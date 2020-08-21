З 1 вересня для поїздок у Білорусь громадянам України потрібен закордонний паспорт, - Держприкордонслужба
З 1 вересня 2020 року для громадян України почнуть діяти нові правила в'їзду на територію Білорусі - для перетину кордону потрібно буде пред'явити закордонний паспорт.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Запрацює новий порядок виїзду, який дозволить покращити захист українських громадян, оскільки у разі втрати за кордоном внутрішнього паспорта ідентифікація громадян України закордонними установами є тривалою та складною на відміну від оперативних процедур документування подорожуючих у разі втрати закордонних паспортів", - йдеться в повідомленні.
Крім того, прикордонники прогнозують суттєве зменшення часу проходження прикордонного контролю кожного громадянина, оскільки інформація із закордонних паспортів зчитується автоматичними рідерами.
Громадяни України, які проживають на території Республіки Білорусь можуть оформити закордонні паспорти у Посольстві України в Мінську або Консульстві України в Бресті. Вказані установи забезпечені усім належним устаткуванням для опрацювання паспортних клопотань громадян України.
Однак, громадян України, які після 1 вересня 2020 року перебуватимуть на території Білорусі без закордонних паспортів, під час повернення в Україну прикордонники безперешкодно пропускатимуть і за внутрішніми паспортами.
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