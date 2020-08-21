З 1 вересня для поїздок у Білорусь громадянам України потрібен закордонний паспорт, - Держприкордонслужба

З 1 вересня 2020 року для громадян України почнуть діяти нові правила в'їзду на територію Білорусі - для перетину кордону потрібно буде пред'явити закордонний паспорт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Запрацює новий порядок виїзду, який дозволить покращити захист українських громадян, оскільки у разі втрати за кордоном внутрішнього паспорта ідентифікація громадян України закордонними установами є тривалою та складною на відміну від оперативних процедур документування подорожуючих у разі втрати закордонних паспортів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, прикордонники прогнозують суттєве зменшення часу проходження прикордонного контролю кожного громадянина, оскільки інформація із закордонних паспортів зчитується автоматичними рідерами.

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Громадяни України, які проживають на території Республіки Білорусь можуть оформити закордонні паспорти у Посольстві України в Мінську або Консульстві України в Бресті. Вказані установи забезпечені усім належним устаткуванням для опрацювання паспортних клопотань громадян України.

Однак, громадян України, які після 1 вересня 2020 року перебуватимуть на території Білорусі без закордонних паспортів, під час повернення в Україну прикордонники безперешкодно пропускатимуть і за внутрішніми паспортами.