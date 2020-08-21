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Новини
2 017 27

На Харківщині троє посадових осіб викрали з держрезерву майже 250 т соняшнику і пшениці на суму понад 2,4 млн грн, - СБУ

На Харківщині троє посадових осіб викрали з держрезерву майже 250 т соняшнику і пшениці на суму понад 2,4 млн грн, - СБУ

На Харківщині Служба безпеки України викрила організовану злочинну групу, учасники якої розкрадали зерно зі сховищ Державного агентства резерву України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники СБУ встановили, що до складу злочинної групи входили троє посадовців однієї з державних хлібних баз Харківської області. За даними слідства, протягом 2018-2019 років директор підприємства, начальник елеватора та керівник охорони незаконно заволоділи та реалізували майже 250 тонн соняшнику та пшениці на загальну суму понад 2,4 мільйона гривень.

Судово-економічна експертиза, яка була проведена у межах кримінального провадження, підтвердила нестачу зерна і завдані державі збитки.

Наразі всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також дивіться: Миколаївські податківці запобігли спробі незаконного експорту партії пшениці вартістю 33,3 млн грн. ФОТО

Документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

Автор: 

пшениця (222) СБУ (12758) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+18
Вони?
На Харьковщине трое должностных лиц похитили из госрезерва почти 250 т подсолнечника и пшеницы на сумму более 2,4 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6291
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21.08.2020 13:23
+6
В Україні з"явилась нова порода мишей Зе-миші.
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21.08.2020 13:24
+6
Так є ж з кого брати приклад. Янелох продав маски з Держрезерву, а їм не мона?
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21.08.2020 13:25
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Вони?
На Харьковщине трое должностных лиц похитили из госрезерва почти 250 т подсолнечника и пшеницы на сумму более 2,4 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6291
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21.08.2020 13:23 Відповісти
Нові миші зможуть пожерти й десять! Вони ж бо ніяк не зупиняться(
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21.08.2020 13:33 Відповісти
+ 2 (два) центральных артиллерийских Арсенала .
https://censor.net/news/436133/v_rezultate_pojara_na_voennyh_skladah_v_balaklee_ukraina_poteryala_boepripasov_na_milliard
13.04.17 08:19
В результате пожара на военных складах в Балаклее

Украина потеряла
боеприпасов на миллиард долларов. """" По данным Минобороны, https://censor.net/news/433116/vzryvy_na_sklade_v_balaklee_ne_nanesli_znachitelnogo_vreda_oboronosposobnosti_strany_poltorak. Источник: https://censor.net/n436133
Мельчают барыги -свинарчуки. Только на общую сумму более 2,4 миллиона гривен .
В военное время хлебный резерв - это стратегический запас страны -
под Суд военного Трибунала. Поэтому Мальдивский и не вводил военное положение в Украине .
Спасал гешефтников от ВМСЗ. Высшей меры социальной защиты.
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21.08.2020 13:48 Відповісти
Или Гепа или Допа по любому.
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21.08.2020 13:23 Відповісти
оплот отвлекает от белорусских событий
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21.08.2020 16:37 Відповісти
знов мыши.. зеленные..
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21.08.2020 13:24 Відповісти
А говорили мыши съели? Или нашли козлов отпущения для лохов?!
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21.08.2020 13:24 Відповісти
А что, после "мышей" там еще что то осталось??
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21.08.2020 13:48 Відповісти
В Україні з"явилась нова порода мишей Зе-миші.
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21.08.2020 13:24 Відповісти
Це новиє літса.
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21.08.2020 13:26 Відповісти
А где кстати новость про "Рошен" подевалась?
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21.08.2020 13:25 Відповісти
Теж мищі поїли...
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21.08.2020 13:26 Відповісти
Возможно то был вброс, фэйк.
Цензор в начале радостно запостил "жаренную новость", а потом начал проверять источники.
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21.08.2020 13:32 Відповісти
Да я тоже так думаю. Что-то уж по сахарной патоке быть монополистом это вобще суровый бред. Сколько бояры надо выпить!
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21.08.2020 13:41 Відповісти
Как же похорошели мыши при зевладе
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21.08.2020 13:25 Відповісти
Так є ж з кого брати приклад. Янелох продав маски з Держрезерву, а їм не мона?
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21.08.2020 13:25 Відповісти
Від Бердянска і до Львова всюди лунає
"Фак Ю Вова"
Знают Суми та Черкаси
що ЗЕлені підараси!
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21.08.2020 13:27 Відповісти
ЗЕмыши плодятся как кролики.
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21.08.2020 13:31 Відповісти
Так це ці миші жруть усе з держрезерву ?
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21.08.2020 13:33 Відповісти
Зеленое стадо ворует как не в себя...
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21.08.2020 13:51 Відповісти
"""Оперативники СБУ установили,
что в состав преступной группы входили трое должностных лиц одной из государственных хлебных баз Харьковской области.
Источник: https://censor.net/n3215146
100 пудов - криптографические начальники интересной нац.
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21.08.2020 13:51 Відповісти
с семечками проще воевать, чем с вагнеровцами?
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21.08.2020 13:54 Відповісти
пасанам семки нужны.
ну и кутю заготовить что ли...
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21.08.2020 13:59 Відповісти
Ох ці зелені миші , знову все зерно з'іли 😀
щоб вас вже ртзірвало 😡
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21.08.2020 14:31 Відповісти
И что? Неужели их посадят?
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21.08.2020 14:34 Відповісти
Как заявил Шмыгаль,зарплата в 47000гр. не стимулирует к хорошей работе в госсекторе!Делайте выводы,господа!
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21.08.2020 14:41 Відповісти
 
 