Лист Кравчука щодо постанови про місцеві вибори на Донбасі в Раду не надходив, - "слуга народу" Кравчук

Лист глави української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука про відповідність постанови про місцеві вибори Мінським угодам офіційно до Верховної Ради не надходив, заявляє заступниця глави фракції "Слуга народу "Євгенія Кравчук.

"За моєю інформацією такий лист офіційно не приходив до Верховної Ради", - повідомила Євгенія Кравчук "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Народна депутатка припустила, що лист надійшов до Апарату Верховної Ради, проте не направлений для роботи в профільний комітет.

"Можливо, зайшов якось на Апарат і не розписаний ще", - зазначила Кравчук.

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Нагадаємо, раніше залучений до роботи ТКГ українською стороною як представник ОРДО журналіст Сергій Гармаш повідомив, що Кравчук на засіданні ТКГ пообіцяв попросити Раду переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує Мінські угоди.