УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10228 відвідувачів онлайн
Новини
1 930 25

МЗС України зареєстрував національний рекорд за кількістю пам'ятників Тарасу Шевченку за кордоном

МЗС України зареєстрував національний рекорд за кількістю пам'ятників Тарасу Шевченку за кордоном

Загалом за кордоном нарахували 78 пам'ятників українському поетові Тарасу Шевченку в 42 країнах світу.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Мене завжди вражало, що ледь не всюди за кордоном, куди не поїдь, знайдеш пам’ятник Кобзареві. І ось ми провели дослідження кількості пам’ятників, підготували доказову базу і напередодні Дня Незалежності України офіційно зафіксували національний рекорд - за найбільшу кількість пам’ятників за кордоном одній людині. І ця одна людина - Тарас Шевченко. Але, звісно, це не про монументи. Це нагадування про єдність великого українського народу. Україна — всюди, де є пам’ятник Кобзареві, де є хоча б одна людина, яка каже про себе "Я - українець". Від Австралії — до Парагваю. Від Пекіна — до Парижа. Від Лівану — до Святого Престолу. Від Прудентополіса у Бразилії — до Вінніпега у Канаді". Пам'ятники Кобзареві - традиційні "місця сили" української громади за кордоном. Впевнені, що й на 29 річницю Незалежності вони стануть центрами святкування для осередків світового українства в різних країнах. Звісно ж, і з належним дотриманням всіх карантинних заходів", - зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Також дивіться: День народження Шевченка в окупованому Сімферополі: поліція РФ заборонила співати гімн України. ФОТОрепортаж

Автор: 

День Незалежності (701) МЗС (4106) Шевченко Тарас (103) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Это напоминание о единстве великого украинского народа.

Вот парадокс. Как только украинцы за границей - так едины, а в Украине - вечная междоусобица.
показати весь коментар
21.08.2020 12:57
+3
***, чем бы дитяти не тешилось.
показати весь коментар
21.08.2020 12:52
+3
Поки не буде змінений прапор на жовто-блакитний, так і буде.
показати весь коментар
21.08.2020 13:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***, чем бы дитяти не тешилось.
показати весь коментар
21.08.2020 12:52 Відповісти
Русскій?
показати весь коментар
21.08.2020 12:56 Відповісти
Олигофрен?
показати весь коментар
21.08.2020 12:58 Відповісти
Русскій...
показати весь коментар
21.08.2020 13:30 Відповісти
мордва
показати весь коментар
21.08.2020 13:06 Відповісти
Уже давно есть статистика по памятникам в мире. Первое место занимает памятник Т.Г. Шевченку, второе - памятник Будде. Украинцы гордятся этим, а наша зеленая рогатая власть только узнала об этом.
показати весь коментар
21.08.2020 13:53 Відповісти
У зелені це досягнення. Порахували пам"ятники.
показати весь коментар
21.08.2020 12:58 Відповісти
активизация международной политики ЗЕдебильной власти - памятники по миру считать
показати весь коментар
21.08.2020 13:01 Відповісти
Это напоминание о единстве великого украинского народа.

Вот парадокс. Как только украинцы за границей - так едины, а в Украине - вечная междоусобица.
показати весь коментар
21.08.2020 12:57 Відповісти
Поки не буде змінений прапор на жовто-блакитний, так і буде.
показати весь коментар
21.08.2020 13:00 Відповісти
та це гон.
я зрозумів, шо є "доля", і змінюй труси чи прапори - станеться як мало бути.
ну ясно шо типу змінимо прапор і станемо крєпчі то скажуть - он, то за то шо змінили прапор сталось. угу, а як же, давай кожен день змінювати
зміни прапор на Трампщині - шо, в них пропаде вплив на світ і 13 авіаносців?
показати весь коментар
21.08.2020 13:04 Відповісти
За границей родину любить удобней
показати весь коментар
21.08.2020 14:08 Відповісти
Ермак поручил МИД или сами решились на столь отважный шаг?
показати весь коментар
21.08.2020 12:57 Відповісти
оно круто, я даже читал шо в мире - самое большое кол-во памятников ТГШ, но вот фак.т - что он делал?
в рабстве был, рисовал, сочинял, потом уже в рабстве как боевик Сцаря, потом свалил из рабства, отметил свой ДР и след. днем уже не жил.
У немцев напр. кто герой то? - Верцингеторикс.
У британцев, ну пусть Ричард Гусиная Жопа.
У французов? -

МИД Украины зарегистрировал национальный рекорд по количеству памятников Тарасу Шевченко за границей - Цензор.НЕТ 9586
А у нас - усатый чудак, кстати портрет его вот на стене, ну и пусть, который журливо пел про тяжкую долю.
Украина - Европа?
не думаю
показати весь коментар
21.08.2020 13:00 Відповісти
Кохайтеся, чорнобриві, Та не з москалями, Бо москалі - чужі люде, Роблять лихо з вами.
показати весь коментар
21.08.2020 13:27 Відповісти
та знаю это, но оно звучит как "не ломай кандалы, барин будет свиреп и даже сердит"
толку от стихов то?
я же выше написал шо к чему, не?
б*же, да нельзя даже в гимне тужливо петь шо "згинуть"(ага, Аллах их завалит)
нация должна иметь стержень, а не тужливие стишки. вон даже парашники, хотя и скот, но веряд в Мясника и Жукова и чЛенина, и потихоньку нас побеждают то.
че, я неправ?
показати весь коментар
21.08.2020 13:37 Відповісти
МЗС України зареєстрував національний рекорд за кількістю пам'ятників Тарасу Шевченку за кордоном - Цензор.НЕТ 6596
показати весь коментар
21.08.2020 13:41 Відповісти
Чому вони (люди) там?... Бо шукають кращої долі... Чому на чужині, а не вдома?... отож...
показати весь коментар
21.08.2020 13:01 Відповісти
Спасибо Владимиру Александровичу!
Если бы не он и его замечательная команда, то хрен бы мы узнали об этой фееричной новости!
Проведено целое исследование МИДом и вот перемога готова!
Теперь селфи, видосик, фейсбучный пук и можно месяц чесать пузо консервной банкой, хлопая по жирной жопе мендель и смотреть как расходятся жировые интерференционные круги до пяток и затылка.
показати весь коментар
21.08.2020 13:05 Відповісти
«ОСІЯ. ГЛАВА XIV»
читай, "еліто"..бо може таки настане пророцтво..
показати весь коментар
21.08.2020 13:05 Відповісти
В оккупированном Луганске Ж И В О Т Н Ы Е недавно сбили барельеф Шевченко на здании университета.
показати весь коментар
21.08.2020 13:05 Відповісти
Только в Украине Тарас не угоден властям.
показати весь коментар
21.08.2020 13:23 Відповісти
Тупой совок в мозгах чиновников "новой" власти неистребим. Не сомневаюсь, что на заре своей дипломатической карьеры нынешний министр подсчитывал количество памятников Членину.
показати весь коментар
21.08.2020 13:24 Відповісти
У н их других дел просто нет, Одни победы - задолбались и решили отдохнуть.
показати весь коментар
21.08.2020 13:33 Відповісти
Моя бабця розказувала,що до Шевченка на столі в хаті, лежали Біблія і том Сковороди .Ці книги по значенню були тотожні. Після Шевченка була Біблія і Кобзар, і ці книги були рівноцінні по значенню.
показати весь коментар
23.08.2020 11:41 Відповісти
 
 