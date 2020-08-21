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Новини
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З 1 вересня для поїздок у Білорусь громадянам України потрібен закордонний паспорт, - Держприкордонслужба

З 1 вересня для поїздок у Білорусь громадянам України потрібен закордонний паспорт, - Держприкордонслужба

З 1 вересня 2020 року для громадян України почнуть діяти нові правила в'їзду на територію Білорусі - для перетину кордону потрібно буде пред'явити закордонний паспорт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Запрацює новий порядок виїзду, який дозволить покращити захист українських громадян, оскільки у разі втрати за кордоном внутрішнього паспорта ідентифікація громадян України закордонними установами є тривалою та складною на відміну від оперативних процедур документування подорожуючих у разі втрати закордонних паспортів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, прикордонники прогнозують суттєве зменшення часу проходження прикордонного контролю кожного громадянина, оскільки інформація із закордонних паспортів зчитується автоматичними рідерами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українцям заборонили їздити до Білорусі за внутрішніми паспортами

Громадяни України, які проживають на території Республіки Білорусь можуть оформити закордонні паспорти у Посольстві України в Мінську або Консульстві України в Бресті. Вказані установи забезпечені усім належним устаткуванням для опрацювання паспортних клопотань громадян України.

Однак, громадян України, які після 1 вересня 2020 року перебуватимуть на території Білорусі без закордонних паспортів, під час повернення в Україну прикордонники безперешкодно пропускатимуть і за внутрішніми паспортами.

Автор: 

Білорусь (7922) закордонний паспорт (185) українці (2536)


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Топ коментарі
+11
Угу, Гриб уже однажды сьездил.
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21.08.2020 13:10
+3
А зачем туда вообще ездить?
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21.08.2020 13:22
+3
Кому нужна эта Беларусь и кто туда ездит?
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21.08.2020 13:48
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ибо нех
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21.08.2020 13:05 Відповісти
Кому нужна эта Беларусь и кто туда ездит?
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21.08.2020 13:48 Відповісти
На свидание с прекрасными незнакомками, самое романтичное место.
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21.08.2020 15:20 Відповісти
В цугундері можна і вдома посидіти!
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21.08.2020 13:07 Відповісти
Угу, Гриб уже однажды сьездил.
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21.08.2020 13:10 Відповісти
Я не понял а что до сих пор на Беларашку ездили без паспортов? У нас что до сих пор советский союз? Что еще нам не говорят власти и что мы не знаем?
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21.08.2020 13:19 Відповісти
Їздили по внутрішнім паспортам. Деякий час навіть АйДі картки білоруси не приймали, тому що їх не було у переліку документів.
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21.08.2020 13:22 Відповісти
А зачем туда вообще ездить?
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21.08.2020 13:22 Відповісти


бЯги, таракан, бЯги...на паРашу, само собой...все говно сливается на рашку-говняшку...



З 1 вересня для поїздок у Білорусь громадянам України потрібен закордонний паспорт, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9819
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21.08.2020 13:26 Відповісти
Вводите визовый режим со срашкой и её союзницей белорусью Беларусь не является самостоятельным гос-вом
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21.08.2020 13:35 Відповісти
когда то в Минск ездили за ИТЕКАНами- чертёжными автоматами тогда , плоттерами сейчас.
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21.08.2020 13:40 Відповісти
Едва ли вам граждане скажут спасибо за такое "облегчение".
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21.08.2020 14:05 Відповісти
Там мизерный турпоток из Украины - 4 000 в 2018 году. А вот из Беларуси в Украину каждый год более 100 тысяч приезжает. Забавно, что Беларусы в 2,5 раза чаще в Украину едут чем в РФ

Статистика 2018 года:
- из Беларуси в Украину - 122 000
- в РФ - 47 000
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21.08.2020 15:55 Відповісти
 
 