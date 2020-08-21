МЗС України зареєстрував національний рекорд за кількістю пам'ятників Тарасу Шевченку за кордоном
Загалом за кордоном нарахували 78 пам'ятників українському поетові Тарасу Шевченку в 42 країнах світу.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
"Мене завжди вражало, що ледь не всюди за кордоном, куди не поїдь, знайдеш пам’ятник Кобзареві. І ось ми провели дослідження кількості пам’ятників, підготували доказову базу і напередодні Дня Незалежності України офіційно зафіксували національний рекорд - за найбільшу кількість пам’ятників за кордоном одній людині. І ця одна людина - Тарас Шевченко. Але, звісно, це не про монументи. Це нагадування про єдність великого українського народу. Україна — всюди, де є пам’ятник Кобзареві, де є хоча б одна людина, яка каже про себе "Я - українець". Від Австралії — до Парагваю. Від Пекіна — до Парижа. Від Лівану — до Святого Престолу. Від Прудентополіса у Бразилії — до Вінніпега у Канаді". Пам'ятники Кобзареві - традиційні "місця сили" української громади за кордоном. Впевнені, що й на 29 річницю Незалежності вони стануть центрами святкування для осередків світового українства в різних країнах. Звісно ж, і з належним дотриманням всіх карантинних заходів", - зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
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Вот парадокс. Как только украинцы за границей - так едины, а в Украине - вечная междоусобица.
я зрозумів, шо є "доля", і змінюй труси чи прапори - станеться як мало бути.
ну ясно шо типу змінимо прапор і станемо крєпчі то скажуть - он, то за то шо змінили прапор сталось. угу, а як же, давай кожен день змінювати
зміни прапор на Трампщині - шо, в них пропаде вплив на світ і 13 авіаносців?
в рабстве был, рисовал, сочинял, потом уже в рабстве как боевик Сцаря, потом свалил из рабства, отметил свой ДР и след. днем уже не жил.
У немцев напр. кто герой то? - Верцингеторикс.
У британцев, ну пусть Ричард Гусиная Жопа.
У французов? -
А у нас - усатый чудак, кстати портрет его вот на стене, ну и пусть, который журливо пел про тяжкую долю.
Украина - Европа?
не думаю
толку от стихов то?
я же выше написал шо к чему, не?
б*же, да нельзя даже в гимне тужливо петь шо "згинуть"(ага, Аллах их завалит)
нация должна иметь стержень, а не тужливие стишки. вон даже парашники, хотя и скот, но веряд в Мясника и Жукова и чЛенина, и потихоньку нас побеждают то.
че, я неправ?
Если бы не он и его замечательная команда, то хрен бы мы узнали об этой фееричной новости!
Проведено целое исследование МИДом и вот перемога готова!
Теперь селфи, видосик, фейсбучный пук и можно месяц чесать пузо консервной банкой, хлопая по жирной жопе мендель и смотреть как расходятся жировые интерференционные круги до пяток и затылка.
читай, "еліто"..бо може таки настане пророцтво..