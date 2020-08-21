На Харківщині троє посадових осіб викрали з держрезерву майже 250 т соняшнику і пшениці на суму понад 2,4 млн грн, - СБУ
На Харківщині Служба безпеки України викрила організовану злочинну групу, учасники якої розкрадали зерно зі сховищ Державного агентства резерву України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Оперативники СБУ встановили, що до складу злочинної групи входили троє посадовців однієї з державних хлібних баз Харківської області. За даними слідства, протягом 2018-2019 років директор підприємства, начальник елеватора та керівник охорони незаконно заволоділи та реалізували майже 250 тонн соняшнику та пшениці на загальну суму понад 2,4 мільйона гривень.
Судово-економічна експертиза, яка була проведена у межах кримінального провадження, підтвердила нестачу зерна і завдані державі збитки.
Наразі всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.
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https://censor.net/news/436133/v_rezultate_pojara_na_voennyh_skladah_v_balaklee_ukraina_poteryala_boepripasov_na_milliard
13.04.17 08:19
В результате пожара на военных складах в Балаклее
Украина потеряла
боеприпасов на миллиард долларов. """" По данным Минобороны, https://censor.net/news/433116/vzryvy_na_sklade_v_balaklee_ne_nanesli_znachitelnogo_vreda_oboronosposobnosti_strany_poltorak. Источник: https://censor.net/n436133
Мельчают барыги -свинарчуки. Только на общую сумму более 2,4 миллиона гривен .
В военное время хлебный резерв - это стратегический запас страны -
под Суд военного Трибунала. Поэтому Мальдивский и не вводил военное положение в Украине .
Спасал гешефтников от ВМСЗ. Высшей меры социальной защиты.
Цензор в начале радостно запостил "жаренную новость", а потом начал проверять источники.
"Фак Ю Вова"
Знают Суми та Черкаси
що ЗЕлені підараси!
что в состав преступной группы входили трое должностных лиц одной из государственных хлебных баз Харьковской области.
Источник: https://censor.net/n3215146
100 пудов - криптографические начальники интересной нац.
ну и кутю заготовить что ли...
щоб вас вже ртзірвало 😡