за кількістю пам'ятників Тарасу Шевченку за кордоном

Загалом за кордоном нарахували 78 пам'ятників українському поетові Тарасу Шевченку в 42 країнах світу.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Мене завжди вражало, що ледь не всюди за кордоном, куди не поїдь, знайдеш пам’ятник Кобзареві. І ось ми провели дослідження кількості пам’ятників, підготували доказову базу і напередодні Дня Незалежності України офіційно зафіксували національний рекорд - за найбільшу кількість пам’ятників за кордоном одній людині. І ця одна людина - Тарас Шевченко. Але, звісно, це не про монументи. Це нагадування про єдність великого українського народу. Україна — всюди, де є пам’ятник Кобзареві, де є хоча б одна людина, яка каже про себе "Я - українець". Від Австралії — до Парагваю. Від Пекіна — до Парижа. Від Лівану — до Святого Престолу. Від Прудентополіса у Бразилії — до Вінніпега у Канаді". Пам'ятники Кобзареві - традиційні "місця сили" української громади за кордоном. Впевнені, що й на 29 річницю Незалежності вони стануть центрами святкування для осередків світового українства в різних країнах. Звісно ж, і з належним дотриманням всіх карантинних заходів", - зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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