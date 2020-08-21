На Харківщині троє посадових осіб викрали з держрезерву майже 250 т соняшнику і пшениці на суму понад 2,4 млн грн, - СБУ

На Харківщині Служба безпеки України викрила організовану злочинну групу, учасники якої розкрадали зерно зі сховищ Державного агентства резерву України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники СБУ встановили, що до складу злочинної групи входили троє посадовців однієї з державних хлібних баз Харківської області. За даними слідства, протягом 2018-2019 років директор підприємства, начальник елеватора та керівник охорони незаконно заволоділи та реалізували майже 250 тонн соняшнику та пшениці на загальну суму понад 2,4 мільйона гривень.

Судово-економічна експертиза, яка була проведена у межах кримінального провадження, підтвердила нестачу зерна і завдані державі збитки.

Наразі всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також дивіться: Миколаївські податківці запобігли спробі незаконного експорту партії пшениці вартістю 33,3 млн грн. ФОТО

Документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.