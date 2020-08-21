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Новини Агресія Росії проти України
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Лист Кравчука щодо постанови про місцеві вибори на Донбасі в Раду не надходив, - "слуга народу" Кравчук

Лист Кравчука щодо постанови про місцеві вибори на Донбасі в Раду не надходив, -

Лист глави української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука про відповідність постанови про місцеві вибори Мінським угодам офіційно до Верховної Ради не надходив, заявляє заступниця глави фракції "Слуга народу "Євгенія Кравчук.

"За моєю інформацією такий лист офіційно не приходив до Верховної Ради", - повідомила Євгенія Кравчук "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Народна депутатка припустила, що лист надійшов до Апарату Верховної Ради, проте не направлений для роботи в профільний комітет.

"Можливо, зайшов якось на Апарат і не розписаний ще", - зазначила Кравчук.

Також читайте: Кравчук про "ультиматум" РФ: Документів, що стосуються суверенітету і територіальної цілісності України, я ніколи не підпишу

Нагадаємо, раніше залучений до роботи ТКГ українською стороною як представник ОРДО журналіст Сергій Гармаш повідомив, що Кравчук на засіданні ТКГ пообіцяв попросити Раду переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує Мінські угоди.

Автор: 

ВР (14940) Кравчук (546) місцеві вибори (1366) мінські угоди (2231) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+4
Що?
Письмо Кравчука по постановлению о местных выборах на Донбассе в Раду не поступало, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2561
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21.08.2020 13:04
+3
одни Кравчуки... за пивом послать некого! ))))
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21.08.2020 13:18
+2
Євгенія Кравчук... Бувша помічниця Тігіпка.
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21.08.2020 13:05
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Що?
Письмо Кравчука по постановлению о местных выборах на Донбассе в Раду не поступало, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2561
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21.08.2020 13:04 Відповісти
как они "завуалировано" пишут. По факту там
"письмо главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука о требовании проведения местных выборах на оккупированных территориях Украины осенью 2019 года под контролем боевиков РФ.."

об этом самом письме и продавливании выборов в ордло вчера шмаркля говорило:
"Очень доволен работой Кравчука в ТКГ, сейчас есть достижения", об этом зеленский заявил сегодня журналистам в Херсонской области во время брифинга.
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21.08.2020 13:28 Відповісти
Каштани на Хрещатику зачекались!
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21.08.2020 13:29 Відповісти
https://censor.net/news/3214765/kravchuk_na_zasedanii_tkg_poobeschal_poprosit_radu_peresmotret_postanovlenie_kotoroe_po_mneniyu_ordlo пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает минские соглашения.


"Очень доволен работой Кравчука в ТКГ, сейчас есть достижения", об этом зеленский заявил сегодня журналистам в Херсонской области во время брифинга.https://censor.net/news/3214765/kravchuk_na_zasedanii_tkg_poobeschal_poprosit_radu_peresmotret_postanovlenie_kotoroe_po_mneniyu_ordlo

Источник: https://censor.net/n3215138
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21.08.2020 13:29 Відповісти
кравчук кравчуку не поступал ..
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21.08.2020 13:04 Відповісти
Євгенія Кравчук... Бувша помічниця Тігіпка.
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21.08.2020 13:05 Відповісти
опять очередной обсирон слуг и опять разные головы мелют противоположное шопопало)
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21.08.2020 13:06 Відповісти
Отак ;Молоді Регіони; стали ;Слуґами народа;....
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21.08.2020 13:06 Відповісти
одни Кравчуки... за пивом послать некого! ))))
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21.08.2020 13:18 Відповісти
так все ж таки зайшло в апарат ВР. Але зебіли свистять, що нема.
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21.08.2020 15:45 Відповісти
Ученый кот.
"Как кот я только мяукаю, а как ученый не верю".
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21.08.2020 15:52 Відповісти
Так называемые "Минские договоренности", уже давно нужно переименовать в "Оманские договоренности", для точности и перенести их нужно в столицу Омана Маскат, или в "Маскатские договоренности", что очень созвучно смыслу этих переговоров.
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21.08.2020 16:26 Відповісти
 
 